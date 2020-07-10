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Nearly 7,000 Northern Virginia companies and nonprofits have received Payroll Protection Plan loans of at least $150,000 apiece from the Small Business Administration, and another 32,700 have received loans of less than $150,000, according to an InsideNoVa analysis of data released this week. 

The PPP, as the program is known, was approved by Congress in early April as part of the CARES act to help businesses with fewer than 500 employees whose revenue declined due to the COVID-19 pandemic.  Loans are available for up to 2 1/2 times the average monthly payroll of the business or nonprofit and designed to be used to keep employees on the payroll.  The guidelines were changed last month, reducing the percentage that had to be used on payroll expense in order for the loans to be written off and giving companies up to 24 weeks to spend the money.  

If the required percentage of the loans is not used for payroll expenses, then the loans must be repaid in part or in full, according to the program guidelines. 

The SBA has approved over $521 billion of PPP loans and has another $131 billion available. The application deadline was recently extended until Aug. 8. 

Following Freedom of Information Act requests from a number of media organizations, the SBA released specific data on loans over $150,000, including the names and addresses of businesses that received those loans.  The specific amount of each loan was not included, but a range was provided.  

The SBA said 86.5% of PPP loans were for less than $150,000, but they accounted for only 27.2% of the total amount of loans approved. The average loan size was $107,000. More than 3.5 million loans were for $50,000 or less, while about 82,600 loans were for more than $1 million. About 4.1 million loans have been approved to date. 

In Northern Virginia, the InsideNoVa analysis of the SBA data found 6,905 companies or nonprofits that received loans over $150,000.  According to data provided by those organizations, they employed a total of 290,000 individuals, or an average of 42 employees per organization.

Of those, about 1 percent, or 67 companies and organizations, received loans of between $5 million and $10 million, the maximum allowable.  The list of companies receiving the largest loans includes travel-related companies such as the Airline Tariff Publishing Co. of Sterling, restaurant groups such as Five Guys Enterprises Inc. of Lorton and Matchbox Food Group of Reston, and medical practices such as The Cardiovascular Group PC of Falls Church and Fairfax Radiological Consultants PC.

Three nonprofits received between $5 million and $10 million: Community Residences Inc. of Chantilly, National Wildlife Federation of Reston, and SourceAmerica of Vienna.

Another 327 companies and nonprofits received between $2 million and $5 million, and 667 received loans of between $1 million and $2 million.  The SBA said the average loan size nationwide was $107,000. 

The 32,726 Northern Virginia companies and nonprofits that received loans of less than $150,000 reported employing about 128,000 workers, or just over four employees per company. The average loan for these companies was $35,748.  An average for the larger loans could not be calculated because only ranges were provided. 

For purposes of this analysis and the detailed list below, Northern Virginia includes the counties of Arlington, Fairfax, Loudoun, Prince William and Stafford and all the towns therein, as well as the cities of Alexandria, Fairfax, Falls Church, Manassas and Manassas Park. 

NOTE: Rappahannock Media LLC, the parent company of InsideNoVa, received a PPP loan of between $150,000 and $350,000.  However, it is not included among Northern Virginia companies because it is headquartered in Washington, Va., in Rappahannock County. 

Northern Virginia PPP loans over $150,000

Loans are organized alphabetically by the range of the amount of the loan, from largest to smallest. Due to formatting issues, the first 5,000 loans are listed in the table below, and the remaining loans follow in a separate table. 

SOURCE: Small Business Adminstration.  For complete data, click here.

