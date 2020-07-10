Nearly 7,000 Northern Virginia companies and nonprofits have received Payroll Protection Plan loans of at least $150,000 apiece from the Small Business Administration, and another 32,700 have received loans of less than $150,000, according to an InsideNoVa analysis of data released this week.
The PPP, as the program is known, was approved by Congress in early April as part of the CARES act to help businesses with fewer than 500 employees whose revenue declined due to the COVID-19 pandemic. Loans are available for up to 2 1/2 times the average monthly payroll of the business or nonprofit and designed to be used to keep employees on the payroll. The guidelines were changed last month, reducing the percentage that had to be used on payroll expense in order for the loans to be written off and giving companies up to 24 weeks to spend the money.
If the required percentage of the loans is not used for payroll expenses, then the loans must be repaid in part or in full, according to the program guidelines.
The SBA has approved over $521 billion of PPP loans and has another $131 billion available. The application deadline was recently extended until Aug. 8.
Following Freedom of Information Act requests from a number of media organizations, the SBA released specific data on loans over $150,000, including the names and addresses of businesses that received those loans. The specific amount of each loan was not included, but a range was provided.
The SBA said 86.5% of PPP loans were for less than $150,000, but they accounted for only 27.2% of the total amount of loans approved. The average loan size was $107,000. More than 3.5 million loans were for $50,000 or less, while about 82,600 loans were for more than $1 million. About 4.1 million loans have been approved to date.
In Northern Virginia, the InsideNoVa analysis of the SBA data found 6,905 companies or nonprofits that received loans over $150,000. According to data provided by those organizations, they employed a total of 290,000 individuals, or an average of 42 employees per organization.
Of those, about 1 percent, or 67 companies and organizations, received loans of between $5 million and $10 million, the maximum allowable. The list of companies receiving the largest loans includes travel-related companies such as the Airline Tariff Publishing Co. of Sterling, restaurant groups such as Five Guys Enterprises Inc. of Lorton and Matchbox Food Group of Reston, and medical practices such as The Cardiovascular Group PC of Falls Church and Fairfax Radiological Consultants PC.
Three nonprofits received between $5 million and $10 million: Community Residences Inc. of Chantilly, National Wildlife Federation of Reston, and SourceAmerica of Vienna.
Another 327 companies and nonprofits received between $2 million and $5 million, and 667 received loans of between $1 million and $2 million. The SBA said the average loan size nationwide was $107,000.
The 32,726 Northern Virginia companies and nonprofits that received loans of less than $150,000 reported employing about 128,000 workers, or just over four employees per company. The average loan for these companies was $35,748. An average for the larger loans could not be calculated because only ranges were provided.
For purposes of this analysis and the detailed list below, Northern Virginia includes the counties of Arlington, Fairfax, Loudoun, Prince William and Stafford and all the towns therein, as well as the cities of Alexandria, Fairfax, Falls Church, Manassas and Manassas Park.
NOTE: Rappahannock Media LLC, the parent company of InsideNoVa, received a PPP loan of between $150,000 and $350,000. However, it is not included among Northern Virginia companies because it is headquartered in Washington, Va., in Rappahannock County.
Northern Virginia PPP loans over $150,000
|Range of Loan
|Business Name
|City
|Jobs Retained
|a $5-10 million
|ABC IMAGING OF WASHINGTON, INC.
|ALEXANDRIA
|463
|a $5-10 million
|ADAMS COMMUNICATION & ENGINEERING TECHNOLOGY, INC.
|RESTON
|278
|a $5-10 million
|AIRLINE TARIFF PUBLICHING CO
|STERLING
|450
|a $5-10 million
|AIRLINES REPORTING CORPORATION
|ARLINGTON
|370
|a $5-10 million
|AMERICAN DIABETES ASSOCIATION, INC.
|ARLINGTON
|463
|a $5-10 million
|APPLIED INFORMATION SCIENCES, INC.
|RESTON
|321
|a $5-10 million
|ARCHITECTURE INC
|RESTON
|63
|a $5-10 million
|ATS ESOP HOLDINGS INC.
|RESTON
|291
|a $5-10 million
|BUCHANAN & EDWARDS INC
|ARLINGTON
|280
|a $5-10 million
|BYTECUBED LLC
|ARLINGTON
|250
|a $5-10 million
|C2 TECHNOLOGIES, INC.
|VIENNA
|244
|a $5-10 million
|CALIBRE SYSTEMS INC
|ALEXANDRIA
|500
|a $5-10 million
|CHESAPEAKE BAY SEAFOOD HOUSE ASSOCIATES, LLC
|VIENNA
|500
|a $5-10 million
|COMMUNITY RESIDENCES, INC.
|CHANTILLY
|500
|a $5-10 million
|COMPUTER WORLD SERVICES, CORP.
|FALLS CHURCH
|426
|a $5-10 million
|COMSAT, INC.
|HERNDON
|323
|a $5-10 million
|CONVERGED SECURITY SOLUTIONS, LLC
|RESTON
|296
|a $5-10 million
|CROSSCOUNTRY CONSULTING, LLC
|MC LEAN
|250
|a $5-10 million
|DEJIA LLC
|LEESBURG
|371
|a $5-10 million
|DIGITAL INTELLIGENCE SYSTEMS, LLC
|MC LEAN
|500
|a $5-10 million
|F. H. FURR PLUMBING, HEATING & AIR CONDITIONING, INC
|MANASSAS
|341
|a $5-10 million
|FAIRFAX RADIOLOGICAL CONSULTANTS, PC
|FAIRFAX
|90
|a $5-10 million
|FAVOR TECHCONSULTING LLC
|VIENNA
|437
|a $5-10 million
|FIVE GUYS ENTERPRISES, LLC
|LORTON
|499
|a $5-10 million
|GHS SERVICES INC
|FAIRFAX
|500
|a $5-10 million
|HILLDRUP COMPANIES INC
|STAFFORD
|500
|a $5-10 million
|HYDROGEOLOGIC INC
|RESTON
|272
|a $5-10 million
|IDEXCEL INC
|HERNDON
|330
|a $5-10 million
|INSERSO CORPORATION
|VIENNA
|318
|a $5-10 million
|JENKINS SERVICES, LLC
|STERLING
|334
|a $5-10 million
|KARSUN SOLUTIONS LLC
|HERNDON
|344
|a $5-10 million
|LONGVIEW INTERNATIONAL TECHNOLOGY SOLUTIONS, INC.
|HERNDON
|212
|a $5-10 million
|LOUDOUN MEDICAL GROUP PC
|LEESBURG
|500
|a $5-10 million
|LYNKER TECHNOLOGIES, INC
|LEESBURG
|441
|a $5-10 million
|MANAGEMENT CONCEPTS, INC
|VIENNA
|190
|a $5-10 million
|MARYLAND AND VIRGINIA MILK PRODUCERS COOPERATIVE ASSOCIATION INCORPORATED
|RESTON
|500
|a $5-10 million
|MATCHBOX FOOD GROUP, LLC
|RESTON
|500
|a $5-10 million
|MCDONOUGH BOLYARD PECK, INC.
|FAIRFAX
|273
|a $5-10 million
|METROSTAR SYSTEMS, INC.
|RESTON
|250
|a $5-10 million
|MILLENNIUM CORPORATION
|ARLINGTON
|256
|a $5-10 million
|NATIONAL WILDLIFE FEDERATION
|RESTON
|334
|a $5-10 million
|NETCENTRICS CORPORATION
|HERNDON
|102
|a $5-10 million
|NTREPID LLC
|HERNDON
|285
|a $5-10 million
|NUAXIS, LLC
|VIENNA
|462
|a $5-10 million
|NVE, INC.
|HERNDON
|0
|a $5-10 million
|OBLON, MCCLELLAND, MAIER & NEUSTADT, L.L.P.
|ALEXANDRIA
|314
|a $5-10 million
|POTOMAC FAMILY DINING GROUP OPERATING COMPANY, LLC
|HERNDON
|500
|a $5-10 million
|PRAGMATICS, INC.
|RESTON
|278
|a $5-10 million
|PROSPECT WATERPROOFING CO
|STERLING
|495
|a $5-10 million
|PRO-SPHERE TEK INC
|ALEXANDRIA
|404
|a $5-10 million
|PSS HOLDINGS, INC.
|MCLEAN
|265
|a $5-10 million
|RAND CONSTRUCTION CORPORATION
|ALEXANDRIA
|256
|a $5-10 million
|RLJ NAYLOR HOLDINGS INC
|MC LEAN
|54
|a $5-10 million
|S2 ANALYTICAL SOLUTIONS LLC
|HERNDON
|276
|a $5-10 million
|SECTEK INC.
|MCLEAN
|500
|a $5-10 million
|SOURCEAMERICA
|VIENNA
|0
|a $5-10 million
|SUPERLATIVE TECHNOLOGIES, INC.
|ASHBURN
|a $5-10 million
|TEAM VELOCITY MARKETING, LLC
|HERNDON
|290
|a $5-10 million
|TEAM WASHINGTON INC
|VIENNA
|500
|a $5-10 million
|TEOCO CORPORATION
|FAIRFAX
|299
|a $5-10 million
|THE CARDIOVASCULAR GROUP, PC
|FALLS CHURCH
|355
|a $5-10 million
|THE HANOVER RESEARCH COUNCIL, LLC
|ARLINGTON
|371
|a $5-10 million
|THE MEDICAL TEAM, INC.
|RESTON
|500
|a $5-10 million
|THOMPSON HOSPITALITY SERVICES LLC
|RESTON
|500
|a $5-10 million
|VALIDATEK, INC.
|MCLEAN
|244
|a $5-10 million
|WELBURN MANAGEMENT CONSULTING CO INC
|WOODBRIDGE
|500
|b $2-5 million
|11TH HOUR SEARCH LLC
|FALLS CHURCH
|51
|b $2-5 million
|5 STAR FINANCIAL, LLC
|ALEXANDRIA
|50
|b $2-5 million
|A.J. DWOSKIN & ASSOCIATES, INC.
|FAIRFAX
|115
|b $2-5 million
|ABSOLUTE BUSINESS SOLUTIONS, INC.
|HERNDON
|0
|b $2-5 million
|ACE TEMPORARIES INC.
|ARLINGTON
|b $2-5 million
|ACME MECHANICAL CONTRACTORS OF VIRGINIA, INC.
|MANASSAS
|179
|b $2-5 million
|ADCOMM LLC
|FAIRFAX
|422
|b $2-5 million
|ADERAS, INC
|RESTON
|70
|b $2-5 million
|ADMINISTRATIVE CONTROL SERVICES, INC.
|RESTON
|153
|b $2-5 million
|ADVANCED CONCEPTS AND TECHNOLOGIES INTERNATIONAL, LLC
|ARLINGTON
|268
|b $2-5 million
|ADVANCED DIGESTIVE CARE LLC
|RESTON
|195
|b $2-5 million
|ADVANTAGE SCI, LLC
|ALEXANDRIA
|325
|b $2-5 million
|ALEXANDRIA MOTOR CARS, INC.
|ALEXANDRIA
|234
|b $2-5 million
|ALLIANCE FOUNDATION OF FLORIDA, INC.
|FAIRFAX
|321
|b $2-5 million
|ALPHA CONSTRUCTION AND ENGINEERING CORPORATION
|STERLING
|136
|b $2-5 million
|ALPHA OMEGA INTEGRATION LLC
|VIENNA
|0
|b $2-5 million
|ALTERNATIVE PATHS TRAINING SCHOOL INC
|DUMFRIES
|200
|b $2-5 million
|AMBIT GROUP, LLC
|VIENNA
|142
|b $2-5 million
|AMERICAN AUTOMATIC SPRINKLER CO., INC.
|FAIRFAX
|145
|b $2-5 million
|AMERICAN CARE PARTNERS AT HOME,INC
|FALLS CHURCH
|175
|b $2-5 million
|AMERICAN SERVICE CENTER ASSOCIATES OF ALEXANDRIA LLC
|ARLINGTON
|178
|b $2-5 million
|AMERICAN SERVICE CENTER ASSOCIATES, LLC
|ARLINGTON
|193
|b $2-5 million
|AMERICAN SOCIETY FOR TRAINING AND DEVELOPMENT INCORPORATED
|ALEXANDRIA
|154
|b $2-5 million
|AMERICAN SOCIETY OF CIVIL ENGINEERS
|RESTON
|250
|b $2-5 million
|ANDERSON MECHANICAL SERVICES
|STERLING
|143
|b $2-5 million
|ANTRA, INC.
|STERLING
|0
|b $2-5 million
|AOC LOGISTICS, LLC
|GREAT FALLS
|172
|b $2-5 million
|ARDENT MANAGEMENT CONSULTING, INC.
|ARLINGTON
|124
|b $2-5 million
|ARIES BUILDING SYSTEMS, LLC
|ARLINGTON
|158
|b $2-5 million
|ARMED FORCES BENEFIT ASSOCIATION
|ALEXANDRIA
|131
|b $2-5 million
|ARMED SERVICES OF YMCA OF USA
|WOODBRIDGE
|443
|b $2-5 million
|ARMFIELD, HARRISON & THOMAS, INC.
|LEESBURG
|208
|b $2-5 million
|ASSOCIATION FOR SUPERVISION AND CURRICULUM DEVELOPMENT
|ALEXANDRIA
|b $2-5 million
|ASSOCIATION OF STATE AND TERRITORIAL HEA
|CRYSTAL CITY
|b $2-5 million
|ASTA CRS INC.
|ASHBURN
|175
|b $2-5 million
|ATCS PLC
|HERNDON
|248
|b $2-5 million
|ATCS PLC
|HERNDON
|b $2-5 million
|A-TEK, INC.
|MC LEAN
|157
|b $2-5 million
|ATLANTIC COAST MORTGAGE, LLC
|FAIRFAX
|189
|b $2-5 million
|ATLANTIC EMERGENCY SOLUTIONS, INC.
|MANASSAS
|0
|b $2-5 million
|ATLAS PLUMBING, LLC
|MANASSAS PARK
|188
|b $2-5 million
|AV AUTOMOTIVE LLC
|ALEXANDRIA
|0
|b $2-5 million
|AVESHKA, INC.
|VIENNA
|219
|b $2-5 million
|B3 GROUP INC.
|HERNDON
|140
|b $2-5 million
|BABEL STREET, INC.
|RESTON
|110
|b $2-5 million
|BAI, INC.
|ALEXANDRIA
|90
|b $2-5 million
|BEST MEDICAL INTERNATIONAL, INC.
|SPRINGFIELD
|212
|b $2-5 million
|BISHOP DENIS J O'CONNELL HIGH SCHOOL
|ARLINGTON
|198
|b $2-5 million
|BLUEALLY SERVICES LLC
|VIENNA
|104
|b $2-5 million
|BMT DESIGNERS & PLANNERS
|ARLINGTON
|142
|b $2-5 million
|BODE CELLMARK FORENSICS INC
|LORTON
|206
|b $2-5 million
|BOGART ASSOCIATES OF NORTHERN VIRGINIA, LLC
|RESTON
|103
|b $2-5 million
|BOWL AMERICA INCORPORATED
|ALEXANDRIA
|0
|b $2-5 million
|BROADLEAF, INC.
|MANASSAS
|353
|b $2-5 million
|BROTHERS PAVING & CONCRETE COR
|MANASSAS
|153
|b $2-5 million
|BUILDING SERVICE MANAGEMENT, INC.
|FALLS CHURCH
|460
|b $2-5 million
|C.J. COAKLEY CO., INC.
|FALLS CHURCH
|422
|b $2-5 million
|C.W STRITTMATTER INC
|MANASSAS PARK
|149
|b $2-5 million
|CAMBRIDGE INTERNATIONAL SYSTEMS INC
|ARLINGTON
|204
|b $2-5 million
|CAPITAL AREA PEDIATRICS
|OAKTON
|174
|b $2-5 million
|CAPITOL BOILER WORKS INC
|SPRINGFIELD
|146
|b $2-5 million
|CARDINAL MANAGEMENT GROUP, INC
|WOODBRIDGE
|148
|b $2-5 million
|CASE HEALTHCARE SOLUTIONS, INC.
|RESTON
|248
|b $2-5 million
|CASK TECHNOLOGIES LLC
|STAFFORD
|0
|b $2-5 million
|CATHOLIC DIOCESE OF ARLINGTON
|ARLINGTON
|0
|b $2-5 million
|CELERITY GOVERNMENT SOLUTIONS LLC
|MC LEAN
|163
|b $2-5 million
|CHRISTOPHER CONSULTANTS LTD
|FAIRFAX
|121
|b $2-5 million
|CIS SECURE COMPUTING, INC.
|ASHBURN
|136
|b $2-5 million
|CJF HOLDING, LLC
|ALDIE
|430
|b $2-5 million
|CLARABRIDGE INC
|RESTON
|256
|b $2-5 million
|COMPUGAIN LLC
|HERNDON
|113
|b $2-5 million
|COMSTOCK HOLDING COMPANIES, INC.
|RESTON
|134
|b $2-5 million
|COMTECH LLC
|RESTON
|b $2-5 million
|CONSERVATION FUND
|ARLINGTON
|187
|b $2-5 million
|CONSOLIDATED SAFETY SERVICES INC
|FAIRFAX
|259
|b $2-5 million
|CONSTRUCTION APPLICATORS NATIONAL HOLDINGS LLC
|MANASSAS
|222
|b $2-5 million
|CONVERGENZ LLC
|VIENNA
|149
|b $2-5 million
|CORINTHIAN US HOLDINGS LLC
|TYSONS CORNER
|0
|b $2-5 million
|CORNET TECHNOLOGY, INC.
|SPRINGFIELD
|106
|b $2-5 million
|COTTON & COMPANY LLP
|ALEXANDRIA
|156
|b $2-5 million
|COVERENT, LLC
|MC LEAN
|119
|b $2-5 million
|CREATIVE INFORMATION TECHNOLOGY, INC.
|FALLS CHURCH
|154
|b $2-5 million
|CREATIVE SYSTEMS AND CONSULTING LLC
|MC LEAN
|152
|b $2-5 million
|CRESCENT HOTELS & RESORTS LLC
|FAIRFAX
|130
|b $2-5 million
|CRESTLINE HOTELS & RESORTS, LLC
|FAIRFAX
|0
|b $2-5 million
|CRL TECHNOLOGIES, INC.
|ALEXANDRIA
|115
|b $2-5 million
|CROSSCOUNTRY CONSULTING II, LLC
|MC LEAN
|141
|b $2-5 million
|CROWN CONSULTING INC.
|ARLINGTON
|b $2-5 million
|CTR MANAGEMENT GROUP, LLC
|FAIRFAX
|0
|b $2-5 million
|CULMEN INTERNATIONAL, LLC
|ALEXANDRIA
|260
|b $2-5 million
|CYBERDATA TECHNOLOGIES,INC
|HERNDON
|157
|b $2-5 million
|CYBERMEDIA TECHNOLOGIES, INC.
|RESTON
|333
|b $2-5 million
|CYDECOR, INC.
|ARLINGTON
|0
|b $2-5 million
|CYNET SYSTEMS INC
|STERLING
|368
|b $2-5 million
|DEQUE SYSTEMS INC
|HERNDON
|117
|b $2-5 million
|DEVTECH SYSTEMS INC
|ARLINGTON
|89
|b $2-5 million
|DIRECTVIZ SOLUTIONS, LLC
|CHANTILLY
|308
|b $2-5 million
|DISTRICT TACO, LLC
|FALLS CHURCH
|425
|b $2-5 million
|DOMINION ELECTRIC SUPPLY COMPANY, INC.
|ARLINGTON
|300
|b $2-5 million
|DRIVEN, INC.
|FALLS CHURCH
|143
|b $2-5 million
|DULLES MOTOR CARS INC
|LEESBURG
|147
|b $2-5 million
|DYNEX TECHNOLOGIES, INC.
|CHANTILLY
|113
|b $2-5 million
|E & C MID-ATLANTIC VENTURES LLC
|CHANTILLY
|500
|b $2-5 million
|E-9 CORPORATION
|ALEXANDRIA
|99
|b $2-5 million
|ECHO 360 INC
|RESTON
|115
|b $2-5 million
|ELECTRONIC WARFARE ASSOCIATES, INC.
|HERNDON
|203
|b $2-5 million
|EMAGINEIT INC
|FAIRFAX
|125
|b $2-5 million
|ENERGIX EPC US LLC
|ARLINGTON
|152
|b $2-5 million
|ENNIS ELECTRIC COMPANY, INC.
|MANASSAS
|130
|b $2-5 million
|ERICKSON IMMIGRATION GROUP PC
|ARLINGTON
|155
|b $2-5 million
|EUSTACE MERCHANT FORD INC
|MANASSAS
|159
|b $2-5 million
|EVOKE RESEARCH AND CONSULTING, LLC
|ARLINGTON
|139
|b $2-5 million
|EXCELLA INC
|ARLINGTON
|283
|b $2-5 million
|EXECUTIVE 1 HOLDING COMPANY, LLC
|MCLEAN
|201
|b $2-5 million
|FAIRFAX IMPORTS, LLC
|FAIRFAX
|355
|b $2-5 million
|FAIRFAX NEONATAL ASSOCIATES, P.C.
|FAIRFAX
|135
|b $2-5 million
|FEDERATED WIRELESS, INC.