Range of Loan Business Name City Jobs Retained
a $5-10 million ABC IMAGING OF WASHINGTON, INC. ALEXANDRIA 463
a $5-10 million ADAMS COMMUNICATION & ENGINEERING TECHNOLOGY, INC. RESTON 278
a $5-10 million AIRLINE TARIFF PUBLICHING CO STERLING 450
a $5-10 million AIRLINES REPORTING CORPORATION ARLINGTON 370
a $5-10 million AMERICAN DIABETES ASSOCIATION, INC. ARLINGTON 463
a $5-10 million APPLIED INFORMATION SCIENCES, INC. RESTON 321
a $5-10 million ARCHITECTURE INC RESTON 63
a $5-10 million ATS ESOP HOLDINGS INC. RESTON 291
a $5-10 million BUCHANAN & EDWARDS INC ARLINGTON 280
a $5-10 million BYTECUBED LLC ARLINGTON 250
a $5-10 million C2 TECHNOLOGIES, INC. VIENNA 244
a $5-10 million CALIBRE SYSTEMS INC ALEXANDRIA 500
a $5-10 million CHESAPEAKE BAY SEAFOOD HOUSE ASSOCIATES, LLC VIENNA 500
a $5-10 million COMMUNITY RESIDENCES, INC. CHANTILLY 500
a $5-10 million COMPUTER WORLD SERVICES, CORP. FALLS CHURCH 426
a $5-10 million COMSAT, INC. HERNDON 323
a $5-10 million CONVERGED SECURITY SOLUTIONS, LLC RESTON 296
a $5-10 million CROSSCOUNTRY CONSULTING, LLC MC LEAN 250
a $5-10 million DEJIA LLC LEESBURG 371
a $5-10 million DIGITAL INTELLIGENCE SYSTEMS, LLC MC LEAN 500
a $5-10 million F. H. FURR PLUMBING, HEATING & AIR CONDITIONING, INC MANASSAS 341
a $5-10 million FAIRFAX RADIOLOGICAL CONSULTANTS, PC FAIRFAX 90
a $5-10 million FAVOR TECHCONSULTING LLC VIENNA 437
a $5-10 million FIVE GUYS ENTERPRISES, LLC LORTON 499
a $5-10 million GHS SERVICES INC FAIRFAX 500
a $5-10 million HILLDRUP COMPANIES INC STAFFORD 500
a $5-10 million HYDROGEOLOGIC INC RESTON 272
a $5-10 million IDEXCEL INC HERNDON 330
a $5-10 million INSERSO CORPORATION VIENNA 318
a $5-10 million JENKINS SERVICES, LLC STERLING 334
a $5-10 million KARSUN SOLUTIONS LLC HERNDON 344
a $5-10 million LONGVIEW INTERNATIONAL TECHNOLOGY SOLUTIONS, INC. HERNDON 212
a $5-10 million LOUDOUN MEDICAL GROUP PC LEESBURG 500
a $5-10 million LYNKER TECHNOLOGIES, INC LEESBURG 441
a $5-10 million MANAGEMENT CONCEPTS, INC VIENNA 190
a $5-10 million MARYLAND AND VIRGINIA MILK PRODUCERS COOPERATIVE ASSOCIATION INCORPORATED RESTON 500
a $5-10 million MATCHBOX FOOD GROUP, LLC RESTON 500
a $5-10 million MCDONOUGH BOLYARD PECK, INC. FAIRFAX 273
a $5-10 million METROSTAR SYSTEMS, INC. RESTON 250
a $5-10 million MILLENNIUM CORPORATION ARLINGTON 256
a $5-10 million NATIONAL WILDLIFE FEDERATION RESTON 334
a $5-10 million NETCENTRICS CORPORATION HERNDON 102
a $5-10 million NTREPID LLC HERNDON 285
a $5-10 million NUAXIS, LLC VIENNA 462
a $5-10 million NVE, INC. HERNDON 0
a $5-10 million OBLON, MCCLELLAND, MAIER & NEUSTADT, L.L.P. ALEXANDRIA 314
a $5-10 million POTOMAC FAMILY DINING GROUP OPERATING COMPANY, LLC HERNDON 500
a $5-10 million PRAGMATICS, INC. RESTON 278
a $5-10 million PROSPECT WATERPROOFING CO STERLING 495
a $5-10 million PRO-SPHERE TEK INC ALEXANDRIA 404
a $5-10 million PSS HOLDINGS, INC. MCLEAN 265
a $5-10 million RAND CONSTRUCTION CORPORATION ALEXANDRIA 256
a $5-10 million RLJ NAYLOR HOLDINGS INC MC LEAN 54
a $5-10 million S2 ANALYTICAL SOLUTIONS LLC HERNDON 276
a $5-10 million SECTEK INC. MCLEAN 500
a $5-10 million SOURCEAMERICA VIENNA 0
a $5-10 million SUPERLATIVE TECHNOLOGIES, INC. ASHBURN
a $5-10 million TEAM VELOCITY MARKETING, LLC HERNDON 290
a $5-10 million TEAM WASHINGTON INC VIENNA 500
a $5-10 million TEOCO CORPORATION FAIRFAX 299
a $5-10 million THE CARDIOVASCULAR GROUP, PC FALLS CHURCH 355
a $5-10 million THE HANOVER RESEARCH COUNCIL, LLC ARLINGTON 371
a $5-10 million THE MEDICAL TEAM, INC. RESTON 500
a $5-10 million THOMPSON HOSPITALITY SERVICES LLC RESTON 500
a $5-10 million VALIDATEK, INC. MCLEAN 244
a $5-10 million WELBURN MANAGEMENT CONSULTING CO INC WOODBRIDGE 500
b $2-5 million 11TH HOUR SEARCH LLC FALLS CHURCH 51
b $2-5 million 5 STAR FINANCIAL, LLC ALEXANDRIA 50
b $2-5 million A.J. DWOSKIN & ASSOCIATES, INC. FAIRFAX 115
b $2-5 million ABSOLUTE BUSINESS SOLUTIONS, INC. HERNDON 0
b $2-5 million ACE TEMPORARIES INC. ARLINGTON
b $2-5 million ACME MECHANICAL CONTRACTORS OF VIRGINIA, INC. MANASSAS 179
b $2-5 million ADCOMM LLC FAIRFAX 422
b $2-5 million ADERAS, INC RESTON 70
b $2-5 million ADMINISTRATIVE CONTROL SERVICES, INC. RESTON 153
b $2-5 million ADVANCED CONCEPTS AND TECHNOLOGIES INTERNATIONAL, LLC ARLINGTON 268
b $2-5 million ADVANCED DIGESTIVE CARE LLC RESTON 195
b $2-5 million ADVANTAGE SCI, LLC ALEXANDRIA 325
b $2-5 million ALEXANDRIA MOTOR CARS, INC. ALEXANDRIA 234
b $2-5 million ALLIANCE FOUNDATION OF FLORIDA, INC. FAIRFAX 321
b $2-5 million ALPHA CONSTRUCTION AND ENGINEERING CORPORATION STERLING 136
b $2-5 million ALPHA OMEGA INTEGRATION LLC VIENNA 0
b $2-5 million ALTERNATIVE PATHS TRAINING SCHOOL INC DUMFRIES 200
b $2-5 million AMBIT GROUP, LLC VIENNA 142
b $2-5 million AMERICAN AUTOMATIC SPRINKLER CO., INC. FAIRFAX 145
b $2-5 million AMERICAN CARE PARTNERS AT HOME,INC FALLS CHURCH 175
b $2-5 million AMERICAN SERVICE CENTER ASSOCIATES OF ALEXANDRIA LLC ARLINGTON 178
b $2-5 million AMERICAN SERVICE CENTER ASSOCIATES, LLC ARLINGTON 193
b $2-5 million AMERICAN SOCIETY FOR TRAINING AND DEVELOPMENT INCORPORATED ALEXANDRIA 154
b $2-5 million AMERICAN SOCIETY OF CIVIL ENGINEERS RESTON 250
b $2-5 million ANDERSON MECHANICAL SERVICES STERLING 143
b $2-5 million ANTRA, INC. STERLING 0
b $2-5 million AOC LOGISTICS, LLC GREAT FALLS 172
b $2-5 million ARDENT MANAGEMENT CONSULTING, INC. ARLINGTON 124
b $2-5 million ARIES BUILDING SYSTEMS, LLC ARLINGTON 158
b $2-5 million ARMED FORCES BENEFIT ASSOCIATION ALEXANDRIA 131
b $2-5 million ARMED SERVICES OF YMCA OF USA WOODBRIDGE 443
b $2-5 million ARMFIELD, HARRISON & THOMAS, INC. LEESBURG 208
b $2-5 million ASSOCIATION FOR SUPERVISION AND CURRICULUM DEVELOPMENT ALEXANDRIA
b $2-5 million ASSOCIATION OF STATE AND TERRITORIAL HEA CRYSTAL CITY
b $2-5 million ASTA CRS INC. ASHBURN 175
b $2-5 million ATCS PLC HERNDON 248
b $2-5 million ATCS PLC HERNDON
b $2-5 million A-TEK, INC. MC LEAN 157
b $2-5 million ATLANTIC COAST MORTGAGE, LLC FAIRFAX 189
b $2-5 million ATLANTIC EMERGENCY SOLUTIONS, INC. MANASSAS 0
b $2-5 million ATLAS PLUMBING, LLC MANASSAS PARK 188
b $2-5 million AV AUTOMOTIVE LLC ALEXANDRIA 0
b $2-5 million AVESHKA, INC. VIENNA 219
b $2-5 million B3 GROUP INC. HERNDON 140
b $2-5 million BABEL STREET, INC. RESTON 110
b $2-5 million BAI, INC. ALEXANDRIA 90
b $2-5 million BEST MEDICAL INTERNATIONAL, INC. SPRINGFIELD 212
b $2-5 million BISHOP DENIS J O'CONNELL HIGH SCHOOL ARLINGTON 198
b $2-5 million BLUEALLY SERVICES LLC VIENNA 104
b $2-5 million BMT DESIGNERS & PLANNERS ARLINGTON 142
b $2-5 million BODE CELLMARK FORENSICS INC LORTON 206
b $2-5 million BOGART ASSOCIATES OF NORTHERN VIRGINIA, LLC RESTON 103
b $2-5 million BOWL AMERICA INCORPORATED ALEXANDRIA 0
b $2-5 million BROADLEAF, INC. MANASSAS 353
b $2-5 million BROTHERS PAVING & CONCRETE COR MANASSAS 153
b $2-5 million BUILDING SERVICE MANAGEMENT, INC. FALLS CHURCH 460
b $2-5 million C.J. COAKLEY CO., INC. FALLS CHURCH 422
b $2-5 million C.W STRITTMATTER INC MANASSAS PARK 149
b $2-5 million CAMBRIDGE INTERNATIONAL SYSTEMS INC ARLINGTON 204
b $2-5 million CAPITAL AREA PEDIATRICS OAKTON 174
b $2-5 million CAPITOL BOILER WORKS INC SPRINGFIELD 146
b $2-5 million CARDINAL MANAGEMENT GROUP, INC WOODBRIDGE 148
b $2-5 million CASE HEALTHCARE SOLUTIONS, INC. RESTON 248
b $2-5 million CASK TECHNOLOGIES LLC STAFFORD 0
b $2-5 million CATHOLIC DIOCESE OF ARLINGTON ARLINGTON 0
b $2-5 million CELERITY GOVERNMENT SOLUTIONS LLC MC LEAN 163
b $2-5 million CHRISTOPHER CONSULTANTS LTD FAIRFAX 121
b $2-5 million CIS SECURE COMPUTING, INC. ASHBURN 136
b $2-5 million CJF HOLDING, LLC ALDIE 430
b $2-5 million CLARABRIDGE INC RESTON 256
b $2-5 million COMPUGAIN LLC HERNDON 113
b $2-5 million COMSTOCK HOLDING COMPANIES, INC. RESTON 134
b $2-5 million COMTECH LLC RESTON
b $2-5 million CONSERVATION FUND ARLINGTON 187
b $2-5 million CONSOLIDATED SAFETY SERVICES INC FAIRFAX 259
b $2-5 million CONSTRUCTION APPLICATORS NATIONAL HOLDINGS LLC MANASSAS 222
b $2-5 million CONVERGENZ LLC VIENNA 149
b $2-5 million CORINTHIAN US HOLDINGS LLC TYSONS CORNER 0
b $2-5 million CORNET TECHNOLOGY, INC. SPRINGFIELD 106
b $2-5 million COTTON & COMPANY LLP ALEXANDRIA 156
b $2-5 million COVERENT, LLC MC LEAN 119
b $2-5 million CREATIVE INFORMATION TECHNOLOGY, INC. FALLS CHURCH 154
b $2-5 million CREATIVE SYSTEMS AND CONSULTING LLC MC LEAN 152
b $2-5 million CRESCENT HOTELS & RESORTS LLC FAIRFAX 130
b $2-5 million CRESTLINE HOTELS & RESORTS, LLC FAIRFAX 0
b $2-5 million CRL TECHNOLOGIES, INC. ALEXANDRIA 115
b $2-5 million CROSSCOUNTRY CONSULTING II, LLC MC LEAN 141
b $2-5 million CROWN CONSULTING INC. ARLINGTON
b $2-5 million CTR MANAGEMENT GROUP, LLC FAIRFAX 0
b $2-5 million CULMEN INTERNATIONAL, LLC ALEXANDRIA 260
b $2-5 million CYBERDATA TECHNOLOGIES,INC HERNDON 157
b $2-5 million CYBERMEDIA TECHNOLOGIES, INC. RESTON 333
b $2-5 million CYDECOR, INC. ARLINGTON 0
b $2-5 million CYNET SYSTEMS INC STERLING 368
b $2-5 million DEQUE SYSTEMS INC HERNDON 117
b $2-5 million DEVTECH SYSTEMS INC ARLINGTON 89
b $2-5 million DIRECTVIZ SOLUTIONS, LLC CHANTILLY 308
b $2-5 million DISTRICT TACO, LLC FALLS CHURCH 425
b $2-5 million DOMINION ELECTRIC SUPPLY COMPANY, INC. ARLINGTON 300
b $2-5 million DRIVEN, INC. FALLS CHURCH 143
b $2-5 million DULLES MOTOR CARS INC LEESBURG 147
b $2-5 million DYNEX TECHNOLOGIES, INC. CHANTILLY 113
b $2-5 million E & C MID-ATLANTIC VENTURES LLC CHANTILLY 500
b $2-5 million E-9 CORPORATION ALEXANDRIA 99
b $2-5 million ECHO 360 INC RESTON 115
b $2-5 million ELECTRONIC WARFARE ASSOCIATES, INC. HERNDON 203
b $2-5 million EMAGINEIT INC FAIRFAX 125
b $2-5 million ENERGIX EPC US LLC ARLINGTON 152
b $2-5 million ENNIS ELECTRIC COMPANY, INC. MANASSAS 130
b $2-5 million ERICKSON IMMIGRATION GROUP PC ARLINGTON 155
b $2-5 million EUSTACE MERCHANT FORD INC MANASSAS 159
b $2-5 million EVOKE RESEARCH AND CONSULTING, LLC ARLINGTON 139
b $2-5 million EXCELLA INC ARLINGTON 283
b $2-5 million EXECUTIVE 1 HOLDING COMPANY, LLC MCLEAN 201
b $2-5 million FAIRFAX IMPORTS, LLC FAIRFAX 355
b $2-5 million FAIRFAX NEONATAL ASSOCIATES, P.C. FAIRFAX 135
b $2-5 million FEDERATED WIRELESS, INC. ARLINGTON 73
b $2-5 million FIBERTEK, INC HERNDON 141
b $2-5 million FINLEY ASPHALT AND SEALING,INC BRISTOW 225
b $2-5 million FIRST SAVINGS MORTGAGE CORPORATION MC LEAN 0
b $2-5 million FISHBOWL, INC. ALEXANDRIA 110
b $2-5 million FLINT HILL SCHOOL OAKTON 250
b $2-5 million FONTEVA INC ARLINGTON 118
b $2-5 million FORS MARSH GROUP LLC ARLINGTON 274
b $2-5 million FORTITUDE INTERNATIONAL LLC FALLS CHURCH 418
b $2-5 million FOUR POINTS TECHNOLOGY LLC CHANTILLY 66
b $2-5 million FREEALLIANCE.COM, LLC MC LEAN 117
b $2-5 million FRONTPOINT SECURITY SOLUTIONS LLC VIENNA 221
b $2-5 million GATES HUDSON COMMUNITY MANAGEMENT, LLC FAIRFAX 238
b $2-5 million GENEVA ENTERPRISES, LLC VIENNA 0
b $2-5 million GEOLOGICS CORPORATION ALEXANDRIA 0
b $2-5 million GIESECKEDEVRIENT MOBILE SECURITY AMERICA DULLES
b $2-5 million GLOBAL PROFESSIONAL SERVICES GROUP, INC. RESTON 86
b $2-5 million GLOBAL WIRELESS SOLUTIONS INC STERLING 155
b $2-5 million GOAL GROUP, INC RESTON 180
b $2-5 million GOLDEN KEY GROUP, LLC RESTON 0
b $2-5 million GREAT AMERICAN RESTAURANTS INC FAIRFAX 199
b $2-5 million GREATER PRINCE WILLIAM AREA COMMUNITY HEALTH WOODBRIDGE 151
b $2-5 million GUERNSEY, INC. STERLING 231
b $2-5 million GUIDANCE FINANCIAL GROUP, LLC RESTON 161
b $2-5 million HARDESTY CONCRETE CONSTRUCTION STERLING 244
b $2-5 million HARVEST-MANASSAS MALL, INC. ASHBURN 500
b $2-5 million HAYNES INC FAIRFAX
b $2-5 million IBA PROTON THERAPY INC RESTON
b $2-5 million ICS NETT, INC. MC LEAN
b $2-5 million I-LINK SOLUTIONS, INC HERNDON 105
b $2-5 million INDEPENDENT PROJECT ANALYSIS INC ASHBURN 119
b $2-5 million INFINITIVE, INC. ASHBURN 105
b $2-5 million INFORMATION MANAGEMENT GROUP, INC FAIRFAX 148
b $2-5 million INGENICOMM, LLC CHANTILLY 245
b $2-5 million INNOVATIVE DISCOVERY, LLC ARLINGTON 182
b $2-5 million INSTITUTE FOR BUILDING TECHNOLOGY AND SAFETY ASHBURN 179
b $2-5 million INTEGRUS HOLDINGS INC ASHBURN 193
b $2-5 million INTELLIDYNE, LLC FALLS CHURCH 198
b $2-5 million INTELLIGENT WAVES, LLC RESTON 212
b $2-5 million INTERNATIONAL ASSOCIATION OF CHIEFS OF POLICE ALEXANDRIA 133
b $2-5 million INTERNATIONAL DEVELOPMENT & RE CENTREVILLE
b $2-5 million INTERNATIONAL GOURMET FOODS, INC. SPRINGFIELD 235
b $2-5 million INTERNATIONAL JUSTICE MISSION ARLINGTON 250
b $2-5 million INTERSTATE HOLDINGS GROUP, INC. SPRINGFIELD 281
b $2-5 million ISLAMIC RELIEF USA ALEXANDRIA 132
b $2-5 million ITILITY, LLC CHANTILLY 179
b $2-5 million ITSC SECURE SOLUTIONS, LLC FAIRFAX 0
b $2-5 million J. SPARGO & ASSOCIATES, INC. FAIRFAX 185
b $2-5 million J.R. REINGOLD & ASSOCIATES, INC. ALEXANDRIA 225
b $2-5 million JEFFERSON APARTMENT GROUP MCLEAN
b $2-5 million JENNINGS MOTOR COMPANY, INC. SPRINGFIELD 247
b $2-5 million JET CARS INC ALEXANDRIA 173
b $2-5 million JOHN MORIARTY & ASSOCIATES OF VIRGINIA, LLC ARLINGTON
b $2-5 million JOINT RESEARCH AND DEVELOPMENT, INC STAFFORD 0
b $2-5 million JOSE TEJAS, INC. MIDDLEBURG 488
b $2-5 million KAJEET INC MCLEAN 50
b $2-5 million KAZTRONIX LLC ARLINGTON 141
b $2-5 million KIHOMAC INC. VIENNA 311
b $2-5 million KNOWLEDGE LINK, INC. HERNDON 101
b $2-5 million KONIAG INFORMATION SECURITY SERVICES LLC CHANTILLY 99
b $2-5 million KONIAG TECHNOLOGY SOLUTIONS, INC. CHANTILLY 162
b $2-5 million KRYSTEL OKOYE FAIRFAX 110
b $2-5 million LABOR FINDERS OF VIRGINIA INC MANASSAS 464
b $2-5 million LEA ELLIOT INC STERLING
b $2-5 million LEARNING TREE INTERNATIONAL USA INC HERNDON 0
b $2-5 million LIGHT WAVE DENTAL MANAGEMENT LLC WOODBRIDGE 250
b $2-5 million LOGOS TECHNOLOGIES LLC FAIRFAX 87
b $2-5 million LTM INC MANASSAS 245
b $2-5 million MACEDON CONSULTING INC. RESTON 132
b $2-5 million MANAGEMENT SUPPORT TECHNOLOGY, INC FAIRFAX 239
b $2-5 million MARATHON TS, INC. STERLING 188
b $2-5 million MARKON INC FALLS CHURCH 235
b $2-5 million MASY GROUP LLC, THE ARLINGTON 95
b $2-5 million MAYVIN, INC. ANNANDALE 164
b $2-5 million MCLEAN MORTGAGE CORPORATION FAIRFAX 250
b $2-5 million MERRIFIELD GARDEN CENTER CORPORATION FALLS CHURCH 277
b $2-5 million METRO SYSTEMS INCORPORATED ALEXANDRIA 326
b $2-5 million METRONOME, LLC FAIRFAX 123
b $2-5 million MICRO SYSTEMS CONSULTANTS FALLS CHURCH 0
b $2-5 million MICROHEALTH LLC VIENNA 167
b $2-5 million MINDSEEKER INC ASHBURN 231
b $2-5 million MISSION1ST GROUP, INC. ARLINGTON 183
b $2-5 million MORGAN BUSINESS CONSULTING, LLC ARLINGTON 125
b $2-5 million MPS HEALTHCARE INC. MCLEAN 424
b $2-5 million MVLE INC SPRINGFIELD 370
b $2-5 million NATIONAL INDUSTRIES FOR THE BLIND ALEXANDRIA 175
b $2-5 million NCC PS ENTERPRISES, LLC LEESBURG 183
b $2-5 million NCS TECHONOLOGIES GAINESVILLE 128
b $2-5 million NEIGHBORHOOD HEALTH ALEXANDRIA 233
b $2-5 million NEOSYSTEMS CORP TYSONS CORNER 153
b $2-5 million NET 100 LTD. CHANTILLY 251
b $2-5 million NEW AGE PROTECTION, INC SPRINGFIELD 500
b $2-5 million NEXTPOINT GROUP LLC HERNDON 154
b $2-5 million NIKSOFT SYSTEMS CORP RESTON 135
b $2-5 million NIXON & VANDERHYE P.C. ARLINGTON 0
b $2-5 million NM MANAGEMENT, INC. ALEXANDRIA 333
b $2-5 million NORTHERN VIRGINIA FAMILY SERVICES OAKTON 320
b $2-5 million NTIVA, INC. MC LEAN 153
b $2-5 million OFFICE REMEDIES, INC. HERNDON 419
b $2-5 million OLIFF PLC ALEXANDRIA 0
b $2-5 million OMEGA WORLD TRAVEL INC FAIRFAX 435
b $2-5 million P&R ENTERPRISES, INC. FALLS CHURCH 0
b $2-5 million PAPILLON AIR INC. ASHBURN 27
b $2-5 million PARADIGM MANAGEMENT, LP ARLINGTON 229
b $2-5 million PARAMOUNT MECHANICAL, INC. MANASSAS 90
b $2-5 million PATRIOT DEVELOPMENT CORPORATION STERLING 152
b $2-5 million PAXTON VAN LINES, INC. SPRINGFIELD 210
b $2-5 million PERFECT SENSE, INC. RESTON 0
b $2-5 million PHASE2 TECHNOLOGY LLC ARLINGTON 147
b $2-5 million PHILLIPS PROGRAMS ANNANDALE 270
b $2-5 million PHOENIX RENOVATION CORP. ALEXANDRIA 162
b $2-5 million POHANKA OF CHANTILLY INC CHANTILLY 150
b $2-5 million POTOMACWAVE CONSULTING, INC. ALEXANDRIA 219
b $2-5 million PRIORITY 1 LLC TYSONS CORNER
b $2-5 million PRIORITY ONE SERVICES, INC. ALEXANDRIA 460
b $2-5 million PRISON FELLOWSHIP MINISTRIES LEESBURG
b $2-5 million PROBITY, INC HERNDON 126
b $2-5 million PROGRESSIVE MRI LLC FAIRFAX 180
b $2-5 million QUALITY SUPPORT, INC ALEXANDRIA 198
b $2-5 million QUINN CONSULTING SERVICES INCORPORATED CHANTILLY 177
b $2-5 million RAPPAPORT MANAGEMENT COMPANY MC LEAN 108
b $2-5 million RAVENTEK SOLUTION PARTNERS, LLC HERNDON 168
b $2-5 million REED, INC LEESBURG 142
b $2-5 million REMINE INC. VIENNA 64
b $2-5 million RENEGAE TECHNOLOGIES HAYMARKET 102
b $2-5 million RESONATE NETWORKS, INC. RESTON 113
b $2-5 million RESTON LIMOUSINE & TRAVEL SERVICES STERLING 412
b $2-5 million REVEREI/T LLC STERLING 137
b $2-5 million RG5 LLC ALEXANDRIA 83
b $2-5 million RIDGELINE INTERNATIONAL INC TYSONS CORNER 20
b $2-5 million RINKER DESIGN ASSOCIATES, P.C. MANASSAS 129
b $2-5 million RIVA SOLUTIONS INC MC LEAN 422
b $2-5 million ROBINSON EXPORT & IMPORT CORP SPRINGFIELD 249
b $2-5 million S A HALAC IRON WORKS STERLING 130
b $2-5 million S W RODGERS COMPANY INC GAINESVILLE 247
b $2-5 million SABMD, LLC STERLING 250
b $2-5 million SAINT PAUL VI CATHOLIC HIGH SCHOOL FAIRFAX 167
b $2-5 million SALAMANDER RESORT LLC MIDDLEBURG 369
b $2-5 million SAPPHIRE SOFTWARE SOLUTIONS INC ASHBURN
b $2-5 million SARATOGA MEDICAL CENTER INC FAIRFAX
b $2-5 million SCHNABEL FOUNDATION COMPANY STERLING 259
b $2-5 million SEKON ENTERPRISE, INC. RESTON 125
b $2-5 million SENECA RESOURCES, LLC RESTON 277
b $2-5 million SHEEHY FORD OF SPRINGFIELD INC FAIRFAX 108
b $2-5 million SILA SOLUTIONS GROUP, INC. GREAT FALLS 120
b $2-5 million SMC CONCRETE CONSTRUCTION, INC. ANNANDALE 230
b $2-5 million SNAP, INC. CHANTILLY 145
b $2-5 million SOFT TECH CONSULTING, INC CHANTILLY 20
b $2-5 million SOFTRAMS, LLC LEESBURG 0
b $2-5 million SOLUTIONS BY DESIGN LLC VIENNA 141
b $2-5 million SOUTHERN MANAGEMENT CORPORATION VIENNA 177
b $2-5 million SPACEFLIGHT INDUSTRIES, INC. HERNDON 170
b $2-5 million SPIN SYSTEMS, INC. FALLS CHURCH 117
b $2-5 million ST. MICHAEL'S INC. WOODBRIDGE 96
b $2-5 million STOHLMAN VOLKSWAGEN INC VIENNA 143
b $2-5 million STRATEGIC BUSINESS SYSTEMS, INC. CHANTILLY 192
b $2-5 million STRATEGIC ENTERPRISE SOLUTIONS MC LEAN 152
b $2-5 million STRATEGIC OPERATIONAL SOLUTIONS INC VIENNA 66
b $2-5 million STRATFORD UNIVERSITY, INC. FAIRFAX 342
b $2-5 million SUPERIOR PAVING CORP GAINESVILLE 364
b $2-5 million TAKE2 CONSULTING, LLC VIENNA 194
b $2-5 million TECH SYSTEMS, INC. MC LEAN
b $2-5 million TECHLAW CONSULTANTS, INC. CHANTILLY 177
b $2-5 million TECHNICA CORPORATION DULLES 205
b $2-5 million TECHNOSERVE, INC ARLINGTON 128
b $2-5 million TED BRITT FORD SALES, INC. FAIRFAX 339
b $2-5 million TEKMASTERS L.L.C. CHANTILLY 145
b $2-5 million THE ANDERSON COMPANY LLC MANASSAS 230
b $2-5 million THE BURGESS GROUP LLC ALEXANDRIA 111
b $2-5 million THE CENTECH GROUP, INC. CHANTILLY 118
b $2-5 million THE COULTER COMPANIES, INC. MCLEAN 159
b $2-5 million THE LANGLEY SCHOOL MCLEAN 145
b $2-5 million THE MATTHEWS GROUP INC PURCELLVILLE 113
b $2-5 million THE MOSAIC TILE COMPANY OF VIRGINIA, INC. CHANTILLY 0
b $2-5 million THE PETERSON COMPANIES LC FAIRFAX 194
b $2-5 million THE PODMILSAK GROUP, INC. ASHBURN 111
b $2-5 million THE STUDENT CONSERVATION ASSOCIATION, INC. ARLINGTON 351
b $2-5 million THOMAS A MOOREHEAD INC STERLING 162
b $2-5 million THOMPSON FACILITY SERVICES LLC RESTON 418
b $2-5 million TMS NEUROHEALTH CENTERS INC MC LEAN 294
b $2-5 million TOTAL DEVELOPMENT SOLUTIONS LLC BRISTOW 270
b $2-5 million TRADEMASTERS SERVICE, INC. LORTON 159
b $2-5 million TRINITY TECHNOLOGY GROUP INC MANASSAS 307
b $2-5 million TROUT, UNLIMITED ARLINGTON 247
b $2-5 million TRUSTED CONCEPTS, INC. HERNDON 114
b $2-5 million TRUSTED DOCTORS, LLC FAIRFAX 253
b $2-5 million TRUSTED.COM LLC HERNDON 93
b $2-5 million UNITED AIR-TEMP, AIR CONDITIONING AND HEATING, INC. LORTON 358
b $2-5 million UNITED MASONRY INCORPORATED OF VIRGINIA MANASSAS 235
b $2-5 million UNITED WAY WORLDWIDE ALEXANDRIA 250
b $2-5 million UPDATE, INC. FALLS CHURCH 261
b $2-5 million USM BUSINESS SYSTEMS INC CHANTILLY 0
b $2-5 million VAE INC SPRINGFIELD 181
b $2-5 million VBRICK SYSTEMS, INC. HERNDON 100
b $2-5 million VENESCO LLC CHANTILLY 228
b $2-5 million VENTERA CORPORATION RESTON 221
b $2-5 million VERISMA SYSTEMS, INC ALEXANDRIA 58
b $2-5 million VIGNET INC. FAIRFAX 136
b $2-5 million VIRGINIA CANCER SPECIALISTS PC FAIRFAX
b $2-5 million VISTA TECHNOLOGIES, INC. ARLINGTON 119
b $2-5 million VTA, LLC FAIRFAX 322
b $2-5 million W R SYSTEMS LTD FAIRFAX 393
b $2-5 million WAHID INC LORTON 0
b $2-5 million WASHINGTON RADIOLOGY ASSOC PLLC FAIRFAX 26
b $2-5 million WATER ENVIRONMENT FEDERATION ALEXANDRIA 102
b $2-5 million WHEREOWARE LLC CHANTILLY 68
b $2-5 million WILLIAMS INDUSTRIES, INCORPORATED MANASSAS 145
b $2-5 million WOLF TRAP FOUNDATION FOR THE PERFORMING ARTS VIENNA 163
b $2-5 million YOUR RECRUITING COMPANY, INC. FAIRFAX 323
b $2-5 million ZILLION TECHNOLOGIES INC ASHBURN 394
b $2-5 million ZOLON TECH SOLUTIONS, INC HERNDON 0
b $2-5 million ZOLON TECH, INC HERNDON 0
c $1-2 million 2 CIRCLE INCORPORATED ARLINGTON 91
c $1-2 million AAC, INC. VIENNA 110
c $1-2 million ABLE MOVING & STORAGE, INC. MANASSAS 174
c $1-2 million ACCELERA SOLUTIONS INC FAIRFAX 63
c $1-2 million ACCESS INTERPRETING INC VIENNA 26
c $1-2 million ADAEQUARE, INC. CHANTILLY 76
c $1-2 million ADI CONSTRUCTION OF VIRGINIA LLC SPRINGFIELD 86
c $1-2 million ADS FEDERAL, INC. ARLINGTON 0
c $1-2 million ADTEK ENGINEERS, INC FAIRFAX 62
c $1-2 million ADVANCED DECISION VECTORS LLC ALEXANDRIA 98
c $1-2 million ADVANCED SOFTWARE SYSTEMS, INC STERLING 82
c $1-2 million ADVANCED STRATEGIC ENTERPRISE CONCEPTS 3 INC RESTON 73
c $1-2 million AEEC, LC RESTON 61
c $1-2 million AEROBIOLOGY LABORATORY ASSOCIATES, INC STERLING 88
c $1-2 million AFG GROUP, INC. HERNDON 108
c $1-2 million AGIL3 TECHNOLOGY SOLUTIONS LLC FALLS CHURCH 83
c $1-2 million AHC MANAGEMENT, LLC ARLINGTON 139
c $1-2 million AHC, INC. ARLINGTON 85
c $1-2 million AIR FORCE ASSOCIATION ARLINGTON 75
c $1-2 million AIRWAY SHEET METAL CO INC STERLING 150
c $1-2 million ALESIG CONSULTING LLC FALLS CHURCH 0
c $1-2 million ALEX-ALTERNATIVE EXPERTS LLC DUMFRIES 123
c $1-2 million ALFRED STREET BAPTIST CHURCH ALEXANDRIA 91
c $1-2 million ALLEN & ROCKS INC VIENNA 93
c $1-2 million ALLEN CORPORATION OF AMERICA FAIRFAX 150
c $1-2 million ALLIANCE EXECUTIVE SEARCH, LLC VIENNA 65
c $1-2 million ALLIED TELECOM GROUP, LLC ARLINGTON 73
c $1-2 million ALLTECH INTERNATIONAL, INC-SBA SMALL 7A TERM VIENNA 0
c $1-2 million AMERICAN GREEN BUILDING MAINTENANCE INC ALDIE 186
c $1-2 million AMERICAN SOCIETY OF PENSION PROFESSIONALS & ACTUARIES INC ARLINGTON 62
c $1-2 million AMERICAN STAIR & CABINETRY, INC HAYMARKET 140
c $1-2 million AM-PM ENTERPRISES II, INC. CHANTILLY 250
c $1-2 million AMTEC LESS LETHAL SYSTEMS, INC. FALLS CHURCH 105
c $1-2 million AMYOTROPHIC LATERAL SCLEROSIS ASSOCIATION INC, THE ARLINGTON 94
c $1-2 million ANAVATION LLC RESTON 129
c $1-2 million ANDERSON CLINIC, INC ARLINGTON 87
c $1-2 million ANGLICOTECH, LLC ARLINGTON 50
c $1-2 million ANITAS NEW MEXICAN STY. FOOD VIENNA
c $1-2 million APOGEE INTEGRATION LLC CHANTILLY 76
c $1-2 million APPSENTIAL LLC ASHBURN 92
c $1-2 million APPTAD INC RESTON 84
c $1-2 million APPTEON, INC RESTON 50
c $1-2 million APRO INTERNATIONAL, INC. VIENNA 102
c $1-2 million APTIVE RESOURCES, LLC ALEXANDRIA 0
c $1-2 million ARBAN & CAROSI, INC WOODBRIDGE 180
c $1-2 million ARC ASPICIO LLC ARLINGTON 64
c $1-2 million ARC MANAGEMENT LLC VIENNA 69
c $1-2 million ARDENT COMPANY LLC VIENNA
c $1-2 million ARENA TECHNOLOGIES LLC CHANTILLY 0
c $1-2 million ARK SOLUTIONS, INC. RESTON 60
c $1-2 million ARMEDIA LLC VIENNA 69
c $1-2 million ARSERVICES LIMITED ALEXANDRIA 74
c $1-2 million ARTEMIS CONSULTING, INC. VIENNA 54
c $1-2 million ARTHRITIS & SPORTS ORTHPAEDICS, PC STERLING 79
c $1-2 million ARTHUR CONSTRUCTION CO., INC STERLING 140
c $1-2 million ASCEND THERAPEUTICS US LLC HERNDON,
c $1-2 million ASEC2 INC RESTON 52
c $1-2 million ASHBURN CONSULTING LLC LEESBURG 49
c $1-2 million ASHOKA ARLINGTON 98
c $1-2 million ASI GOVERNMENT, LLC ARLINGTON 68
c $1-2 million ASSOCIATION OF ALEXANDRIA RADIOLOGISTS, PC SPRINGFIELD 80
c $1-2 million ASSOCIATION OF THE UNITED STATES ARMY ARLINGTON 85
c $1-2 million ASSOCIATION RESOURCE GROUP MC LEAN 74
c $1-2 million ASSURED CONSULTING SOLUTIONS LLC RESTON 63
c $1-2 million ATHAVALE, LYSTAD & ASSOCIATES MCLEAN 0
c $1-2 million ATLANTIC COAST COTTON, INC GAINESVILLE 147
c $1-2 million ATSG CORPORATION FAIRFAX 59
c $1-2 million AUTO CHLOR SYSTEMS OF NO VA ALEXANDRIA 73
c $1-2 million AUTO PARTS ASSOCIATES. INC FAIRFAX 168
c $1-2 million AVITECTURE, INC. STERLING
c $1-2 million AXSEUM, INC. VIENNA 0
c $1-2 million AZTECA CONTRACTORS, INC WOODBRIDGE 67
c $1-2 million B&B SIGNAL COMPANY LLC MANASSAS 80
c $1-2 million B.E.S. TECHNOLOLGY INC. BROADLANDS
c $1-2 million B3 SOLUTIONS, LLC ALEXANDRIA 108
c $1-2 million B4CORP, INC. LEESBURG 80
c $1-2 million BAY MOTOR CO, LLC FAIRFAX
c $1-2 million BEAN, KINNEY & KORMAN, P.C. ARLINGTON 67
c $1-2 million BECKSTROM ELECTRIC CO., INC PURCELLVILLE 107
c $1-2 million BELFORT FURNITURE, INC. STERLING 138
c $1-2 million BENCHMARK UTILITY SERVICES, LLC STERLING 180
c $1-2 million BENFIELD ELECTRIC CO., OF VIRGINIA INC MANASSAS 105
c $1-2 million BEST PRACTICE ASSOCIATES L.L.C. ARLINGTON 58
c $1-2 million BILL PAGE IMPORTS INC FALLS CHURCH 115
c $1-2 million BILL PAGE MOTORS INC FALLS CHURCH 109
c $1-2 million BILLY CASPER GOLF, LLC RESTON 101
c $1-2 million BIOLOGICS CONSULTING GROUP INC ALEXANDRIA 60
c $1-2 million BION, INC. MANASSAS 83
c $1-2 million BIXAL SOLUTIONS INC. FAIRFAX 0
c $1-2 million BLACK SPOKE LLC ARLINGTON 56
c $1-2 million BLADE RUNNERS, INC. FAIRFAX
c $1-2 million BLANKINGSHIP & KEITH, PC FAIRFAX 70
c $1-2 million BLUE RIDGE PARTNERS MANAGEMENT CONSULTING,LLC MCLEAN 57
c $1-2 million BOGNET CONSTRUCTION ASSOCIATES, INC. VIENNA 80
c $1-2 million BONAVENTURE PROPERTY MANAGEMENT SERVICES LLC ALEXANDRIA 0
c $1-2 million BOWA BUILDERS INC MC LEAN 70
c $1-2 million BREEDEN HEATING AND AIR INC MANASSAS 105
c $1-2 million BREEDEN MECHANICAL, INC MANASSAS 137
c $1-2 million BRMI TECHNOLOGY, INC. CHANTILLY 50
c $1-2 million BROWN & SETTLE, INC. BRISTOW 153
c $1-2 million BUBLUP INC ARLINGTON 58
c $1-2 million BUFFALO GROUPE, LLC RESTON 73
c $1-2 million BUILDING INFRASTRUCTURE GROUP, INC. CHANTILLY 0
c $1-2 million BURGUNDY FARM COUNTRY DAY SCHOOL ALEXANDRIA 208
c $1-2 million BURTON & ROBINSON, INC. FAIRFAX 103
c $1-2 million BUSINESS COMPUTERS MANAGEMENT CONSULTING BCMC LLC FAIRFAX
c $1-2 million CADD MICROSYSTEMS, INC ALEXANDRIA
c $1-2 million CALVERT MASONRY INC. MANASSAS 107
c $1-2 million CAPITAL BUILDING SERVICES INC FALLS CHURCH
c $1-2 million CAPITAL HEALTHCARE PC ANNANDALE 120
c $1-2 million CAPITAL MECHANICAL LLC DULLES 73
c $1-2 million CAPITOL INFORMATION GROUP INC FALLS CHURCH 64
c $1-2 million CAPITOL PETROLEUM GROUP LLC SPRINGFIELD 60
c $1-2 million CARESAVE TECHNOLOGIES, INC. MCLEAN 159
c $1-2 million CARIENT HEART & VASCULAR MANASSAS 109
c $1-2 million CASSADAY & COMPANY INC MC LEAN 60
c $1-2 million CASTRO & COMPANY, LLC ALEXANDRIA 65
c $1-2 million CATHOLIC CHARITIES USA ALEXANDRIA 0
c $1-2 million CATHOLIC DIOCESE OF ARLINGTON, VA ALEXANDRIA 150
c $1-2 million CEA PCE HOLDINGS LLC RESTON 84
c $1-2 million CENTRIPETAL NETWORKS, INC. HERNDON 48
c $1-2 million CENTURIA CORPORATION RESTON 98
c $1-2 million CES CONSULTING, LLC STERLING 105
c $1-2 million CHAKRABARTI MANAGEMENT CONSULTANCY, INC. FAIRFAX 58
c $1-2 million CHAMPION BODY WORKS LORTON 6
c $1-2 million CHAMPION TITLE&SETTLEMENTS,INC STERLING 99
c $1-2 million CHANGEIS INC-SBA SMALL 7A TERM ARLINGTON 0
c $1-2 million CHAPMAN, CUBINE, AND HUSSEY INC. ARLINGTON 113
c $1-2 million CHARTIS CONSULTING CORPORATION MCLEAN 63
c $1-2 million CHEIRON INC TYSONS
c $1-2 million CHILDRENS MEDICAL ASSOCIATES NORTHERN VIRGINIA P C ALEXANDRIA 77
c $1-2 million CHOICE BOOKS OF NORTERN VIRGINIA, INC BRISTOW 131
c $1-2 million CHRISTOS BUILDING SERVICES, LLC STERLING 0
c $1-2 million CHU CONTRACTING INC CHANTILLY 81
c $1-2 million CHURCH STREET CREOLE CAFE INC MIDDLEBURG 156
c $1-2 million CITY CONCRETE CORP. MANASSAS 143
c $1-2 million CITY LENDING INC. VIENNA 173
c $1-2 million CLANGO, INC ARLINGTON 83
c $1-2 million CLEANOFFICE, INC. HERNDON 397
c $1-2 million CLIENT/SERVER SOFTWARE SOLUTIONS, INC FAIRFAX 125
c $1-2 million CLINICAHEALTH, INC. ARLINGTON 0
c $1-2 million CLOSE UP FOUNDATION ALEXANDRIA 138
c $1-2 million CLOUDISTICS INC RESTON 47
c $1-2 million CMI MANAGEMENT, INC ALEXANDRIA 146
c $1-2 million COMMONWEALTH COPY PRODUCTS, INC. STERLING 67
c $1-2 million COMMUNICATION TECHNOLOGIES INC RESTON 0
c $1-2 million COMMUNICATIONS RESOURCE, INC MC LEAN 97
c $1-2 million COMMUNICATIONS TRAINING & ANALYSIS FALLS CHURCH 63
c $1-2 million COMMUNITIES IN SCHOOLS, INC. ARLINGTON 70
c $1-2 million COMMUNITY CONCEPTS INC DUMFRIES
c $1-2 million COMPASS INC HERNDON
c $1-2 million COMPOSITION SYSTEMS, INC. ALEXANDRIA 0
c $1-2 million COMPU DYNAMICS LLC STERLING 83
c $1-2 million CONCEPT PLUS LLC FAIRFAX 89
c $1-2 million CONCEPT SOLUTIONS, LLC RESTON 133
c $1-2 million CONCEPTS INFORMATION TECHNOLOGY INC VIENNA 84
c $1-2 million CONCERT TECHNOLOGIES, INC. STERLING 107
c $1-2 million CONCORD CROSSROADS LLC DUMFRIES 100
c $1-2 million CONGRESSIONAL SCHOOL FALLS CHURCH 89
c $1-2 million CONSULTING SERVICES GROUP LLC HERNDON 80
c $1-2 million CONTEMPORARY ELECTRICAL SERVICES RESTON 195
c $1-2 million CONTINUUM AFFILIATES LLC MC LEAN 119
c $1-2 million CONTINUUM PEDIATRIC NURSING MCLEAN 0
c $1-2 million CORDEV CORPORATION FALLS CHURCH 83
c $1-2 million CORDIA RECRUITING & STAFFING LLC VIENNA 79
c $1-2 million CORNERSTONES, INC. RESTON 95
c $1-2 million COSOLUTIONS INC. STERLING 81
c $1-2 million COUNTER THREAT SOLUTIONS, LLC RESTON 53
c $1-2 million COUNTERPART INTERNATIONAL, INC. ARLINGTON 69
c $1-2 million COVEROS, INC. FAIRFAX 63
c $1-2 million COWLES FORD, INC. WOODBRIDGE 115
c $1-2 million CRITTENTON CONSULTING GROUP, INC RESTON 159
c $1-2 million CSB SERVICES, LLC SPRINGFIELD 0
c $1-2 million CST GROUP, CPAS, PC RESTON 53
c $1-2 million CULBERTSON COMPANY OF VIRGINIA MANASSAS 136
c $1-2 million CUSTOM COMPUTER CABLE, INC. DULLES 63
c $1-2 million CYBER SOLUTIONS & SERVICES, INC. CLIFTON 61
c $1-2 million DAN SOLUTIONS INC ARLINGTON 46
c $1-2 million DARK WOLF SOLUTIONS, LLC CHANTILLY 98
c $1-2 million DATASYNC INC STERLING 104
c $1-2 million DAVIS R HALL DVM PLC ANNANDALE 165
c $1-2 million DAVIS, CARTER, SCOTT LTD VIENNA 73
c $1-2 million DAYBLINK CONSULTING LLC VIENNA 52
c $1-2 million DC TRAILS INC LORTON 203
c $1-2 million DECIPHER TECHNOLOGY STUDIOS, LLC ALEXANDRIA 62
c $1-2 million DECISION LENS, INC. ARLINGTON 56
c $1-2 million DEFENSE GOVERNMENT CONTRACTING INTERNATIONAL CORPORATION TYSONS 25
c $1-2 million DESIGN AND PRODUCTION, INC LORTON 86
c $1-2 million DEXTERA CORPORATION CENTREVILLE 188
c $1-2 million DFS CONSTRUCTION CORPORATION ARLINGTON 0
c $1-2 million DIGICON CORPORATION MC LEAN 55
c $1-2 million DIGITAL SANDBOX, INC. MC LEAN 40
c $1-2 million DIGITAL SPEC, LLC FAIRFAX 0
c $1-2 million DIGNARI, LLC ALEXANDRIA 82
c $1-2 million DIRECT COURIER, INC. SPRINGFIELD 103
c $1-2 million DISCOVER TECHNOLOGIES LLC HERNDON 88
c $1-2 million DISTRIBUTED SOLUTIONS, INC. RESTON 81
c $1-2 million DISYS SOLUTIONS, INC. ASHBURN 88
c $1-2 million DITO, LLC RESTON 63
c $1-2 million DOMINION ANESTHESIA PLLC ARLINGTON
c $1-2 million DON BEYER MOTORS, INC. FALLS CHURCH 122
c $1-2 million DOOR PRO AMERICA INC GAINESVILLE 150
c $1-2 million DRIVESTREAM INC. STERLING 58
c $1-2 million DROPYN LLC ALEXANDRIA 108
c $1-2 million DULLES HOTEL CORPORATION HERNDON
c $1-2 million DULLES VOLKSWAGEN, L.L.C. STERLING 92
c $1-2 million DUNLAP BENNETT & LUDWIG PLLC LEESBURG 86
c $1-2 million DUNN LORING VA OPCO LLC DUNN LORING 139
c $1-2 million DYNAMIS, INC. FAIRFAX 129
c $1-2 million DYNAMO TECHNOLOGIES, LLC VIENNA 71
c $1-2 million DZYNE TECHNOLOGIES INC FAIRFAX 104
c $1-2 million E.K. FOX & ASSOCIATES LTD CHANTILLY
c $1-2 million EAGLE HARBOR SOLUTIONS, LLC CHANTILLY 109
c $1-2 million ECONOMIC SYSTEMS INC FALLS CHURCH 67
c $1-2 million EDGESOURCE CORPORATION ALEXANDRIA 85
c $1-2 million EDMONDSON & GALLAGHER PROPERTY SERVICES LLC MCLEAN 110
c $1-2 million ELECTONIC INSTRUMENTATION AND TECHNOLOGY LLC LEESBURG 110
c $1-2 million ELECTROSOFT SERVICES, INC. RESTON 90
c $1-2 million ELEMENT 84 INC. ALEXANDRIA 47
c $1-2 million ELITE TRANSIT LLC STAFFORD 54
c $1-2 million EMERGENCY PLANNING MANAGEMENT INC STAFFORD 84
c $1-2 million ENGINEERED SERVICES, INC. STERLING
c $1-2 million ENTREPRENEURS' ORGANIZATION ALEXANDRIA 75
c $1-2 million ESPIRE SERVICES L L C VIENNA 0
c $1-2 million ETHIOPIAN COMMUNITY DEVELOPMENT COUNCIL INC ARLINGTON 92
c $1-2 million EURO CAFE CORP. STERLING 34