|ARLINGTON
|73
|b $2-5 million
|FIBERTEK, INC
|HERNDON
|141
|b $2-5 million
|FINLEY ASPHALT AND SEALING,INC
|BRISTOW
|225
|b $2-5 million
|FIRST SAVINGS MORTGAGE CORPORATION
|MC LEAN
|0
|b $2-5 million
|FISHBOWL, INC.
|ALEXANDRIA
|110
|b $2-5 million
|FLINT HILL SCHOOL
|OAKTON
|250
|b $2-5 million
|FONTEVA INC
|ARLINGTON
|118
|b $2-5 million
|FORS MARSH GROUP LLC
|ARLINGTON
|274
|b $2-5 million
|FORTITUDE INTERNATIONAL LLC
|FALLS CHURCH
|418
|b $2-5 million
|FOUR POINTS TECHNOLOGY LLC
|CHANTILLY
|66
|b $2-5 million
|FREEALLIANCE.COM, LLC
|MC LEAN
|117
|b $2-5 million
|FRONTPOINT SECURITY SOLUTIONS LLC
|VIENNA
|221
|b $2-5 million
|GATES HUDSON COMMUNITY MANAGEMENT, LLC
|FAIRFAX
|238
|b $2-5 million
|GENEVA ENTERPRISES, LLC
|VIENNA
|0
|b $2-5 million
|GEOLOGICS CORPORATION
|ALEXANDRIA
|0
|b $2-5 million
|GIESECKEDEVRIENT MOBILE SECURITY AMERICA
|DULLES
|b $2-5 million
|GLOBAL PROFESSIONAL SERVICES GROUP, INC.
|RESTON
|86
|b $2-5 million
|GLOBAL WIRELESS SOLUTIONS INC
|STERLING
|155
|b $2-5 million
|GOAL GROUP, INC
|RESTON
|180
|b $2-5 million
|GOLDEN KEY GROUP, LLC
|RESTON
|0
|b $2-5 million
|GREAT AMERICAN RESTAURANTS INC
|FAIRFAX
|199
|b $2-5 million
|GREATER PRINCE WILLIAM AREA COMMUNITY HEALTH
|WOODBRIDGE
|151
|b $2-5 million
|GUERNSEY, INC.
|STERLING
|231
|b $2-5 million
|GUIDANCE FINANCIAL GROUP, LLC
|RESTON
|161
|b $2-5 million
|HARDESTY CONCRETE CONSTRUCTION
|STERLING
|244
|b $2-5 million
|HARVEST-MANASSAS MALL, INC.
|ASHBURN
|500
|b $2-5 million
|HAYNES INC
|FAIRFAX
|b $2-5 million
|IBA PROTON THERAPY INC
|RESTON
|b $2-5 million
|ICS NETT, INC.
|MC LEAN
|b $2-5 million
|I-LINK SOLUTIONS, INC
|HERNDON
|105
|b $2-5 million
|INDEPENDENT PROJECT ANALYSIS INC
|ASHBURN
|119
|b $2-5 million
|INFINITIVE, INC.
|ASHBURN
|105
|b $2-5 million
|INFORMATION MANAGEMENT GROUP, INC
|FAIRFAX
|148
|b $2-5 million
|INGENICOMM, LLC
|CHANTILLY
|245
|b $2-5 million
|INNOVATIVE DISCOVERY, LLC
|ARLINGTON
|182
|b $2-5 million
|INSTITUTE FOR BUILDING TECHNOLOGY AND SAFETY
|ASHBURN
|179
|b $2-5 million
|INTEGRUS HOLDINGS INC
|ASHBURN
|193
|b $2-5 million
|INTELLIDYNE, LLC
|FALLS CHURCH
|198
|b $2-5 million
|INTELLIGENT WAVES, LLC
|RESTON
|212
|b $2-5 million
|INTERNATIONAL ASSOCIATION OF CHIEFS OF POLICE
|ALEXANDRIA
|133
|b $2-5 million
|INTERNATIONAL DEVELOPMENT & RE
|CENTREVILLE
|b $2-5 million
|INTERNATIONAL GOURMET FOODS, INC.
|SPRINGFIELD
|235
|b $2-5 million
|INTERNATIONAL JUSTICE MISSION
|ARLINGTON
|250
|b $2-5 million
|INTERSTATE HOLDINGS GROUP, INC.
|SPRINGFIELD
|281
|b $2-5 million
|ISLAMIC RELIEF USA
|ALEXANDRIA
|132
|b $2-5 million
|ITILITY, LLC
|CHANTILLY
|179
|b $2-5 million
|ITSC SECURE SOLUTIONS, LLC
|FAIRFAX
|0
|b $2-5 million
|J. SPARGO & ASSOCIATES, INC.
|FAIRFAX
|185
|b $2-5 million
|J.R. REINGOLD & ASSOCIATES, INC.
|ALEXANDRIA
|225
|b $2-5 million
|JEFFERSON APARTMENT GROUP
|MCLEAN
|b $2-5 million
|JENNINGS MOTOR COMPANY, INC.
|SPRINGFIELD
|247
|b $2-5 million
|JET CARS INC
|ALEXANDRIA
|173
|b $2-5 million
|JOHN MORIARTY & ASSOCIATES OF VIRGINIA, LLC
|ARLINGTON
|b $2-5 million
|JOINT RESEARCH AND DEVELOPMENT, INC
|STAFFORD
|0
|b $2-5 million
|JOSE TEJAS, INC.
|MIDDLEBURG
|488
|b $2-5 million
|KAJEET INC
|MCLEAN
|50
|b $2-5 million
|KAZTRONIX LLC
|ARLINGTON
|141
|b $2-5 million
|KIHOMAC INC.
|VIENNA
|311
|b $2-5 million
|KNOWLEDGE LINK, INC.
|HERNDON
|101
|b $2-5 million
|KONIAG INFORMATION SECURITY SERVICES LLC
|CHANTILLY
|99
|b $2-5 million
|KONIAG TECHNOLOGY SOLUTIONS, INC.
|CHANTILLY
|162
|b $2-5 million
|KRYSTEL OKOYE
|FAIRFAX
|110
|b $2-5 million
|LABOR FINDERS OF VIRGINIA INC
|MANASSAS
|464
|b $2-5 million
|LEA ELLIOT INC
|STERLING
|b $2-5 million
|LEARNING TREE INTERNATIONAL USA INC
|HERNDON
|0
|b $2-5 million
|LIGHT WAVE DENTAL MANAGEMENT LLC
|WOODBRIDGE
|250
|b $2-5 million
|LOGOS TECHNOLOGIES LLC
|FAIRFAX
|87
|b $2-5 million
|LTM INC
|MANASSAS
|245
|b $2-5 million
|MACEDON CONSULTING INC.
|RESTON
|132
|b $2-5 million
|MANAGEMENT SUPPORT TECHNOLOGY, INC
|FAIRFAX
|239
|b $2-5 million
|MARATHON TS, INC.
|STERLING
|188
|b $2-5 million
|MARKON INC
|FALLS CHURCH
|235
|b $2-5 million
|MASY GROUP LLC, THE
|ARLINGTON
|95
|b $2-5 million
|MAYVIN, INC.
|ANNANDALE
|164
|b $2-5 million
|MCLEAN MORTGAGE CORPORATION
|FAIRFAX
|250
|b $2-5 million
|MERRIFIELD GARDEN CENTER CORPORATION
|FALLS CHURCH
|277
|b $2-5 million
|METRO SYSTEMS INCORPORATED
|ALEXANDRIA
|326
|b $2-5 million
|METRONOME, LLC
|FAIRFAX
|123
|b $2-5 million
|MICRO SYSTEMS CONSULTANTS
|FALLS CHURCH
|0
|b $2-5 million
|MICROHEALTH LLC
|VIENNA
|167
|b $2-5 million
|MINDSEEKER INC
|ASHBURN
|231
|b $2-5 million
|MISSION1ST GROUP, INC.
|ARLINGTON
|183
|b $2-5 million
|MORGAN BUSINESS CONSULTING, LLC
|ARLINGTON
|125
|b $2-5 million
|MPS HEALTHCARE INC.
|MCLEAN
|424
|b $2-5 million
|MVLE INC
|SPRINGFIELD
|370
|b $2-5 million
|NATIONAL INDUSTRIES FOR THE BLIND
|ALEXANDRIA
|175
|b $2-5 million
|NCC PS ENTERPRISES, LLC
|LEESBURG
|183
|b $2-5 million
|NCS TECHONOLOGIES
|GAINESVILLE
|128
|b $2-5 million
|NEIGHBORHOOD HEALTH
|ALEXANDRIA
|233
|b $2-5 million
|NEOSYSTEMS CORP
|TYSONS CORNER
|153
|b $2-5 million
|NET 100 LTD.
|CHANTILLY
|251
|b $2-5 million
|NEW AGE PROTECTION, INC
|SPRINGFIELD
|500
|b $2-5 million
|NEXTPOINT GROUP LLC
|HERNDON
|154
|b $2-5 million
|NIKSOFT SYSTEMS CORP
|RESTON
|135
|b $2-5 million
|NIXON & VANDERHYE P.C.
|ARLINGTON
|0
|b $2-5 million
|NM MANAGEMENT, INC.
|ALEXANDRIA
|333
|b $2-5 million
|NORTHERN VIRGINIA FAMILY SERVICES
|OAKTON
|320
|b $2-5 million
|NTIVA, INC.
|MC LEAN
|153
|b $2-5 million
|OFFICE REMEDIES, INC.
|HERNDON
|419
|b $2-5 million
|OLIFF PLC
|ALEXANDRIA
|0
|b $2-5 million
|OMEGA WORLD TRAVEL INC
|FAIRFAX
|435
|b $2-5 million
|P&R ENTERPRISES, INC.
|FALLS CHURCH
|0
|b $2-5 million
|PAPILLON AIR INC.
|ASHBURN
|27
|b $2-5 million
|PARADIGM MANAGEMENT, LP
|ARLINGTON
|229
|b $2-5 million
|PARAMOUNT MECHANICAL, INC.
|MANASSAS
|90
|b $2-5 million
|PATRIOT DEVELOPMENT CORPORATION
|STERLING
|152
|b $2-5 million
|PAXTON VAN LINES, INC.
|SPRINGFIELD
|210
|b $2-5 million
|PERFECT SENSE, INC.
|RESTON
|0
|b $2-5 million
|PHASE2 TECHNOLOGY LLC
|ARLINGTON
|147
|b $2-5 million
|PHILLIPS PROGRAMS
|ANNANDALE
|270
|b $2-5 million
|PHOENIX RENOVATION CORP.
|ALEXANDRIA
|162
|b $2-5 million
|POHANKA OF CHANTILLY INC
|CHANTILLY
|150
|b $2-5 million
|POTOMACWAVE CONSULTING, INC.
|ALEXANDRIA
|219
|b $2-5 million
|PRIORITY 1 LLC
|TYSONS CORNER
|b $2-5 million
|PRIORITY ONE SERVICES, INC.
|ALEXANDRIA
|460
|b $2-5 million
|PRISON FELLOWSHIP MINISTRIES
|LEESBURG
|b $2-5 million
|PROBITY, INC
|HERNDON
|126
|b $2-5 million
|PROGRESSIVE MRI LLC
|FAIRFAX
|180
|b $2-5 million
|QUALITY SUPPORT, INC
|ALEXANDRIA
|198
|b $2-5 million
|QUINN CONSULTING SERVICES INCORPORATED
|CHANTILLY
|177
|b $2-5 million
|RAPPAPORT MANAGEMENT COMPANY
|MC LEAN
|108
|b $2-5 million
|RAVENTEK SOLUTION PARTNERS, LLC
|HERNDON
|168
|b $2-5 million
|REED, INC
|LEESBURG
|142
|b $2-5 million
|REMINE INC.
|VIENNA
|64
|b $2-5 million
|RENEGAE TECHNOLOGIES
|HAYMARKET
|102
|b $2-5 million
|RESONATE NETWORKS, INC.
|RESTON
|113
|b $2-5 million
|RESTON LIMOUSINE & TRAVEL SERVICES
|STERLING
|412
|b $2-5 million
|REVEREI/T LLC
|STERLING
|137
|b $2-5 million
|RG5 LLC
|ALEXANDRIA
|83
|b $2-5 million
|RIDGELINE INTERNATIONAL INC
|TYSONS CORNER
|20
|b $2-5 million
|RINKER DESIGN ASSOCIATES, P.C.
|MANASSAS
|129
|b $2-5 million
|RIVA SOLUTIONS INC
|MC LEAN
|422
|b $2-5 million
|ROBINSON EXPORT & IMPORT CORP
|SPRINGFIELD
|249
|b $2-5 million
|S A HALAC IRON WORKS
|STERLING
|130
|b $2-5 million
|S W RODGERS COMPANY INC
|GAINESVILLE
|247
|b $2-5 million
|SABMD, LLC
|STERLING
|250
|b $2-5 million
|SAINT PAUL VI CATHOLIC HIGH SCHOOL
|FAIRFAX
|167
|b $2-5 million
|SALAMANDER RESORT LLC
|MIDDLEBURG
|369
|b $2-5 million
|SAPPHIRE SOFTWARE SOLUTIONS INC
|ASHBURN
|b $2-5 million
|SARATOGA MEDICAL CENTER INC
|FAIRFAX
|b $2-5 million
|SCHNABEL FOUNDATION COMPANY
|STERLING
|259
|b $2-5 million
|SEKON ENTERPRISE, INC.
|RESTON
|125
|b $2-5 million
|SENECA RESOURCES, LLC
|RESTON
|277
|b $2-5 million
|SHEEHY FORD OF SPRINGFIELD INC
|FAIRFAX
|108
|b $2-5 million
|SILA SOLUTIONS GROUP, INC.
|GREAT FALLS
|120
|b $2-5 million
|SMC CONCRETE CONSTRUCTION, INC.
|ANNANDALE
|230
|b $2-5 million
|SNAP, INC.
|CHANTILLY
|145
|b $2-5 million
|SOFT TECH CONSULTING, INC
|CHANTILLY
|20
|b $2-5 million
|SOFTRAMS, LLC
|LEESBURG
|0
|b $2-5 million
|SOLUTIONS BY DESIGN LLC
|VIENNA
|141
|b $2-5 million
|SOUTHERN MANAGEMENT CORPORATION
|VIENNA
|177
|b $2-5 million
|SPACEFLIGHT INDUSTRIES, INC.
|HERNDON
|170
|b $2-5 million
|SPIN SYSTEMS, INC.
|FALLS CHURCH
|117
|b $2-5 million
|ST. MICHAEL'S INC.
|WOODBRIDGE
|96
|b $2-5 million
|STOHLMAN VOLKSWAGEN INC
|VIENNA
|143
|b $2-5 million
|STRATEGIC BUSINESS SYSTEMS, INC.
|CHANTILLY
|192
|b $2-5 million
|STRATEGIC ENTERPRISE SOLUTIONS
|MC LEAN
|152
|b $2-5 million
|STRATEGIC OPERATIONAL SOLUTIONS INC
|VIENNA
|66
|b $2-5 million
|STRATFORD UNIVERSITY, INC.
|FAIRFAX
|342
|b $2-5 million
|SUPERIOR PAVING CORP
|GAINESVILLE
|364
|b $2-5 million
|TAKE2 CONSULTING, LLC
|VIENNA
|194
|b $2-5 million
|TECH SYSTEMS, INC.
|MC LEAN
|b $2-5 million
|TECHLAW CONSULTANTS, INC.
|CHANTILLY
|177
|b $2-5 million
|TECHNICA CORPORATION
|DULLES
|205
|b $2-5 million
|TECHNOSERVE, INC
|ARLINGTON
|128
|b $2-5 million
|TED BRITT FORD SALES, INC.
|FAIRFAX
|339
|b $2-5 million
|TEKMASTERS L.L.C.
|CHANTILLY
|145
|b $2-5 million
|THE ANDERSON COMPANY LLC
|MANASSAS
|230
|b $2-5 million
|THE BURGESS GROUP LLC
|ALEXANDRIA
|111
|b $2-5 million
|THE CENTECH GROUP, INC.
|CHANTILLY
|118
|b $2-5 million
|THE COULTER COMPANIES, INC.
|MCLEAN
|159
|b $2-5 million
|THE LANGLEY SCHOOL
|MCLEAN
|145
|b $2-5 million
|THE MATTHEWS GROUP INC
|PURCELLVILLE
|113
|b $2-5 million
|THE MOSAIC TILE COMPANY OF VIRGINIA, INC.
|CHANTILLY
|0
|b $2-5 million
|THE PETERSON COMPANIES LC
|FAIRFAX
|194
|b $2-5 million
|THE PODMILSAK GROUP, INC.
|ASHBURN
|111
|b $2-5 million
|THE STUDENT CONSERVATION ASSOCIATION, INC.
|ARLINGTON
|351
|b $2-5 million
|THOMAS A MOOREHEAD INC
|STERLING
|162
|b $2-5 million
|THOMPSON FACILITY SERVICES LLC
|RESTON
|418
|b $2-5 million
|TMS NEUROHEALTH CENTERS INC
|MC LEAN
|294
|b $2-5 million
|TOTAL DEVELOPMENT SOLUTIONS LLC
|BRISTOW
|270
|b $2-5 million
|TRADEMASTERS SERVICE, INC.
|LORTON
|159
|b $2-5 million
|TRINITY TECHNOLOGY GROUP INC
|MANASSAS
|307
|b $2-5 million
|TROUT, UNLIMITED
|ARLINGTON
|247
|b $2-5 million
|TRUSTED CONCEPTS, INC.
|HERNDON
|114
|b $2-5 million
|TRUSTED DOCTORS, LLC
|FAIRFAX
|253
|b $2-5 million
|TRUSTED.COM LLC
|HERNDON
|93
|b $2-5 million
|UNITED AIR-TEMP, AIR CONDITIONING AND HEATING, INC.
|LORTON
|358
|b $2-5 million
|UNITED MASONRY INCORPORATED OF VIRGINIA
|MANASSAS
|235
|b $2-5 million
|UNITED WAY WORLDWIDE
|ALEXANDRIA
|250
|b $2-5 million
|UPDATE, INC.
|FALLS CHURCH
|261
|b $2-5 million
|USM BUSINESS SYSTEMS INC
|CHANTILLY
|0
|b $2-5 million
|VAE INC
|SPRINGFIELD
|181
|b $2-5 million
|VBRICK SYSTEMS, INC.
|HERNDON
|100
|b $2-5 million
|VENESCO LLC
|CHANTILLY
|228
|b $2-5 million
|VENTERA CORPORATION
|RESTON
|221
|b $2-5 million
|VERISMA SYSTEMS, INC
|ALEXANDRIA
|58
|b $2-5 million
|VIGNET INC.
|FAIRFAX
|136
|b $2-5 million
|VIRGINIA CANCER SPECIALISTS PC
|FAIRFAX
|b $2-5 million
|VISTA TECHNOLOGIES, INC.
|ARLINGTON
|119
|b $2-5 million
|VTA, LLC
|FAIRFAX
|322
|b $2-5 million
|W R SYSTEMS LTD
|FAIRFAX
|393
|b $2-5 million
|WAHID INC
|LORTON
|0
|b $2-5 million
|WASHINGTON RADIOLOGY ASSOC PLLC
|FAIRFAX
|26
|b $2-5 million
|WATER ENVIRONMENT FEDERATION
|ALEXANDRIA
|102
|b $2-5 million
|WHEREOWARE LLC
|CHANTILLY
|68
|b $2-5 million
|WILLIAMS INDUSTRIES, INCORPORATED
|MANASSAS
|145
|b $2-5 million
|WOLF TRAP FOUNDATION FOR THE PERFORMING ARTS
|VIENNA
|163
|b $2-5 million
|YOUR RECRUITING COMPANY, INC.
|FAIRFAX
|323
|b $2-5 million
|ZILLION TECHNOLOGIES INC
|ASHBURN
|394
|b $2-5 million
|ZOLON TECH SOLUTIONS, INC
|HERNDON
|0
|b $2-5 million
|ZOLON TECH, INC
|HERNDON
|0
|c $1-2 million
|2 CIRCLE INCORPORATED
|ARLINGTON
|91
|c $1-2 million
|AAC, INC.
|VIENNA
|110
|c $1-2 million
|ABLE MOVING & STORAGE, INC.
|MANASSAS
|174
|c $1-2 million
|ACCELERA SOLUTIONS INC
|FAIRFAX
|63
|c $1-2 million
|ACCESS INTERPRETING INC
|VIENNA
|26
|c $1-2 million
|ADAEQUARE, INC.
|CHANTILLY
|76
|c $1-2 million
|ADI CONSTRUCTION OF VIRGINIA LLC
|SPRINGFIELD
|86
|c $1-2 million
|ADS FEDERAL, INC.
|ARLINGTON
|0
|c $1-2 million
|ADTEK ENGINEERS, INC
|FAIRFAX
|62
|c $1-2 million
|ADVANCED DECISION VECTORS LLC
|ALEXANDRIA
|98
|c $1-2 million
|ADVANCED SOFTWARE SYSTEMS, INC
|STERLING
|82
|c $1-2 million
|ADVANCED STRATEGIC ENTERPRISE CONCEPTS 3 INC
|RESTON
|73
|c $1-2 million
|AEEC, LC
|RESTON
|61
|c $1-2 million
|AEROBIOLOGY LABORATORY ASSOCIATES, INC
|STERLING
|88
|c $1-2 million
|AFG GROUP, INC.