c $1-2 million EVERGREEN SYSTEMS, INC. LEESBURG 46
c $1-2 million EVERTZ USA INC. MANASSAS 45
c $1-2 million EXCELACOM INC RESTON 78
c $1-2 million EXPERIMENTAL PATHOLOGY LAB INC STERLING 105
c $1-2 million FANTASTIC FRITZBE S FLYING FOOD FACTORY INC ANNANDALE 114
c $1-2 million FARRISH OF FAIRFAX INC FAIRFAX 180
c $1-2 million FEC ENTERPRISES LLC FAIRFAX 0
c $1-2 million FEC FOODS, LLC FAIRFAX 250
c $1-2 million FEC MARYLAND LLC FAIRFAX 0
c $1-2 million FEDERAL MANAGEMENT PARTNERS INC ARLINGTON 64
c $1-2 million FEDERATION OF STATE BOARDS OF PHYSICAL THERAPY ALEXANDRIA 64
c $1-2 million FIRST INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES IN ARLINGTON 77
c $1-2 million FIVE 9 GROUP, INC. FAIRFAX 71
c $1-2 million FIVE STAR HOME HEALTH CARE, LLC CHANTILLY 235
c $1-2 million FLEXIBILITY & CO LLC MCLEAN 175
c $1-2 million FLOW, INC., M.E. LEESBURG 111
c $1-2 million FOREIGN RESOURCE DEVELOPMENT ASSOCIATES LLC ARLINGTON 72
c $1-2 million FOUNDING FARMERS NOVA LLC MCLEAN 147
c $1-2 million FP1 STRATEGIES, LLC ARLINGTON 114
c $1-2 million FREDS FOOD GROUP LLC VIENNA 145
c $1-2 million FRIENDS HEALTH CARE TEAM, INC. ANNANDALE 460
c $1-2 million FULL VISIBILITY LLC ARLINGTON 56
c $1-2 million FUTREND TECHNOLOGY, INC. VIENNA 65
c $1-2 million FUTRON INCORPORATED WOODBRIDGE 49
c $1-2 million G. W. PEOPLES CONTRACTING CO., INC. ARLINGTON 63
c $1-2 million GATE HUDSON & ASSOCIATES INC FAIRFAX 84
c $1-2 million GDC CONTRACTORS, INC. MANASSAS 97
c $1-2 million GENERAL INFOMATICS - A SERVICE DISABLED OWNED, VETERAN BUSINESS, INC. MC LEAN 105
c $1-2 million GENNEXT MEDIA, INC. VIENNA
c $1-2 million GEOCONSTRUCTORS, INC. PURCELLVILLE 110
c $1-2 million GETTIER COMMERCIAL CLEANING,IN STERLING 160
c $1-2 million GHT LIMITED ARLINGTON 103
c $1-2 million GLOBAL IMPACT ALEXANDRIA 73
c $1-2 million GLOBAL PRINTING, INC. ALEXANDRIA 121
c $1-2 million GLOBAL RESEARCH ANALYTICS, LLC MCLEAN 0
c $1-2 million GLOBAL RESOURCE SOLUTIONS, INC. FAIRFAX 180
c $1-2 million GLOBAL SYSTEMS ENGINEERING, LLC ALEXANDRIA 0
c $1-2 million GLOBAL.COM INC DULLES 82
c $1-2 million GOLD COAST IT SOLUTIONS, LLC. FAIRFAX 49
c $1-2 million GOLDEN GATE SERVICE INC FAIRFAX
c $1-2 million GOVERNMENT TACTICAL SOLUTIONS LLC VIENNA 70
c $1-2 million GOVPLACE, INC RESTON 54
c $1-2 million GRADUATE MANAGEMENT ADMISSION COUNCIL RESTON 0
c $1-2 million GRANULES PHARMACEUTICALS, INC. CHANTILLY 93
c $1-2 million GRAVY ANALYTICS STERLING 58
c $1-2 million GREEN VILLAGE CONCRETE INC. MANASSAS 65
c $1-2 million GREENBLUM & BERNSTEIN, PLC RESTON 100
c $1-2 million GREENFIELD MANAGEMENT FALLS CHURCH 301
c $1-2 million GREENWAY GROUP ASSOCIATES LLC ALEXANDRIA 95
c $1-2 million GRIDPOINT, INC. RESTON 77
c $1-2 million GROUP W, INC. VIENNA 85
c $1-2 million HADIAMONDSTAR SOFTWARE SOLUTIONS LLC FAIRFAX 75
c $1-2 million HAIR SIMPLY ELEGANT RESTON 122
c $1-2 million HALLMARK IRON WORKS INC NEWINGTON 83
c $1-2 million HALVIK CORP VIENNA 102
c $1-2 million HANDLEY MOTOR COMPANY, INC. SPRINGFIELD 100
c $1-2 million HEALTH CARE WITHOUT HARM RESTON
c $1-2 million HEART AND MIND STRATEGIES, LLC RESTON 47
c $1-2 million HELP COMMONWEALTH EMERGENCY PHYSICIANS PC LEESBURG 85
c $1-2 million HIGH PURITY SYSTEMS, INC MANASSAS 55
c $1-2 million HIGH SIERRA POOLS, INC ARLINGTON 0
c $1-2 million HOMESTEAD BUILDING SYSTEMS INC BRISTOW 151
c $1-2 million HSP DIRECT LLC ASHBURN 86
c $1-2 million HUNTER ASSOCIATIONS LABORATORY INC RESTON 74
c $1-2 million IC-1 SOLUTIONS, LLC HERNDON 114
c $1-2 million ICLOUD TECHNOLOGIES, CORP STERLING 69
c $1-2 million ID TECHNOLOGIES LLC ASHBURN
c $1-2 million IDS INTERNATIONAL GOVERNMENT SERVICES, LLC ARLINGTON 64
c $1-2 million IMG-CROWN ENERGY SERVICES JOINT VENTURE LLC ALEXANDRIA
c $1-2 million IMS INC ALEXANDRIA 19
c $1-2 million INADEV CORPORATION MC LEAN 65
c $1-2 million INCENTIVE FOR NORMAL SOCIAL WOODBRIDGE 0
c $1-2 million INDIGO IT, LLC RESTON 124
c $1-2 million INDTAI, INC. VIENNA 203
c $1-2 million INFINITYQS INTERNATIONAL INC FAIRFAX 83
c $1-2 million INFOMATICS CORP DULLES 0
c $1-2 million INFORMATION AND INFRASTRUCTURE TECHNOLOGIES, INC. HERNDON 42
c $1-2 million INFORMATION SCIENCES CONSULTING INC MANASSAS 101
c $1-2 million INFORMATION TECHNOLOGY STRATEGIES, LLC STERLING 48
c $1-2 million INFUSED SOLUTIONS INC STERLING 69
c $1-2 million INNOVATE INC ALEXANDRIA 133
c $1-2 million INSIGHT POLICY RESEARCH INC ARLINGTON 59
c $1-2 million INSIGNIA FEDERAL GROUP, LLC MCLEAN 87
c $1-2 million INSPIRATION PLUMBING LLC STERLING 115
c $1-2 million INTEGRATED FINANCE AND ACCOUNTING SOLUTIONS, LLC WOODBRIDGE 85
c $1-2 million INTEGRATED FINANCIAL ANALYSTS, LTD. MCLEAN 0
c $1-2 million INTEGRATED SECURITY TECHNOLOGIES, INC. HERNDON 139
c $1-2 million INTEGRATED SYSTEMS INC. VIENNA 40
c $1-2 million INTEGRATION TECHNOLOGIES GROUP INC FALLS CHURCH 84
c $1-2 million INTEGRITY MANAGEMENT SERVICES, INC. ALEXANDRIA 95
c $1-2 million INTELLECT SOLUTIONS LLC ALEXANDRIA 83
c $1-2 million INTERACTIVE TECHNOLOGIES GROUP INC MC LEAN
c $1-2 million INTERIMAGE ARLINGTON 0
c $1-2 million INTERIOR SYSTEMS, INC. FAIRFAX 158
c $1-2 million INTERNATIONAL ASSOCIATION OF FIRE CHIEFS, INC. CHANTILLY
c $1-2 million INTERNATIONAL BUSINESS & TECHNICAL CONSULTANTS, INC. (IBTCI) VIENNA 110
c $1-2 million INTERNATIONAL COMMUNICATIONS ASSOCIATES INC ARLINGTON 301
c $1-2 million INTERNATIONAL FOUNDATION FOR ELECTORAL SYSTEMS ARLINGTON 140
c $1-2 million ISENPAI, LLC MC LEAN 100
c $1-2 million ISOFTECH INC. CHANTILLY 0
c $1-2 million ISTREAM SOLUTIONS INC ASHBURN
c $1-2 million IT CONCEPTS, INC. VIENNA 108
c $1-2 million IWORKS CORPORATION RESTON 76
c $1-2 million J.L. TREE SERVICE INC. FAIRFAX 0
c $1-2 million JAB INNOVATIVE SOLUTIONS, LLC MANASSAS 78
c $1-2 million JEWISH COMMUNITY CENTER OF NORTHERN VIRGINIA FAIRFAX 243
c $1-2 million JJM3 HOLDINGS LLC CHANTILLY 84
c $1-2 million JOHN H. NORTHROP AND ASSOCIATES, INC. ALEXANDRIA 65
c $1-2 million JOHN NUGENT & SONS, INC. STERLING
c $1-2 million JOINT TECHNOLOGY SOLUTION, INC. MANASSAS 109
c $1-2 million JULIUS BRANSCOME, INC. MANASSAS 103
c $1-2 million K12 INSIGHT LLC HERNDON
c $1-2 million K4 SOLUTIONS, INC VIENNA 160
c $1-2 million KENT, CAMPA AND KATE INCORPORATED ARLINGTON 120
c $1-2 million KERECIS LLC ARLINGTON 60
c $1-2 million KGS CONSTRUCTION SERVICES, INC. MANASSAS 138
c $1-2 million KLC NETWORK SERVICES HERNDON 22
c $1-2 million KM BUILDERS INC LORTON 146
c $1-2 million KMG HAULING, INC. STERLING 93
c $1-2 million KMN SHEET METAL INC. SPRINGFIELD 78
c $1-2 million KMS SOLUTIONS, LLC ALEXANDRIA 0
c $1-2 million KNOWLAND GROUP, LLC ARLINGTON 95
c $1-2 million KOLB ELECTRIC INC. LORTON 110
c $1-2 million KONIAG GOVERNMENT SERVICE LLC CHANTILLY 49
c $1-2 million KOONS OF MANASSAS, INC. MANASSAS 202
c $1-2 million KOSITZKA WICKS & COMPANY ALEXANDRIA 99
c $1-2 million KT ENTERPRISES, INC. BRISTOW 116
c $1-2 million KUDU DYNAMICS LLC CHANTILLY 75
c $1-2 million L&L CARPET DISCOUNT CENTER INC MANASSAS 97
c $1-2 million LAFAYETTE GROUP INC VIENNA 165
c $1-2 million LAGW MANAGEMENT LLC FAIRFAX STATION 417
c $1-2 million LANGUAGE ASSOCIATES, LLC ARLINGTON 171
c $1-2 million LCS SITE SERVICE LLC WOODBRIDGE 88
c $1-2 million LEADING PATH CONSULTING LLC MC LEAN
c $1-2 million LEARNING TREE INTERNATIONAL, INC. HERNDON 0
c $1-2 million LEESBURG SOUTHERN ELECTRIC, INC. LEESBURG 120
c $1-2 million LEGAL SERVICES OF NORTHERN VIRGINIA INC FAIRFAX 70
c $1-2 million LEO CONSTRUCTION COMPANY, INC. ALDIE 99
c $1-2 million LEVEL UP, LLC BROADLANDS 68
c $1-2 million LEWIS-PRICE & ASSOCIATES, INC. MC LEAN 115
c $1-2 million LINDSAY CADILLAC COMPANY ALEXANDRIA 85
c $1-2 million LINDSAY CHEVROLET, L.L.C. WOODBRIDGE 128
c $1-2 million LINDSAY MOTORS, LLC MANASSAS 120
c $1-2 million LISCR, LLC DULLES 126
c $1-2 million LIVESAFE, INC. ARLINGTON 63
c $1-2 million LOCH HARBOUR GROUP, INC ALEXANDRIA 25
c $1-2 million LOGISTICS SUPPORT INCORPORATED ARLINGTON 110
c $1-2 million LONGEVITI, LLC STERLING 93
c $1-2 million LONGEVITY CONSULTING, LLC MANASSAS 0
c $1-2 million LOUDON COMMUNITY HEALTH CENTER LEESBURG 105
c $1-2 million LOUDOUN SHEET METAL CO., INC. CHANTILLY 164
c $1-2 million M&F CONCRETE INC MANASSAS 108
c $1-2 million MA FEDERAL INC RESTON 84
c $1-2 million MAID BRIGHT INC GREAT FALLS 0
c $1-2 million MAIN EVENT CATERERS, LLC ARLINGTON 311
c $1-2 million MARBLE SYSTEMS, INC. FAIRFAX 102
c $1-2 million MARCH HODGE POHANKA CHANTILLY, LLC CHANTILLY 128
c $1-2 million MARTINS CONSTRUCTION CORP. FALLS CHURCH 65
c $1-2 million MATTHEWS, CARTER & BOYCE, P.C. FAIRFAX 72
c $1-2 million MBH SETTLEMENT GROUP CHANTILLY 71
c $1-2 million MBL TECHNOLOGIES INC ARLINGTON 46
c $1-2 million MCCHRYSTAL GROUP, LLC ALEXANDRIA 83
c $1-2 million MCENEARNEY ASSOCIATES, LLC ALEXANDRIA 65
c $1-2 million MCKINLEY MARKETING PARTNERS, INC ALEXANDRIA 85
c $1-2 million MCLEAN BIBLE CHURCH VIENNA 198
c $1-2 million MDW ASSOCIATES LLC MC LEAN 91
c $1-2 million MECHANICAL ELECTRICAL AND PLUMBING PARTNERS, LLC MANASSAS 107
c $1-2 million MECKLEY SERVICES INC LORTON 92
c $1-2 million MEDIA RESEARCH CENTER RESTON 61
c $1-2 million MEMORY BLUE, INC. MC LEAN 181
c $1-2 million MERLIN INTERNATIONAL INC TYSONS 58
c $1-2 million METAPHASE CONSULTING LLC HERNDON 51
c $1-2 million MICHAEL CARIDI VIENNA 63
c $1-2 million MICHAEL NASH CUSTOM KITCHENS INC FAIRFAX 75
c $1-2 million MICROTECHNOLOGIES LLC VIENNA 76
c $1-2 million MID SOUTH BUILDING SUPPLY INC SPRINGFIELD 137
c $1-2 million MIKES AMERICAN GRILL LLC SPRINGFIELD 93
c $1-2 million MIKLOS SYSTEMS, INC FAIRFAX 53
c $1-2 million MILITIARY OFFICERS ASSOICATION OF AMERICA ALEXANDRIA 0
c $1-2 million MILLENNIUM CONSTRUCTION LLC SPRINGFIELD 85
c $1-2 million MILLENNIUM POOLS AND SPAS , LLC BURKE 84
c $1-2 million MILLER AND SMITH RESIDENTIAL LLC MCLEAN 78
c $1-2 million MILLER TOYOTA MANASSAS 163
c $1-2 million MILLER'S SUPPLIES AT WORK LORTON 110
c $1-2 million MINDPOINT GROUP, LLC ALEXANDRIA 101
c $1-2 million MLT SYSTEMS, LLC STAFFORD 115
c $1-2 million MOBILE NOW, INC MCLEAN 0
c $1-2 million MOBIUS CONSULTING, LLC ALEXANDRIA 82
c $1-2 million MONARC CONSTRUCTION INC FALLS CHURCH 69
c $1-2 million MORIARTY & ASSOCIATES CONSULTING CORP. FAIRFAX 40
c $1-2 million MOSAIC ATM INC LEESBURG 68
c $1-2 million MTC HOTEL TRS, LLC TYSONS 135
c $1-2 million MULLINAX FORD OF PALM BEACH COUNTY, LLC CHANTILLY 6
c $1-2 million MULTISTATE ASSOCIATES INCORPORATED ALEXANDRIA 60
c $1-2 million NAMI, INC. ARLINGTON 85
c $1-2 million N-ASK, INCORPORATED FAIRFAX 84
c $1-2 million NATIONAL ASSOCIATION FOR COLLEGE ADMISSION COUNSELING, INC. ARLINGTON 0
c $1-2 million NATIONAL CAPITOL CONTRACTING, LLC MC LEAN 100
c $1-2 million NATIONAL CAPTIONING INSTITUTE, INC. CHANTILLY 0
c $1-2 million NATIONAL DEFENSE INDUSTRIAL ASSOCIATION ARLINGTON
c $1-2 million NATIONAL RECREATION AND PARK ASHBURN 0
c $1-2 million NATIONAL SCHOOL BOARDS ASSOCIATION ALEXANDRIA
c $1-2 million NATIONAL SCIENCE TEACHING ASSOCIATION ARLINGTON 76
c $1-2 million NATIONWIDE CREDIT CORPORATION ALEXANDRIA 81
c $1-2 million NATIONWIDE IT SERVICES INC FAIRFAX
c $1-2 million NAVSTAR, INC. RESTON 69
c $1-2 million NEOVERA, INC. RESTON 0
c $1-2 million NETSERVICES INC CHANTILLY 65
c $1-2 million NETWORK DESIGNS, INC. MC LEAN 59
c $1-2 million NETWORK MANAGEMENT RESOURCES, INC. CHANTILLY 112
c $1-2 million NEUROLOGY CENTER OF FAIRFAX, LTD. FAIRFAX 90
c $1-2 million NEW EDITIONS, INC. FALLS CHURCH 57
c $1-2 million NEW HOPE HOUSING INCORPORATED ALEXANDRIA 179
c $1-2 million NEWINGTON SERVICES, INC MANASSAS 99
c $1-2 million NEXTSTEP TECHNOLOGY, INC. LORTON 64
c $1-2 million NFINITY LLC FAIRFAX 57
c $1-2 million NHM INC LORTON 140
c $1-2 million NOLIJ CONSULTING LLC VIENNA
c $1-2 million NONSTOPDELIVERY INC CHANTILLY 143
c $1-2 million NORTHERN VIRGINIA TEMPORARIES, INC. FALLS CHURCH 213
c $1-2 million NTENT INC VIENNA 75
c $1-2 million OASYS INTERNATIONAL FAIRFAX 87
c $1-2 million OCCAM SOLUTIONS HERNDON 70
c $1-2 million OCEAN ASSOCIATES, INCORPORATED ARLINGTON 97
c $1-2 million ODIN FELDMAN PITTLEMAN, P.C. RESTON 130
c $1-2 million OMNI BUSINESS SYSTEMS-FAXPLUS INC ALEXANDRIA 97
c $1-2 million OMNI SYSTEMS, INC. MC LEAN 73
c $1-2 million ONEGLOBE LLC RESTON 63
c $1-2 million ONYX GOVERNMENT SERVICES CENTREVILLE 0
c $1-2 million OPAQ NETWORKS, INC HERNDON 47
c $1-2 million OPEN SYSTEMS TECHNOLOGIES CORPORATION GAINESVILLE 91
c $1-2 million OPENET TELECOM INC RESTON 80
c $1-2 million ORION MANAGEMENT, INC. SPRINGFIELD 77
c $1-2 million OTOLARYNGOLOGY ASSOCIATES, PC FAIRFAX 102
c $1-2 million OURISMAN CHANTILLY IMPORTS LLC CHANTILLY 0
c $1-2 million OURISMAN DODGE, INC ALEXANDRIA 208
c $1-2 million OURISMAN FAIRFAX, INC FAIRFAX 243
c $1-2 million PACARCTIC, LLC CHANTILLY 147
c $1-2 million PANTHEON INC RESTON 50
c $1-2 million PARADIGM CONTRACTORS, LLC ARLINGTON 82
c $1-2 million PARAMOUNT CONSTRUCTION SERVICES, LLC STERLING 0
c $1-2 million PATRICK HENRY COLLEGE PURCELLVILLE 0
c $1-2 million PATRICK LYNCH ARLINGTON 60
c $1-2 million PATRIOT DISPOSAL, INC. MANASSAS PARK 92
c $1-2 million PEDIATRIC ASSOCIATES OF ALEXANDRIA, INC ALEXANDRIA 103
c $1-2 million PERIDOT SOLUTIONS, LLC TYSONS CORNER 0
c $1-2 million PESTNOW OF VIRGINIA LLC STERLING 75
c $1-2 million PHOENIX HOUSES OF THE MID-ATLANTIC, INC. ARLINGTON 140
c $1-2 million PHOENIX STEEL ERECTORS INC GAINESVILLE 58
c $1-2 million PILLAR CONSTRUCTION INC ALEXANDRIA 171
c $1-2 million PINGWIND, INC ANNANDALE 97
c $1-2 million PJ&HR, INC CHANTILLY 500
c $1-2 million PLANATE MANAGEMENT GROUP, LLC ALEXANDRIA 65
c $1-2 million PLATEAU SOFTWARE INC FAIRFAX 61
c $1-2 million PLEXUS SCIENTIFIC CORPORATION ALEXANDRIA 114
c $1-2 million PLUS3 IT SYSTEMS, LLC RESTON 55
c $1-2 million POHANKA AUTO WEST POHANKA CHANTILLY 118
c $1-2 million POHANKA CHEVROLET-GEO, INC. CHANTILLY 179
c $1-2 million POLU KAI SERVICES LLC FALLS CHURCH 73
c $1-2 million POPLICUS INCORPORATED ARLINGTON 70
c $1-2 million POTOMAC HEALTHCARE SOLUTIONS, LLC WOODBRIDGE 0
c $1-2 million POWERCOMM CONSTRUCTION INC WOODBRIDGE 106
c $1-2 million POWERRIDE MOTORSPORTS INC FALLS CHURCH 135
c $1-2 million PRETING, LLC ALEXANDRIA 49
c $1-2 million PRINCIPAL CHOICE SOLUTIONS, LLC WOODBRIDGE 332
c $1-2 million PROCLEARED LLC CHANTILLY 74
c $1-2 million PROCON CONSULTING LLC ARLINGTON 81
c $1-2 million PROJECTION INC SPRINGFIELD 87
c $1-2 million PRO-PAVE INCORPORATED STERLING 87
c $1-2 million PROSOURCING PARTNERS LLC VIENNA 98
c $1-2 million PROSPERITY FOOD GROUP INC FAIRFAX 103
c $1-2 million PRS INC OAKTON 95
c $1-2 million PSI INTERNATIONAL, INC. FAIRFAX 350
c $1-2 million PULMONARY AND MEDICAL ASSOCIATES OF NORTHERN VIRGINIA FALLS CHURCH 80
c $1-2 million PURE INTEGRATION LLC HERNDON 37
c $1-2 million PURPLE STRATEGIES LLC ALEXANDRIA 99
c $1-2 million QUANTUM DYNAMICS, INCORPORATED MC LEAN 143
c $1-2 million R BRATTI ASSOCIATES INC ALEXANDRIA 138
c $1-2 million R. WENDELL PREGRAVE, INC. MANASSAS
c $1-2 million RADLEY AUTOMOBILES, INC FALLS CHURCH 97
c $1-2 million RARE ARLINGTON 79
c $1-2 million RAUL V. BRAVO +ASSOCIATES,INC. RESTON 72
c $1-2 million RAVEN SYSTEMS & RESEARCH INC MANASSAS 173
c $1-2 million RBD OF VIRGINIA, LLC ALEXANDRIA 125
c $1-2 million RCD INC PURCELLVILLE 147
c $1-2 million REDGRAVE LLP CHANTILLY 0
c $1-2 million REDLATTICE INC. CHANTILLY 54
c $1-2 million REDMAN FLEET SERVICES, INC. LORTON 74
c $1-2 million REES BROOME BIRKEN + CONDO PC VIENNA 101
c $1-2 million REGENCY CARE OF ARLINGTON, LLC ARLINGTON 188
c $1-2 million REPAINTEX COMPANY LEESBURG 118
c $1-2 million REPEAT CONSULTANTS, LLC ARLINGTON 171
c $1-2 million RESEARCH AND DEVELOPMENT SOLUTIONS, INC. MCLEAN 64
c $1-2 million RESONANT LEGAL MEDIA LLC FALLS CHURCH 62
c $1-2 million RILLER DULLES, LLC STERLING 120
c $1-2 million RISKSPAN, INC. ARLINGTON 81
c $1-2 million RIVIDIUM INC. MANASSAS 0
c $1-2 million ROBBINS GROUP INC LORTON 360
c $1-2 million ROYCE GEOSPATIAL CONSULTANTS INC ARLINGTON 80
c $1-2 million RTL ELECTRIC COMPANY, INC. CHANTILLY 0
c $1-2 million RUGO STONE LLC LORTON 107
c $1-2 million SAGRES CONSTRUCTION CORPORATION ALEXANDRIA 117
c $1-2 million SAINT JOHN PAUL THE GREAT CATHOLIC HIGH SCHOOL DUMFRIES 113
c $1-2 million SAPOT SYSTEMS INC STERLING 67
c $1-2 million SCANDA, INC. ARLINGTON 48
c $1-2 million SCI IT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED VIENNA 0
c $1-2 million SCIENCE AND MEDICINE GROUP, INC. ARLINGTON 83
c $1-2 million SCIOLEX CORPORATION CHANTILLY 226
c $1-2 million SCOTT MILLER SPRINGFIELD 83
c $1-2 million SCOTT-LONG CONSTRUCTION, INC. CHANTILLY 78