|HERNDON
|108
|c $1-2 million
|AGIL3 TECHNOLOGY SOLUTIONS LLC
|FALLS CHURCH
|83
|c $1-2 million
|AHC MANAGEMENT, LLC
|ARLINGTON
|139
|c $1-2 million
|AHC, INC.
|ARLINGTON
|85
|c $1-2 million
|AIR FORCE ASSOCIATION
|ARLINGTON
|75
|c $1-2 million
|AIRWAY SHEET METAL CO INC
|STERLING
|150
|c $1-2 million
|ALESIG CONSULTING LLC
|FALLS CHURCH
|0
|c $1-2 million
|ALEX-ALTERNATIVE EXPERTS LLC
|DUMFRIES
|123
|c $1-2 million
|ALFRED STREET BAPTIST CHURCH
|ALEXANDRIA
|91
|c $1-2 million
|ALLEN & ROCKS INC
|VIENNA
|93
|c $1-2 million
|ALLEN CORPORATION OF AMERICA
|FAIRFAX
|150
|c $1-2 million
|ALLIANCE EXECUTIVE SEARCH, LLC
|VIENNA
|65
|c $1-2 million
|ALLIED TELECOM GROUP, LLC
|ARLINGTON
|73
|c $1-2 million
|ALLTECH INTERNATIONAL, INC-SBA SMALL 7A TERM
|VIENNA
|0
|c $1-2 million
|AMERICAN GREEN BUILDING MAINTENANCE INC
|ALDIE
|186
|c $1-2 million
|AMERICAN SOCIETY OF PENSION PROFESSIONALS & ACTUARIES INC
|ARLINGTON
|62
|c $1-2 million
|AMERICAN STAIR & CABINETRY, INC
|HAYMARKET
|140
|c $1-2 million
|AM-PM ENTERPRISES II, INC.
|CHANTILLY
|250
|c $1-2 million
|AMTEC LESS LETHAL SYSTEMS, INC.
|FALLS CHURCH
|105
|c $1-2 million
|AMYOTROPHIC LATERAL SCLEROSIS ASSOCIATION INC, THE
|ARLINGTON
|94
|c $1-2 million
|ANAVATION LLC
|RESTON
|129
|c $1-2 million
|ANDERSON CLINIC, INC
|ARLINGTON
|87
|c $1-2 million
|ANGLICOTECH, LLC
|ARLINGTON
|50
|c $1-2 million
|ANITAS NEW MEXICAN STY. FOOD
|VIENNA
|c $1-2 million
|APOGEE INTEGRATION LLC
|CHANTILLY
|76
|c $1-2 million
|APPSENTIAL LLC
|ASHBURN
|92
|c $1-2 million
|APPTAD INC
|RESTON
|84
|c $1-2 million
|APPTEON, INC
|RESTON
|50
|c $1-2 million
|APRO INTERNATIONAL, INC.
|VIENNA
|102
|c $1-2 million
|APTIVE RESOURCES, LLC
|ALEXANDRIA
|0
|c $1-2 million
|ARBAN & CAROSI, INC
|WOODBRIDGE
|180
|c $1-2 million
|ARC ASPICIO LLC
|ARLINGTON
|64
|c $1-2 million
|ARC MANAGEMENT LLC
|VIENNA
|69
|c $1-2 million
|ARDENT COMPANY LLC
|VIENNA
|c $1-2 million
|ARENA TECHNOLOGIES LLC
|CHANTILLY
|0
|c $1-2 million
|ARK SOLUTIONS, INC.
|RESTON
|60
|c $1-2 million
|ARMEDIA LLC
|VIENNA
|69
|c $1-2 million
|ARSERVICES LIMITED
|ALEXANDRIA
|74
|c $1-2 million
|ARTEMIS CONSULTING, INC.
|VIENNA
|54
|c $1-2 million
|ARTHRITIS & SPORTS ORTHPAEDICS, PC
|STERLING
|79
|c $1-2 million
|ARTHUR CONSTRUCTION CO., INC
|STERLING
|140
|c $1-2 million
|ASCEND THERAPEUTICS US LLC
|HERNDON,
|c $1-2 million
|ASEC2 INC
|RESTON
|52
|c $1-2 million
|ASHBURN CONSULTING LLC
|LEESBURG
|49
|c $1-2 million
|ASHOKA
|ARLINGTON
|98
|c $1-2 million
|ASI GOVERNMENT, LLC
|ARLINGTON
|68
|c $1-2 million
|ASSOCIATION OF ALEXANDRIA RADIOLOGISTS, PC
|SPRINGFIELD
|80
|c $1-2 million
|ASSOCIATION OF THE UNITED STATES ARMY
|ARLINGTON
|85
|c $1-2 million
|ASSOCIATION RESOURCE GROUP
|MC LEAN
|74
|c $1-2 million
|ASSURED CONSULTING SOLUTIONS LLC
|RESTON
|63
|c $1-2 million
|ATHAVALE, LYSTAD & ASSOCIATES
|MCLEAN
|0
|c $1-2 million
|ATLANTIC COAST COTTON, INC
|GAINESVILLE
|147
|c $1-2 million
|ATSG CORPORATION
|FAIRFAX
|59
|c $1-2 million
|AUTO CHLOR SYSTEMS OF NO VA
|ALEXANDRIA
|73
|c $1-2 million
|AUTO PARTS ASSOCIATES. INC
|FAIRFAX
|168
|c $1-2 million
|AVITECTURE, INC.
|STERLING
|c $1-2 million
|AXSEUM, INC.
|VIENNA
|0
|c $1-2 million
|AZTECA CONTRACTORS, INC
|WOODBRIDGE
|67
|c $1-2 million
|B&B SIGNAL COMPANY LLC
|MANASSAS
|80
|c $1-2 million
|B.E.S. TECHNOLOLGY INC.
|BROADLANDS
|c $1-2 million
|B3 SOLUTIONS, LLC
|ALEXANDRIA
|108
|c $1-2 million
|B4CORP, INC.
|LEESBURG
|80
|c $1-2 million
|BAY MOTOR CO, LLC
|FAIRFAX
|c $1-2 million
|BEAN, KINNEY & KORMAN, P.C.
|ARLINGTON
|67
|c $1-2 million
|BECKSTROM ELECTRIC CO., INC
|PURCELLVILLE
|107
|c $1-2 million
|BELFORT FURNITURE, INC.
|STERLING
|138
|c $1-2 million
|BENCHMARK UTILITY SERVICES, LLC
|STERLING
|180
|c $1-2 million
|BENFIELD ELECTRIC CO., OF VIRGINIA INC
|MANASSAS
|105
|c $1-2 million
|BEST PRACTICE ASSOCIATES L.L.C.
|ARLINGTON
|58
|c $1-2 million
|BILL PAGE IMPORTS INC
|FALLS CHURCH
|115
|c $1-2 million
|BILL PAGE MOTORS INC
|FALLS CHURCH
|109
|c $1-2 million
|BILLY CASPER GOLF, LLC
|RESTON
|101
|c $1-2 million
|BIOLOGICS CONSULTING GROUP INC
|ALEXANDRIA
|60
|c $1-2 million
|BION, INC.
|MANASSAS
|83
|c $1-2 million
|BIXAL SOLUTIONS INC.
|FAIRFAX
|0
|c $1-2 million
|BLACK SPOKE LLC
|ARLINGTON
|56
|c $1-2 million
|BLADE RUNNERS, INC.
|FAIRFAX
|c $1-2 million
|BLANKINGSHIP & KEITH, PC
|FAIRFAX
|70
|c $1-2 million
|BLUE RIDGE PARTNERS MANAGEMENT CONSULTING,LLC
|MCLEAN
|57
|c $1-2 million
|BOGNET CONSTRUCTION ASSOCIATES, INC.
|VIENNA
|80
|c $1-2 million
|BONAVENTURE PROPERTY MANAGEMENT SERVICES LLC
|ALEXANDRIA
|0
|c $1-2 million
|BOWA BUILDERS INC
|MC LEAN
|70
|c $1-2 million
|BREEDEN HEATING AND AIR INC
|MANASSAS
|105
|c $1-2 million
|BREEDEN MECHANICAL, INC
|MANASSAS
|137
|c $1-2 million
|BRMI TECHNOLOGY, INC.
|CHANTILLY
|50
|c $1-2 million
|BROWN & SETTLE, INC.
|BRISTOW
|153
|c $1-2 million
|BUBLUP INC
|ARLINGTON
|58
|c $1-2 million
|BUFFALO GROUPE, LLC
|RESTON
|73
|c $1-2 million
|BUILDING INFRASTRUCTURE GROUP, INC.
|CHANTILLY
|0
|c $1-2 million
|BURGUNDY FARM COUNTRY DAY SCHOOL
|ALEXANDRIA
|208
|c $1-2 million
|BURTON & ROBINSON, INC.
|FAIRFAX
|103
|c $1-2 million
|BUSINESS COMPUTERS MANAGEMENT CONSULTING BCMC LLC
|FAIRFAX
|c $1-2 million
|CADD MICROSYSTEMS, INC
|ALEXANDRIA
|c $1-2 million
|CALVERT MASONRY INC.
|MANASSAS
|107
|c $1-2 million
|CAPITAL BUILDING SERVICES INC
|FALLS CHURCH
|c $1-2 million
|CAPITAL HEALTHCARE PC
|ANNANDALE
|120
|c $1-2 million
|CAPITAL MECHANICAL LLC
|DULLES
|73
|c $1-2 million
|CAPITOL INFORMATION GROUP INC
|FALLS CHURCH
|64
|c $1-2 million
|CAPITOL PETROLEUM GROUP LLC
|SPRINGFIELD
|60
|c $1-2 million
|CARESAVE TECHNOLOGIES, INC.
|MCLEAN
|159
|c $1-2 million
|CARIENT HEART & VASCULAR
|MANASSAS
|109
|c $1-2 million
|CASSADAY & COMPANY INC
|MC LEAN
|60
|c $1-2 million
|CASTRO & COMPANY, LLC
|ALEXANDRIA
|65
|c $1-2 million
|CATHOLIC CHARITIES USA
|ALEXANDRIA
|0
|c $1-2 million
|CATHOLIC DIOCESE OF ARLINGTON, VA
|ALEXANDRIA
|150
|c $1-2 million
|CEA PCE HOLDINGS LLC
|RESTON
|84
|c $1-2 million
|CENTRIPETAL NETWORKS, INC.
|HERNDON
|48
|c $1-2 million
|CENTURIA CORPORATION
|RESTON
|98
|c $1-2 million
|CES CONSULTING, LLC
|STERLING
|105
|c $1-2 million
|CHAKRABARTI MANAGEMENT CONSULTANCY, INC.
|FAIRFAX
|58
|c $1-2 million
|CHAMPION BODY WORKS
|LORTON
|6
|c $1-2 million
|CHAMPION TITLE&SETTLEMENTS,INC
|STERLING
|99
|c $1-2 million
|CHANGEIS INC-SBA SMALL 7A TERM
|ARLINGTON
|0
|c $1-2 million
|CHAPMAN, CUBINE, AND HUSSEY INC.
|ARLINGTON
|113
|c $1-2 million
|CHARTIS CONSULTING CORPORATION
|MCLEAN
|63
|c $1-2 million
|CHEIRON INC
|TYSONS
|c $1-2 million
|CHILDRENS MEDICAL ASSOCIATES NORTHERN VIRGINIA P C
|ALEXANDRIA
|77
|c $1-2 million
|CHOICE BOOKS OF NORTERN VIRGINIA, INC
|BRISTOW
|131
|c $1-2 million
|CHRISTOS BUILDING SERVICES, LLC
|STERLING
|0
|c $1-2 million
|CHU CONTRACTING INC
|CHANTILLY
|81
|c $1-2 million
|CHURCH STREET CREOLE CAFE INC
|MIDDLEBURG
|156
|c $1-2 million
|CITY CONCRETE CORP.
|MANASSAS
|143
|c $1-2 million
|CITY LENDING INC.
|VIENNA
|173
|c $1-2 million
|CLANGO, INC
|ARLINGTON
|83
|c $1-2 million
|CLEANOFFICE, INC.
|HERNDON
|397
|c $1-2 million
|CLIENT/SERVER SOFTWARE SOLUTIONS, INC
|FAIRFAX
|125
|c $1-2 million
|CLINICAHEALTH, INC.
|ARLINGTON
|0
|c $1-2 million
|CLOSE UP FOUNDATION
|ALEXANDRIA
|138
|c $1-2 million
|CLOUDISTICS INC
|RESTON
|47
|c $1-2 million
|CMI MANAGEMENT, INC
|ALEXANDRIA
|146
|c $1-2 million
|COMMONWEALTH COPY PRODUCTS, INC.
|STERLING
|67
|c $1-2 million
|COMMUNICATION TECHNOLOGIES INC
|RESTON
|0
|c $1-2 million
|COMMUNICATIONS RESOURCE, INC
|MC LEAN
|97
|c $1-2 million
|COMMUNICATIONS TRAINING & ANALYSIS
|FALLS CHURCH
|63
|c $1-2 million
|COMMUNITIES IN SCHOOLS, INC.
|ARLINGTON
|70
|c $1-2 million
|COMMUNITY CONCEPTS INC
|DUMFRIES
|c $1-2 million
|COMPASS INC
|HERNDON
|c $1-2 million
|COMPOSITION SYSTEMS, INC.
|ALEXANDRIA
|0
|c $1-2 million
|COMPU DYNAMICS LLC
|STERLING
|83
|c $1-2 million
|CONCEPT PLUS LLC
|FAIRFAX
|89
|c $1-2 million
|CONCEPT SOLUTIONS, LLC
|RESTON
|133
|c $1-2 million
|CONCEPTS INFORMATION TECHNOLOGY INC
|VIENNA
|84
|c $1-2 million
|CONCERT TECHNOLOGIES, INC.
|STERLING
|107
|c $1-2 million
|CONCORD CROSSROADS LLC
|DUMFRIES
|100
|c $1-2 million
|CONGRESSIONAL SCHOOL
|FALLS CHURCH
|89
|c $1-2 million
|CONSULTING SERVICES GROUP LLC
|HERNDON
|80
|c $1-2 million
|CONTEMPORARY ELECTRICAL SERVICES
|RESTON
|195
|c $1-2 million
|CONTINUUM AFFILIATES LLC
|MC LEAN
|119
|c $1-2 million
|CONTINUUM PEDIATRIC NURSING
|MCLEAN
|0
|c $1-2 million
|CORDEV CORPORATION
|FALLS CHURCH
|83
|c $1-2 million
|CORDIA RECRUITING & STAFFING LLC
|VIENNA
|79
|c $1-2 million
|CORNERSTONES, INC.
|RESTON
|95
|c $1-2 million
|COSOLUTIONS INC.
|STERLING
|81
|c $1-2 million
|COUNTER THREAT SOLUTIONS, LLC
|RESTON
|53
|c $1-2 million
|COUNTERPART INTERNATIONAL, INC.
|ARLINGTON
|69
|c $1-2 million
|COVEROS, INC.
|FAIRFAX
|63
|c $1-2 million
|COWLES FORD, INC.
|WOODBRIDGE
|115
|c $1-2 million
|CRITTENTON CONSULTING GROUP, INC
|RESTON
|159
|c $1-2 million
|CSB SERVICES, LLC
|SPRINGFIELD
|0
|c $1-2 million
|CST GROUP, CPAS, PC
|RESTON
|53
|c $1-2 million
|CULBERTSON COMPANY OF VIRGINIA
|MANASSAS
|136
|c $1-2 million
|CUSTOM COMPUTER CABLE, INC.
|DULLES
|63
|c $1-2 million
|CYBER SOLUTIONS & SERVICES, INC.
|CLIFTON
|61
|c $1-2 million
|DAN SOLUTIONS INC
|ARLINGTON
|46
|c $1-2 million
|DARK WOLF SOLUTIONS, LLC
|CHANTILLY
|98
|c $1-2 million
|DATASYNC INC
|STERLING
|104
|c $1-2 million
|DAVIS R HALL DVM PLC
|ANNANDALE
|165
|c $1-2 million
|DAVIS, CARTER, SCOTT LTD
|VIENNA
|73
|c $1-2 million
|DAYBLINK CONSULTING LLC
|VIENNA
|52
|c $1-2 million
|DC TRAILS INC
|LORTON
|203
|c $1-2 million
|DECIPHER TECHNOLOGY STUDIOS, LLC
|ALEXANDRIA
|62
|c $1-2 million
|DECISION LENS, INC.
|ARLINGTON
|56
|c $1-2 million
|DEFENSE GOVERNMENT CONTRACTING INTERNATIONAL CORPORATION
|TYSONS
|25
|c $1-2 million
|DESIGN AND PRODUCTION, INC
|LORTON
|86
|c $1-2 million
|DEXTERA CORPORATION
|CENTREVILLE
|188
|c $1-2 million
|DFS CONSTRUCTION CORPORATION
|ARLINGTON
|0
|c $1-2 million
|DIGICON CORPORATION
|MC LEAN
|55
|c $1-2 million
|DIGITAL SANDBOX, INC.
|MC LEAN
|40
|c $1-2 million
|DIGITAL SPEC, LLC
|FAIRFAX
|0
|c $1-2 million
|DIGNARI, LLC
|ALEXANDRIA
|82
|c $1-2 million
|DIRECT COURIER, INC.
|SPRINGFIELD
|103
|c $1-2 million
|DISCOVER TECHNOLOGIES LLC
|HERNDON
|88
|c $1-2 million
|DISTRIBUTED SOLUTIONS, INC.
|RESTON
|81
|c $1-2 million
|DISYS SOLUTIONS, INC.
|ASHBURN
|88
|c $1-2 million
|DITO, LLC
|RESTON
|63
|c $1-2 million
|DOMINION ANESTHESIA PLLC
|ARLINGTON
|c $1-2 million
|DON BEYER MOTORS, INC.
|FALLS CHURCH
|122
|c $1-2 million
|DOOR PRO AMERICA INC
|GAINESVILLE
|150
|c $1-2 million
|DRIVESTREAM INC.
|STERLING
|58
|c $1-2 million
|DROPYN LLC
|ALEXANDRIA
|108
|c $1-2 million
|DULLES HOTEL CORPORATION
|HERNDON
|c $1-2 million
|DULLES VOLKSWAGEN, L.L.C.
|STERLING
|92
|c $1-2 million
|DUNLAP BENNETT & LUDWIG PLLC
|LEESBURG
|86
|c $1-2 million
|DUNN LORING VA OPCO LLC
|DUNN LORING
|139
|c $1-2 million
|DYNAMIS, INC.
|FAIRFAX
|129
|c $1-2 million
|DYNAMO TECHNOLOGIES, LLC
|VIENNA
|71
|c $1-2 million
|DZYNE TECHNOLOGIES INC
|FAIRFAX
|104
|c $1-2 million
|E.K. FOX & ASSOCIATES LTD
|CHANTILLY
|c $1-2 million
|EAGLE HARBOR SOLUTIONS, LLC
|CHANTILLY
|109
|c $1-2 million
|ECONOMIC SYSTEMS INC
|FALLS CHURCH
|67
|c $1-2 million
|EDGESOURCE CORPORATION
|ALEXANDRIA
|85
|c $1-2 million
|EDMONDSON & GALLAGHER PROPERTY SERVICES LLC
|MCLEAN
|110
|c $1-2 million
|ELECTONIC INSTRUMENTATION AND TECHNOLOGY LLC
|LEESBURG
|110
|c $1-2 million
|ELECTROSOFT SERVICES, INC.
|RESTON
|90
|c $1-2 million
|ELEMENT 84 INC.
|ALEXANDRIA
|47
|c $1-2 million
|ELITE TRANSIT LLC
|STAFFORD
|54
|c $1-2 million
|EMERGENCY PLANNING MANAGEMENT INC
|STAFFORD
|84
|c $1-2 million
|ENGINEERED SERVICES, INC.
|STERLING
|c $1-2 million
|ENTREPRENEURS' ORGANIZATION
|ALEXANDRIA
|75
|c $1-2 million
|ESPIRE SERVICES L L C
|VIENNA
|0
|c $1-2 million
|ETHIOPIAN COMMUNITY DEVELOPMENT COUNCIL INC
|ARLINGTON
|92
|c $1-2 million
|EURO CAFE CORP.
|STERLING
|34
|c $1-2 million
|EVERGREEN SYSTEMS, INC.
|LEESBURG
|46
|c $1-2 million
|EVERTZ USA INC.
|MANASSAS
|45
|c $1-2 million
|EXCELACOM INC
|RESTON
|78
|c $1-2 million
|EXPERIMENTAL PATHOLOGY LAB INC
|STERLING
|105
|c $1-2 million
|FANTASTIC FRITZBE S FLYING FOOD FACTORY INC
|ANNANDALE
|114
|c $1-2 million
|FARRISH OF FAIRFAX INC
|FAIRFAX
|180
|c $1-2 million
|FEC ENTERPRISES LLC
|FAIRFAX
|0
|c $1-2 million
|FEC FOODS, LLC
|FAIRFAX
|250
|c $1-2 million
|FEC MARYLAND LLC
|FAIRFAX
|0
|c $1-2 million
|FEDERAL MANAGEMENT PARTNERS INC
|ARLINGTON
|64
|c $1-2 million
|FEDERATION OF STATE BOARDS OF PHYSICAL THERAPY
|ALEXANDRIA
|64
|c $1-2 million
|FIRST INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES IN
|ARLINGTON
|77
|c $1-2 million
|FIVE 9 GROUP, INC.
|FAIRFAX
|71
|c $1-2 million
|FIVE STAR HOME HEALTH CARE, LLC
|CHANTILLY
|235
|c $1-2 million
|FLEXIBILITY & CO LLC
|MCLEAN
|175
|c $1-2 million
|FLOW, INC., M.E.
|LEESBURG
|111
|c $1-2 million
|FOREIGN RESOURCE DEVELOPMENT ASSOCIATES LLC
|ARLINGTON
|72
|c $1-2 million
|FOUNDING FARMERS NOVA LLC
|MCLEAN
|147
|c $1-2 million
|FP1 STRATEGIES, LLC
|ARLINGTON
|114
|c $1-2 million
|FREDS FOOD GROUP LLC
|VIENNA
|145
|c $1-2 million
|FRIENDS HEALTH CARE TEAM, INC.
|ANNANDALE
|460
|c $1-2 million
|FULL VISIBILITY LLC
|ARLINGTON
|56
|c $1-2 million
|FUTREND TECHNOLOGY, INC.
|VIENNA
|65
|c $1-2 million
|FUTRON INCORPORATED
|WOODBRIDGE
|49
|c $1-2 million
|G. W. PEOPLES CONTRACTING CO., INC.
|ARLINGTON
|63
|c $1-2 million
|GATE HUDSON & ASSOCIATES INC
|FAIRFAX
|84
|c $1-2 million
|GDC CONTRACTORS, INC.
|MANASSAS
|97
|c $1-2 million
|GENERAL INFOMATICS - A SERVICE DISABLED OWNED, VETERAN BUSINESS, INC.
|MC LEAN
|105
|c $1-2 million
|GENNEXT MEDIA, INC.
|VIENNA
|c $1-2 million
|GEOCONSTRUCTORS, INC.
|PURCELLVILLE
|110
|c $1-2 million
|GETTIER COMMERCIAL CLEANING,IN
|STERLING
|160
|c $1-2 million
|GHT LIMITED
|ARLINGTON
|103
|c $1-2 million
|GLOBAL IMPACT
|ALEXANDRIA
|73
|c $1-2 million
|GLOBAL PRINTING, INC.
|ALEXANDRIA
|121
|c $1-2 million
|GLOBAL RESEARCH ANALYTICS, LLC
|MCLEAN
|0
|c $1-2 million
|GLOBAL RESOURCE SOLUTIONS, INC.
|FAIRFAX
|180
|c $1-2 million
|GLOBAL SYSTEMS ENGINEERING, LLC
|ALEXANDRIA
|0
|c $1-2 million
|GLOBAL.COM INC
|DULLES
|82
|c $1-2 million
|GOLD COAST IT SOLUTIONS, LLC.
|FAIRFAX
|49
|c $1-2 million
|GOLDEN GATE SERVICE INC
|FAIRFAX
|c $1-2 million
|GOVERNMENT TACTICAL SOLUTIONS LLC
|VIENNA
|70
|c $1-2 million
|GOVPLACE, INC
|RESTON
|54
|c $1-2 million
|GRADUATE MANAGEMENT ADMISSION COUNCIL
|RESTON
|0
|c $1-2 million
|GRANULES PHARMACEUTICALS, INC.
|CHANTILLY
|93
|c $1-2 million
|GRAVY ANALYTICS
|STERLING
|58
|c $1-2 million
|GREEN VILLAGE CONCRETE INC.
|MANASSAS
|65
|c $1-2 million
|GREENBLUM & BERNSTEIN, PLC
|RESTON
|100
|c $1-2 million
|GREENFIELD MANAGEMENT
|FALLS CHURCH
|301
|c $1-2 million
|GREENWAY GROUP ASSOCIATES LLC
|ALEXANDRIA
|95
|c $1-2 million
|GRIDPOINT, INC.
|RESTON
|77
|c $1-2 million
|GROUP W, INC.
|VIENNA
|85
|c $1-2 million
|HADIAMONDSTAR SOFTWARE SOLUTIONS LLC
|FAIRFAX
|75
|c $1-2 million
|HAIR SIMPLY ELEGANT
|RESTON
|122
|c $1-2 million
|HALLMARK IRON WORKS INC
|NEWINGTON
|83
|c $1-2 million
|HALVIK CORP
|VIENNA
|102
|c $1-2 million
|HANDLEY MOTOR COMPANY, INC.
|SPRINGFIELD
|100
|c $1-2 million
|HEALTH CARE WITHOUT HARM
|RESTON
|c $1-2 million
|HEART AND MIND STRATEGIES, LLC
|RESTON
|47
|c $1-2 million
|HELP COMMONWEALTH EMERGENCY PHYSICIANS PC
|LEESBURG
|85
|c $1-2 million
|HIGH PURITY SYSTEMS, INC
|MANASSAS
|55
|c $1-2 million
|HIGH SIERRA POOLS, INC
|ARLINGTON
|0
|c $1-2 million
|HOMESTEAD BUILDING SYSTEMS INC
|BRISTOW
|151
|c $1-2 million
|HSP DIRECT LLC
|ASHBURN
|86
|c $1-2 million
|HUNTER ASSOCIATIONS LABORATORY INC
|RESTON
|74
|c $1-2 million
|IC-1 SOLUTIONS, LLC
|HERNDON
|114
|c $1-2 million
|ICLOUD TECHNOLOGIES, CORP
|STERLING
|69
|c $1-2 million
|ID TECHNOLOGIES LLC
|ASHBURN
|c $1-2 million
|IDS INTERNATIONAL GOVERNMENT SERVICES, LLC
|ARLINGTON
|64
|c $1-2 million
|IMG-CROWN ENERGY SERVICES JOINT VENTURE LLC
|ALEXANDRIA
|c $1-2 million
|IMS INC
|ALEXANDRIA
|19
|c $1-2 million
|INADEV CORPORATION
|MC LEAN
|65
|c $1-2 million
|INCENTIVE FOR NORMAL SOCIAL
|WOODBRIDGE
|0
|c $1-2 million
|INDIGO IT, LLC
|RESTON
|124
|c $1-2 million
|INDTAI, INC.
|VIENNA
|203
|c $1-2 million
|INFINITYQS INTERNATIONAL INC
|FAIRFAX
|83
|c $1-2 million
|INFOMATICS CORP
|DULLES
|0
|c $1-2 million
|INFORMATION AND INFRASTRUCTURE TECHNOLOGIES, INC.
|HERNDON
|42
|c $1-2 million
|INFORMATION SCIENCES CONSULTING INC
|MANASSAS
|101
|c $1-2 million
|INFORMATION TECHNOLOGY STRATEGIES, LLC
|STERLING
|48
|c $1-2 million
|INFUSED SOLUTIONS INC
|STERLING
|69
|c $1-2 million
|INNOVATE INC
|ALEXANDRIA
|133
|c $1-2 million
|INSIGHT POLICY RESEARCH INC
|ARLINGTON
|59
|c $1-2 million
|INSIGNIA FEDERAL GROUP, LLC
|MCLEAN
|87
|c $1-2 million
|INSPIRATION PLUMBING LLC
|STERLING
|115
|c $1-2 million
|INTEGRATED FINANCE AND ACCOUNTING SOLUTIONS, LLC
|WOODBRIDGE
|85
|c $1-2 million
|INTEGRATED FINANCIAL ANALYSTS, LTD.
|MCLEAN
|0
|c $1-2 million
|INTEGRATED SECURITY TECHNOLOGIES, INC.
|HERNDON
|139
|c $1-2 million
|INTEGRATED SYSTEMS INC.
|VIENNA
|40
|c $1-2 million
|INTEGRATION TECHNOLOGIES GROUP INC
|FALLS CHURCH
|84
|c $1-2 million
|INTEGRITY MANAGEMENT SERVICES, INC.
|ALEXANDRIA
|95
|c $1-2 million
|INTELLECT SOLUTIONS LLC
|ALEXANDRIA
|83
|c $1-2 million
|INTERACTIVE TECHNOLOGIES GROUP INC
|MC LEAN
|c $1-2 million
|INTERIMAGE
|ARLINGTON
|0
|c $1-2 million
|INTERIOR SYSTEMS, INC.
|FAIRFAX
|158
|c $1-2 million
|INTERNATIONAL ASSOCIATION OF FIRE CHIEFS, INC.
|CHANTILLY
|c $1-2 million
|INTERNATIONAL BUSINESS & TECHNICAL CONSULTANTS, INC. (IBTCI)
|VIENNA
|110
|c $1-2 million
|INTERNATIONAL COMMUNICATIONS ASSOCIATES INC
|ARLINGTON
|301
|c $1-2 million
|INTERNATIONAL FOUNDATION FOR ELECTORAL SYSTEMS
|ARLINGTON
|140
|c $1-2 million
|ISENPAI, LLC
|MC LEAN
|100
|c $1-2 million
|ISOFTECH INC.
|CHANTILLY
|0
|c $1-2 million
|ISTREAM SOLUTIONS INC
|ASHBURN
|c $1-2 million
|IT CONCEPTS, INC.
|VIENNA
|108
|c $1-2 million
|IWORKS CORPORATION
|RESTON
|76
|c $1-2 million
|J.L. TREE SERVICE INC.
|FAIRFAX
|0
|c $1-2 million
|JAB INNOVATIVE SOLUTIONS, LLC
|MANASSAS
|78
|c $1-2 million
|JEWISH COMMUNITY CENTER OF NORTHERN VIRGINIA
|FAIRFAX
|243
|c $1-2 million
|JJM3 HOLDINGS LLC
|CHANTILLY
|84
|c $1-2 million
|JOHN H. NORTHROP AND ASSOCIATES, INC.
|ALEXANDRIA
|65
|c $1-2 million
|JOHN NUGENT & SONS, INC.
|STERLING
|c $1-2 million
|JOINT TECHNOLOGY SOLUTION, INC.
|MANASSAS
|109
|c $1-2 million
|JULIUS BRANSCOME, INC.
|MANASSAS
|103
|c $1-2 million
|K12 INSIGHT LLC
|HERNDON
|c $1-2 million
|K4 SOLUTIONS, INC
|VIENNA
|160
|c $1-2 million
|KENT, CAMPA AND KATE INCORPORATED
|ARLINGTON
|120
|c $1-2 million
|KERECIS LLC
|ARLINGTON
|60
|c $1-2 million
|KGS CONSTRUCTION SERVICES, INC.
|MANASSAS
|138
|c $1-2 million
|KLC NETWORK SERVICES
|HERNDON
|22
|c $1-2 million
|KM BUILDERS INC
|LORTON
|146
|c $1-2 million
|KMG HAULING, INC.
|STERLING
|93
|c $1-2 million
|KMN SHEET METAL INC.
|SPRINGFIELD
|78
|c $1-2 million
|KMS SOLUTIONS, LLC
|ALEXANDRIA
|0
|c $1-2 million
|KNOWLAND GROUP, LLC
|ARLINGTON
|95
|c $1-2 million
|KOLB ELECTRIC INC.
|LORTON
|110
|c $1-2 million
|KONIAG GOVERNMENT SERVICE LLC
|CHANTILLY
|49
|c $1-2 million
|KOONS OF MANASSAS, INC.
|MANASSAS
|202
|c $1-2 million
|KOSITZKA WICKS & COMPANY
|ALEXANDRIA
|99
|c $1-2 million
|KT ENTERPRISES, INC.
|BRISTOW
|116
|c $1-2 million
|KUDU DYNAMICS LLC
|CHANTILLY
|75
|c $1-2 million
|L&L CARPET DISCOUNT CENTER INC
|MANASSAS
|97
|c $1-2 million
|LAFAYETTE GROUP INC
|VIENNA
|165
|c $1-2 million
|LAGW MANAGEMENT LLC
|FAIRFAX STATION
|417
|c $1-2 million
|LANGUAGE ASSOCIATES, LLC
|ARLINGTON
|171
|c $1-2 million
|LCS SITE SERVICE LLC
|WOODBRIDGE
|88
|c $1-2 million
|LEADING PATH CONSULTING LLC
|MC LEAN
|c $1-2 million
|LEARNING TREE INTERNATIONAL, INC.
|HERNDON
|0
|c $1-2 million
|LEESBURG SOUTHERN ELECTRIC, INC.
|LEESBURG
|120
|c $1-2 million
|LEGAL SERVICES OF NORTHERN VIRGINIA INC
|FAIRFAX
|70
|c $1-2 million
|LEO CONSTRUCTION COMPANY, INC.
|ALDIE
|99
|c $1-2 million
|LEVEL UP, LLC
|BROADLANDS
|68
|c $1-2 million
|LEWIS-PRICE & ASSOCIATES, INC.
|MC LEAN
|115
|c $1-2 million
|LINDSAY CADILLAC COMPANY
|ALEXANDRIA
|85
|c $1-2 million
|LINDSAY CHEVROLET, L.L.C.
|WOODBRIDGE
|128
|c $1-2 million
|LINDSAY MOTORS, LLC
|MANASSAS
|120
|c $1-2 million
|LISCR, LLC
|DULLES
|126
|c $1-2 million
|LIVESAFE, INC.
|ARLINGTON
|63
|c $1-2 million
|LOCH HARBOUR GROUP, INC
|ALEXANDRIA
|25
|c $1-2 million
|LOGISTICS SUPPORT INCORPORATED
|ARLINGTON
|110
|c $1-2 million
|LONGEVITI, LLC
|STERLING
|93
|c $1-2 million
|LONGEVITY CONSULTING, LLC
|MANASSAS
|0
|c $1-2 million
|LOUDON COMMUNITY HEALTH CENTER
|LEESBURG
|105
|c $1-2 million
|LOUDOUN SHEET METAL CO., INC.
|CHANTILLY
|164
|c $1-2 million
|M&F CONCRETE INC
|MANASSAS
|108
|c $1-2 million
|MA FEDERAL INC
|RESTON
|84
|c $1-2 million
|MAID BRIGHT INC
|GREAT FALLS
|0
|c $1-2 million
|MAIN EVENT CATERERS, LLC
|ARLINGTON
|311
|c $1-2 million
|MARBLE SYSTEMS, INC.
|FAIRFAX
|102
|c $1-2 million
|MARCH HODGE POHANKA CHANTILLY, LLC
|CHANTILLY
|128
|c $1-2 million
|MARTINS CONSTRUCTION CORP.
|FALLS CHURCH
|65
|c $1-2 million
|MATTHEWS, CARTER & BOYCE, P.C.
|FAIRFAX
|72
|c $1-2 million
|MBH SETTLEMENT GROUP
|CHANTILLY
|71
|c $1-2 million
|MBL TECHNOLOGIES INC
|ARLINGTON
|46
|c $1-2 million
|MCCHRYSTAL GROUP, LLC
|ALEXANDRIA
|83
|c $1-2 million
|MCENEARNEY ASSOCIATES, LLC
|ALEXANDRIA
|65
|c $1-2 million
|MCKINLEY MARKETING PARTNERS, INC
|ALEXANDRIA
|85
|c $1-2 million
|MCLEAN BIBLE CHURCH
|VIENNA
|198
|c $1-2 million
|MDW ASSOCIATES LLC
|MC LEAN
|91
|c $1-2 million
|MECHANICAL ELECTRICAL AND PLUMBING PARTNERS, LLC
|MANASSAS
|107
|c $1-2 million
|MECKLEY SERVICES INC
|LORTON
|92
|c $1-2 million
|MEDIA RESEARCH CENTER
|RESTON
|61
|c $1-2 million
|MEMORY BLUE, INC.
|MC LEAN
|181
|c $1-2 million
|MERLIN INTERNATIONAL INC
|TYSONS
|58
|c $1-2 million
|METAPHASE CONSULTING LLC
|HERNDON
|51
|c $1-2 million
|MICHAEL CARIDI
|VIENNA
|63
|c $1-2 million
|MICHAEL NASH CUSTOM KITCHENS INC
|FAIRFAX
|75
|c $1-2 million
|MICROTECHNOLOGIES LLC
|VIENNA
|76
|c $1-2 million
|MID SOUTH BUILDING SUPPLY INC
|SPRINGFIELD
|137
|c $1-2 million
|MIKES AMERICAN GRILL LLC
|SPRINGFIELD
|93
|c $1-2 million
|MIKLOS SYSTEMS, INC
|FAIRFAX
|53
|c $1-2 million
|MILITIARY OFFICERS ASSOICATION OF AMERICA
|ALEXANDRIA
|0
|c $1-2 million
|MILLENNIUM CONSTRUCTION LLC
|SPRINGFIELD
|85
|c $1-2 million
|MILLENNIUM POOLS AND SPAS , LLC
|BURKE
|84
|c $1-2 million
|MILLER AND SMITH RESIDENTIAL LLC
|MCLEAN
|78
|c $1-2 million
|MILLER TOYOTA
|MANASSAS
|163
|c $1-2 million
|MILLER'S SUPPLIES AT WORK
|LORTON
|110
|c $1-2 million
|MINDPOINT GROUP, LLC
|ALEXANDRIA
|101
|c $1-2 million
|MLT SYSTEMS, LLC
|STAFFORD
|115
|c $1-2 million
|MOBILE NOW, INC
|MCLEAN
|0
|c $1-2 million
|MOBIUS CONSULTING, LLC
|ALEXANDRIA
|82
|c $1-2 million
|MONARC CONSTRUCTION INC
|FALLS CHURCH
|69
|c $1-2 million
|MORIARTY & ASSOCIATES CONSULTING CORP.
|FAIRFAX
|40
|c $1-2 million
|MOSAIC ATM INC
|LEESBURG
|68
|c $1-2 million
|MTC HOTEL TRS, LLC
|TYSONS
|135
|c $1-2 million
|MULLINAX FORD OF PALM BEACH COUNTY, LLC
|CHANTILLY
|6
|c $1-2 million
|MULTISTATE ASSOCIATES INCORPORATED
|ALEXANDRIA
|60
|c $1-2 million
|NAMI, INC.
|ARLINGTON
|85
|c $1-2 million
|N-ASK, INCORPORATED
|FAIRFAX
|84
|c $1-2 million
|NATIONAL ASSOCIATION FOR COLLEGE ADMISSION COUNSELING, INC.
|ARLINGTON
|0
|c $1-2 million
|NATIONAL CAPITOL CONTRACTING, LLC
|MC LEAN
|100
|c $1-2 million
|NATIONAL CAPTIONING INSTITUTE, INC.
|CHANTILLY
|0
|c $1-2 million
|NATIONAL DEFENSE INDUSTRIAL ASSOCIATION
|ARLINGTON
|c $1-2 million
|NATIONAL RECREATION AND PARK
|ASHBURN
|0
|c $1-2 million
|NATIONAL SCHOOL BOARDS ASSOCIATION
|ALEXANDRIA
|c $1-2 million
|NATIONAL SCIENCE TEACHING ASSOCIATION
|ARLINGTON
|76
|c $1-2 million
|NATIONWIDE CREDIT CORPORATION
|ALEXANDRIA
|81
|c $1-2 million
|NATIONWIDE IT SERVICES INC
|FAIRFAX
|c $1-2 million
|NAVSTAR, INC.
|RESTON
|69
|c $1-2 million
|NEOVERA, INC.
|RESTON
|0
|c $1-2 million
|NETSERVICES INC
|CHANTILLY
|65
|c $1-2 million
|NETWORK DESIGNS, INC.
|MC LEAN
|59
|c $1-2 million
|NETWORK MANAGEMENT RESOURCES, INC.
|CHANTILLY
|112
|c $1-2 million
|NEUROLOGY CENTER OF FAIRFAX, LTD.
|FAIRFAX
|90
|c $1-2 million
|NEW EDITIONS, INC.
|FALLS CHURCH
|57
|c $1-2 million
|NEW HOPE HOUSING INCORPORATED
|ALEXANDRIA
|179
|c $1-2 million
|NEWINGTON SERVICES, INC
|MANASSAS
|99
|c $1-2 million
|NEXTSTEP TECHNOLOGY, INC.
|LORTON
|64
|c $1-2 million
|NFINITY LLC
|FAIRFAX
|57
|c $1-2 million
|NHM INC
|LORTON
|140
|c $1-2 million
|NOLIJ CONSULTING LLC
|VIENNA
|c $1-2 million
|NONSTOPDELIVERY INC
|CHANTILLY
|143
|c $1-2 million
|NORTHERN VIRGINIA TEMPORARIES, INC.
|FALLS CHURCH
|213
|c $1-2 million
|NTENT INC
|VIENNA
|75
|c $1-2 million
|OASYS INTERNATIONAL
|FAIRFAX
|87
|c $1-2 million
|OCCAM SOLUTIONS
|HERNDON
|70
|c $1-2 million
|OCEAN ASSOCIATES, INCORPORATED
|ARLINGTON
|97
|c $1-2 million
|ODIN FELDMAN PITTLEMAN, P.C.
|RESTON
|130
|c $1-2 million
|OMNI BUSINESS SYSTEMS-FAXPLUS INC
|ALEXANDRIA
|97
|c $1-2 million
|OMNI SYSTEMS, INC.
|MC LEAN
|73
|c $1-2 million
|ONEGLOBE LLC
|RESTON
|63
|c $1-2 million
|ONYX GOVERNMENT SERVICES
|CENTREVILLE
|0
|c $1-2 million
|OPAQ NETWORKS, INC
|HERNDON
|47
|c $1-2 million
|OPEN SYSTEMS TECHNOLOGIES CORPORATION
|GAINESVILLE
|91
|c $1-2 million
|OPENET TELECOM INC
|RESTON
|80
|c $1-2 million
|ORION MANAGEMENT, INC.