c $1-2 million SEAN SWINDELL FAIRFAX 118
c $1-2 million SEASONS CULINARY SERVICES, INC ALEXANDRIA 323
c $1-2 million SECUNETICS, INC. RESTON 0
c $1-2 million SECURICON LLC ALEXANDRIA 69
c $1-2 million SERVICE DISTRIBUTING INC LORTON 117
c $1-2 million SERVICEPOWER, INC. MC LEAN 66
c $1-2 million SHEEHY STAFFORD LLC STAFFORD 79
c $1-2 million SHEEHY-MANASSAS, INC. MANASSAS 53
c $1-2 million SIERRA 7, INC. RESTON 207
c $1-2 million SIGNATURE THEATRE, INC. ARLINGTON 469
c $1-2 million SIMPSON UNLIMITED INC. MANASSAS 121
c $1-2 million SKYCREEK HERNDON 33
c $1-2 million SOCIAL IMPACT INC. ARLINGTON
c $1-2 million SOFT POWER SOLUTIONS, LLC MANASSAS 106
c $1-2 million SOLIEL LLC VIENNA 76
c $1-2 million SOUTHLAND INSULATORS, INC. MANASSAS 127
c $1-2 million SP GLOBAL, INC CHANTILLY 54
c $1-2 million SPARKLE PAINTING CO., INC. LORTON 102
c $1-2 million SPECTER OPS, INC ALEXANDRIA 49
c $1-2 million SPECTRUM FINANCIAL SERVICES VIENNA 120
c $1-2 million SPEEDY GLZ CONSTRUCTION INC ALEXANDRIA 0
c $1-2 million SRIVEN TECHNOLOGIES LLC ASHBURN 48
c $1-2 million SSATECH INC HERNDON 0
c $1-2 million ST. JOHN'S COMMUNITY SERVICES TENNESSEE ALEXANDRIA 252
c $1-2 million STARDOG UNION ARLINGTON 58
c $1-2 million STAT EXPERTS INC CHANTILLY 393
c $1-2 million STILLWATER HUMAN CAPITAL LLC STERLING 110
c $1-2 million STRATOS SOLUTIONS INC. CHANTILLY 65
c $1-2 million STRONG HOME MORTGAGE, LLC MANASSAS 101
c $1-2 million SUBSYSTEM TECHNOLOGIES INC. CRYSTAL CITY 0
c $1-2 million SUPERIOR IRON WORKS, INC. STERLING 109
c $1-2 million SWIFTSHIPS, LLC MC LEAN 0
c $1-2 million SYNCHRONISYS, INC. STERLING 78
c $1-2 million SYNEREN TECHNOLOGIES CORPORATION ARLINGTON 95
c $1-2 million TAHIRIH JUSTICE CENTER FALLS CHURCH
c $1-2 million TANVI IT SOLUTIONS, INC. CHANTILLY 0
c $1-2 million TAVARES CONCRETE COMPANY LORTON 101
c $1-2 million TEAM CARNEY INC ALEXANDRIA 78
c $1-2 million TECH PAINTING COMPANY, INC ALEXANDRIA 90
c $1-2 million TECHNICAL AND PROJECT ENGINEERING, LLC ALEXANDRIA 138
c $1-2 million TECHNIK INC. HERNDON 56
c $1-2 million TECHNOGEN, INC CHANTILLY 0
c $1-2 million TECHNOLOGIST INC VIENNA 0
c $1-2 million TECHNOLOGY SOLUTIONS PROVIDER, INC. RESTON 81
c $1-2 million TECHNOLOGY VENTURES, LLC MC LEAN 52
c $1-2 million TECHNOLOGY, AUTOMATION & MANAGEMENT, INC. FAIRFAX 0
c $1-2 million TECHNOPREF INDUSTRIES INC ALEXANDRIA 184
c $1-2 million TEEL CONSTRUCTION, INC. FAIRFAX 18
c $1-2 million TEKSKY, LLC STERLING 75
c $1-2 million TELOPHASE CORPORATION ARLINGTON 54
c $1-2 million TENICA AND ASSOCIATES LLC CHANTILLY 109
c $1-2 million THE BOWEN CONSULTING GROUP, INC. STAFFORD 0
c $1-2 million THE CAMPAGNA CENTER ALEXANDRIA 197
c $1-2 million THE COGAR GROUP LTD FAIRFAX 191
c $1-2 million THE COLUMBIA GROUP, INC. FAIRFAX 74
c $1-2 million THE EVERGREENE COMPANIES LLC CHANTILLY 79
c $1-2 million THE GEMINI 3 GROUP, INC. STAFFORD 52
c $1-2 million THE J127 EDUCATION FOUNDATION FAIRFAX 231
c $1-2 million THE KENIFIC GROUP, INC. FAIRFAX 61
c $1-2 million THE LEADERSHIP INSTITUTE INC ARLINGTON 70
c $1-2 million THE MADEIRA SCHOOL, INC. MC LEAN 145
c $1-2 million THE RED GATE GROUP, LIMITED CHANTILLY 60
c $1-2 million THE REHANCEMENT GROUP INC MC LEAN
c $1-2 million THE VENTURA GROUP, INC. ASHBURN 93
c $1-2 million THE VIGUERIE COMPANY MANASSAS 84
c $1-2 million THERAPEUTIC ALLIANCE LLC MANASSAS 311
c $1-2 million THOMPSON GREENSPON & CO FAIRFAX 58
c $1-2 million THOMPSON HOSPITALITY CORP RESTON 88
c $1-2 million THREATQUOTIENT INC RESTON 0
c $1-2 million THREE WIRE SYSTEMS, LLC FALLS CHURCH 143
c $1-2 million TIBER CREEK CONSULTING INC FAIRFAX 104
c $1-2 million TLC, THE LUKENS COMPANY ARLINGTON 78
c $1-2 million TMT DIGITAL, INC. MC LEAN 86
c $1-2 million TOTAL RESOURCE MANAGEMENT, INC. ALEXANDRIA 55
c $1-2 million TRAGEDY ASSISTANCE POGRAM FOR SURVIVORS ARLINGTON 100
c $1-2 million TRANSVOYANT, INC. ALEXANDRIA 53
c $1-2 million TRIANZ CONSULTING INC HERNDON 88
c $1-2 million TRIBAL TECH LLC ALEXANDRIA 92
c $1-2 million TRI-COR INDUSTRIES, INC. ALEXANDRIA 0
c $1-2 million TRIMETRIX, INC. ARLINGTON 0
c $1-2 million TRINITY GROUP CONSTRUCTION INC HERNDON 48
c $1-2 million TRIUMPH ENTERPRISES, INCORPORATED VIENNA 97
c $1-2 million TRUE INFORMATION ASSURANCE LLC MANASSAS 74
c $1-2 million TUBA GROUP, INC. FALLS CHURCH 129
c $1-2 million TUKNIK GOVERNMENT SERVICES LLC CHANTILLY 96
c $1-2 million U-BLOX AMERICA INC. RESTON 38
c $1-2 million UPSKILL, INC. VIENNA 33
c $1-2 million URBAN LTD ANNANDALE 107
c $1-2 million US INSPECT GROUP INC. CHANTILLY 102
c $1-2 million USMAX CORPORATION FAIRFAX 0
c $1-2 million VALIDATION ASSOCIATES, LLC CHANTILLY 126
c $1-2 million VELASQUEZ CONTRACTOR, INC. CHANTILLY 0
c $1-2 million VENCAP INSPIRIT SE4 JV LLC MCLEAN 0
c $1-2 million VERAXX ENGINEERING CORPORATION CHANTILLY 1
c $1-2 million VERITE GROUP, INC. DULLES 0
c $1-2 million VEROS TECHNOLOGIES LLC RESTON 60
c $1-2 million VETERAN ENTERPRISE TECHNOLOGY SERVICES, LLC ASHBURN 103
c $1-2 million VETERANS MANAGEMENT SERVICES, INC. STERLING 105
c $1-2 million VICTORY VAN CORPORATION ALEXANDRIA 132
c $1-2 million VIGET LABS, LLC FALLS CHURCH 78
c $1-2 million VINTUN LLC ALEXANDRIA 54
c $1-2 million VIPDESK CONNECT INC. ALEXANDRIA 275
c $1-2 million VIRGINIA EMERGENCY MEDICINE ASSOCIATES FAIRFAX 65
c $1-2 million VIRGINIA IMPORTS, LTD SPRINGFIELD 138
c $1-2 million VIRGINIA SPINE INSTITUTE PLC RESTON 99
c $1-2 million VISION POINT SYSTEMS, INC. FAIRFAX 127
c $1-2 million W. A. C. INC ALEXANDRIA 66
c $1-2 million WALSH, COLUCCI, LEBELEY & WALSH P.C. ARLINGTON 75
c $1-2 million WASHINGTON REGIONAL TRANSPLANT SERVICES FALLS CHURCH 75
c $1-2 million WATT TIEDER HOFFAR & FITZGERALD LLP MC LEAN 82
c $1-2 million WEATHER CONTROL, INC. ALEXANDRIA 54
c $1-2 million WESLEY HOUSING DEVELOPMENT CORPORATION OF NORTHERN VIRGINIA ALEXANDRIA 0
c $1-2 million WEST INC ARLINGTON 99
c $1-2 million WHEAT'S LAWN AND CUSTOM LANDSCAPING, INC. VIENNA 188
c $1-2 million WILLIAM B HOPKE CO INC ALEXANDRIA 135
c $1-2 million WILLIAM H. GORDON ASSOCIATES, INC. CHANTILLY 104
c $1-2 million WINDOWS CATERING COMPANY ALEXANDRIA 69
c $1-2 million WINDWARD CONSULTING GROUP INC HERNDON 64
c $1-2 million WISC ENTERPRISES LLC CHANTILLY 53
c $1-2 million WOODBRIDGE NISSAN CORPORATION WOODBRIDGE 60
c $1-2 million X CORP SOLUTIONS, INC STAFFORD 150
c $1-2 million X-MODE SOCIAL INC HERNDON 47
c $1-2 million XOR SECURITY, LLC FALLS CHURCH 94
c $1-2 million XPECT SOLUTIONS, INC. FAIRFAX 65
c $1-2 million XRAY VISION INC. SPRINGFIELD 36
c $1-2 million XSCION MC LEAN 42
c $1-2 million YES& HOLDINGS LLC ALEXANDRIA 61
c $1-2 million YOUNGS HEALTHCARE, INC. ANNANDALE 218
c $1-2 million YOUTH FOR TOMORROW - NEW LIFE CENTER, INC. BRISTOW 382
c $1-2 million Z&M SHEET METAL INC CHANTILLY 147
c $1-2 million ZANTECH IT SERVICES, INC. TYSONS 0
c $1-2 million ZENETH TECHNOLOGY PARTNERS VIENNA 71
d $350,000-1 million 1757 GOLF, LLC RESTON 120
d $350,000-1 million 1ST ADULT N PEDIATRICS HEALTHCARE SERVICES, INC FAIRFAX 167
d $350,000-1 million 1ST OPTION HOME HEALTH WOODBRIDGE 65
d $350,000-1 million 2 MARINES AND A TRUCK, INC ALEXANDRIA 216
d $350,000-1 million 2 TWELVE SOLUTIONS LLC RESTON 20
d $350,000-1 million 23RD STREET CORPORATION ARLINGTON 71
d $350,000-1 million 2900 WILSON, LLC. ARLINGTON 106
d $350,000-1 million 2941, LLC FALLS CHURCH 75
d $350,000-1 million 300BRAND INC ALEXANDRIA 50
d $350,000-1 million 3D IMAGING AND SIMULATIONS CORP AMERICAS, INC. HERNDON 27
d $350,000-1 million 4641 KENMORE VA LLC ALEXANDRIA 38
d $350,000-1 million A&E PLUMBING INC. MANASSAS 61
d $350,000-1 million A&H PLUMBING INC STERLING 33
d $350,000-1 million A&M CONCRETE CORPORATION STERLING 41
d $350,000-1 million A&M DRYWALL CONSTRUCTION, INC. WOODBRIDGE
d $350,000-1 million ABBEY CARPET FLOORING CENTER RESTON 39
d $350,000-1 million ABC GLASS & MIRROR INC MANASSAS 34
d $350,000-1 million ABEL INDUSTRIES, INC. DUMFRIES 35
d $350,000-1 million ABOUT WOMEN, OB/GYN,P.C. WOODBRIDGE 54
d $350,000-1 million ABSOLUTE JANITORIAL SERVICES INC MANASSAS 45
d $350,000-1 million ABUSED AND HOMELESS CHILDREN'S REFUGE VIENNA 67
d $350,000-1 million ACCA INC. ANNANDALE 63
d $350,000-1 million ACCESS HOME CARE-SBA SMALL 7A TERM ALEXANDRIA 0
d $350,000-1 million ACCESSAGILITY VIENNA 28
d $350,000-1 million ACCOTINK ACADEMY BY THE SEA SPRINGFIELD 166
d $350,000-1 million ACCREDITING COMMISSION OF CAREERS SCHOOLS AND COLLEGES ARLINGTON 32
d $350,000-1 million ACE CARPENTRY, INC MANASSAS 38
d $350,000-1 million ACE PHYSICAL THERAPY & SPORTS MEDICINE INSTITUTE LLC FALLS CHURCH 25
d $350,000-1 million ACISTEK CORPORATION ARLINGTON
d $350,000-1 million ACORN SCIENCE & INNOVATION, INC. MCLEAN 17
d $350,000-1 million ACTION IN COMMUNITY THROUGH SERVICE OF PRINCE WILLIAM DUMFRIES 63
d $350,000-1 million ACTIVE NAVIGATION INC RESTON 33
d $350,000-1 million ACUITY SYSTEMS, LLC HERNDON 34
d $350,000-1 million ACUTECH GROUP, INC. VIENNA 20
d $350,000-1 million ADC WOODBRIDGE LLC WOODBRIDGE 91
d $350,000-1 million ADDREX, INC. HERNDON 29
d $350,000-1 million ADEPT FORCE GROUP, INC STAFFORD 0
d $350,000-1 million ADNET INC MC LEAN 24
d $350,000-1 million ADVANCE DIGITAL SYSTEMS INC FAIRFAX 33
d $350,000-1 million ADVANCE TELECOMMUNICATION IMPLEMENTATION SOLUTION, LLC STERLING 0
d $350,000-1 million ADVANCED 4 HEALTHCARE INC VIENNA 102
d $350,000-1 million ADVANCED BUILDING SERVICES INC STERLING 37
d $350,000-1 million ADVANCED PEDIATRICS PLLC VIENNA 27
d $350,000-1 million ADVANCED RESOURCES INTERNATIONAL, INC. ARLINGTON 22
d $350,000-1 million ADVANCED SIMULATION TECHNOLOGY INC HERNDON 46
d $350,000-1 million ADVANCED SYSTEMS ENGINEERING CORP RESTON 5
d $350,000-1 million ADVANCED SYSTEMS SUPPORTABILITY ENGINEERING TECHNOLOGIES AND TOOLS, INC. MANASSAS 48
d $350,000-1 million ADVANCED SYSTEMS TECHNOLOGY AND MANAGEMENT, INC. MC LEAN 36
d $350,000-1 million ADVANCED TECHNOLOGY SYSTEMS MC LEAN 130
d $350,000-1 million ADVANCESOFT, INC ASHBURN 25
d $350,000-1 million ADVANSYS INC HERNDON 29
d $350,000-1 million ADVANTAGE AIR CONDITIONING OF VA INC STERLING 48
d $350,000-1 million AE STRATEGIES LLC MC LEAN 33
d $350,000-1 million AELIUS EXPLOITATION TECHNOLOGIES, LLC FALLS CHURCH 1
d $350,000-1 million AERONAUTICAL SYSTEMS INC STERLING 36
d $350,000-1 million AFFECTIONATE PET CARE FAIRFAX 74
d $350,000-1 million AFFILIATES IN PLASTIC SURGERY, LLC ALEXANDRIA 26
d $350,000-1 million AFTER THE FALL, INC WOODBRIDGE 35
d $350,000-1 million AGAPE HEALTH MANAGEMENT, INC. ALEXANDRIA 360
d $350,000-1 million AGENSYS CORPORATION ASHBURN 103
d $350,000-1 million AGILERANK LLC STERLING 7
d $350,000-1 million AGILETRAILBLAZERS, LLC RESTON 27
d $350,000-1 million AGILITY TECHNOLOGIES INC RESTON 32
d $350,000-1 million AHG, INC RESTON 97
d $350,000-1 million AIMIC INC CHANTILLY 26
d $350,000-1 million AIR CLEANING TECHNOLOGIES, INC STERLING 36
d $350,000-1 million AIRSIDE MOBILE, INC ALEXANDRIA 24
d $350,000-1 million AJACE INC CHANTILLY 28
d $350,000-1 million AJW INC ARLINGTON
d $350,000-1 million AKSEIZER DESIGN GROUP ALEXANDRIA 40
d $350,000-1 million ALAIRE TECHNOLOGIES, INC. LORTON 22
d $350,000-1 million ALAMO ONE LOUDOUN, LLC ASHBURN 80
d $350,000-1 million ALAN J ZUCCARI INC FAIRFAX 30
d $350,000-1 million ALAN TYE & ASSOCIATES, LC FAIRFAX 27
d $350,000-1 million ALBAN TIRE CORPORATION SPRINGFIELD 43
d $350,000-1 million ALCALDE & FAY LTD ARLINGTON 24
d $350,000-1 million ALDER TECHNOLOGY, INC. OAKTON 35
d $350,000-1 million ALDIE VETERINARY HOSPITAL, LLC CHANTILLY 52
d $350,000-1 million ALEX PAINTING LLC STERLING 10
d $350,000-1 million ALEXANDRIA BUSINESS GROUP INC ALEXANDRIA 124
d $350,000-1 million ALEXANDRIA COATINGS, LLC LORTON
d $350,000-1 million ALEXANDRIA COUNTRY DAY SCHOOL INC ALEXANDRIA
d $350,000-1 million ALEXANDRIA HYUNDAI LLC ALEXANDRIA 47
d $350,000-1 million ALEXANDRIA LAKE RIDGE PEDIATRICS LTD ALEXANDRIA 76
d $350,000-1 million ALEXANDRIA OLD TOWN DENTAL, PLLC ALEXANDRIA 39
d $350,000-1 million ALL SAINTS CATHOLIC SCHOOL MANASSAS 0
d $350,000-1 million ALL TRAFFIC SOLUTIONS, INC. HERNDON
d $350,000-1 million ALLEGIANCE ADVISORY GROUP LLC HERNDON 39
d $350,000-1 million ALLEN INTEGRATED SOLUTIONS LLC STAFFORD 27
d $350,000-1 million ALLIANCE CONSULTING GROUP, INC ALEXANDRIA 18
d $350,000-1 million ALLIANCE DENTAL MC LEAN 41
d $350,000-1 million ALLIANCE ELECTRICAL STAFFING HAYMARKET 90
d $350,000-1 million ALLIANCE FOR ACADEMIC INTERNAL MEDICINE, INC ALEXANDRIA 24
d $350,000-1 million ALLIANCE STRUCTURAL ENGINEERS INC RESTON
d $350,000-1 million ALLISWELL HOME CARE LLC DALE CITY 90
d $350,000-1 million ALLSITE CONTRACTING LLC MANASSAS 79
d $350,000-1 million ALLTECH SERVICES, INC. STERLING 48
d $350,000-1 million ALLTRANSPACK STERLING 32
d $350,000-1 million ALLWYN CORPORATION HERNDON 23
d $350,000-1 million ALPHA HOME CARE SERVICES LLC FAIRFAX 103
d $350,000-1 million ALPHA INDUSTRIES CHANTILLY
d $350,000-1 million ALPHA INDUSTRIES INC LORTON 50
d $350,000-1 million ALPHASIX CORPORATION STERLING 34
d $350,000-1 million ALTERISTIC INC SPRINGFIELD 21
d $350,000-1 million ALTO-HARTLEY, INC. ALEXANDRIA 24
d $350,000-1 million ALTUM, INCORPORATED RESTON 21
d $350,000-1 million AM OF WASHINGTON DC LLC VIENNA 31
d $350,000-1 million AMC BUILDING GROUP, INC GREAT FALLS 17
d $350,000-1 million AMERICA RISING CORP ARLINGTON 67
d $350,000-1 million AMERICA WORLD ADOPTION ASSOCIATION MC LEAN 26
d $350,000-1 million AMERICAN ACADEMY OF OTOLARYNGOLOGY- HEAD AND NECK SURGERY, FOUNDATION ALEXANDRIA 70
d $350,000-1 million AMERICAN ANTHROPOLOGICAL ASSOCIATION ARLINGTON 22
d $350,000-1 million AMERICAN ASSOCIATION FOR THE STUDY OF LIVER DISEASES ALEXANDRIA 53
d $350,000-1 million AMERICAN ASSOCIATION OF COLLEGES OF PHARMACY ARLINGTON 35
d $350,000-1 million AMERICAN ASSOCIATION OF MUSEUMS ARLINGTON 44
d $350,000-1 million AMERICAN ASSOCIATION OF PHARMACEUTICAL SCIENTISTS ARLINGTON 25
d $350,000-1 million AMERICAN ASSOCIATION OF PHYSICISTS IN MEDICINE INCORPORATED ALEXANDRIA 0
d $350,000-1 million AMERICAN ASSOCIATION OF SCHOOL ADMINISTRATORS INC ALEXANDRIA 35
d $350,000-1 million AMERICAN BANKRUPTCY INSTITUTE ALEXANDRIA 0
d $350,000-1 million AMERICAN BOILER, INC ALEXANDRIA 32
d $350,000-1 million AMERICAN CORRECTIONAL ASSOCIATION ALEXANDRIA 35
d $350,000-1 million AMERICAN COUNCIL ON TEACHING FOREIGN LANGUAGES, INC. ALEXANDRIA 0
d $350,000-1 million AMERICAN DAY SCHOOL ALEXANDRIA
d $350,000-1 million AMERICAN ENERGY RESTAURANT EQUIPMENT INC SPRINGFIELD 25
d $350,000-1 million AMERICAN FOUNDATION FOR THE BLIND, INC. ARLINGTON 43
d $350,000-1 million AMERICAN GEOSCIENCES INSTITUTE ALEXANDRIA 46
d $350,000-1 million AMERICAN INSTITUTE FOR CANCER RESEARCH ARLINGTON 0
d $350,000-1 million AMERICAN INSTITUTE OF AERONAUTICS AND ASTRONAUTICS RESTON 0
d $350,000-1 million AMERICAN MAJESTIC CONSTRUCTION, LLC GREAT FALLS 18
d $350,000-1 million AMERICAN OPERATIONS CORPORATION CHANTILLY 20
d $350,000-1 million AMERICAN PSYCHIATRIC NURSES ASSOCIATION FALLS CHURCH 25
d $350,000-1 million AMERICAN PUBLIC HUMAN SERVICES ASSOCIATION ARLINGTON 25
d $350,000-1 million AMERICAN ROENTGEN RAY SOCIETY, THE LEESBURG 42
d $350,000-1 million AMERICAN SOCIETY OF CATARACT AND REFRACTIVE SURGERY FAIRFAX 39
d $350,000-1 million AMERICA'S CHARITIES CHANTILLY 0
d $350,000-1 million AMERITECH CONSTRUCTION CORPORATION FALLS CHURCH 45
d $350,000-1 million AMERITECH GLOBAL INC HERNDON 35
d $350,000-1 million AMES & GOUGH, INC. MC LEAN 44
d $350,000-1 million AMIFY INC ARLINGTON 41
d $350,000-1 million AMITI CONSULTING INC ASHBURN 48
d $350,000-1 million AMIVERO LLC RESTON 23
d $350,000-1 million AMS CONTRACTORS, INC. LORTON 26
d $350,000-1 million AMS GROUP INC ALEXANDRIA 47
d $350,000-1 million ANASEC, INC. STAFFORD 67
d $350,000-1 million ANCHOR HEALTHCARE SERVICES VIENNA 108
d $350,000-1 million AND INC ARLINGTON 94
d $350,000-1 million ANDERSON DENTAL ASSOCIATES FALLS CHURCH 41
d $350,000-1 million ANDERSON GT LLC HERNDON, 1
d $350,000-1 million ANGEL SENIOR HOME CARE LLC CHANTILLY 60
d $350,000-1 million ANIMAL WELFARE LEAGUE OF ALEXANDRIA VIRGINIA INCORPORATED ALEXANDRIA 0
d $350,000-1 million ANIMAL WELFARE LEAGUE OF ARLINGTON ARLINGTON 45
d $350,000-1 million ANIRA SOLUTIONS INC ASHBURN 48
d $350,000-1 million ANLAR LLC ARLINGTON 37
d $350,000-1 million AOC SOLUTIONS, INC. FAIRFAX 41
d $350,000-1 million APEX 2000 INC CHANTILLY 53
d $350,000-1 million APOLLO ENTERPRISE IMAGING CORP VIENNA 18
d $350,000-1 million APPLICATONS TECHOLOGY (APP TEK), LLC MC LEAN 33
d $350,000-1 million APPLIED ENVIRONMENTAL, INC HERNDON 20
d $350,000-1 million APPLIED INNOVATIVE TECHNOLOGIES INC ALEXANDRIA 0
d $350,000-1 million APPLIED MANAGEMENT CORP HERNDON 30
d $350,000-1 million APPLIED MEMETICS LLC LEESBURG 24
d $350,000-1 million APPLIED SIGNALS INTELLIGENCE, INC. STERLING 12
d $350,000-1 million APPTIUM TECHNOLOGIES LLC RESTON
d $350,000-1 million APRONS LLC FALLS CHURCH 53
d $350,000-1 million APT-ABILITY LLC CHANTILLY 97
d $350,000-1 million APTION LLC CHANTILLY 29
d $350,000-1 million AQIWO, INC. VIENNA 23
d $350,000-1 million ARBITRIA QUUM NOTITIA MCLEAN
d $350,000-1 million ARDELLE ASSOCIATES INC ALEXANDRIA 57
d $350,000-1 million AREA ACCESS, INC. MANASSAS 59
d $350,000-1 million ARETEC, INC. FAIRFAX 22
d $350,000-1 million ARLINGTON FREE CLINIC, INC. ARLINGTON 8
d $350,000-1 million ARLINGTON HEATING & AIR CONDITIONING INC ARLINGTON
d $350,000-1 million ARLINGTON PARTNERSHIP FOR AFFORDABLE HOUSING ARLINGTON 25
d $350,000-1 million ARLINGTON SOCCER ASSOCIATION ARLINGTON 41
d $350,000-1 million ARLINGTON STREET PEOPLE'S ASSISTANCE NETWORK, INC. ARLINGTON 64
d $350,000-1 million ARLINGTON WOMEN'S CENTER PLLC ARLINGTON
d $350,000-1 million ARLLUK TECHNOLOGY SOLUTIONS, LLC CHANTILLY 54
d $350,000-1 million ARMATURE SOLUTIONS CORP STERLING 21
d $350,000-1 million ARMINCO, INC STERLING 30
d $350,000-1 million ARMISON TECH ALDIE 18
d $350,000-1 million ARMSTRONG, GREEN & EMBREY, INC. MERRIFIELD 83
d $350,000-1 million ARROWINE INC ARLINGTON 28
d $350,000-1 million ARS ALEUT CONSTRUCTION, LLC CHANTILLY 42
d $350,000-1 million ARTHRITIS CLINIC OF NORTHERN VA PC ARLINGTON 22
d $350,000-1 million ARTHUR GRAND TECHNOLOGIES INC ASHBURN 23
d $350,000-1 million ARTIS LLC HERNDON 49
d $350,000-1 million ARTISAN BUILDERS III LLC MC LEAN
d $350,000-1 million ASPIRATION SOFTWARE LLC MIDDLEBURG 36
d $350,000-1 million ASSERTIVE PROFESSIONALS MC LEAN
d $350,000-1 million ASSOCIATED VETERANS, LLC- QUALITY SOLUTIONS ARLINGTON 0
d $350,000-1 million ASSOCIATION ANALYTICS INC MC LEAN 22
d $350,000-1 million ASSOCIATION AND SOCIETY MANAGEMENT INTL FALLS CHURCH 0
d $350,000-1 million ASSOCIATION FOR CAREER AND TECHNICAL ED ALEXANDRIA
d $350,000-1 million ASSOCIATION FOR PROFESSIONALS IN INFECTION CONTROL & EPIDEMIOLOGY, INC. ARLINGTON 0
d $350,000-1 million ASSOCIATION INNOVATION AND MANAGEMENT, INC RESTON 54
d $350,000-1 million ASSOCIATION OF CLINICAL RESEARCH PROFESSIONALS ALEXANDRIA 20
d $350,000-1 million ASSOCIATION OF GOVERNMENT ACCOUNTANTS ALEXANDRIA 0
d $350,000-1 million ASSURETY CONSULTING, INC STERLING 26
d $350,000-1 million ASTHMA AND ALLERGY FOUNDATION OF AMERICA ARLINGTON 0
d $350,000-1 million ASTOR ENTERPRISES, INC ALEXANDRIA 61
d $350,000-1 million ATA, LLC VIENNA 32
d $350,000-1 million ATCS SERVICES LLC HERNDON 0
d $350,000-1 million ATG TITLE, INC FAIRFAX 31
d $350,000-1 million ATHENA CONSTRUCTION GROUP, INC. TRIANGLE 43
d $350,000-1 million ATHENA TECHNOLOGY GROUP, INC. HERNDON 0
d $350,000-1 million ATLANTIC COUNSELING GROUP, LLC ASHBURN 60
d $350,000-1 million ATLANTIC DUCT CLEANING, INC. MANASSAS 36
d $350,000-1 million ATLANTIC FIREPROOFING INC. SPRINGFIELD 37
d $350,000-1 million ATLANTIC FLOOR COVERING INC. MANASSAS 1
d $350,000-1 million ATLANTIC REALTY CONSULTANTS, INC. VIENNA 23
d $350,000-1 million ATLANTIC SUN CONTROL, INC MANASSAS 35
d $350,000-1 million ATLAS WIRELESS AND TELECOMMUNICATIONS, INC. HERNDON 0
d $350,000-1 million ATOMIC CORPORATE INDUSTRIES CHANTILLY 23
d $350,000-1 million AT-RISK INTERNATIONAL INC. CHANTILLY 69
d $350,000-1 million ATTAINX INC FAIRFAX 74
d $350,000-1 million AUDIO BUYS INC GAINESVILLE
d $350,000-1 million AUGUR CONSULTING INC ARLINGTON
d $350,000-1 million AUGUSTINE PLUMBING, L.C. PURCELLVILLE 59
d $350,000-1 million AUSTIN-WESTON CENTER FOR COSME RESTON 33
d $350,000-1 million AUTO SUPPLY AND PARTS, INC. CHANTILLY 80
d $350,000-1 million AUTO-CHLOR SYSTEM OF CAROLINA ALEXANDRIA 63
d $350,000-1 million AUTOSCANDIA HERNDON 22
d $350,000-1 million AVANTI TECHNOLOGIES INC. ANNANDALE 26
d $350,000-1 million AVERTRA, CORP HERNDON 26
d $350,000-1 million AVITAS INC CHANTILLY 20
d $350,000-1 million AVMET APPLICATIONS INC RESTON
d $350,000-1 million AXIS MANAGEMENT GROUP, LLC MC LEAN 23
d $350,000-1 million AXIS TECH INC STERLING 38
d $350,000-1 million AYALA ELECTRIC, LLC MANASSAS 2
d $350,000-1 million B RUSHING LAWN & LANDSCAPING, INC. LORTON 51
d $350,000-1 million B&M INTERNATIONAL STEEL COMPANY HAYMARKET 48
d $350,000-1 million B3 ENTERPRISES, LLC WOODBRIDGE 34
d $350,000-1 million BAILEY INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTANTS, LLC STAFFORD 20
d $350,000-1 million BAKECO, LLC STERLING 165
d $350,000-1 million BALDINO'S LOCK & KEY, INC LORTON 57
d $350,000-1 million BANA SOLUTIONS, LLC TYSONS 39
d $350,000-1 million BANDURA CYBER INC TYSONS 21
d $350,000-1 million BARBER DME SUPPLY GROUP, LLC CHANTILLY 95
d $350,000-1 million BARE ASSOCIATES INTERNATIONAL INC FAIRFAX 71
d $350,000-1 million BARRY NEFF INC. HAYMARKET 45
d $350,000-1 million BASIC ENGINEERING CONCEPTS AND TECHNOLOGIES, INC ALEXANDRIA 43
d $350,000-1 million BASILICA SCHOOL OF SAINT MARY ALEXANDRIA 107
d $350,000-1 million BASKET SAVINGS, INC. ARLINGTON
d $350,000-1 million BATTLEFIELD ROOFING COMPANY MANASSAS 29
d $350,000-1 million BAY BUSINESS GROUP LLC FALLS CHURCH 30
d $350,000-1 million BCDC LLC ARLINGTON 80
d $350,000-1 million BCN ENTERPRISES LLC ARLINGTON 17
d $350,000-1 million BD STONE LLC STERLING 60
d $350,000-1 million BEATTY MANAGEMENT COMPANY, INC. MC LEAN 19
d $350,000-1 million BEAUTY BUG LLC STERLING 58
d $350,000-1 million BECKER DESIGNED INC. CHANTILLY 38
d $350,000-1 million BECKER ELECTRIC COMPANY, INC. ALEXANDRIA 28
d $350,000-1 million BECKY'S PET CARE, INC. SPRINGFIELD 168
d $350,000-1 million BEE & H ELECTRIC COMPANY MANASSAS 38
d $350,000-1 million BEHRENS KOTTMANN CONSULTING HERNDON 15
d $350,000-1 million BELLA HOME CARE SERVICE, LLC BURKE 70
d $350,000-1 million BELTWAY GLAZING, LLC HERNDON 20
d $350,000-1 million BENDICTINE SISTERS OF VIRGINIA, INC. BRISTOW 97
d $350,000-1 million BEST AUTO GROUP INC CHANTILLY 3
d $350,000-1 million BEST CABINETS COMPANY STERLING 53
d $350,000-1 million BEST HEALTH CARE SERVICES LLC BURKE 155
d $350,000-1 million BEST TILE DISTRIBUTORS OF VIRGINIA, INC. FALLS CHURCH 29
d $350,000-1 million BETTER BUSINESS CONNECTION, INC. STERLING 77
d $350,000-1 million BG HEALTHCARE SERVICES INC FALLS CHURCH 62
d $350,000-1 million BIA FINANCIAL NETWORK INC. CHANTILLY 36
d $350,000-1 million BIA GLOBAL, INC MC LEAN 20
d $350,000-1 million BIGEYE DIRECT, INC HERNDON 83
d $350,000-1 million BILLY CASPER COOK COUNTY GOLF, LLC RESTON 183
d $350,000-1 million BILLY HWANG ALEXANDRIA 94
d $350,000-1 million BIO GREEN OUTDOOR SERVICES LLC STERLING
d $350,000-1 million BISCAYNE CONTRACTORS INC. ALEXANDRIA 28
d $350,000-1 million BIZFLOW CORP FALLS CHURCH 46
d $350,000-1 million BLACK CAPE, INC. ARLINGTON 41
d $350,000-1 million BLACK LINE SWIMMING, LLC ALEXANDRIA 22
d $350,000-1 million BLACKFIN REAL ESTATE INVESTORS LLC ARLINGTON 28
d $350,000-1 million BLACKWALL HITCH ALEXANDRIA LLC ALEXANDRIA 98
d $350,000-1 million BLACKWATCH INTERNATIONAL CORPORATION MC LEAN 55
d $350,000-1 million BLAIR, INC. SPRINGFIELD 44
d $350,000-1 million BLAIR'S TOWING & RECOVERY, INC FALLS CHURCH 32
d $350,000-1 million BLAKE LANDSCAPES INC LEESBURG 0
d $350,000-1 million BLAKE WILSON GROUP LLC ARLINGTON 0
d $350,000-1 million BLESSED HEALTHCARE PROFESSIONALS, INC. WOODBRIDGE 160
d $350,000-1 million BLESSED SACRAMENT CATHOLIC CHURCH ALEXANDRIA 56
d $350,000-1 million BLUE BRIDGE FINANCIAL, LLC RESTON 32
d $350,000-1 million BLUE MANTLE INC STERLING 13
d $350,000-1 million BLUE PEARL MCLEAN 23
d $350,000-1 million BLUE RASTER LLC ARLINGTON 25
d $350,000-1 million BLUE RIDGE GRILL II LLC ASHBURN 81
d $350,000-1 million BLUE RIDGE GRILL III LLC ASHBURN 65
d $350,000-1 million BLUE RIDGE GRILL LLC BRAMBLETON 91
d $350,000-1 million BLUE RIDGE NETWORKS, INC. CHANTILLY 25
d $350,000-1 million BLUE SKY INNOVATORS INC FAIRFAX 32
d $350,000-1 million BLUE STAR SOFTWARE LLC FALLS CHURCH 38
d $350,000-1 million BLUECHIP TECHNOLOGIES, LLC PURCELLVILLE 24
d $350,000-1 million BOAT PEOPLE S.O.S., INC. FALLS CHURCH 46
d $350,000-1 million BOLIMEX CONSTRUCTION, LLC STERLING 66
d $350,000-1 million BOOKS INTERNATIONAL INC DULLES 75
d $350,000-1 million BOULDER CREST RETREAT FOUNDATION BLUEMONT 0
d $350,000-1 million BOWERGROUPASIA, INC. FAIRFAX 33
d $350,000-1 million BOWERS DESIGN BUILD, INC. MCLEAN 26
d $350,000-1 million BPG HOTEL PARTNERS VII, LLC ASHBURN 60
d $350,000-1 million BRC INTERNATIONAL CORPORATION HAYMARKET 20
d $350,000-1 million BREAD AND CHOCOLATE, INC. ALEXANDRIA 92
d $350,000-1 million BREAKPOINT LABS LLC FALLS CHURCH 48
d $350,000-1 million BREEDEN MECHANICAL DESIGN INC MANASSAS 61
d $350,000-1 million BRENTWOOD DULLES CORNER, LLC HERNDON 112
d $350,000-1 million BRETT LLC BRISTOW 10
d $350,000-1 million BRIDGEPHASE LLC ARLINGTON 63
d $350,000-1 million BRIDGES SYSTEM INTEGRATION LLC HERNDON 0
d $350,000-1 million BRIGHT MASONRY, INC. FAIRFAX
d $350,000-1 million BROAD RUN CONTRACTING, LLC ASHBURN 67
d $350,000-1 million BROAD RUN RECYCLING LLC MANASSAS 43
d $350,000-1 million BROTHER'S MECHANICAL, INC. LORTON
d $350,000-1 million BROWN AUTOMOTIVE GROUP, LTD FAIRFAX 0
d $350,000-1 million BROWN'S ALEXANDRIA MOTORS II, INC ALEXANDRIA 0
d $350,000-1 million BROWN'S CENTERVILLE MOTORS, LLC MANASSAS 40
d $350,000-1 million BROWNS' CHANTILLY MOTORS LLC CHANTILLY 48
d $350,000-1 million BROWN'S DULLES MOTORS INC STERLING 69
d $350,000-1 million BROWN'S LEESBURG HYUNDAI,LLC LEESBURG 31
d $350,000-1 million BROWNS MANASSAS HYUNDAI LLC MANASSAS 0
d $350,000-1 million BROWN'S NOVA MOTORS, LLC FAIRFAX 62
d $350,000-1 million BROWN'S PRESTIGE CAR SALES & LEASING, INC. FAIRFAX 75
d $350,000-1 million BRUCKEDWARDS, INC HERNDON 23
d $350,000-1 million BRUINWAVE SOLUTIONS LLC VIENNA 9
d $350,000-1 million BRYTON HOMES, LLC MC LEAN 16
d $350,000-1 million BSI ALEXANDRIA 64
d $350,000-1 million BTREE SOLUTIONS INC HERNDON 24
d $350,000-1 million BUDDOBOT INC FAIRFAX 39
d $350,000-1 million BUHL ELECTRIC COMPANY INC STERLING 78
d $350,000-1 million BUICK GMC OF WOODBRIDGE INC WOODBRIDGE 32
d $350,000-1 million BUILDING AUTOMATION SERVICES I LORTON 25
d $350,000-1 million BUILDING SERVICE MANAGEMENT, INC. FALLS CHURCH 255
d $350,000-1 million BURDETTE SMITH & BISH LLC FAIRFAX 49
d $350,000-1 million BURKE CONSORTIUM INCORPORATED ALEXANDRIA 0
d $350,000-1 million BURNEY PARTNERS, LLC RESTON 17
d $350,000-1 million BURNINGCASTLE LLC ARLINGTON 47
d $350,000-1 million BURTALOO, LLC FAIRFAX 0
d $350,000-1 million BUSINESS ENGINEERING, INCORPORATED RESTON 26
d $350,000-1 million BUSINESS INTELLIGENCE SYSTEMS, INC. DUNN LORING 0
d $350,000-1 million BUSINESS MANAGEMENT ASSOCIATES, INC ALEXANDRIA 63
d $350,000-1 million BUSINESS PERFORMANCE SYSTEMS LLC ALEXANDRIA
d $350,000-1 million C & E SERVICES, INC. VIENNA 59
d $350,000-1 million C & G IMPORTS INC ARLINGTON 34
d $350,000-1 million C & L CONTRACTORS, LTD. BURKE 27
d $350,000-1 million C&D TREE SERVICE, INC VIENNA
d $350,000-1 million C.B. LUCAS CO., INC. DUMFRIES 34
d $350,000-1 million C2 ESSENTIALS, INC. CHANTILLY 32
d $350,000-1 million C2S CONSULTING GROUP HERNDON 25
d $350,000-1 million CAFESANO MANAGEMENT LLC STERLING 105
d $350,000-1 million CAISON JANITORIAL INC. ALEXANDRIA
d $350,000-1 million CALNET INC. RESTON 39
d $350,000-1 million CALVARY ALEXANDRIA 65
d $350,000-1 million CAMBRIDGE HOLDINGS LLC VIENNA 53
d $350,000-1 million CAMPAIGN MAIL & DATA, INC. VIENNA 48
d $350,000-1 million CAMPAIGN SERVICES INC ALEXANDRIA 24
d $350,000-1 million CAMPBELL WEALTH MANAGEMENT, INC. ALEXANDRIA 21
d $350,000-1 million CAN SOFTTECH INC ALDIE 23
d $350,000-1 million CANA LLC GAINESVILLE 29
d $350,000-1 million CANOPY ONE SOLUTIONS INC CHANTILLY 34
d $350,000-1 million CAPITAL AREA TITLE LLC MC LEAN 30
d $350,000-1 million CAPITAL EDGE CONSULTING, INC. MC LEAN 40
d $350,000-1 million CAPITAL EXECUTIVE LIMOUSINE INC CLIFTON 95
d $350,000-1 million CAPITAL INVESTMENT ADVISORS, LLC ALEXANDRIA 35
d $350,000-1 million CAPITAL RESTAURANT GROUP INC. CHANTILLY 34
d $350,000-1 million CAPITOL BRIDGE LLC ARLINGTON 38
d $350,000-1 million CAPITOL CAREERS VIENNA 35
d $350,000-1 million CAPITOL CONSTRUCTION CORPORATION CHANTILLY 34
d $350,000-1 million CAPITOL EXHIBIT SERVICES INC MANASSAS 64
d $350,000-1 million CAPITOL SERVICES I FALLS CHURCH 47
d $350,000-1 million CARDIAC CARE ASSOCIATES, PC RESTON 37
d $350,000-1 million CARDINAL BAKERY, INC STERLING 68
d $350,000-1 million CARDINAL MULTI SERVICES ALEXANDRIA 35
d $350,000-1 million CARDINAL PARK FAMILY DENTAL CARE LEESBURG 23
d $350,000-1 million CARDINAL TITLE GROUP LLC CHANTILLY 50
d $350,000-1 million CARE NET LEESBURG 32
d $350,000-1 million CARE PERFECTIONS HEALTH SERVICES LLC MANASSAS 104
d $350,000-1 million CARE WITH LOVE, LLC FAIRFAX
d $350,000-1 million CAREGIVERS HOME HEALTH SERVICES INC FALLS CHURCH 98
d $350,000-1 million CARING HANDS ANIMAL HOSPITAL OF ALEXANDRIA, LLC ALEXANDRIA 28
d $350,000-1 million CARING HANDS ANIMAL HOSPITAL OF ARLINGTON ARLINGTON 35
d $350,000-1 million CARING HANDS ANIMAL HOSPITALOF BRISTOW BRISTOW 51
d $350,000-1 million CARO LLC ARLINGTON 65
d $350,000-1 million CARON DESIGN, INC DBA CLOSETS BY DESIGN MANASSAS 56
d $350,000-1 million CASCADES AUTO BODY INC ALBERT J FORTIN STERLING
d $350,000-1 million CASE CONSULTING, INC. LEESBURG 38
d $350,000-1 million CASE MANAGEMENT CONSULTING, LLC ALEXANDRIA 26
d $350,000-1 million CASEPOINT, LLC MC LEAN 53
d $350,000-1 million CATALYST SOLUTIONS, LLC STAFFORD 0
d $350,000-1 million CAVALIER HEALTHCARE SERVICES INC. ALEXANDRIA 83
d $350,000-1 million CAW PARTNERS INC FALLS CHURCH 64
d $350,000-1 million CCCI-GOV, INC. DULLES 25
d $350,000-1 million CDA, INC. STERLING 47
d $350,000-1 million CELERAPRO, LLC RESTON 35
d $350,000-1 million CENTENNIAL TECHNOLOGIES INC. LEESBURG
d $350,000-1 million CENTER FOR CLIMATE AND ENERGY SOLUTIONS, INC. ARLINGTON 19
d $350,000-1 million CENTER FOR REGIONAL ECONOMIC COMPETITIVENESS ARLINGTON 18
d $350,000-1 million CENTRE LAW & CONSULTING LLC VIENNA 44
d $350,000-1 million CENTRESHORE INC DBA ASHBURN SERVICE AND TIRE, ELDEN STREET SERVICE AND TIRE HERNDON 28
d $350,000-1 million CENTURY STAIR COMPANY LLC HAYMARKET 0
d $350,000-1 million CERTIPATH, INC. RESTON 37
d $350,000-1 million CFS SERVICE CORPORATION WOODBRIDGE 38
d $350,000-1 million CHADWICK, WASHINGTON, MORIARTY, ELMORE& BUNN PC FAIRFAX 51
d $350,000-1 million CHADWICKS ON THE STRAND INC. ALEXANDRIA 46
d $350,000-1 million CHAINBRIDGE SOLUTIONS INC FAIRFAX 36
d $350,000-1 million CHANDLERS PLUMBING & HEATING CO INC FALLS CHURCH
d $350,000-1 million CHANTILLY AIR, INC. MANASSAS 34
d $350,000-1 million CHANTILLY AUTO AND FLEET SERVICES, LLC CHANTILLY 27
d $350,000-1 million CHANTILLY AUTO BODY, INC. CHANTILLY 57
d $350,000-1 million CHANTILLY HOTEL, LLC CHANTILLY 55
d $350,000-1 million CHANTILLY YOUTH ASSOCIATION CHANTILLY
d $350,000-1 million CHARMAY, INC. ALEXANDRIA 29
d $350,000-1 million CHERRYDALE VETERINARY MEDICIEN HERNDON 34
d $350,000-1 million CHESAPEAKE HOLDING COMPANY LLC CENTREVILLE 45
d $350,000-1 million CHESAPEAKE PAVING INC MANASSAS PARK 11
d $350,000-1 million CHESAPEAKE VETERINARY CARDIOLOGY ASSOCIATES LEESBURG 80
d $350,000-1 million CHESS CONSULTING LLC RESTON 29
d $350,000-1 million CHESTERBROOK RESIDENCES FALLS CHURCH 55
d $350,000-1 million CHEZ FRANCOIS OF GREAT FALLS, LLC GREAT FALLS 90
d $350,000-1 million CHOISYS TECHNOLOGY INC. ASHBURN 37
d $350,000-1 million CHRIST CHAPEL ASSEMBLIES OF GOD WOODBRIDGE 112
d $350,000-1 million CHRISTIAN RELIEF SERVICES CHARITIES, INC ALEXANDRIA
d $350,000-1 million CHRISTIAN SIDING, LLC CHANTILLY
d $350,000-1 million CHRISTOPHER MANAGEMENT, INC. OAKTON 39
d $350,000-1 million CITY STATE ENTERTAINMENT, LLC FAIRFAX 38
d $350,000-1 million CITYWORTH MORTGAGE LLC FAIRFAX 71
d $350,000-1 million CKA, LLC STERLING 0
d $350,000-1 million CKI ASSOCIATES INC ANNANDALE
d $350,000-1 million CLASSIC CONCIERGE MIDDLEBURG
d $350,000-1 million CLASSIC COTTAGES LLC ALEXANDRIA 30
d $350,000-1 million CLAWES CARPETS, INC FAIRFAX 21
d $350,000-1 million CLAXTON LOGISTICS SERVICES, LLC STAFFORD 0
d $350,000-1 million CLEARED SOLUTIONS, INC. VIENNA 25
d $350,000-1 million CLEARFOCUS TECHNOLOGIES, LLC LEESBURG 31
d $350,000-1 million CLEARLY AMAZING OUTLOOK LLC ASHBURN 106