|SPRINGFIELD
|77
|c $1-2 million
|OTOLARYNGOLOGY ASSOCIATES, PC
|FAIRFAX
|102
|c $1-2 million
|OURISMAN CHANTILLY IMPORTS LLC
|CHANTILLY
|0
|c $1-2 million
|OURISMAN DODGE, INC
|ALEXANDRIA
|208
|c $1-2 million
|OURISMAN FAIRFAX, INC
|FAIRFAX
|243
|c $1-2 million
|PACARCTIC, LLC
|CHANTILLY
|147
|c $1-2 million
|PANTHEON INC
|RESTON
|50
|c $1-2 million
|PARADIGM CONTRACTORS, LLC
|ARLINGTON
|82
|c $1-2 million
|PARAMOUNT CONSTRUCTION SERVICES, LLC
|STERLING
|0
|c $1-2 million
|PATRICK HENRY COLLEGE
|PURCELLVILLE
|0
|c $1-2 million
|PATRICK LYNCH
|ARLINGTON
|60
|c $1-2 million
|PATRIOT DISPOSAL, INC.
|MANASSAS PARK
|92
|c $1-2 million
|PEDIATRIC ASSOCIATES OF ALEXANDRIA, INC
|ALEXANDRIA
|103
|c $1-2 million
|PERIDOT SOLUTIONS, LLC
|TYSONS CORNER
|0
|c $1-2 million
|PESTNOW OF VIRGINIA LLC
|STERLING
|75
|c $1-2 million
|PHOENIX HOUSES OF THE MID-ATLANTIC, INC.
|ARLINGTON
|140
|c $1-2 million
|PHOENIX STEEL ERECTORS INC
|GAINESVILLE
|58
|c $1-2 million
|PILLAR CONSTRUCTION INC
|ALEXANDRIA
|171
|c $1-2 million
|PINGWIND, INC
|ANNANDALE
|97
|c $1-2 million
|PJ&HR, INC
|CHANTILLY
|500
|c $1-2 million
|PLANATE MANAGEMENT GROUP, LLC
|ALEXANDRIA
|65
|c $1-2 million
|PLATEAU SOFTWARE INC
|FAIRFAX
|61
|c $1-2 million
|PLEXUS SCIENTIFIC CORPORATION
|ALEXANDRIA
|114
|c $1-2 million
|PLUS3 IT SYSTEMS, LLC
|RESTON
|55
|c $1-2 million
|POHANKA AUTO WEST POHANKA
|CHANTILLY
|118
|c $1-2 million
|POHANKA CHEVROLET-GEO, INC.
|CHANTILLY
|179
|c $1-2 million
|POLU KAI SERVICES LLC
|FALLS CHURCH
|73
|c $1-2 million
|POPLICUS INCORPORATED
|ARLINGTON
|70
|c $1-2 million
|POTOMAC HEALTHCARE SOLUTIONS, LLC
|WOODBRIDGE
|0
|c $1-2 million
|POWERCOMM CONSTRUCTION INC
|WOODBRIDGE
|106
|c $1-2 million
|POWERRIDE MOTORSPORTS INC
|FALLS CHURCH
|135
|c $1-2 million
|PRETING, LLC
|ALEXANDRIA
|49
|c $1-2 million
|PRINCIPAL CHOICE SOLUTIONS, LLC
|WOODBRIDGE
|332
|c $1-2 million
|PROCLEARED LLC
|CHANTILLY
|74
|c $1-2 million
|PROCON CONSULTING LLC
|ARLINGTON
|81
|c $1-2 million
|PROJECTION INC
|SPRINGFIELD
|87
|c $1-2 million
|PRO-PAVE INCORPORATED
|STERLING
|87
|c $1-2 million
|PROSOURCING PARTNERS LLC
|VIENNA
|98
|c $1-2 million
|PROSPERITY FOOD GROUP INC
|FAIRFAX
|103
|c $1-2 million
|PRS INC
|OAKTON
|95
|c $1-2 million
|PSI INTERNATIONAL, INC.
|FAIRFAX
|350
|c $1-2 million
|PULMONARY AND MEDICAL ASSOCIATES OF NORTHERN VIRGINIA
|FALLS CHURCH
|80
|c $1-2 million
|PURE INTEGRATION LLC
|HERNDON
|37
|c $1-2 million
|PURPLE STRATEGIES LLC
|ALEXANDRIA
|99
|c $1-2 million
|QUANTUM DYNAMICS, INCORPORATED
|MC LEAN
|143
|c $1-2 million
|R BRATTI ASSOCIATES INC
|ALEXANDRIA
|138
|c $1-2 million
|R. WENDELL PREGRAVE, INC.
|MANASSAS
|c $1-2 million
|RADLEY AUTOMOBILES, INC
|FALLS CHURCH
|97
|c $1-2 million
|RARE
|ARLINGTON
|79
|c $1-2 million
|RAUL V. BRAVO +ASSOCIATES,INC.
|RESTON
|72
|c $1-2 million
|RAVEN SYSTEMS & RESEARCH INC
|MANASSAS
|173
|c $1-2 million
|RBD OF VIRGINIA, LLC
|ALEXANDRIA
|125
|c $1-2 million
|RCD INC
|PURCELLVILLE
|147
|c $1-2 million
|REDGRAVE LLP
|CHANTILLY
|0
|c $1-2 million
|REDLATTICE INC.
|CHANTILLY
|54
|c $1-2 million
|REDMAN FLEET SERVICES, INC.
|LORTON
|74
|c $1-2 million
|REES BROOME BIRKEN + CONDO PC
|VIENNA
|101
|c $1-2 million
|REGENCY CARE OF ARLINGTON, LLC
|ARLINGTON
|188
|c $1-2 million
|REPAINTEX COMPANY
|LEESBURG
|118
|c $1-2 million
|REPEAT CONSULTANTS, LLC
|ARLINGTON
|171
|c $1-2 million
|RESEARCH AND DEVELOPMENT SOLUTIONS, INC.
|MCLEAN
|64
|c $1-2 million
|RESONANT LEGAL MEDIA LLC
|FALLS CHURCH
|62
|c $1-2 million
|RILLER DULLES, LLC
|STERLING
|120
|c $1-2 million
|RISKSPAN, INC.
|ARLINGTON
|81
|c $1-2 million
|RIVIDIUM INC.
|MANASSAS
|0
|c $1-2 million
|ROBBINS GROUP INC
|LORTON
|360
|c $1-2 million
|ROYCE GEOSPATIAL CONSULTANTS INC
|ARLINGTON
|80
|c $1-2 million
|RTL ELECTRIC COMPANY, INC.
|CHANTILLY
|0
|c $1-2 million
|RUGO STONE LLC
|LORTON
|107
|c $1-2 million
|SAGRES CONSTRUCTION CORPORATION
|ALEXANDRIA
|117
|c $1-2 million
|SAINT JOHN PAUL THE GREAT CATHOLIC HIGH SCHOOL
|DUMFRIES
|113
|c $1-2 million
|SAPOT SYSTEMS INC
|STERLING
|67
|c $1-2 million
|SCANDA, INC.
|ARLINGTON
|48
|c $1-2 million
|SCI IT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
|VIENNA
|0
|c $1-2 million
|SCIENCE AND MEDICINE GROUP, INC.
|ARLINGTON
|83
|c $1-2 million
|SCIOLEX CORPORATION
|CHANTILLY
|226
|c $1-2 million
|SCOTT MILLER
|SPRINGFIELD
|83
|c $1-2 million
|SCOTT-LONG CONSTRUCTION, INC.
|CHANTILLY
|78
|c $1-2 million
|SEAN SWINDELL
|FAIRFAX
|118
|c $1-2 million
|SEASONS CULINARY SERVICES, INC
|ALEXANDRIA
|323
|c $1-2 million
|SECUNETICS, INC.
|RESTON
|0
|c $1-2 million
|SECURICON LLC
|ALEXANDRIA
|69
|c $1-2 million
|SERVICE DISTRIBUTING INC
|LORTON
|117
|c $1-2 million
|SERVICEPOWER, INC.
|MC LEAN
|66
|c $1-2 million
|SHEEHY STAFFORD LLC
|STAFFORD
|79
|c $1-2 million
|SHEEHY-MANASSAS, INC.
|MANASSAS
|53
|c $1-2 million
|SIERRA 7, INC.
|RESTON
|207
|c $1-2 million
|SIGNATURE THEATRE, INC.
|ARLINGTON
|469
|c $1-2 million
|SIMPSON UNLIMITED INC.
|MANASSAS
|121
|c $1-2 million
|SKYCREEK
|HERNDON
|33
|c $1-2 million
|SOCIAL IMPACT INC.
|ARLINGTON
|c $1-2 million
|SOFT POWER SOLUTIONS, LLC
|MANASSAS
|106
|c $1-2 million
|SOLIEL LLC
|VIENNA
|76
|c $1-2 million
|SOUTHLAND INSULATORS, INC.
|MANASSAS
|127
|c $1-2 million
|SP GLOBAL, INC
|CHANTILLY
|54
|c $1-2 million
|SPARKLE PAINTING CO., INC.
|LORTON
|102
|c $1-2 million
|SPECTER OPS, INC
|ALEXANDRIA
|49
|c $1-2 million
|SPECTRUM FINANCIAL SERVICES
|VIENNA
|120
|c $1-2 million
|SPEEDY GLZ CONSTRUCTION INC
|ALEXANDRIA
|0
|c $1-2 million
|SRIVEN TECHNOLOGIES LLC
|ASHBURN
|48
|c $1-2 million
|SSATECH INC
|HERNDON
|0
|c $1-2 million
|ST. JOHN'S COMMUNITY SERVICES TENNESSEE
|ALEXANDRIA
|252
|c $1-2 million
|STARDOG UNION
|ARLINGTON
|58
|c $1-2 million
|STAT EXPERTS INC
|CHANTILLY
|393
|c $1-2 million
|STILLWATER HUMAN CAPITAL LLC
|STERLING
|110
|c $1-2 million
|STRATOS SOLUTIONS INC.
|CHANTILLY
|65
|c $1-2 million
|STRONG HOME MORTGAGE, LLC
|MANASSAS
|101
|c $1-2 million
|SUBSYSTEM TECHNOLOGIES INC.
|CRYSTAL CITY
|0
|c $1-2 million
|SUPERIOR IRON WORKS, INC.
|STERLING
|109
|c $1-2 million
|SWIFTSHIPS, LLC
|MC LEAN
|0
|c $1-2 million
|SYNCHRONISYS, INC.
|STERLING
|78
|c $1-2 million
|SYNEREN TECHNOLOGIES CORPORATION
|ARLINGTON
|95
|c $1-2 million
|TAHIRIH JUSTICE CENTER
|FALLS CHURCH
|c $1-2 million
|TANVI IT SOLUTIONS, INC.
|CHANTILLY
|0
|c $1-2 million
|TAVARES CONCRETE COMPANY
|LORTON
|101
|c $1-2 million
|TEAM CARNEY INC
|ALEXANDRIA
|78
|c $1-2 million
|TECH PAINTING COMPANY, INC
|ALEXANDRIA
|90
|c $1-2 million
|TECHNICAL AND PROJECT ENGINEERING, LLC
|ALEXANDRIA
|138
|c $1-2 million
|TECHNIK INC.
|HERNDON
|56
|c $1-2 million
|TECHNOGEN, INC
|CHANTILLY
|0
|c $1-2 million
|TECHNOLOGIST INC
|VIENNA
|0
|c $1-2 million
|TECHNOLOGY SOLUTIONS PROVIDER, INC.
|RESTON
|81
|c $1-2 million
|TECHNOLOGY VENTURES, LLC
|MC LEAN
|52
|c $1-2 million
|TECHNOLOGY, AUTOMATION & MANAGEMENT, INC.
|FAIRFAX
|0
|c $1-2 million
|TECHNOPREF INDUSTRIES INC
|ALEXANDRIA
|184
|c $1-2 million
|TEEL CONSTRUCTION, INC.
|FAIRFAX
|18
|c $1-2 million
|TEKSKY, LLC
|STERLING
|75
|c $1-2 million
|TELOPHASE CORPORATION
|ARLINGTON
|54
|c $1-2 million
|TENICA AND ASSOCIATES LLC
|CHANTILLY
|109
|c $1-2 million
|THE BOWEN CONSULTING GROUP, INC.
|STAFFORD
|0
|c $1-2 million
|THE CAMPAGNA CENTER
|ALEXANDRIA
|197
|c $1-2 million
|THE COGAR GROUP LTD
|FAIRFAX
|191
|c $1-2 million
|THE COLUMBIA GROUP, INC.
|FAIRFAX
|74
|c $1-2 million
|THE EVERGREENE COMPANIES LLC
|CHANTILLY
|79
|c $1-2 million
|THE GEMINI 3 GROUP, INC.
|STAFFORD
|52
|c $1-2 million
|THE J127 EDUCATION FOUNDATION
|FAIRFAX
|231
|c $1-2 million
|THE KENIFIC GROUP, INC.
|FAIRFAX
|61
|c $1-2 million
|THE LEADERSHIP INSTITUTE INC
|ARLINGTON
|70
|c $1-2 million
|THE MADEIRA SCHOOL, INC.
|MC LEAN
|145
|c $1-2 million
|THE RED GATE GROUP, LIMITED
|CHANTILLY
|60
|c $1-2 million
|THE REHANCEMENT GROUP INC
|MC LEAN
|c $1-2 million
|THE VENTURA GROUP, INC.
|ASHBURN
|93
|c $1-2 million
|THE VIGUERIE COMPANY
|MANASSAS
|84
|c $1-2 million
|THERAPEUTIC ALLIANCE LLC
|MANASSAS
|311
|c $1-2 million
|THOMPSON GREENSPON & CO
|FAIRFAX
|58
|c $1-2 million
|THOMPSON HOSPITALITY CORP
|RESTON
|88
|c $1-2 million
|THREATQUOTIENT INC
|RESTON
|0
|c $1-2 million
|THREE WIRE SYSTEMS, LLC
|FALLS CHURCH
|143
|c $1-2 million
|TIBER CREEK CONSULTING INC
|FAIRFAX
|104
|c $1-2 million
|TLC, THE LUKENS COMPANY
|ARLINGTON
|78
|c $1-2 million
|TMT DIGITAL, INC.
|MC LEAN
|86
|c $1-2 million
|TOTAL RESOURCE MANAGEMENT, INC.
|ALEXANDRIA
|55
|c $1-2 million
|TRAGEDY ASSISTANCE POGRAM FOR SURVIVORS
|ARLINGTON
|100
|c $1-2 million
|TRANSVOYANT, INC.
|ALEXANDRIA
|53
|c $1-2 million
|TRIANZ CONSULTING INC
|HERNDON
|88
|c $1-2 million
|TRIBAL TECH LLC
|ALEXANDRIA
|92
|c $1-2 million
|TRI-COR INDUSTRIES, INC.
|ALEXANDRIA
|0
|c $1-2 million
|TRIMETRIX, INC.
|ARLINGTON
|0
|c $1-2 million
|TRINITY GROUP CONSTRUCTION INC
|HERNDON
|48
|c $1-2 million
|TRIUMPH ENTERPRISES, INCORPORATED
|VIENNA
|97
|c $1-2 million
|TRUE INFORMATION ASSURANCE LLC
|MANASSAS
|74
|c $1-2 million
|TUBA GROUP, INC.
|FALLS CHURCH
|129
|c $1-2 million
|TUKNIK GOVERNMENT SERVICES LLC
|CHANTILLY
|96
|c $1-2 million
|U-BLOX AMERICA INC.
|RESTON
|38
|c $1-2 million
|UPSKILL, INC.
|VIENNA
|33
|c $1-2 million
|URBAN LTD
|ANNANDALE
|107
|c $1-2 million
|US INSPECT GROUP INC.
|CHANTILLY
|102
|c $1-2 million
|USMAX CORPORATION
|FAIRFAX
|0
|c $1-2 million
|VALIDATION ASSOCIATES, LLC
|CHANTILLY
|126
|c $1-2 million
|VELASQUEZ CONTRACTOR, INC.
|CHANTILLY
|0
|c $1-2 million
|VENCAP INSPIRIT SE4 JV LLC
|MCLEAN
|0
|c $1-2 million
|VERAXX ENGINEERING CORPORATION
|CHANTILLY
|1
|c $1-2 million
|VERITE GROUP, INC.
|DULLES
|0
|c $1-2 million
|VEROS TECHNOLOGIES LLC
|RESTON
|60
|c $1-2 million
|VETERAN ENTERPRISE TECHNOLOGY SERVICES, LLC
|ASHBURN
|103
|c $1-2 million
|VETERANS MANAGEMENT SERVICES, INC.
|STERLING
|105
|c $1-2 million
|VICTORY VAN CORPORATION
|ALEXANDRIA
|132
|c $1-2 million
|VIGET LABS, LLC
|FALLS CHURCH
|78
|c $1-2 million
|VINTUN LLC
|ALEXANDRIA
|54
|c $1-2 million
|VIPDESK CONNECT INC.
|ALEXANDRIA
|275
|c $1-2 million
|VIRGINIA EMERGENCY MEDICINE ASSOCIATES
|FAIRFAX
|65
|c $1-2 million
|VIRGINIA IMPORTS, LTD
|SPRINGFIELD
|138
|c $1-2 million
|VIRGINIA SPINE INSTITUTE PLC
|RESTON
|99
|c $1-2 million
|VISION POINT SYSTEMS, INC.
|FAIRFAX
|127
|c $1-2 million
|W. A. C. INC
|ALEXANDRIA
|66
|c $1-2 million
|WALSH, COLUCCI, LEBELEY & WALSH P.C.
|ARLINGTON
|75
|c $1-2 million
|WASHINGTON REGIONAL TRANSPLANT SERVICES
|FALLS CHURCH
|75
|c $1-2 million
|WATT TIEDER HOFFAR & FITZGERALD LLP
|MC LEAN
|82
|c $1-2 million
|WEATHER CONTROL, INC.
|ALEXANDRIA
|54
|c $1-2 million
|WESLEY HOUSING DEVELOPMENT CORPORATION OF NORTHERN VIRGINIA
|ALEXANDRIA
|0
|c $1-2 million
|WEST INC
|ARLINGTON
|99
|c $1-2 million
|WHEAT'S LAWN AND CUSTOM LANDSCAPING, INC.
|VIENNA
|188
|c $1-2 million
|WILLIAM B HOPKE CO INC
|ALEXANDRIA
|135
|c $1-2 million
|WILLIAM H. GORDON ASSOCIATES, INC.
|CHANTILLY
|104
|c $1-2 million
|WINDOWS CATERING COMPANY
|ALEXANDRIA
|69
|c $1-2 million
|WINDWARD CONSULTING GROUP INC
|HERNDON
|64
|c $1-2 million
|WISC ENTERPRISES LLC
|CHANTILLY
|53
|c $1-2 million
|WOODBRIDGE NISSAN CORPORATION
|WOODBRIDGE
|60
|c $1-2 million
|X CORP SOLUTIONS, INC
|STAFFORD
|150
|c $1-2 million
|X-MODE SOCIAL INC
|HERNDON
|47
|c $1-2 million
|XOR SECURITY, LLC
|FALLS CHURCH
|94
|c $1-2 million
|XPECT SOLUTIONS, INC.
|FAIRFAX
|65
|c $1-2 million
|XRAY VISION INC.
|SPRINGFIELD
|36
|c $1-2 million
|XSCION
|MC LEAN
|42
|c $1-2 million
|YES& HOLDINGS LLC
|ALEXANDRIA
|61
|c $1-2 million
|YOUNGS HEALTHCARE, INC.
|ANNANDALE
|218
|c $1-2 million
|YOUTH FOR TOMORROW - NEW LIFE CENTER, INC.
|BRISTOW
|382
|c $1-2 million
|Z&M SHEET METAL INC
|CHANTILLY
|147
|c $1-2 million
|ZANTECH IT SERVICES, INC.
|TYSONS
|0
|c $1-2 million
|ZENETH TECHNOLOGY PARTNERS
|VIENNA
|71
|d $350,000-1 million
|1757 GOLF, LLC
|RESTON
|120
|d $350,000-1 million
|1ST ADULT N PEDIATRICS HEALTHCARE SERVICES, INC
|FAIRFAX
|167
|d $350,000-1 million
|1ST OPTION HOME HEALTH
|WOODBRIDGE
|65
|d $350,000-1 million
|2 MARINES AND A TRUCK, INC
|ALEXANDRIA
|216
|d $350,000-1 million
|2 TWELVE SOLUTIONS LLC
|RESTON
|20
|d $350,000-1 million
|23RD STREET CORPORATION
|ARLINGTON
|71
|d $350,000-1 million
|2900 WILSON, LLC.
|ARLINGTON
|106
|d $350,000-1 million
|2941, LLC
|FALLS CHURCH
|75
|d $350,000-1 million
|300BRAND INC
|ALEXANDRIA
|50
|d $350,000-1 million
|3D IMAGING AND SIMULATIONS CORP AMERICAS, INC.
|HERNDON
|27
|d $350,000-1 million
|4641 KENMORE VA LLC
|ALEXANDRIA
|38
|d $350,000-1 million
|A&E PLUMBING INC.
|MANASSAS
|61
|d $350,000-1 million
|A&H PLUMBING INC
|STERLING
|33
|d $350,000-1 million
|A&M CONCRETE CORPORATION
|STERLING
|41
|d $350,000-1 million
|A&M DRYWALL CONSTRUCTION, INC.
|WOODBRIDGE
|d $350,000-1 million
|ABBEY CARPET FLOORING CENTER
|RESTON
|39
|d $350,000-1 million
|ABC GLASS & MIRROR INC
|MANASSAS
|34
|d $350,000-1 million
|ABEL INDUSTRIES, INC.
|DUMFRIES
|35
|d $350,000-1 million
|ABOUT WOMEN, OB/GYN,P.C.
|WOODBRIDGE
|54
|d $350,000-1 million
|ABSOLUTE JANITORIAL SERVICES INC
|MANASSAS
|45
|d $350,000-1 million
|ABUSED AND HOMELESS CHILDREN'S REFUGE
|VIENNA
|67
|d $350,000-1 million
|ACCA INC.
|ANNANDALE
|63
|d $350,000-1 million
|ACCESS HOME CARE-SBA SMALL 7A TERM
|ALEXANDRIA
|0
|d $350,000-1 million
|ACCESSAGILITY
|VIENNA
|28
|d $350,000-1 million
|ACCOTINK ACADEMY BY THE SEA
|SPRINGFIELD
|166
|d $350,000-1 million
|ACCREDITING COMMISSION OF CAREERS SCHOOLS AND COLLEGES
|ARLINGTON
|32
|d $350,000-1 million
|ACE CARPENTRY, INC
|MANASSAS
|38
|d $350,000-1 million
|ACE PHYSICAL THERAPY & SPORTS MEDICINE INSTITUTE LLC
|FALLS CHURCH
|25
|d $350,000-1 million
|ACISTEK CORPORATION
|ARLINGTON
|d $350,000-1 million
|ACORN SCIENCE & INNOVATION, INC.
|MCLEAN
|17
|d $350,000-1 million
|ACTION IN COMMUNITY THROUGH SERVICE OF PRINCE WILLIAM
|DUMFRIES
|63
|d $350,000-1 million
|ACTIVE NAVIGATION INC
|RESTON
|33
|d $350,000-1 million
|ACUITY SYSTEMS, LLC
|HERNDON
|34
|d $350,000-1 million
|ACUTECH GROUP, INC.
|VIENNA
|20
|d $350,000-1 million
|ADC WOODBRIDGE LLC
|WOODBRIDGE
|91
|d $350,000-1 million
|ADDREX, INC.
|HERNDON
|29
|d $350,000-1 million
|ADEPT FORCE GROUP, INC
|STAFFORD
|0
|d $350,000-1 million
|ADNET INC
|MC LEAN
|24
|d $350,000-1 million
|ADVANCE DIGITAL SYSTEMS INC
|FAIRFAX
|33
|d $350,000-1 million
|ADVANCE TELECOMMUNICATION IMPLEMENTATION SOLUTION, LLC
|STERLING
|0
|d $350,000-1 million
|ADVANCED 4 HEALTHCARE INC
|VIENNA
|102
|d $350,000-1 million
|ADVANCED BUILDING SERVICES INC
|STERLING
|37
|d $350,000-1 million
|ADVANCED PEDIATRICS PLLC
|VIENNA
|27
|d $350,000-1 million
|ADVANCED RESOURCES INTERNATIONAL, INC.
|ARLINGTON
|22
|d $350,000-1 million
|ADVANCED SIMULATION TECHNOLOGY INC
|HERNDON
|46
|d $350,000-1 million
|ADVANCED SYSTEMS ENGINEERING CORP
|RESTON
|5
|d $350,000-1 million
|ADVANCED SYSTEMS SUPPORTABILITY ENGINEERING TECHNOLOGIES AND TOOLS, INC.
|MANASSAS
|48
|d $350,000-1 million
|ADVANCED SYSTEMS TECHNOLOGY AND MANAGEMENT, INC.
|MC LEAN
|36
|d $350,000-1 million
|ADVANCED TECHNOLOGY SYSTEMS
|MC LEAN
|130
|d $350,000-1 million
|ADVANCESOFT, INC
|ASHBURN
|25
|d $350,000-1 million
|ADVANSYS INC
|HERNDON
|29
|d $350,000-1 million
|ADVANTAGE AIR CONDITIONING OF VA INC
|STERLING
|48
|d $350,000-1 million
|AE STRATEGIES LLC
|MC LEAN
|33
|d $350,000-1 million
|AELIUS EXPLOITATION TECHNOLOGIES, LLC
|FALLS CHURCH
|1
|d $350,000-1 million
|AERONAUTICAL SYSTEMS INC
|STERLING
|36
|d $350,000-1 million
|AFFECTIONATE PET CARE
|FAIRFAX
|74
|d $350,000-1 million
|AFFILIATES IN PLASTIC SURGERY, LLC
|ALEXANDRIA
|26
|d $350,000-1 million
|AFTER THE FALL, INC
|WOODBRIDGE
|35
|d $350,000-1 million
|AGAPE HEALTH MANAGEMENT, INC.
|ALEXANDRIA
|360
|d $350,000-1 million
|AGENSYS CORPORATION
|ASHBURN
|103
|d $350,000-1 million
|AGILERANK LLC
|STERLING
|7
|d $350,000-1 million
|AGILETRAILBLAZERS, LLC
|RESTON
|27
|d $350,000-1 million
|AGILITY TECHNOLOGIES INC
|RESTON
|32
|d $350,000-1 million
|AHG, INC
|RESTON
|97
|d $350,000-1 million
|AIMIC INC
|CHANTILLY
|26
|d $350,000-1 million
|AIR CLEANING TECHNOLOGIES, INC
|STERLING
|36
|d $350,000-1 million
|AIRSIDE MOBILE, INC
|ALEXANDRIA
|24
|d $350,000-1 million
|AJACE INC
|CHANTILLY
|28
|d $350,000-1 million
|AJW INC
|ARLINGTON
|d $350,000-1 million
|AKSEIZER DESIGN GROUP
|ALEXANDRIA
|40
|d $350,000-1 million
|ALAIRE TECHNOLOGIES, INC.
|LORTON
|22
|d $350,000-1 million
|ALAMO ONE LOUDOUN, LLC
|ASHBURN
|80
|d $350,000-1 million
|ALAN J ZUCCARI INC
|FAIRFAX
|30
|d $350,000-1 million
|ALAN TYE & ASSOCIATES, LC
|FAIRFAX
|27
|d $350,000-1 million
|ALBAN TIRE CORPORATION
|SPRINGFIELD
|43
|d $350,000-1 million
|ALCALDE & FAY LTD
|ARLINGTON
|24
|d $350,000-1 million
|ALDER TECHNOLOGY, INC.
|OAKTON
|35
|d $350,000-1 million
|ALDIE VETERINARY HOSPITAL, LLC
|CHANTILLY
|52
|d $350,000-1 million
|ALEX PAINTING LLC
|STERLING
|10
|d $350,000-1 million
|ALEXANDRIA BUSINESS GROUP INC
|ALEXANDRIA
|124
|d $350,000-1 million
|ALEXANDRIA COATINGS, LLC
|LORTON
|d $350,000-1 million
|ALEXANDRIA COUNTRY DAY SCHOOL INC
|ALEXANDRIA
|d $350,000-1 million
|ALEXANDRIA HYUNDAI LLC
|ALEXANDRIA
|47
|d $350,000-1 million
|ALEXANDRIA LAKE RIDGE PEDIATRICS LTD
|ALEXANDRIA
|76
|d $350,000-1 million
|ALEXANDRIA OLD TOWN DENTAL, PLLC
|ALEXANDRIA
|39
|d $350,000-1 million
|ALL SAINTS CATHOLIC SCHOOL
|MANASSAS
|0
|d $350,000-1 million
|ALL TRAFFIC SOLUTIONS, INC.
|HERNDON
|d $350,000-1 million
|ALLEGIANCE ADVISORY GROUP LLC
|HERNDON
|39
|d $350,000-1 million
|ALLEN INTEGRATED SOLUTIONS LLC
|STAFFORD
|27
|d $350,000-1 million
|ALLIANCE CONSULTING GROUP, INC
|ALEXANDRIA
|18
|d $350,000-1 million
|ALLIANCE DENTAL
|MC LEAN
|41
|d $350,000-1 million
|ALLIANCE ELECTRICAL STAFFING
|HAYMARKET
|90
|d $350,000-1 million
|ALLIANCE FOR ACADEMIC INTERNAL MEDICINE, INC
|ALEXANDRIA
|24
|d $350,000-1 million
|ALLIANCE STRUCTURAL ENGINEERS INC
|RESTON
|d $350,000-1 million
|ALLISWELL HOME CARE LLC
|DALE CITY
|90
|d $350,000-1 million
|ALLSITE CONTRACTING LLC
|MANASSAS
|79
|d $350,000-1 million
|ALLTECH SERVICES, INC.
|STERLING
|48
|d $350,000-1 million
|ALLTRANSPACK
|STERLING
|32
|d $350,000-1 million
|ALLWYN CORPORATION
|HERNDON
|23
|d $350,000-1 million
|ALPHA HOME CARE SERVICES LLC
|FAIRFAX
|103
|d $350,000-1 million
|ALPHA INDUSTRIES
|CHANTILLY
|d $350,000-1 million
|ALPHA INDUSTRIES INC
|LORTON
|50
|d $350,000-1 million
|ALPHASIX CORPORATION
|STERLING
|34
|d $350,000-1 million
|ALTERISTIC INC
|SPRINGFIELD
|21
|d $350,000-1 million
|ALTO-HARTLEY, INC.
|ALEXANDRIA
|24
|d $350,000-1 million
|ALTUM, INCORPORATED
|RESTON
|21
|d $350,000-1 million
|AM OF WASHINGTON DC LLC
|VIENNA
|31
|d $350,000-1 million
|AMC BUILDING GROUP, INC
|GREAT FALLS
|17
|d $350,000-1 million
|AMERICA RISING CORP
|ARLINGTON
|67
|d $350,000-1 million
|AMERICA WORLD ADOPTION ASSOCIATION
|MC LEAN
|26
|d $350,000-1 million
|AMERICAN ACADEMY OF OTOLARYNGOLOGY- HEAD AND NECK SURGERY, FOUNDATION
|ALEXANDRIA
|70
|d $350,000-1 million
|AMERICAN ANTHROPOLOGICAL ASSOCIATION
|ARLINGTON
|22
|d $350,000-1 million
|AMERICAN ASSOCIATION FOR THE STUDY OF LIVER DISEASES
|ALEXANDRIA
|53
|d $350,000-1 million
|AMERICAN ASSOCIATION OF COLLEGES OF PHARMACY
|ARLINGTON
|35
|d $350,000-1 million
|AMERICAN ASSOCIATION OF MUSEUMS
|ARLINGTON
|44
|d $350,000-1 million
|AMERICAN ASSOCIATION OF PHARMACEUTICAL SCIENTISTS
|ARLINGTON
|25
|d $350,000-1 million
|AMERICAN ASSOCIATION OF PHYSICISTS IN MEDICINE INCORPORATED
|ALEXANDRIA
|0
|d $350,000-1 million
|AMERICAN ASSOCIATION OF SCHOOL ADMINISTRATORS INC
|ALEXANDRIA
|35
|d $350,000-1 million
|AMERICAN BANKRUPTCY INSTITUTE
|ALEXANDRIA
|0
|d $350,000-1 million
|AMERICAN BOILER, INC
|ALEXANDRIA
|32
|d $350,000-1 million
|AMERICAN CORRECTIONAL ASSOCIATION
|ALEXANDRIA
|35
|d $350,000-1 million
|AMERICAN COUNCIL ON TEACHING FOREIGN LANGUAGES, INC.
|ALEXANDRIA
|0
|d $350,000-1 million
|AMERICAN DAY SCHOOL
|ALEXANDRIA
|d $350,000-1 million
|AMERICAN ENERGY RESTAURANT EQUIPMENT INC
|SPRINGFIELD
|25
|d $350,000-1 million
|AMERICAN FOUNDATION FOR THE BLIND, INC.
|ARLINGTON
|43
|d $350,000-1 million
|AMERICAN GEOSCIENCES INSTITUTE
|ALEXANDRIA
|46
|d $350,000-1 million
|AMERICAN INSTITUTE FOR CANCER RESEARCH
|ARLINGTON
|0
|d $350,000-1 million
|AMERICAN INSTITUTE OF AERONAUTICS AND ASTRONAUTICS
|RESTON
|0
|d $350,000-1 million
|AMERICAN MAJESTIC CONSTRUCTION, LLC
|GREAT FALLS
|18
|d $350,000-1 million
|AMERICAN OPERATIONS CORPORATION
|CHANTILLY
|20
|d $350,000-1 million
|AMERICAN PSYCHIATRIC NURSES ASSOCIATION
|FALLS CHURCH
|25
|d $350,000-1 million
|AMERICAN PUBLIC HUMAN SERVICES ASSOCIATION
|ARLINGTON
|25
|d $350,000-1 million
|AMERICAN ROENTGEN RAY SOCIETY, THE
|LEESBURG
|42
|d $350,000-1 million
|AMERICAN SOCIETY OF CATARACT AND REFRACTIVE SURGERY
|FAIRFAX
|39
|d $350,000-1 million
|AMERICA'S CHARITIES
|CHANTILLY
|0
|d $350,000-1 million
|AMERITECH CONSTRUCTION CORPORATION
|FALLS CHURCH
|45
|d $350,000-1 million
|AMERITECH GLOBAL INC
|HERNDON
|35
|d $350,000-1 million
|AMES & GOUGH, INC.
|MC LEAN
|44
|d $350,000-1 million
|AMIFY INC
|ARLINGTON
|41
|d $350,000-1 million
|AMITI CONSULTING INC
|ASHBURN
|48
|d $350,000-1 million
|AMIVERO LLC
|RESTON
|23
|d $350,000-1 million
|AMS CONTRACTORS, INC.
|LORTON
|26
|d $350,000-1 million
|AMS GROUP INC
|ALEXANDRIA
|47
|d $350,000-1 million
|ANASEC, INC.
|STAFFORD
|67
|d $350,000-1 million
|ANCHOR HEALTHCARE SERVICES
|VIENNA
|108
|d $350,000-1 million
|AND INC
|ARLINGTON
|94
|d $350,000-1 million
|ANDERSON DENTAL ASSOCIATES
|FALLS CHURCH
|41
|d $350,000-1 million
|ANDERSON GT LLC
|HERNDON,
|1
|d $350,000-1 million
|ANGEL SENIOR HOME CARE LLC
|CHANTILLY
|60
|d $350,000-1 million
|ANIMAL WELFARE LEAGUE OF ALEXANDRIA VIRGINIA INCORPORATED
|ALEXANDRIA
|0
|d $350,000-1 million
|ANIMAL WELFARE LEAGUE OF ARLINGTON
|ARLINGTON
|45
|d $350,000-1 million
|ANIRA SOLUTIONS INC
|ASHBURN
|48
|d $350,000-1 million
|ANLAR LLC
|ARLINGTON
|37
|d $350,000-1 million
|AOC SOLUTIONS, INC.
|FAIRFAX
|41
|d $350,000-1 million
|APEX 2000 INC
|CHANTILLY
|53
|d $350,000-1 million
|APOLLO ENTERPRISE IMAGING CORP
|VIENNA
|18
|d $350,000-1 million
|APPLICATONS TECHOLOGY (APP TEK), LLC
|MC LEAN
|33
|d $350,000-1 million
|APPLIED ENVIRONMENTAL, INC
|HERNDON
|20
|d $350,000-1 million
|APPLIED INNOVATIVE TECHNOLOGIES INC
|ALEXANDRIA
|0
|d $350,000-1 million
|APPLIED MANAGEMENT CORP
|HERNDON
|30
|d $350,000-1 million
|APPLIED MEMETICS LLC
|LEESBURG
|24
|d $350,000-1 million
|APPLIED SIGNALS INTELLIGENCE, INC.
|STERLING
|12
|d $350,000-1 million
|APPTIUM TECHNOLOGIES LLC
|RESTON
|d $350,000-1 million
|APRONS LLC
|FALLS CHURCH
|53
|d $350,000-1 million
|APT-ABILITY LLC
|CHANTILLY
|97
|d $350,000-1 million
|APTION LLC
|CHANTILLY
|29
|d $350,000-1 million
|AQIWO, INC.
|VIENNA
|23
|d $350,000-1 million
|ARBITRIA QUUM NOTITIA
|MCLEAN
|d $350,000-1 million
|ARDELLE ASSOCIATES INC
|ALEXANDRIA
|57
|d $350,000-1 million
|AREA ACCESS, INC.
|MANASSAS
|59
|d $350,000-1 million
|ARETEC, INC.
|FAIRFAX
|22
|d $350,000-1 million
|ARLINGTON FREE CLINIC, INC.
|ARLINGTON
|8
|d $350,000-1 million
|ARLINGTON HEATING & AIR CONDITIONING INC
|ARLINGTON
|d $350,000-1 million
|ARLINGTON PARTNERSHIP FOR AFFORDABLE HOUSING
|ARLINGTON
|25
|d $350,000-1 million
|ARLINGTON SOCCER ASSOCIATION
|ARLINGTON
|41
|d $350,000-1 million
|ARLINGTON STREET PEOPLE'S ASSISTANCE NETWORK, INC.
|ARLINGTON
|64
|d $350,000-1 million
|ARLINGTON WOMEN'S CENTER PLLC
|ARLINGTON
|d $350,000-1 million
|ARLLUK TECHNOLOGY SOLUTIONS, LLC
|CHANTILLY
|54
|d $350,000-1 million
|ARMATURE SOLUTIONS CORP
|STERLING
|21
|d $350,000-1 million
|ARMINCO, INC
|STERLING
|30
|d $350,000-1 million
|ARMISON TECH
|ALDIE
|18
|d $350,000-1 million
|ARMSTRONG, GREEN & EMBREY, INC.
|MERRIFIELD
|83
|d $350,000-1 million
|ARROWINE INC
|ARLINGTON
|28
|d $350,000-1 million
|ARS ALEUT CONSTRUCTION, LLC
|CHANTILLY
|42
|d $350,000-1 million
|ARTHRITIS CLINIC OF NORTHERN VA PC
|ARLINGTON
|22
|d $350,000-1 million
|ARTHUR GRAND TECHNOLOGIES INC
|ASHBURN
|23
|d $350,000-1 million
|ARTIS LLC
|HERNDON
|49
|d $350,000-1 million
|ARTISAN BUILDERS III LLC
|MC LEAN
|d $350,000-1 million
|ASPIRATION SOFTWARE LLC
|MIDDLEBURG
|36
|d $350,000-1 million
|ASSERTIVE PROFESSIONALS
|MC LEAN
|d $350,000-1 million
|ASSOCIATED VETERANS, LLC- QUALITY SOLUTIONS
|ARLINGTON
|0
|d $350,000-1 million
|ASSOCIATION ANALYTICS INC
|MC LEAN
|22
|d $350,000-1 million
|ASSOCIATION AND SOCIETY MANAGEMENT INTL
|FALLS CHURCH
|0
|d $350,000-1 million
|ASSOCIATION FOR CAREER AND TECHNICAL ED
|ALEXANDRIA
|d $350,000-1 million
|ASSOCIATION FOR PROFESSIONALS IN INFECTION CONTROL & EPIDEMIOLOGY, INC.
|ARLINGTON
|0
|d $350,000-1 million
|ASSOCIATION INNOVATION AND MANAGEMENT, INC
|RESTON
|54
|d $350,000-1 million
|ASSOCIATION OF CLINICAL RESEARCH PROFESSIONALS
|ALEXANDRIA
|20
|d $350,000-1 million
|ASSOCIATION OF GOVERNMENT ACCOUNTANTS
|ALEXANDRIA
|0
|d $350,000-1 million
|ASSURETY CONSULTING, INC
|STERLING
|26
|d $350,000-1 million
|ASTHMA AND ALLERGY FOUNDATION OF AMERICA
|ARLINGTON
|0
|d $350,000-1 million
|ASTOR ENTERPRISES, INC
|ALEXANDRIA
|61
|d $350,000-1 million
|ATA, LLC
|VIENNA
|32
|d $350,000-1 million
|ATCS SERVICES LLC
|HERNDON
|0
|d $350,000-1 million
|ATG TITLE, INC
|FAIRFAX
|31
|d $350,000-1 million
|ATHENA CONSTRUCTION GROUP, INC.
|TRIANGLE
|43
|d $350,000-1 million
|ATHENA TECHNOLOGY GROUP, INC.
|HERNDON
|0
|d $350,000-1 million
|ATLANTIC COUNSELING GROUP, LLC
|ASHBURN
|60
|d $350,000-1 million
|ATLANTIC DUCT CLEANING, INC.
|MANASSAS
|36
|d $350,000-1 million
|ATLANTIC FIREPROOFING INC.
|SPRINGFIELD
|37
|d $350,000-1 million
|ATLANTIC FLOOR COVERING INC.
|MANASSAS
|1
|d $350,000-1 million
|ATLANTIC REALTY CONSULTANTS, INC.
|VIENNA
|23
|d $350,000-1 million
|ATLANTIC SUN CONTROL, INC
|MANASSAS
|35
|d $350,000-1 million
|ATLAS WIRELESS AND TELECOMMUNICATIONS, INC.
|HERNDON
|0
|d $350,000-1 million
|ATOMIC CORPORATE INDUSTRIES
|CHANTILLY
|23
|d $350,000-1 million
|AT-RISK INTERNATIONAL INC.