d $350,000-1 million CLEARPATH OPERATIONS, LLC RESTON 50
d $350,000-1 million CLEARSIGHT ADVISORS, INC. MC LEAN 29
d $350,000-1 million CLEVERSPECK LLC HERNDON 17
d $350,000-1 million CLIMATIC HEATING AND COOLING, INC MIDDLEBURG 34
d $350,000-1 million CLJ INDUSTRIES INC WOODBRIDGE 21
d $350,000-1 million CLOUD NINE TECHNOLOGIES, INC. HERNDON 48
d $350,000-1 million CLOVER CONTRACTING, INC. FAIRFAX 32
d $350,000-1 million CLUTCHPOINT LLC HERNDON 46
d $350,000-1 million CMC CONCRETE CONSTRUCTION, INC. MANASSAS 0
d $350,000-1 million CMR CRANE AND RIGGING LLC WOODBRIDGE 47
d $350,000-1 million CMT SOLUTIONS, INC. FALLS CHURCH
d $350,000-1 million COASTAL FLATS LLC FAIRFAX 61
d $350,000-1 million COASTAL FLATS TYSONS LLC MC LEAN 57
d $350,000-1 million COASTLINE LTD ALEXANDRIA 20
d $350,000-1 million CODE PLUS INC FAIRFAX 36
d $350,000-1 million CODEFRY LLC DULLES 0
d $350,000-1 million CODOS, LLC LEESBURG 17
d $350,000-1 million COGNITIO CORP. MCLEAN 12
d $350,000-1 million COHERE TECHNOLOGY GROUP LLC RESTON 35
d $350,000-1 million COLLABORAIT, INC FALLS CHURCH 45
d $350,000-1 million COLLABORATIVE MIND, LLC FAIRFAX 17
d $350,000-1 million COLLEGIATE SEALERS OF NORTHERN CHANTILLY 36
d $350,000-1 million COLLISION SPECIALIST OF FAIRFAX FAIRFAX 33
d $350,000-1 million COLOR-AD, INC. MANASSAS 60
d $350,000-1 million COLORWORLD PAINTING AND DRYWALL, INC. STERLING 44
d $350,000-1 million COLUMBIA ASSOCIATES IN PSYCHIATRY, P.C. ARLINGTON 33
d $350,000-1 million COLUMBIA BAPTIST CHURCH FALLS CHURCH 142
d $350,000-1 million COLUMBIA BOOKS INC ARLINGTON
d $350,000-1 million COLUMBIA COLLEGE, INC. VIENNA 115
d $350,000-1 million COMFORT MANAGEMENT CORPORATE MANASSAS 82
d $350,000-1 million COMMERCIAL CONCRETE INC. CHANTILLY
d $350,000-1 million COMMITPOINT INC LANSDOWNE 35
d $350,000-1 million COMMONWEALTH JOE LLC ARLINGTON 64
d $350,000-1 million COMMONWEALTH PAVING, INC. MANASSAS 80
d $350,000-1 million COMMONWEALTH TRADING PARTNERS INC. ALEXANDRIA 24
d $350,000-1 million COMMUNITY ANTI-DRUG COALITIONS ALEXANDRIA 0
d $350,000-1 million COMMUNITY ASSOCIATION MANAGEMENT PROFESSIONALS FAIRFAX 31
d $350,000-1 million COMMUNITY LIVING ALTERNATIVES CORPORATION FAIRFAX 122
d $350,000-1 million COMMUNITY VISIONS LLC DUMFRIES
d $350,000-1 million COMMUNITYFORCE, INC. ASHBURN 22
d $350,000-1 million COMPETITIVE INNOVATIONS, LLC ARLINGTON 29
d $350,000-1 million COMPONENTWISE SOLUTIONS, INC SPRINGFIELD 46
d $350,000-1 million COMPROBASE INC STERLING 0
d $350,000-1 million COMPTON & DULING, LC WOODBRIDGE 22
d $350,000-1 million COMTRIX SOLUTIONS, INC. ALDIE 38
d $350,000-1 million CONCOURSE FEDERAL GROUP ALEXANDRIA 0
d $350,000-1 million CONFIMINDS LLC HERNDON 0
d $350,000-1 million CONFLICT KINETICS CORPORATION STERLING 40
d $350,000-1 million CONNECT FOR EDUCATION, INC. HERNDON 24
d $350,000-1 million CONNECTIVITY SOLUTUIONS INC STERLING 35
d $350,000-1 million CONSTELLATION INC. MC LEAN 23
d $350,000-1 million CONSTRUCTION SYSTEMS GROUP, INC. MC LEAN 19
d $350,000-1 million CONSUMERS CHOICE LORTON 10
d $350,000-1 million CONTINUITY OPERATIONS GROUP, LLC MC LEAN
d $350,000-1 million CONTINUUM ASSOCIATES MC LEAN 138
d $350,000-1 million CONTRACT SOLUTIONS, INC. MANASSAS 76
d $350,000-1 million CONVIRGENCE CONSULTING CORP ASHBURN 14
d $350,000-1 million COOL MINDS, LLC ALDIE 19
d $350,000-1 million COPPER RIVER INFASTRUCTURE SERVICES, LLC CHANTILLY 28
d $350,000-1 million COPPER RIVER SHARED SERVICES CHANTILLY 61
d $350,000-1 million COPPER RIVER TECHNOLOGIES CHANTILLY 32
d $350,000-1 million CORE ONE SOLUTIONS LLC STERLING 41
d $350,000-1 million CORE SECURE LLC MANASSAS 42
d $350,000-1 million CORMAC CORPORATION HERNDON 48
d $350,000-1 million CORTINA PRODUCTIONS MC LEAN
d $350,000-1 million CORVIUM, INC RESTON 0
d $350,000-1 million CORY ASH BRISTOW 31
d $350,000-1 million COUGAAR SOFTWARE, INC FAIRFAX 21
d $350,000-1 million COUNCIL ON SOCIAL WORK EDUCATION ALEXANDRIA 35
d $350,000-1 million COUNTERPOINT CONSULTING, INC. VIENNA 48
d $350,000-1 million COUNTRY BUICK GMC OF LEESBURG, LLC LEESBURG 35
d $350,000-1 million COUNTRYSIDE ORTHOPAEDICS LEESBURG 28
d $350,000-1 million COUNTRYSIDE SILO INC GREAT FALLS 80
d $350,000-1 million COVENANT HOLDINGS GROUP, LLC FAIRFAX 199
d $350,000-1 million COWAN & ASSOCIATES INC. ALEXANDRIA 43
d $350,000-1 million COX, MATTHEWS AND ASSOCIATES, INC FAIRFAX 20
d $350,000-1 million CRAFT MASONRY STAFFORD 77
d $350,000-1 million CRAFTMARK HOMES INC MC LEAN 44
d $350,000-1 million CRAFTSMAN HOLDINGS LLC FAIRFAX 49
d $350,000-1 million CRAYTEK, INC. SPRINGFIELD 25
d $350,000-1 million CRICKET MEDIA, INC MC LEAN 40
d $350,000-1 million CRIGGER CONTRACTING INC MANASSAS 56
d $350,000-1 million CRISAK INC PURCELLVILLE 24
d $350,000-1 million CROSS SCREEN MEDIA, LLC ALEXANDRIA 30
d $350,000-1 million CRP MANAGEMENT GROUP INC. ASHBURN 67
d $350,000-1 million CRYSTAL AQUATICS, INC. CHANTILLY 0
d $350,000-1 million CRYSTAL MANAGEMENT, LLC LEESBURG 41
d $350,000-1 million CSM SOLUTIONS INC LEESBURG 58
d $350,000-1 million CSR, INC ARLINGTON 17
d $350,000-1 million CTG, INC. OAKTON 32
d $350,000-1 million CUBEX GLOBAL STRATEGIES LLC LANSDOWNE 28
d $350,000-1 million CULPEPPER GARDEN I, INC. ARLINGTON 0
d $350,000-1 million CURATOR SOLUTIONS HERNDON 13
d $350,000-1 million CUSTOM SHEET METAL, INC STERLING 40
d $350,000-1 million CUSTOM SOFTWARE SYSTEMS, INC. LEESBURG 0
d $350,000-1 million CVY OF ALEXANDRIA, LLC ALEXANDRIA 49
d $350,000-1 million CYBER DEFENSE SOLUTIONS, LLC LORTON 41
d $350,000-1 million CYBER DEFENSE TECHNOLOGIES LLC STERLING 26
d $350,000-1 million CYBERBAHN FEDERAL SOLUTIONS LLC ARLINGTON 0
d $350,000-1 million CYBERTEK LLC MC LEAN
d $350,000-1 million CYFIR LLC ASHBURN 17
d $350,000-1 million CYPHER, LLC LEESBURG 0
d $350,000-1 million CYPRESS CONTRACTING LLC STERLING 46
d $350,000-1 million CYPRESS INTERNATIONAL INC ALEXANDRIA 24
d $350,000-1 million CYPRUS INC ALEXANDRIA 45
d $350,000-1 million CYVIZ LLC ARLINGTON 19
d $350,000-1 million D&V AUTOBODY MASTERS, LLC. STERLING 30
d $350,000-1 million D&V, INC. DULLES 37
d $350,000-1 million D.A. FOSTER COMPANY ALDIE 58
d $350,000-1 million D.N.F., INC. CHANTILLY 91
d $350,000-1 million D3 SYSTEMS, INC. MCLEAN 33
d $350,000-1 million DANDAN PC, INC. CLIFTON 105
d $350,000-1 million DANIEL POTH, O.D. AND ASSOCIATES, P.C. VIENNA 48
d $350,000-1 million DATA INTELLIGENCE TECHNOLOGIES, INC. ARLINGTON 44
d $350,000-1 million DATA INTERFUSE, LLC VIENNA 41
d $350,000-1 million DATA MACHINES CORP. ASHBURN 36
d $350,000-1 million DATA STORAGE SCIENCE, LLC ASHBURN 17
d $350,000-1 million DATASYNC TECHNOLOGIES INC RESTON 31
d $350,000-1 million DATAWIZ CORPORATION MC LEAN 56
d $350,000-1 million DAVID ORR ASSOCIATES, INC. RESTON 25
d $350,000-1 million DAVID T SCOTT & ASSOCIATES LLC ARLINGTON 23
d $350,000-1 million DAVIDSON EDUCATION, LLC RESTON 92
d $350,000-1 million DAVIS INDUSTRIES, INC. LORTON 36
d $350,000-1 million DAY AND NIGHT PRINTING, INC VIENNA 34
d $350,000-1 million DBI ARCHITECTS, INC RESTON 42
d $350,000-1 million DCJET SERVICES LLC MANASSAS 46
d $350,000-1 million DCMC, LLC ALEXANDRIA
d $350,000-1 million DCMOBILITY HOLDINGS LCC VIENNA 22
d $350,000-1 million DDG VIRGINIA ENGINEERING PC FAIRFAX 22
d $350,000-1 million DEAN & COMPANY STRATEGY CONSULTANTS, LLC MC LEAN 45
d $350,000-1 million DECISIVE POINT CONSULTING GROUP LLC FAIRFAX STATION 81
d $350,000-1 million DECLARATION NETWORKS GROUP, INC. VIENNA 0
d $350,000-1 million DECLERCQ INC STERLING 101
d $350,000-1 million DEEPMILE NETWORKS, LLC ARLINGTON 60
d $350,000-1 million DEFENSE CONTRACTING ACTIVITY, LLC CHANTILLY 83
d $350,000-1 million DEL RAY GLASS INC ALEXANDRIA 57
d $350,000-1 million DELTA CONSULTING GROUP INC WOODBRIDGE 0
d $350,000-1 million DELVIOM LLC ASHBURN 33
d $350,000-1 million DEMOSPHERE INTERNATIONAL INC FALLS CHURCH 23
d $350,000-1 million DENSIFICATION, INC. PAEONIAN SPRINGS 28
d $350,000-1 million DENTOPIA INC MANASSAS
d $350,000-1 million DEPENDABLE HOME HEALTH SERVICES, INC. ALEXANDRIA 110
d $350,000-1 million DESIGN GLAZING CONCEPTS LLC STERLING 28
d $350,000-1 million DESIGNERS INSURANCE AGENCY FAIRFAX
d $350,000-1 million DEVAL LLC VIENNA 13
d $350,000-1 million DFUSE TECHNOLOGIES, INC. ASHBURN 0
d $350,000-1 million DH COMPANIES LLC MANASSAS
d $350,000-1 million DH TECHNOLOGIES LLC LEESBURG 33
d $350,000-1 million DHALIWAL TRANSPORT INC HAYMARKET 0
d $350,000-1 million DIAS CONCRETE INC NOKESVILLE 34
d $350,000-1 million DIGITAL CLOAK LLC STAFFORD 84
d $350,000-1 million DIGITAL CONSULTANTS LLC ALEXANDRIA
d $350,000-1 million DIGITAL OFFICE PRODUCTS MC LEAN 23
d $350,000-1 million DIGITAL OPERATIVES LLC DUNN LORING 20
d $350,000-1 million DIGITAL TECHNOLOGIES, INC STERLING 19
d $350,000-1 million DIGITAL TRUSTED IDENTITY SERVICES LLC ALEXANDRIA 28
d $350,000-1 million DIMURO GINSBERG PC ALEXANDRIA 18
d $350,000-1 million DINO SOFTWARE CORPORATION ALEXANDRIA
d $350,000-1 million DIRECT PATH CORPORATION ALEXANDRIA 37
d $350,000-1 million DIRECT RESPONSEE CONSULTING SERVICES FALLS CHURCH 31
d $350,000-1 million DISTRIBUTED COMPUTING SYSTEM SOLUTIONS PROVIDER INC. HERNDON 23
d $350,000-1 million DISTRICT BBQ FALLS CHURCH 30
d $350,000-1 million DISTRICT CAPITAL PARTNERS, LLC MC LEAN 21
d $350,000-1 million DISTRICT CLEAN, LLC FAIRFAX 80
d $350,000-1 million DIVERSE MASONRY CORPORATION CATHARPIN 64
d $350,000-1 million DIVERSIFIED EDUCATIONAL SERVICES, INC MIDDLEBURG 36
d $350,000-1 million DIVERSIFIED REPORTING SERVICES, INC. ALEXANDRIA 31
d $350,000-1 million DJS FINANCIAL SERVICES LLC ALEXANDRIA 30
d $350,000-1 million DMY ENGINEERING CONSULTANTS INC CHANTILLY 58
d $350,000-1 million DOBSON DAVANZO & ASSOCIATES LLC VIENNA 22
d $350,000-1 million DOHERTY PLUMBING CO., INC. CHANTILLY 37
d $350,000-1 million DOMINION JEWELERS FALLS CHURCH 25
d $350,000-1 million DOMINION PLASTIC SURGERY, LLC FALLS CHURCH 13
d $350,000-1 million DOMINION SURVEYORS INC ALEXANDRIA 35
d $350,000-1 million DOMINION TOWING, INC. LORTON 32
d $350,000-1 million DON TITO OF CLARENDON INC ARLINGTON 0
d $350,000-1 million DORREAN LLC RESTON 36
d $350,000-1 million DOUGLAS STUART LLC DULLES 45
d $350,000-1 million DP CAPITAL LLC FALLS CHURCH 47
d $350,000-1 million DPR SOLUTIONS INC ASHBURN 43
d $350,000-1 million DRAINAGE AND EROSION SOLUTIONS FAIRFAX, LLC FALLS CHURCH 0
d $350,000-1 million DREAMPAK LLC MC LEAN
d $350,000-1 million DTP HOLDING, LLC ALEXANDRIA 20
d $350,000-1 million DULLES ELECTRIC SUPPLY CORP STERLING 75
d $350,000-1 million DULLES GEOTECHNICAL AND MATERIAL TESTING SERVICES INC CHANTILLY 29
d $350,000-1 million DULLES HOTEL LIMITED LC VIENNA 68
d $350,000-1 million DULLES PLUMBING GROUP, INC. STERLING 43
d $350,000-1 million DUPONT VENTURES LLC ARLINGTON 31
d $350,000-1 million DUTY FIRST CONSULTING, LLC VIENNA 0
d $350,000-1 million DWATTS CONSTRUCTION LLC ALEXANDRIA 26
d $350,000-1 million DWYER DESIGN GROUP P.C. LEESBURG 21
d $350,000-1 million DWYER PLUMBING INC LORTON 24
d $350,000-1 million DYNAMIC ANIMATION SYSTEMS (DAS) CHANTILLY
d $350,000-1 million DYNAMIC SOLUTIONS TECHNOLOGY, LLC BRISTOW 0
d $350,000-1 million DYNAMIC TECHNOLOGY, INC ASHBURN 39
d $350,000-1 million DYNOLOGY CORPORATION VIENNA 23
d $350,000-1 million E GROUP INC, THE RESTON 40
d $350,000-1 million E. E. WINE, INC. MANASSAS 151
d $350,000-1 million EAGLE AVIATION SERVICES & TECHNOLOGY, INC GAINESVILLE 26
d $350,000-1 million EAGLE HARBOR, L.L.C. MANASSAS 159
d $350,000-1 million EAGLE PRO CLEAN, INC. STAFFORD 60
d $350,000-1 million EAR NOSE & THOAT SPECIALISTS OF NORTHERN VIRGINIA PC SPRINGFIELD 48
d $350,000-1 million EARTHWALK COMMUNICATIONS, INC. MANASSAS 43
d $350,000-1 million EASSET SOLUTIONS LLC FALLS CHURCH 48
d $350,000-1 million EAST O&M LLC GAINESVILLE 93
d $350,000-1 million EASTERN APPLICATORS INC. MANASSAS
d $350,000-1 million EASY DYNAMICS CORP. MC LEAN 55
d $350,000-1 million EBERLE COMMUNICATIONS GROUP, INC. MC LEAN
d $350,000-1 million ECC ENTERPRISES HOLDING COMPANY LLC MANASSAS 208
d $350,000-1 million ECHO RIDGE, LLC STERLING 32
d $350,000-1 million E-CLIPS INC MCLEAN 44
d $350,000-1 million ECOMPEX, INC. RESTON 0
d $350,000-1 million E-COSYSTEMS LLC MC LEAN 24
d $350,000-1 million EDC CONSULTING LLC MCLEAN 5
d $350,000-1 million EDCOUNT, LLC ALEXANDRIA 25
d $350,000-1 million EDGE SERVICES, INC. STAFFORD 54
d $350,000-1 million EDJ ASSOCIATES, INC. HERNDON 44
d $350,000-1 million EDLIN SCHOOL, INC. RESTON 31
d $350,000-1 million EDMONDS ENTERPRISE SERVICES, INC. ALEXANDRIA 11
d $350,000-1 million EHLERT / BRYAN INC. VIENNA 34
d $350,000-1 million EIGHTH DAY DESIGN INC FALLS CHURCH 27
d $350,000-1 million EKIN SOLUTIONS INC HERNDON 30
d $350,000-1 million ELDER OPTIONS SENIOR CARE, LLC FAIRFAX 93
d $350,000-1 million ELECTRONIC HOME ENVIRONMENTS STERLING 25
d $350,000-1 million ELITE RESTAURANT GROUP, INC. FAIRFAX 68
d $350,000-1 million ELIZA CODY RESTON 25
d $350,000-1 million ELLISDALE CONSTRUCTION, LLC LEESBURG 30
d $350,000-1 million ELPP INC ALEXANDRIA 42
d $350,000-1 million EMPLOYMENT ADVOCATES GROUP LLC MANASSAS 0
d $350,000-1 million EMPLOYMENT ENTERPRISES INC MANASSAS 35
d $350,000-1 million EMPSON (USA) INC ALEXANDRIA 24
d $350,000-1 million EMW,INC HERNDON 24
d $350,000-1 million ENDERA SYSTEMS, LLC MCLEAN 19
d $350,000-1 million ENDLESS POTENIAL INC. ASHBURN 19
d $350,000-1 million ENDYNA INC MC LEAN 22
d $350,000-1 million ENGINEERING AND TECHNICAL STERLING 33
d $350,000-1 million ENLIVEN TECHNOLOGIES INC. HERNDON 38
d $350,000-1 million ENQUIZIT INCORPORATED MC LEAN 48
d $350,000-1 million ENTERPRISE BUSINESS SOLUTIONS FALLS CHURCH 0
d $350,000-1 million ENTERPRISE KNOWLEDGE LLC ARLINGTON 45
d $350,000-1 million ENTERPRISE SOLUTIONS AND MANAGEMENT, INC. SPRINGFIELD 58
d $350,000-1 million ENTERPRISE SOLUTIONS INC FALLS CHURCH 18
d $350,000-1 million ENTWINED TECHNOLOGIES, INC. HAYMARKET 40
d $350,000-1 million ENVIROGROW LAWN & LANDSCAPING INC. FAIRFAX 44
d $350,000-1 million ENVIRONMENTAL CONSULTANTS & CONTRACTORS INC CHANTILLY 26
d $350,000-1 million EPIC SYSTEMS INC ASHBURN 35
d $350,000-1 million EPLING LANDSCAPING & LAWN SERVICE INC BLUEMONT 43
d $350,000-1 million ERP CLOUD TECHNOLOGIES, LLC HERNDON 33
d $350,000-1 million ESC, INC. ARLINGTON 49
d $350,000-1 million ESCAPE SALON & DAY SPA 3 INC. MANASSAS 44
d $350,000-1 million ESOLUTIONSFIRST, LLC RESTON 31
d $350,000-1 million E-TRON SYSTEMS, INC. LORTON 95
d $350,000-1 million EVANS CONSOLES INCORPORATED VIENNA 35
d $350,000-1 million EVEREADY HOME CARE, LLC DUMFRIES 105
d $350,000-1 million EVERGREEN CC, LLC WOODBRIDGE 30
d $350,000-1 million EVERGREEN DISPOSAL INC STERLING 40
d $350,000-1 million EVERY CITIZEN HAS OPPORTUNITIES LEESBURG 71
d $350,000-1 million EXCEL COURIER, INC. STERLING 39
d $350,000-1 million EXCEL HOLDINGS 10 LLC ARLINGTON 28
d $350,000-1 million EXCENTIUM INC RESTON 70
d $350,000-1 million EXCEPTIONAL CHILDRENS CENTER INC SPRINGFIELD 39
d $350,000-1 million EXCIDION, INC VIENNA 24
d $350,000-1 million EXECUTECH STRATEGIC CONSULTING, LLC WOODBRIDGE 31
d $350,000-1 million EXECUTIVE COMMUNICATIONS CORPORATION SPRINGFIELD 20
d $350,000-1 million EXECUTIVE GLASS SERVICES INC. STERLING 34
d $350,000-1 million EXECVISION, INC. ARLINGTON 27
d $350,000-1 million EXPLUS, INC. STERLING 57
d $350,000-1 million EXPOVISION, INC FALLS CHURCH 34
d $350,000-1 million EXPRESS CATERING, INC. ARLINGTON 136
d $350,000-1 million EXTERIOR MEDICS INC. SPRINGFIELD
d $350,000-1 million EX-ZEL JANITORIAL SERVICES, INC. STERLING 86
d $350,000-1 million EYE CONSULTANTS OF NORTHERN VIRGINIA, PC SPRINGFIELD 47
d $350,000-1 million F L PINTO COMPANIES LLC MC LEAN 23
d $350,000-1 million F TURNER REUTER, JR. ENTERPRISES, INC MIDDLEBURG 0
d $350,000-1 million FACETS CARES, INC. FAIRFAX 34
d $350,000-1 million FACILITY ENGINEERING ASSOCIATES, PC FAIRFAX 32
d $350,000-1 million FAIR OAKS MOTORS INC CHANTILLY 93
d $350,000-1 million FAIR OAKS ORTHOPAEDIC ASSOCIATES FAIRFAX 50
d $350,000-1 million FAIR OAKS SURGICAL ASSOCIATES, LLC FAIRFAX 29
d $350,000-1 million FAIRFAX CARWASH INC. FAIRFAX 103
d $350,000-1 million FAIRFAX COLLISION CENTER, LLC CHANTILLY 40
d $350,000-1 million FAIRFAX COLON & RECTAL SURGERY, PC FAIRFAX 0
d $350,000-1 million FAIRFAX COMMUNITY CHURCH OF GOD FAIRFAX 40
d $350,000-1 million FAIRFAX HYUNDAI, INC. FAIRFAX 84
d $350,000-1 million FAIRFAX ICE ARENA INC. FAIRFAX 70
d $350,000-1 million FAIRFAX ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY PC FAIRFAX 86