|CHANTILLY
|69
|d $350,000-1 million
|ATTAINX INC
|FAIRFAX
|74
|d $350,000-1 million
|AUDIO BUYS INC
|GAINESVILLE
|d $350,000-1 million
|AUGUR CONSULTING INC
|ARLINGTON
|d $350,000-1 million
|AUGUSTINE PLUMBING, L.C.
|PURCELLVILLE
|59
|d $350,000-1 million
|AUSTIN-WESTON CENTER FOR COSME
|RESTON
|33
|d $350,000-1 million
|AUTO SUPPLY AND PARTS, INC.
|CHANTILLY
|80
|d $350,000-1 million
|AUTO-CHLOR SYSTEM OF CAROLINA
|ALEXANDRIA
|63
|d $350,000-1 million
|AUTOSCANDIA
|HERNDON
|22
|d $350,000-1 million
|AVANTI TECHNOLOGIES INC.
|ANNANDALE
|26
|d $350,000-1 million
|AVERTRA, CORP
|HERNDON
|26
|d $350,000-1 million
|AVITAS INC
|CHANTILLY
|20
|d $350,000-1 million
|AVMET APPLICATIONS INC
|RESTON
|d $350,000-1 million
|AXIS MANAGEMENT GROUP, LLC
|MC LEAN
|23
|d $350,000-1 million
|AXIS TECH INC
|STERLING
|38
|d $350,000-1 million
|AYALA ELECTRIC, LLC
|MANASSAS
|2
|d $350,000-1 million
|B RUSHING LAWN & LANDSCAPING, INC.
|LORTON
|51
|d $350,000-1 million
|B&M INTERNATIONAL STEEL COMPANY
|HAYMARKET
|48
|d $350,000-1 million
|B3 ENTERPRISES, LLC
|WOODBRIDGE
|34
|d $350,000-1 million
|BAILEY INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTANTS, LLC
|STAFFORD
|20
|d $350,000-1 million
|BAKECO, LLC
|STERLING
|165
|d $350,000-1 million
|BALDINO'S LOCK & KEY, INC
|LORTON
|57
|d $350,000-1 million
|BANA SOLUTIONS, LLC
|TYSONS
|39
|d $350,000-1 million
|BANDURA CYBER INC
|TYSONS
|21
|d $350,000-1 million
|BARBER DME SUPPLY GROUP, LLC
|CHANTILLY
|95
|d $350,000-1 million
|BARE ASSOCIATES INTERNATIONAL INC
|FAIRFAX
|71
|d $350,000-1 million
|BARRY NEFF INC.
|HAYMARKET
|45
|d $350,000-1 million
|BASIC ENGINEERING CONCEPTS AND TECHNOLOGIES, INC
|ALEXANDRIA
|43
|d $350,000-1 million
|BASILICA SCHOOL OF SAINT MARY
|ALEXANDRIA
|107
|d $350,000-1 million
|BASKET SAVINGS, INC.
|ARLINGTON
|d $350,000-1 million
|BATTLEFIELD ROOFING COMPANY
|MANASSAS
|29
|d $350,000-1 million
|BAY BUSINESS GROUP LLC
|FALLS CHURCH
|30
|d $350,000-1 million
|BCDC LLC
|ARLINGTON
|80
|d $350,000-1 million
|BCN ENTERPRISES LLC
|ARLINGTON
|17
|d $350,000-1 million
|BD STONE LLC
|STERLING
|60
|d $350,000-1 million
|BEATTY MANAGEMENT COMPANY, INC.
|MC LEAN
|19
|d $350,000-1 million
|BEAUTY BUG LLC
|STERLING
|58
|d $350,000-1 million
|BECKER DESIGNED INC.
|CHANTILLY
|38
|d $350,000-1 million
|BECKER ELECTRIC COMPANY, INC.
|ALEXANDRIA
|28
|d $350,000-1 million
|BECKY'S PET CARE, INC.
|SPRINGFIELD
|168
|d $350,000-1 million
|BEE & H ELECTRIC COMPANY
|MANASSAS
|38
|d $350,000-1 million
|BEHRENS KOTTMANN CONSULTING
|HERNDON
|15
|d $350,000-1 million
|BELLA HOME CARE SERVICE, LLC
|BURKE
|70
|d $350,000-1 million
|BELTWAY GLAZING, LLC
|HERNDON
|20
|d $350,000-1 million
|BENDICTINE SISTERS OF VIRGINIA, INC.
|BRISTOW
|97
|d $350,000-1 million
|BEST AUTO GROUP INC
|CHANTILLY
|3
|d $350,000-1 million
|BEST CABINETS COMPANY
|STERLING
|53
|d $350,000-1 million
|BEST HEALTH CARE SERVICES LLC
|BURKE
|155
|d $350,000-1 million
|BEST TILE DISTRIBUTORS OF VIRGINIA, INC.
|FALLS CHURCH
|29
|d $350,000-1 million
|BETTER BUSINESS CONNECTION, INC.
|STERLING
|77
|d $350,000-1 million
|BG HEALTHCARE SERVICES INC
|FALLS CHURCH
|62
|d $350,000-1 million
|BIA FINANCIAL NETWORK INC.
|CHANTILLY
|36
|d $350,000-1 million
|BIA GLOBAL, INC
|MC LEAN
|20
|d $350,000-1 million
|BIGEYE DIRECT, INC
|HERNDON
|83
|d $350,000-1 million
|BILLY CASPER COOK COUNTY GOLF, LLC
|RESTON
|183
|d $350,000-1 million
|BILLY HWANG
|ALEXANDRIA
|94
|d $350,000-1 million
|BIO GREEN OUTDOOR SERVICES LLC
|STERLING
|d $350,000-1 million
|BISCAYNE CONTRACTORS INC.
|ALEXANDRIA
|28
|d $350,000-1 million
|BIZFLOW CORP
|FALLS CHURCH
|46
|d $350,000-1 million
|BLACK CAPE, INC.
|ARLINGTON
|41
|d $350,000-1 million
|BLACK LINE SWIMMING, LLC
|ALEXANDRIA
|22
|d $350,000-1 million
|BLACKFIN REAL ESTATE INVESTORS LLC
|ARLINGTON
|28
|d $350,000-1 million
|BLACKWALL HITCH ALEXANDRIA LLC
|ALEXANDRIA
|98
|d $350,000-1 million
|BLACKWATCH INTERNATIONAL CORPORATION
|MC LEAN
|55
|d $350,000-1 million
|BLAIR, INC.
|SPRINGFIELD
|44
|d $350,000-1 million
|BLAIR'S TOWING & RECOVERY, INC
|FALLS CHURCH
|32
|d $350,000-1 million
|BLAKE LANDSCAPES INC
|LEESBURG
|0
|d $350,000-1 million
|BLAKE WILSON GROUP LLC
|ARLINGTON
|0
|d $350,000-1 million
|BLESSED HEALTHCARE PROFESSIONALS, INC.
|WOODBRIDGE
|160
|d $350,000-1 million
|BLESSED SACRAMENT CATHOLIC CHURCH
|ALEXANDRIA
|56
|d $350,000-1 million
|BLUE BRIDGE FINANCIAL, LLC
|RESTON
|32
|d $350,000-1 million
|BLUE MANTLE INC
|STERLING
|13
|d $350,000-1 million
|BLUE PEARL
|MCLEAN
|23
|d $350,000-1 million
|BLUE RASTER LLC
|ARLINGTON
|25
|d $350,000-1 million
|BLUE RIDGE GRILL II LLC
|ASHBURN
|81
|d $350,000-1 million
|BLUE RIDGE GRILL III LLC
|ASHBURN
|65
|d $350,000-1 million
|BLUE RIDGE GRILL LLC
|BRAMBLETON
|91
|d $350,000-1 million
|BLUE RIDGE NETWORKS, INC.
|CHANTILLY
|25
|d $350,000-1 million
|BLUE SKY INNOVATORS INC
|FAIRFAX
|32
|d $350,000-1 million
|BLUE STAR SOFTWARE LLC
|FALLS CHURCH
|38
|d $350,000-1 million
|BLUECHIP TECHNOLOGIES, LLC
|PURCELLVILLE
|24
|d $350,000-1 million
|BOAT PEOPLE S.O.S., INC.
|FALLS CHURCH
|46
|d $350,000-1 million
|BOLIMEX CONSTRUCTION, LLC
|STERLING
|66
|d $350,000-1 million
|BOOKS INTERNATIONAL INC
|DULLES
|75
|d $350,000-1 million
|BOULDER CREST RETREAT FOUNDATION
|BLUEMONT
|0
|d $350,000-1 million
|BOWERGROUPASIA, INC.
|FAIRFAX
|33
|d $350,000-1 million
|BOWERS DESIGN BUILD, INC.
|MCLEAN
|26
|d $350,000-1 million
|BPG HOTEL PARTNERS VII, LLC
|ASHBURN
|60
|d $350,000-1 million
|BRC INTERNATIONAL CORPORATION
|HAYMARKET
|20
|d $350,000-1 million
|BREAD AND CHOCOLATE, INC.
|ALEXANDRIA
|92
|d $350,000-1 million
|BREAKPOINT LABS LLC
|FALLS CHURCH
|48
|d $350,000-1 million
|BREEDEN MECHANICAL DESIGN INC
|MANASSAS
|61
|d $350,000-1 million
|BRENTWOOD DULLES CORNER, LLC
|HERNDON
|112
|d $350,000-1 million
|BRETT LLC
|BRISTOW
|10
|d $350,000-1 million
|BRIDGEPHASE LLC
|ARLINGTON
|63
|d $350,000-1 million
|BRIDGES SYSTEM INTEGRATION LLC
|HERNDON
|0
|d $350,000-1 million
|BRIGHT MASONRY, INC.
|FAIRFAX
|d $350,000-1 million
|BROAD RUN CONTRACTING, LLC
|ASHBURN
|67
|d $350,000-1 million
|BROAD RUN RECYCLING LLC
|MANASSAS
|43
|d $350,000-1 million
|BROTHER'S MECHANICAL, INC.
|LORTON
|d $350,000-1 million
|BROWN AUTOMOTIVE GROUP, LTD
|FAIRFAX
|0
|d $350,000-1 million
|BROWN'S ALEXANDRIA MOTORS II, INC
|ALEXANDRIA
|0
|d $350,000-1 million
|BROWN'S CENTERVILLE MOTORS, LLC
|MANASSAS
|40
|d $350,000-1 million
|BROWNS' CHANTILLY MOTORS LLC
|CHANTILLY
|48
|d $350,000-1 million
|BROWN'S DULLES MOTORS INC
|STERLING
|69
|d $350,000-1 million
|BROWN'S LEESBURG HYUNDAI,LLC
|LEESBURG
|31
|d $350,000-1 million
|BROWNS MANASSAS HYUNDAI LLC
|MANASSAS
|0
|d $350,000-1 million
|BROWN'S NOVA MOTORS, LLC
|FAIRFAX
|62
|d $350,000-1 million
|BROWN'S PRESTIGE CAR SALES & LEASING, INC.
|FAIRFAX
|75
|d $350,000-1 million
|BRUCKEDWARDS, INC
|HERNDON
|23
|d $350,000-1 million
|BRUINWAVE SOLUTIONS LLC
|VIENNA
|9
|d $350,000-1 million
|BRYTON HOMES, LLC
|MC LEAN
|16
|d $350,000-1 million
|BSI
|ALEXANDRIA
|64
|d $350,000-1 million
|BTREE SOLUTIONS INC
|HERNDON
|24
|d $350,000-1 million
|BUDDOBOT INC
|FAIRFAX
|39
|d $350,000-1 million
|BUHL ELECTRIC COMPANY INC
|STERLING
|78
|d $350,000-1 million
|BUICK GMC OF WOODBRIDGE INC
|WOODBRIDGE
|32
|d $350,000-1 million
|BUILDING AUTOMATION SERVICES I
|LORTON
|25
|d $350,000-1 million
|BUILDING SERVICE MANAGEMENT, INC.
|FALLS CHURCH
|255
|d $350,000-1 million
|BURDETTE SMITH & BISH LLC
|FAIRFAX
|49
|d $350,000-1 million
|BURKE CONSORTIUM INCORPORATED
|ALEXANDRIA
|0
|d $350,000-1 million
|BURNEY PARTNERS, LLC
|RESTON
|17
|d $350,000-1 million
|BURNINGCASTLE LLC
|ARLINGTON
|47
|d $350,000-1 million
|BURTALOO, LLC
|FAIRFAX
|0
|d $350,000-1 million
|BUSINESS ENGINEERING, INCORPORATED
|RESTON
|26
|d $350,000-1 million
|BUSINESS INTELLIGENCE SYSTEMS, INC.
|DUNN LORING
|0
|d $350,000-1 million
|BUSINESS MANAGEMENT ASSOCIATES, INC
|ALEXANDRIA
|63
|d $350,000-1 million
|BUSINESS PERFORMANCE SYSTEMS LLC
|ALEXANDRIA
|d $350,000-1 million
|C & E SERVICES, INC.
|VIENNA
|59
|d $350,000-1 million
|C & G IMPORTS INC
|ARLINGTON
|34
|d $350,000-1 million
|C & L CONTRACTORS, LTD.
|BURKE
|27
|d $350,000-1 million
|C&D TREE SERVICE, INC
|VIENNA
|d $350,000-1 million
|C.B. LUCAS CO., INC.
|DUMFRIES
|34
|d $350,000-1 million
|C2 ESSENTIALS, INC.
|CHANTILLY
|32
|d $350,000-1 million
|C2S CONSULTING GROUP
|HERNDON
|25
|d $350,000-1 million
|CAFESANO MANAGEMENT LLC
|STERLING
|105
|d $350,000-1 million
|CAISON JANITORIAL INC.
|ALEXANDRIA
|d $350,000-1 million
|CALNET INC.
|RESTON
|39
|d $350,000-1 million
|CALVARY
|ALEXANDRIA
|65
|d $350,000-1 million
|CAMBRIDGE HOLDINGS LLC
|VIENNA
|53
|d $350,000-1 million
|CAMPAIGN MAIL & DATA, INC.
|VIENNA
|48
|d $350,000-1 million
|CAMPAIGN SERVICES INC
|ALEXANDRIA
|24
|d $350,000-1 million
|CAMPBELL WEALTH MANAGEMENT, INC.
|ALEXANDRIA
|21
|d $350,000-1 million
|CAN SOFTTECH INC
|ALDIE
|23
|d $350,000-1 million
|CANA LLC
|GAINESVILLE
|29
|d $350,000-1 million
|CANOPY ONE SOLUTIONS INC
|CHANTILLY
|34
|d $350,000-1 million
|CAPITAL AREA TITLE LLC
|MC LEAN
|30
|d $350,000-1 million
|CAPITAL EDGE CONSULTING, INC.
|MC LEAN
|40
|d $350,000-1 million
|CAPITAL EXECUTIVE LIMOUSINE INC
|CLIFTON
|95
|d $350,000-1 million
|CAPITAL INVESTMENT ADVISORS, LLC
|ALEXANDRIA
|35
|d $350,000-1 million
|CAPITAL RESTAURANT GROUP INC.
|CHANTILLY
|34
|d $350,000-1 million
|CAPITOL BRIDGE LLC
|ARLINGTON
|38
|d $350,000-1 million
|CAPITOL CAREERS
|VIENNA
|35
|d $350,000-1 million
|CAPITOL CONSTRUCTION CORPORATION
|CHANTILLY
|34
|d $350,000-1 million
|CAPITOL EXHIBIT SERVICES INC
|MANASSAS
|64
|d $350,000-1 million
|CAPITOL SERVICES I
|FALLS CHURCH
|47
|d $350,000-1 million
|CARDIAC CARE ASSOCIATES, PC
|RESTON
|37
|d $350,000-1 million
|CARDINAL BAKERY, INC
|STERLING
|68
|d $350,000-1 million
|CARDINAL MULTI SERVICES
|ALEXANDRIA
|35
|d $350,000-1 million
|CARDINAL PARK FAMILY DENTAL CARE
|LEESBURG
|23
|d $350,000-1 million
|CARDINAL TITLE GROUP LLC
|CHANTILLY
|50
|d $350,000-1 million
|CARE NET
|LEESBURG
|32
|d $350,000-1 million
|CARE PERFECTIONS HEALTH SERVICES LLC
|MANASSAS
|104
|d $350,000-1 million
|CARE WITH LOVE, LLC
|FAIRFAX
|d $350,000-1 million
|CAREGIVERS HOME HEALTH SERVICES INC
|FALLS CHURCH
|98
|d $350,000-1 million
|CARING HANDS ANIMAL HOSPITAL OF ALEXANDRIA, LLC
|ALEXANDRIA
|28
|d $350,000-1 million
|CARING HANDS ANIMAL HOSPITAL OF ARLINGTON
|ARLINGTON
|35
|d $350,000-1 million
|CARING HANDS ANIMAL HOSPITALOF BRISTOW
|BRISTOW
|51
|d $350,000-1 million
|CARO LLC
|ARLINGTON
|65
|d $350,000-1 million
|CARON DESIGN, INC DBA CLOSETS BY DESIGN
|MANASSAS
|56
|d $350,000-1 million
|CASCADES AUTO BODY INC ALBERT J FORTIN
|STERLING
|d $350,000-1 million
|CASE CONSULTING, INC.
|LEESBURG
|38
|d $350,000-1 million
|CASE MANAGEMENT CONSULTING, LLC
|ALEXANDRIA
|26
|d $350,000-1 million
|CASEPOINT, LLC
|MC LEAN
|53
|d $350,000-1 million
|CATALYST SOLUTIONS, LLC
|STAFFORD
|0
|d $350,000-1 million
|CAVALIER HEALTHCARE SERVICES INC.
|ALEXANDRIA
|83
|d $350,000-1 million
|CAW PARTNERS INC
|FALLS CHURCH
|64
|d $350,000-1 million
|CCCI-GOV, INC.
|DULLES
|25
|d $350,000-1 million
|CDA, INC.
|STERLING
|47
|d $350,000-1 million
|CELERAPRO, LLC
|RESTON
|35
|d $350,000-1 million
|CENTENNIAL TECHNOLOGIES INC.
|LEESBURG
|d $350,000-1 million
|CENTER FOR CLIMATE AND ENERGY SOLUTIONS, INC.
|ARLINGTON
|19
|d $350,000-1 million
|CENTER FOR REGIONAL ECONOMIC COMPETITIVENESS
|ARLINGTON
|18
|d $350,000-1 million
|CENTRE LAW & CONSULTING LLC
|VIENNA
|44
|d $350,000-1 million
|CENTRESHORE INC DBA ASHBURN SERVICE AND TIRE, ELDEN STREET SERVICE AND TIRE
|HERNDON
|28
|d $350,000-1 million
|CENTURY STAIR COMPANY LLC
|HAYMARKET
|0
|d $350,000-1 million
|CERTIPATH, INC.
|RESTON
|37
|d $350,000-1 million
|CFS SERVICE CORPORATION
|WOODBRIDGE
|38
|d $350,000-1 million
|CHADWICK, WASHINGTON, MORIARTY, ELMORE& BUNN PC
|FAIRFAX
|51
|d $350,000-1 million
|CHADWICKS ON THE STRAND INC.
|ALEXANDRIA
|46
|d $350,000-1 million
|CHAINBRIDGE SOLUTIONS INC
|FAIRFAX
|36
|d $350,000-1 million
|CHANDLERS PLUMBING & HEATING CO INC
|FALLS CHURCH
|d $350,000-1 million
|CHANTILLY AIR, INC.
|MANASSAS
|34
|d $350,000-1 million
|CHANTILLY AUTO AND FLEET SERVICES, LLC
|CHANTILLY
|27
|d $350,000-1 million
|CHANTILLY AUTO BODY, INC.
|CHANTILLY
|57
|d $350,000-1 million
|CHANTILLY HOTEL, LLC
|CHANTILLY
|55
|d $350,000-1 million
|CHANTILLY YOUTH ASSOCIATION
|CHANTILLY
|d $350,000-1 million
|CHARMAY, INC.
|ALEXANDRIA
|29
|d $350,000-1 million
|CHERRYDALE VETERINARY MEDICIEN
|HERNDON
|34
|d $350,000-1 million
|CHESAPEAKE HOLDING COMPANY LLC
|CENTREVILLE
|45
|d $350,000-1 million
|CHESAPEAKE PAVING INC
|MANASSAS PARK
|11
|d $350,000-1 million
|CHESAPEAKE VETERINARY CARDIOLOGY ASSOCIATES
|LEESBURG
|80
|d $350,000-1 million
|CHESS CONSULTING LLC
|RESTON
|29
|d $350,000-1 million
|CHESTERBROOK RESIDENCES
|FALLS CHURCH
|55
|d $350,000-1 million
|CHEZ FRANCOIS OF GREAT FALLS, LLC
|GREAT FALLS
|90
|d $350,000-1 million
|CHOISYS TECHNOLOGY INC.
|ASHBURN
|37
|d $350,000-1 million
|CHRIST CHAPEL ASSEMBLIES OF GOD
|WOODBRIDGE
|112
|d $350,000-1 million
|CHRISTIAN RELIEF SERVICES CHARITIES, INC
|ALEXANDRIA
|d $350,000-1 million
|CHRISTIAN SIDING, LLC
|CHANTILLY
|d $350,000-1 million
|CHRISTOPHER MANAGEMENT, INC.