d $350,000-1 million FAIRFAX STATION ENTERPRISES, LLC FAIRFAX STATION 35
d $350,000-1 million FAIRFAX UNIVERSITY OF AMERICA FAIRFAX 105
d $350,000-1 million FALCON HEATING AND AIR CONDITI STERLING 0
d $350,000-1 million FALKEN INDUSTRIES LLC MANASSAS 67
d $350,000-1 million FALLS CHURCH AUTO BODY, LTD. FALLS CHURCH 60
d $350,000-1 million FAMILY PRIORITY, LLC FAIRFAX 60
d $350,000-1 million FANNON PETROLEUM SERVICE INC. GAINESVILLE 25
d $350,000-1 million FANTASTIC FRITZBE S GOODTIME EMPORIUM INC FAIRFAX 45
d $350,000-1 million FASHION LAVA INC MC LEAN 142
d $350,000-1 million FD STONEWATER, LLC ARLINGTON 26
d $350,000-1 million FEC MANAGEMENT FAIRFAX 15
d $350,000-1 million FEDCOMP, INC. FAIRFAX 21
d $350,000-1 million FEDERAL ENGINEERING INC FAIRFAX 38
d $350,000-1 million FEDERAL GOVERNMENT EXPERTS, LLC BAILEY'S CROSSROADS 0
d $350,000-1 million FEDERAL LOCK AND SAFE, INC. ARLINGTON 34
d $350,000-1 million FEDERAL SCHEDULES INC. HERNDON 18
d $350,000-1 million FEDPOINT SYSTEMS LLC FAIRFAX 0
d $350,000-1 million FEDWRITERS, INC. FAIRFAX 64
d $350,000-1 million FENIX GROUP, INC CHANTILLY 25
d $350,000-1 million FG DEV GROUP LLC ALEXANDRIA 107
d $350,000-1 million FG TENN MC LEAN 113
d $350,000-1 million FIBER NETWORK SERVICES INCORPORATED GAINESVILLE
d $350,000-1 million FINANCIAL NETWORK AUDIT, LLC ALEXANDRIA 29
d $350,000-1 million FINE LANDSCAPES, LTD. STERLING 45
d $350,000-1 million FIRE TEAM SOLUTIONS, LLC RESTON 11
d $350,000-1 million FIREBIRDS OF GAINESVILLE LLC GAINESVILLE 98
d $350,000-1 million FIREHOOK OF VIRGINIA, INC. CHANTILLY 125
d $350,000-1 million FIREWORKS ARLINGTON LLC ARLINGTON 39
d $350,000-1 million FIRST BAPTIST CHURCH OF ALEXANDRIA ALEXANDRIA 0
d $350,000-1 million FIRST BAPTIST CHURCH OF CLARENDON CHILD DEVELOPMENT CENTER ARLINGTON 65
d $350,000-1 million FIRST BAPTIST CHURCH OF WOODBRIDGE, INC. WOODBRIDGE 65
d $350,000-1 million FIRST DIVISION CONSULTING, INCORPORTATED BURKE 62
d $350,000-1 million FIRST PRINCIPLES INC WOODBRIDGE 13
d $350,000-1 million FIRVIDA CONSTRUCTION CORPORATION DUMFRIES 51
d $350,000-1 million FITZWATER AND DEAN, PLC WOODBRIDGE 27
d $350,000-1 million FIVE STAR PORTABLES INC. STERLING 21
d $350,000-1 million FIVE STAR SEPTIC, INC. STERLING 36
d $350,000-1 million FLEET TRANSPORTATION LLC ALEXANDRIA 50
d $350,000-1 million FLETCHER, HEALD & HILDRETH, PLC ARLINGTON 27
d $350,000-1 million FLEXPROFESSIONALS, LLC MC LEAN 95
d $350,000-1 million FLEXWIND INC CHANTILLY 20
d $350,000-1 million FLORIS UNITED METHODIST CHURCH HERNDON 0
d $350,000-1 million FLUET & ASSOCIATES PLLC TYSONS 26
d $350,000-1 million FLYWHEEL DATA LLC ARLINGTON 22
d $350,000-1 million FOCUS HOLDINGS USA, INC. VIENNA 26
d $350,000-1 million FOOD ALLERGY RESEARCH & EDUCATION INC MCLEAN 40
d $350,000-1 million FORD'S ON MAINE - SOUTH RIDING, LLC CHANTILLY 50
d $350,000-1 million FORD'S ON MAINE, LLC ASHBURN 54
d $350,000-1 million FORE GOLF TRAIL LLC MANASSAS 251
d $350,000-1 million FOREFRONT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATION HERNDON
d $350,000-1 million FORELLA GROUP, LLC CHANTILLY
d $350,000-1 million FORM ARCHITECTS, PLLC ARLINGTON 23
d $350,000-1 million FOSTER CONSULTING INC. FAIRFAX 35
d $350,000-1 million FOSTER HOME IMPROVEMENT LORTON 28
d $350,000-1 million FOUNDATION INSURANCE GROUP FALLS CHURCH 11
d $350,000-1 million FOUNDING FARMERS RESTON LLC RESTON 126
d $350,000-1 million FOUR, LLC HERNDON 38
d $350,000-1 million FOURTHWALL MEDIA, INC. STERLING 443
d $350,000-1 million FOXBRIDGE OPERATOR LLC MCLEAN 96
d $350,000-1 million FRAMEWORK DEVELOPMENT GROUP, L.L.C. ASHBURN
d $350,000-1 million FRAYM, INC MCLEAN 30
d $350,000-1 million FRESH CONNECTIONS CATERING LIMITED LIABILITY COMPANY CHANTILLY 55
d $350,000-1 million FRESH GRAVITY INC ARLINGTON 20
d $350,000-1 million FRIENDLY HEARTS LTD. CHANTILLY 34
d $350,000-1 million FULL SUITE SOLUTIONS, LLC HERNDON 14
d $350,000-1 million FUNCTION ENTERPRISES INC. SPRINGFIELD 0
d $350,000-1 million FUSION PPT LLC VIENNA 7
d $350,000-1 million G & C FLEET SERVICE L L C CHANTILLY 29
d $350,000-1 million G & R TECHNICAL SOLUTIONS LLC ASHBURN 0
d $350,000-1 million G T ELECTRIC SERVICES, INC. LORTON 56
d $350,000-1 million G2 GLOBAL SOLUTIONS LLC GAINESVILLE 46
d $350,000-1 million GAGHAN MECHANICAL, INC ALEXANDRIA 40
d $350,000-1 million GALAXY GRANITE & MARBLE INC ASHBURN 21
d $350,000-1 million GALICIA CONSTRUCTION CORPORATION FAIRFAX STATION 0
d $350,000-1 million GALL ZEIDLER CONSULTANTS LLC ASHBURN 0
d $350,000-1 million GARNIER THIEBAUT INC ARLINGTON 0
d $350,000-1 million GASTROENTEROLOGY ASSOCIATES PC MANASSAS 77
d $350,000-1 million GATEKEEPER, INC STERLING 22
d $350,000-1 million GATES HUDSON SERVICES, LLC FAIRFAX 23
d $350,000-1 million GAV MANAGEMENT, LLC BURKE 151
d $350,000-1 million GCB CORPORATION MCLEAN 23
d $350,000-1 million GCUBED ENTERPRISES, INC. STAFFORD 0
d $350,000-1 million GCYBER, LLC ARLINGTON 39
d $350,000-1 million GD VA, PLLC VIENNA 49
d $350,000-1 million GENCO SYSTEMS INC. HERNDON 38
d $350,000-1 million GENESIC SEMICONDUCTOR INC STERLING 14
d $350,000-1 million GEORGE K DEGNON ASSOCIATES, INC MCLEAN
d $350,000-1 million GEOSPARK ANALYTICS INC HERNDON 23
d $350,000-1 million GEOSPATIAL CONSULTING GROUP INTERNATIONAL, LLC ALEXANDRIA 36
d $350,000-1 million GEOSTRUCTURES, INC. PURCELLVILLE 29
d $350,000-1 million GEOTECHNICAL SOLUTIONS, INC. CHANTILLY 49
d $350,000-1 million GERENT LLC HERNDON 36
d $350,000-1 million GH ENGINEERING, INC. VIENNA 0
d $350,000-1 million GIANT OAK, INC ARLINGTON 24
d $350,000-1 million GIRARD ENGINEERING P.C. FALLS CHURCH 27
d $350,000-1 million GKY & ASSOCIATES, INC. CHANTILLY 22
d $350,000-1 million GLASS PROJECTS RESOURCE, INC. STERLING 32
d $350,000-1 million GLB TILE AND MARBLE COMPANY ALEXANDRIA 47
d $350,000-1 million GLOBAL CAPITAL FINANCING MCLEAN 21
d $350,000-1 million GLOBAL COMMERCE SYSTEMS INCORPORATED HERNDON 25
d $350,000-1 million GLOBAL DATA SOLUTIONS INC ASHBURN 22
d $350,000-1 million GLOBAL DEFENSE INC. ARLINGTON 40
d $350,000-1 million GLOBAL EXCHANGE CONNECTION LLC MANASSAS 100
d $350,000-1 million GLOBAL FOOD LLC MANASSAS 100
d $350,000-1 million GLOBAL GEOTECHNICAL CONSULTANTS, LLC WOODBRIDGE 32
d $350,000-1 million GLOBAL GUARDIAN LLC MCLEAN 5
d $350,000-1 million GLOBAL RESILIENCE FEDERATION, INC. HERNDON 22
d $350,000-1 million GLOBAL SKILLS EXCHANGE CORPORATION ALEXANDRIA 31
d $350,000-1 million GLOBALGATE IT SOLUTIONS LLC CHANTILLY 25
d $350,000-1 million GMI PROFESSIONAL LANDSCAPE SERVICES GREAT FALLS 25
d $350,000-1 million GOEL & ANDERSON RESTON 33
d $350,000-1 million GOLDKLANG GROUP CPAS, PC RESTON 48
d $350,000-1 million GOLKIN CORPORATION MANASSAS 69
d $350,000-1 million GOLNEK MANAGEMENT GROUP INCORPORATED FAIRFAX STATION
d $350,000-1 million GOOD FOOD COMPANY ARLINGTON 56
d $350,000-1 million GOOD FORTUNE SUPERMARKET OF VA I,INC. FALLS CHURCH 60
d $350,000-1 million GOOD360 ALEXANDRIA 45
d $350,000-1 million GOODE REFRIGERATION LLC MANASSAS 44
d $350,000-1 million GOODYEAR TIRE CENTER CHANTILLY 84
d $350,000-1 million GOV SERVICES, INC. FALLS CHURCH 0
d $350,000-1 million GRACE CHRISTIAN CHURCH, INC. DUMFRIES 18
d $350,000-1 million GRACE COVENANT CHURCH INC CHANTILLY 52
d $350,000-1 million GRACE HOME HEALTHCARE, LLC FAIRFAX
d $350,000-1 million GRAFIK MARKETING COMMUNICATIONS LTD ALEXANDRIA 30
d $350,000-1 million GRANITE & MARBLE EXPRESS, INC CHANTILLY 63
d $350,000-1 million GRAVITATE SOLUTIONS LLC ALEXANDRIA 39
d $350,000-1 million GREAT EXPERIMENT LLC ALEXANDRIA 47
d $350,000-1 million GREAT WALL SUPERMARKET OF VA INC. FALLS CHURCH 50
d $350,000-1 million GREEN HEDGES SCHOOL VIENNA 39
d $350,000-1 million GREEN HILL LANDSCAPING LLC GREAT FALLS
d $350,000-1 million GREEN PIG BISTRO LLC ARLINGTON 45
d $350,000-1 million GREENCLEAN, INC. ALEXANDRIA 25
d $350,000-1 million GREENZONE SOLUTIONS, INC. ARLINGTON 0
d $350,000-1 million GRIDIRON IT SOLUTIONS, LLC RESTON 113
d $350,000-1 million GROVE DENTAL CLINIC PC FALLS CHURCH 42
d $350,000-1 million GSW INC CENTREVILLE 128
d $350,000-1 million GTANGIBLE CORPORATION ALEXANDRIA 45
d $350,000-1 million GUAPOS OF FAIR LAKES INC. FAIRFAX 85
d $350,000-1 million GUAPOS OF VIRGINIA, INC. ARLINGTON 122
d $350,000-1 million GUARANTEED CLEANING SERVICES INC FAIRFAX 143
d $350,000-1 million GUARDTIME FEDERAL, LLC ALEXANDRIA 3
d $350,000-1 million GULL CORPORATION LEESBURG 62
d $350,000-1 million GUM SPRINGS LLC ALEXANDRIA 64
d $350,000-1 million GURUS INFO TECH INC HERNDON 19
d $350,000-1 million GUSTO FTS INC MC LEAN 111
d $350,000-1 million GUTTERMAN SERVICES, INC. STERLING 36
d $350,000-1 million GVA INFOTECH INC ASHBURN 0
d $350,000-1 million H & H DRYWALL SPECIALTIES, INC MANASSAS 63
d $350,000-1 million H2K SOLUTIONS INCORPORATED VIENNA 14
d $350,000-1 million HADEED CARPET CLEANING INC SPRINGFIELD
d $350,000-1 million HALCYON GROUP INTERNATIONAL, LLC WOODBRIDGE 40
d $350,000-1 million HALE BALL CARLSON BAUMGARTNER MURPHY, PLC FAIRFAX 28
d $350,000-1 million HAMILTON IRON WORKS, INC. WOODBRIDGE 40
d $350,000-1 million HAMMERHEAD PIZZA LLC HAYMARKET 185
d $350,000-1 million HANDS OF MERCY HOME HEALTH CARE, LLC FAIRFAX 129
d $350,000-1 million HANLEY ENERGY, LLC ASHBURN 25
d $350,000-1 million HANSCOMB CONSULTING INC ALEXANDRIA 25
d $350,000-1 million HARI KRUPA MANAGEMENT INC FALLS CHURCH 121
d $350,000-1 million HARRITY & HARRITY LLP FAIRFAX 53
d $350,000-1 million HARRY BRASWELL INC ALEXANDRIA 43
d $350,000-1 million HARVEST EATS LLC FAIRFAX 70
d $350,000-1 million HAT OVER THE WALL ENTERPRISES, INC ASHBURN 63
d $350,000-1 million HAUPTMAN HAM, LLP ALEXANDRIA 49
d $350,000-1 million HAYFIELD ANIMAL HOSPITAL, LTD. ALEXANDRIA 67
d $350,000-1 million HDS DRYWALL SERVICE, INC. STERLING 60
d $350,000-1 million HEALTH COMMUNICATIONS INC ARLINGTON 38
d $350,000-1 million HEARTLAND ENERGY PARTNERS, LLC MCLEAN 95
d $350,000-1 million HEGARTY RESEARCH, LLC MCLEAN 26
d $350,000-1 million HELIOS HR, LLC RESTON 36
d $350,000-1 million HEMANT VAJHARIA LEESBURG 56
d $350,000-1 million HEMANT VAKHARIA ALEXANDRIA 75
d $350,000-1 million HENDERSON LEGAL SERVICES INC ARLINGTON 0
d $350,000-1 million HENNINGER MEDIA SERVICES, INC. ARLINGTON 28
d $350,000-1 million HEPBURN AND SONS LLC MANASSAS 37
d $350,000-1 million HERITAGE CONTRACTING LLC CHANTILLY 48
d $350,000-1 million HERITAGE HUNT HOMEOWNERS ASSOCIATION GAINESVILLE 45
d $350,000-1 million HERITAGE SITE DEVELOPMENT, INC. PURCELLVILLE 60
d $350,000-1 million HEURISTIC SOLUTIONS, LLC ARLINGTON 21
d $350,000-1 million HIGH SPEED PROMOTIONS, INC. STERLING 29
d $350,000-1 million HIGHAM COMPANY INC MANASSAS 51
d $350,000-1 million HIMES ASSOCIATES, LTF FAIRFAX 12
d $350,000-1 million HINGE STRATEGY, LLC RESTON 24
d $350,000-1 million HI-POINTE CARE SOLUTIONS LLC STERLING 70
d $350,000-1 million HITTITE STEEL, INC. ASHBURN 0
d $350,000-1 million HLINC CORP ARLINGTON 0
d $350,000-1 million HM CHANTILLY, LLC CHANTILLY 47
d $350,000-1 million HOLEMAN ENTERPRISES, LLC WOODBRIDGE 184
d $350,000-1 million HOLY SPIRIT CATHOLIC CHURCH ANNANDALE 101
d $350,000-1 million HOME DOCTOR EXTERIOR LLC ALEXANDRIA 28
d $350,000-1 million HOME LINK CARE LLC VIENNA 0
d $350,000-1 million HOME SERVICE DOCTORS MANASSAS 45
d $350,000-1 million HOMES LOWRY HORN & JOHNSON, LTD FAIRFAX 28
d $350,000-1 million HOMEWORK SOLUTIONS, INC STERLING 28
d $350,000-1 million HOPE FOR THE WARRIORS SPRINGFIELD 55
d $350,000-1 million HOPKINS HOUSE - A CENTER FOR CHILDREN AND THEIR FAMILIES ALEXANDRIA 43
d $350,000-1 million HOSTED RECORDS INC. SPRINGFIELD 0
d $350,000-1 million HSRE-TSL II TRS, LLC WOODBRIDGE 100
d $350,000-1 million HTC MANAGEMENT, LLC ARLINGTON 100
d $350,000-1 million HUANG'S INC ALEXANDRIA 40
d $350,000-1 million HUDSONLAKE INC ALEXANDRIA 0
d $350,000-1 million HUGHES GROUP ARCHITECTS, INC. STERLING 17
d $350,000-1 million HUM LLC STERLING 65
d $350,000-1 million HUMAN RESOURCES TECHNOLOGIES, INC. ALEXANDRIA
d $350,000-1 million HUNGRY MARKETPLACE, INC ARLINGTON 80
d $350,000-1 million HUNT & WALSH, INC. MANASSAS 52
d $350,000-1 million HVAC UNLIMITED, INC LORTON 0
d $350,000-1 million HYDRO-TECH IRRIGATION, CO. STERLING 95
d $350,000-1 million HYPERION INC RESTON 83
d $350,000-1 million I.T. EXCEL LLC RESTON 29
d $350,000-1 million I3 SOLUTIONS, INC STERLING 16
d $350,000-1 million IBS SUCCESSOR CORP. FALLS CHURCH 0
d $350,000-1 million ICSA INC ASHBURN 38
d $350,000-1 million ID DATAWEB, INC. VIENNA 20
d $350,000-1 million IDATA INCORPORATED ALEXANDRIA 17
d $350,000-1 million IDEA ENTITY CORPORATION HERNDON 0
d $350,000-1 million IDENTITY AND ACCESS SOLUTIONS LLC ASHBURN 26
d $350,000-1 million IDI ADMINISTRATIVE SERVICES INC. ARLINGTON 36
d $350,000-1 million IDM, LLC RESTON 34
d $350,000-1 million IGLOBAL UNIVERSITY LLC VIENNA 59
d $350,000-1 million IGNITEC INC. RESTON 31
d $350,000-1 million IIAA AGENCY ADMINISTRATIVE SERVICES, INC. ALEXANDRIA 33
d $350,000-1 million IMAGE MATTERS LLC LEESBURG 43
d $350,000-1 million IMAGINATION LEARNING CENTER CHANTILLY 38
d $350,000-1 million IMMANUEL CHRISTIAN SCHOOL SPRINGFIELD 115
d $350,000-1 million IMPEXIUM CORPORATION MC LEAN 42
d $350,000-1 million INALAB CONSULTING, INC. FAIRFAX 25
d $350,000-1 million INCEPT DATA SOLUTIONS INC STERLING 42
d $350,000-1 million INDEPENDENCE LANDSCAPE AND LAWN CARE LLC LORTON 48
d $350,000-1 million INDEPENDENT SETTLEMENT GROUP, LLC DBA EKKO TITLE RESTON 50
d $350,000-1 million INDUCTIVE MINDS, L.L.C. STERLING 0
d $350,000-1 million INDUSTRIAL DISPOSAL SERVICES, INC MANASSAS 49
d $350,000-1 million INDUSTRY DATA EXCHANGE ASSOCIATION ARLINGTON 31
d $350,000-1 million INERTIAL LABS, INC. PAEONIAN SPRINGS 28
d $350,000-1 million INFECTIOUS DISEASES PHYSICIANS, INC. ANNANDALE 27
d $350,000-1 million INFICARE INC STERLING 18
d $350,000-1 million INFINISOURCE CONSULTING SOLUTIONS, INC RESTON 22
d $350,000-1 million INFINITY SUPPORT SERVICES INC TRIANGLE
d $350,000-1 million INFINITY TECHNOLOGY LLC MC LEAN 90
d $350,000-1 million INFLOW LLC LEESBURG 51
d $350,000-1 million INFOLABS INC HERNDON 26
d $350,000-1 million INFOLOCK TECHNOLOGIES, LLC ARLINGTON 28
d $350,000-1 million INFORMATION ANALYSIS INCORPORATED FAIRFAX 26
d $350,000-1 million INFORMATION FIRST, INC. MANASSAS 20
d $350,000-1 million INFOSPAN, INC FALLS CHURCH 40
d $350,000-1 million INFOTEK CONSULTING LLC HERNDON 30
d $350,000-1 million INNOVA CONSULTING SERVICES HERNDON 4
d $350,000-1 million INNOVATE FOOD GROUP LLC RESTON 92
d $350,000-1 million INNOVATIS TECHNOLOGIES INC HERNDON 17
d $350,000-1 million INNOVATIVE COMPUTING & APPLIED TECHNOLOGY LLC ASHBURN 58
d $350,000-1 million INNOVATIVE DATA SOLUTIONS, LLC MC LEAN 22
d $350,000-1 million INNOVATIVE DECISIONS INC. VIENNA
d $350,000-1 million INNOVATIVE WORKFLOW ENGINEERING, INC MC LEAN 18
d $350,000-1 million INQUIP ASSOCIATES, INC MC LEAN 34
d $350,000-1 million INSIGHT FINANCIAL MARKETING, LLC WOODBRIDGE 17
d $350,000-1 million INSIGHT LLC CHANTILLY 0
d $350,000-1 million INSIGHT MEMORY CARE CENTER FAIRFAX 0
d $350,000-1 million INSIGHT SYSTEMS CORPORATION ARLINGTON 29
d $350,000-1 million INSIGMA INC CHANTILLY 37
d $350,000-1 million INTEC GROUP, INCORPORATED FAIRFAX 32
d $350,000-1 million INTEGRATED BOOKS INTERNATIONAL STERLING 103
d $350,000-1 million INTEGRATED CONTRACTING GROUP VA LLC CHANTILLY 36
d $350,000-1 million INTEGRATED INSURANCE SOLUTIONS ASHBURN 54
d $350,000-1 million INTEGRATED NEUROLOGY SERVICES PLLC ALEXANDRIA 44
d $350,000-1 million INTEGRATED SOLUTION, LLC ALEXANDRIA 17
d $350,000-1 million INTEGRATED SYSTEMS SOLUTIONS, INC. DUNN LORING 0
d $350,000-1 million INTEGRITY HOMES OF METRO WASHINGTON LLC CHANTILLY 36
d $350,000-1 million INTEGRITYONE PARTNERS, INC. FAIRFAX 0
d $350,000-1 million INTELLICATCH, INC. RESTON 0
d $350,000-1 million INTELLIGENCE CONSULTING ENTERPRISE SOLUTIONS, INC. (DBA ICES) RESTON 43
d $350,000-1 million INTELLIGENCE PRESS INC STERLING 24
d $350,000-1 million INTELLIPOINT CONSULTING INC ASHBURN
d $350,000-1 million INTELLIZANT LLC HERNDON 24
d $350,000-1 million INTERACTIVE GOVERNMENT HOLDINGS, INC. SPRINGFIELD 0
d $350,000-1 million INTERMARKETS, INC. PURCELLVILLE 11
d $350,000-1 million INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR DENTAL RESEARCH ALEXANDRIA 20
d $350,000-1 million INTERNATIONAL GOLDEN FOODS LLC BURKE 183
d $350,000-1 million INTERNATIONAL SOLUTIONS GROUP, INC HERNDON 45
d $350,000-1 million INTERNATIONAL TOWN & COUNTRY CLUB, INC. FAIRFAX 0
d $350,000-1 million INTERNATIONAL TRAINING INSTITUTE FAIRFAX