|OAKTON
|39
|d $350,000-1 million
|CITY STATE ENTERTAINMENT, LLC
|FAIRFAX
|38
|d $350,000-1 million
|CITYWORTH MORTGAGE LLC
|FAIRFAX
|71
|d $350,000-1 million
|CKA, LLC
|STERLING
|0
|d $350,000-1 million
|CKI ASSOCIATES INC
|ANNANDALE
|d $350,000-1 million
|CLASSIC CONCIERGE
|MIDDLEBURG
|d $350,000-1 million
|CLASSIC COTTAGES LLC
|ALEXANDRIA
|30
|d $350,000-1 million
|CLAWES CARPETS, INC
|FAIRFAX
|21
|d $350,000-1 million
|CLAXTON LOGISTICS SERVICES, LLC
|STAFFORD
|0
|d $350,000-1 million
|CLEARED SOLUTIONS, INC.
|VIENNA
|25
|d $350,000-1 million
|CLEARFOCUS TECHNOLOGIES, LLC
|LEESBURG
|31
|d $350,000-1 million
|CLEARLY AMAZING OUTLOOK LLC
|ASHBURN
|106
|d $350,000-1 million
|CLEARPATH OPERATIONS, LLC
|RESTON
|50
|d $350,000-1 million
|CLEARSIGHT ADVISORS, INC.
|MC LEAN
|29
|d $350,000-1 million
|CLEVERSPECK LLC
|HERNDON
|17
|d $350,000-1 million
|CLIMATIC HEATING AND COOLING, INC
|MIDDLEBURG
|34
|d $350,000-1 million
|CLJ INDUSTRIES INC
|WOODBRIDGE
|21
|d $350,000-1 million
|CLOUD NINE TECHNOLOGIES, INC.
|HERNDON
|48
|d $350,000-1 million
|CLOVER CONTRACTING, INC.
|FAIRFAX
|32
|d $350,000-1 million
|CLUTCHPOINT LLC
|HERNDON
|46
|d $350,000-1 million
|CMC CONCRETE CONSTRUCTION, INC.
|MANASSAS
|0
|d $350,000-1 million
|CMR CRANE AND RIGGING LLC
|WOODBRIDGE
|47
|d $350,000-1 million
|CMT SOLUTIONS, INC.
|FALLS CHURCH
|d $350,000-1 million
|COASTAL FLATS LLC
|FAIRFAX
|61
|d $350,000-1 million
|COASTAL FLATS TYSONS LLC
|MC LEAN
|57
|d $350,000-1 million
|COASTLINE LTD
|ALEXANDRIA
|20
|d $350,000-1 million
|CODE PLUS INC
|FAIRFAX
|36
|d $350,000-1 million
|CODEFRY LLC
|DULLES
|0
|d $350,000-1 million
|CODOS, LLC
|LEESBURG
|17
|d $350,000-1 million
|COGNITIO CORP.
|MCLEAN
|12
|d $350,000-1 million
|COHERE TECHNOLOGY GROUP LLC
|RESTON
|35
|d $350,000-1 million
|COLLABORAIT, INC
|FALLS CHURCH
|45
|d $350,000-1 million
|COLLABORATIVE MIND, LLC
|FAIRFAX
|17
|d $350,000-1 million
|COLLEGIATE SEALERS OF NORTHERN
|CHANTILLY
|36
|d $350,000-1 million
|COLLISION SPECIALIST OF FAIRFAX
|FAIRFAX
|33
|d $350,000-1 million
|COLOR-AD, INC.
|MANASSAS
|60
|d $350,000-1 million
|COLORWORLD PAINTING AND DRYWALL, INC.
|STERLING
|44
|d $350,000-1 million
|COLUMBIA ASSOCIATES IN PSYCHIATRY, P.C.
|ARLINGTON
|33
|d $350,000-1 million
|COLUMBIA BAPTIST CHURCH
|FALLS CHURCH
|142
|d $350,000-1 million
|COLUMBIA BOOKS INC
|ARLINGTON
|d $350,000-1 million
|COLUMBIA COLLEGE, INC.
|VIENNA
|115
|d $350,000-1 million
|COMFORT MANAGEMENT CORPORATE
|MANASSAS
|82
|d $350,000-1 million
|COMMERCIAL CONCRETE INC.
|CHANTILLY
|d $350,000-1 million
|COMMITPOINT INC
|LANSDOWNE
|35
|d $350,000-1 million
|COMMONWEALTH JOE LLC
|ARLINGTON
|64
|d $350,000-1 million
|COMMONWEALTH PAVING, INC.
|MANASSAS
|80
|d $350,000-1 million
|COMMONWEALTH TRADING PARTNERS INC.
|ALEXANDRIA
|24
|d $350,000-1 million
|COMMUNITY ANTI-DRUG COALITIONS
|ALEXANDRIA
|0
|d $350,000-1 million
|COMMUNITY ASSOCIATION MANAGEMENT PROFESSIONALS
|FAIRFAX
|31
|d $350,000-1 million
|COMMUNITY LIVING ALTERNATIVES CORPORATION
|FAIRFAX
|122
|d $350,000-1 million
|COMMUNITY VISIONS LLC
|DUMFRIES
|d $350,000-1 million
|COMMUNITYFORCE, INC.
|ASHBURN
|22
|d $350,000-1 million
|COMPETITIVE INNOVATIONS, LLC
|ARLINGTON
|29
|d $350,000-1 million
|COMPONENTWISE SOLUTIONS, INC
|SPRINGFIELD
|46
|d $350,000-1 million
|COMPROBASE INC
|STERLING
|0
|d $350,000-1 million
|COMPTON & DULING, LC
|WOODBRIDGE
|22
|d $350,000-1 million
|COMTRIX SOLUTIONS, INC.
|ALDIE
|38
|d $350,000-1 million
|CONCOURSE FEDERAL GROUP
|ALEXANDRIA
|0
|d $350,000-1 million
|CONFIMINDS LLC
|HERNDON
|0
|d $350,000-1 million
|CONFLICT KINETICS CORPORATION
|STERLING
|40
|d $350,000-1 million
|CONNECT FOR EDUCATION, INC.
|HERNDON
|24
|d $350,000-1 million
|CONNECTIVITY SOLUTUIONS INC
|STERLING
|35
|d $350,000-1 million
|CONSTELLATION INC.
|MC LEAN
|23
|d $350,000-1 million
|CONSTRUCTION SYSTEMS GROUP, INC.
|MC LEAN
|19
|d $350,000-1 million
|CONSUMERS CHOICE
|LORTON
|10
|d $350,000-1 million
|CONTINUITY OPERATIONS GROUP, LLC
|MC LEAN
|d $350,000-1 million
|CONTINUUM ASSOCIATES
|MC LEAN
|138
|d $350,000-1 million
|CONTRACT SOLUTIONS, INC.
|MANASSAS
|76
|d $350,000-1 million
|CONVIRGENCE CONSULTING CORP
|ASHBURN
|14
|d $350,000-1 million
|COOL MINDS, LLC
|ALDIE
|19
|d $350,000-1 million
|COPPER RIVER INFASTRUCTURE SERVICES, LLC
|CHANTILLY
|28
|d $350,000-1 million
|COPPER RIVER SHARED SERVICES
|CHANTILLY
|61
|d $350,000-1 million
|COPPER RIVER TECHNOLOGIES
|CHANTILLY
|32
|d $350,000-1 million
|CORE ONE SOLUTIONS LLC
|STERLING
|41
|d $350,000-1 million
|CORE SECURE LLC
|MANASSAS
|42
|d $350,000-1 million
|CORMAC CORPORATION
|HERNDON
|48
|d $350,000-1 million
|CORTINA PRODUCTIONS
|MC LEAN
|d $350,000-1 million
|CORVIUM, INC
|RESTON
|0
|d $350,000-1 million
|CORY ASH
|BRISTOW
|31
|d $350,000-1 million
|COUGAAR SOFTWARE, INC
|FAIRFAX
|21
|d $350,000-1 million
|COUNCIL ON SOCIAL WORK EDUCATION
|ALEXANDRIA
|35
|d $350,000-1 million
|COUNTERPOINT CONSULTING, INC.
|VIENNA
|48
|d $350,000-1 million
|COUNTRY BUICK GMC OF LEESBURG, LLC
|LEESBURG
|35
|d $350,000-1 million
|COUNTRYSIDE ORTHOPAEDICS
|LEESBURG
|28
|d $350,000-1 million
|COUNTRYSIDE SILO INC
|GREAT FALLS
|80
|d $350,000-1 million
|COVENANT HOLDINGS GROUP, LLC
|FAIRFAX
|199
|d $350,000-1 million
|COWAN & ASSOCIATES INC.
|ALEXANDRIA
|43
|d $350,000-1 million
|COX, MATTHEWS AND ASSOCIATES, INC
|FAIRFAX
|20
|d $350,000-1 million
|CRAFT MASONRY
|STAFFORD
|77
|d $350,000-1 million
|CRAFTMARK HOMES INC
|MC LEAN
|44
|d $350,000-1 million
|CRAFTSMAN HOLDINGS LLC
|FAIRFAX
|49
|d $350,000-1 million
|CRAYTEK, INC.
|SPRINGFIELD
|25
|d $350,000-1 million
|CRICKET MEDIA, INC
|MC LEAN
|40
|d $350,000-1 million
|CRIGGER CONTRACTING INC
|MANASSAS
|56
|d $350,000-1 million
|CRISAK INC
|PURCELLVILLE
|24
|d $350,000-1 million
|CROSS SCREEN MEDIA, LLC
|ALEXANDRIA
|30
|d $350,000-1 million
|CRP MANAGEMENT GROUP INC.
|ASHBURN
|67
|d $350,000-1 million
|CRYSTAL AQUATICS, INC.
|CHANTILLY
|0
|d $350,000-1 million
|CRYSTAL MANAGEMENT, LLC
|LEESBURG
|41
|d $350,000-1 million
|CSM SOLUTIONS INC
|LEESBURG
|58
|d $350,000-1 million
|CSR, INC
|ARLINGTON
|17
|d $350,000-1 million
|CTG, INC.
|OAKTON
|32
|d $350,000-1 million
|CUBEX GLOBAL STRATEGIES LLC
|LANSDOWNE
|28
|d $350,000-1 million
|CULPEPPER GARDEN I, INC.
|ARLINGTON
|0
|d $350,000-1 million
|CURATOR SOLUTIONS
|HERNDON
|13
|d $350,000-1 million
|CUSTOM SHEET METAL, INC
|STERLING
|40
|d $350,000-1 million
|CUSTOM SOFTWARE SYSTEMS, INC.
|LEESBURG
|0
|d $350,000-1 million
|CVY OF ALEXANDRIA, LLC
|ALEXANDRIA
|49
|d $350,000-1 million
|CYBER DEFENSE SOLUTIONS, LLC
|LORTON
|41
|d $350,000-1 million
|CYBER DEFENSE TECHNOLOGIES LLC
|STERLING
|26
|d $350,000-1 million
|CYBERBAHN FEDERAL SOLUTIONS LLC
|ARLINGTON
|0
|d $350,000-1 million
|CYBERTEK LLC
|MC LEAN
|d $350,000-1 million
|CYFIR LLC
|ASHBURN
|17
|d $350,000-1 million
|CYPHER, LLC
|LEESBURG
|0
|d $350,000-1 million
|CYPRESS CONTRACTING LLC
|STERLING
|46
|d $350,000-1 million
|CYPRESS INTERNATIONAL INC
|ALEXANDRIA
|24
|d $350,000-1 million
|CYPRUS INC
|ALEXANDRIA
|45
|d $350,000-1 million
|CYVIZ LLC
|ARLINGTON
|19
|d $350,000-1 million
|D&V AUTOBODY MASTERS, LLC.
|STERLING
|30
|d $350,000-1 million
|D&V, INC.
|DULLES
|37
|d $350,000-1 million
|D.A. FOSTER COMPANY
|ALDIE
|58
|d $350,000-1 million
|D.N.F., INC.
|CHANTILLY
|91
|d $350,000-1 million
|D3 SYSTEMS, INC.
|MCLEAN
|33
|d $350,000-1 million
|DANDAN PC, INC.
|CLIFTON
|105
|d $350,000-1 million
|DANIEL POTH, O.D. AND ASSOCIATES, P.C.
|VIENNA
|48
|d $350,000-1 million
|DATA INTELLIGENCE TECHNOLOGIES, INC.
|ARLINGTON
|44
|d $350,000-1 million
|DATA INTERFUSE, LLC
|VIENNA
|41
|d $350,000-1 million
|DATA MACHINES CORP.
|ASHBURN
|36
|d $350,000-1 million
|DATA STORAGE SCIENCE, LLC
|ASHBURN
|17
|d $350,000-1 million
|DATASYNC TECHNOLOGIES INC
|RESTON
|31
|d $350,000-1 million
|DATAWIZ CORPORATION
|MC LEAN
|56
|d $350,000-1 million
|DAVID ORR ASSOCIATES, INC.
|RESTON
|25
|d $350,000-1 million
|DAVID T SCOTT & ASSOCIATES LLC
|ARLINGTON
|23
|d $350,000-1 million
|DAVIDSON EDUCATION, LLC
|RESTON
|92
|d $350,000-1 million
|DAVIS INDUSTRIES, INC.
|LORTON
|36
|d $350,000-1 million
|DAY AND NIGHT PRINTING, INC
|VIENNA
|34
|d $350,000-1 million
|DBI ARCHITECTS, INC
|RESTON
|42
|d $350,000-1 million
|DCJET SERVICES LLC
|MANASSAS
|46
|d $350,000-1 million
|DCMC, LLC
|ALEXANDRIA
|d $350,000-1 million
|DCMOBILITY HOLDINGS LCC
|VIENNA
|22
|d $350,000-1 million
|DDG VIRGINIA ENGINEERING PC
|FAIRFAX
|22
|d $350,000-1 million
|DEAN & COMPANY STRATEGY CONSULTANTS, LLC
|MC LEAN
|45
|d $350,000-1 million
|DECISIVE POINT CONSULTING GROUP LLC
|FAIRFAX STATION
|81
|d $350,000-1 million
|DECLARATION NETWORKS GROUP, INC.
|VIENNA
|0
|d $350,000-1 million
|DECLERCQ INC
|STERLING
|101
|d $350,000-1 million
|DEEPMILE NETWORKS, LLC
|ARLINGTON
|60
|d $350,000-1 million
|DEFENSE CONTRACTING ACTIVITY, LLC
|CHANTILLY
|83
|d $350,000-1 million
|DEL RAY GLASS INC
|ALEXANDRIA
|57
|d $350,000-1 million
|DELTA CONSULTING GROUP INC
|WOODBRIDGE
|0
|d $350,000-1 million
|DELVIOM LLC
|ASHBURN
|33
|d $350,000-1 million
|DEMOSPHERE INTERNATIONAL INC
|FALLS CHURCH
|23
|d $350,000-1 million
|DENSIFICATION, INC.
|PAEONIAN SPRINGS
|28
|d $350,000-1 million
|DENTOPIA INC
|MANASSAS
|d $350,000-1 million
|DEPENDABLE HOME HEALTH SERVICES, INC.
|ALEXANDRIA
|110
|d $350,000-1 million
|DESIGN GLAZING CONCEPTS LLC
|STERLING
|28
|d $350,000-1 million
|DESIGNERS INSURANCE AGENCY
|FAIRFAX
|d $350,000-1 million
|DEVAL LLC
|VIENNA
|13
|d $350,000-1 million
|DFUSE TECHNOLOGIES, INC.
|ASHBURN
|0
|d $350,000-1 million
|DH COMPANIES LLC
|MANASSAS
|d $350,000-1 million
|DH TECHNOLOGIES LLC
|LEESBURG
|33
|d $350,000-1 million
|DHALIWAL TRANSPORT INC
|HAYMARKET
|0
|d $350,000-1 million
|DIAS CONCRETE INC
|NOKESVILLE
|34
|d $350,000-1 million
|DIGITAL CLOAK LLC
|STAFFORD
|84
|d $350,000-1 million
|DIGITAL CONSULTANTS LLC
|ALEXANDRIA
|d $350,000-1 million
|DIGITAL OFFICE PRODUCTS
|MC LEAN
|23
|d $350,000-1 million
|DIGITAL OPERATIVES LLC
|DUNN LORING
|20
|d $350,000-1 million
|DIGITAL TECHNOLOGIES, INC
|STERLING
|19
|d $350,000-1 million
|DIGITAL TRUSTED IDENTITY SERVICES LLC
|ALEXANDRIA
|28
|d $350,000-1 million
|DIMURO GINSBERG PC
|ALEXANDRIA
|18
|d $350,000-1 million
|DINO SOFTWARE CORPORATION
|ALEXANDRIA
|d $350,000-1 million
|DIRECT PATH CORPORATION
|ALEXANDRIA
|37
|d $350,000-1 million
|DIRECT RESPONSEE CONSULTING SERVICES
|FALLS CHURCH
|31
|d $350,000-1 million
|DISTRIBUTED COMPUTING SYSTEM SOLUTIONS PROVIDER INC.
|HERNDON
|23
|d $350,000-1 million
|DISTRICT BBQ
|FALLS CHURCH
|30
|d $350,000-1 million
|DISTRICT CAPITAL PARTNERS, LLC
|MC LEAN
|21
|d $350,000-1 million
|DISTRICT CLEAN, LLC
|FAIRFAX
|80
|d $350,000-1 million
|DIVERSE MASONRY CORPORATION
|CATHARPIN
|64
|d $350,000-1 million
|DIVERSIFIED EDUCATIONAL SERVICES, INC
|MIDDLEBURG
|36
|d $350,000-1 million
|DIVERSIFIED REPORTING SERVICES, INC.
|ALEXANDRIA
|31
|d $350,000-1 million
|DJS FINANCIAL SERVICES LLC
|ALEXANDRIA
|30
|d $350,000-1 million
|DMY ENGINEERING CONSULTANTS INC
|CHANTILLY
|58
|d $350,000-1 million
|DOBSON DAVANZO & ASSOCIATES LLC
|VIENNA
|22
|d $350,000-1 million
|DOHERTY PLUMBING CO., INC.
|CHANTILLY
|37
|d $350,000-1 million
|DOMINION JEWELERS
|FALLS CHURCH
|25
|d $350,000-1 million
|DOMINION PLASTIC SURGERY, LLC
|FALLS CHURCH
|13
|d $350,000-1 million
|DOMINION SURVEYORS INC
|ALEXANDRIA
|35
|d $350,000-1 million
|DOMINION TOWING, INC.
|LORTON
|32
|d $350,000-1 million
|DON TITO OF CLARENDON INC
|ARLINGTON
|0
|d $350,000-1 million
|DORREAN LLC
|RESTON
|36
|d $350,000-1 million
|DOUGLAS STUART LLC
|DULLES
|45
|d $350,000-1 million
|DP CAPITAL LLC
|FALLS CHURCH
|47
|d $350,000-1 million
|DPR SOLUTIONS INC
|ASHBURN
|43
|d $350,000-1 million
|DRAINAGE AND EROSION SOLUTIONS FAIRFAX, LLC
|FALLS CHURCH
|0
|d $350,000-1 million
|DREAMPAK LLC
|MC LEAN
|d $350,000-1 million
|DTP HOLDING, LLC
|ALEXANDRIA
|20
|d $350,000-1 million
|DULLES ELECTRIC SUPPLY CORP
|STERLING
|75
|d $350,000-1 million
|DULLES GEOTECHNICAL AND MATERIAL TESTING SERVICES INC
|CHANTILLY
|29
|d $350,000-1 million
|DULLES HOTEL LIMITED LC
|VIENNA
|68
|d $350,000-1 million
|DULLES PLUMBING GROUP, INC.
|STERLING
|43
|d $350,000-1 million
|DUPONT VENTURES LLC
|ARLINGTON
|31
|d $350,000-1 million
|DUTY FIRST CONSULTING, LLC
|VIENNA
|0
|d $350,000-1 million
|DWATTS CONSTRUCTION LLC
|ALEXANDRIA
|26
|d $350,000-1 million
|DWYER DESIGN GROUP P.C.
|LEESBURG
|21
|d $350,000-1 million
|DWYER PLUMBING INC
|LORTON
|24
|d $350,000-1 million
|DYNAMIC ANIMATION SYSTEMS (DAS)
|CHANTILLY
|d $350,000-1 million
|DYNAMIC SOLUTIONS TECHNOLOGY, LLC
|BRISTOW
|0
|d $350,000-1 million
|DYNAMIC TECHNOLOGY, INC
|ASHBURN
|39
|d $350,000-1 million
|DYNOLOGY CORPORATION
|VIENNA
|23
|d $350,000-1 million
|E GROUP INC, THE
|RESTON
|40
|d $350,000-1 million
|E. E. WINE, INC.
|MANASSAS
|151
|d $350,000-1 million
|EAGLE AVIATION SERVICES & TECHNOLOGY, INC
|GAINESVILLE
|26
|d $350,000-1 million
|EAGLE HARBOR, L.L.C.
|MANASSAS
|159
|d $350,000-1 million
|EAGLE PRO CLEAN, INC.
|STAFFORD
|60
|d $350,000-1 million
|EAR NOSE & THOAT SPECIALISTS OF NORTHERN VIRGINIA PC
|SPRINGFIELD
|48
|d $350,000-1 million
|EARTHWALK COMMUNICATIONS, INC.
|MANASSAS
|43
|d $350,000-1 million
|EASSET SOLUTIONS LLC
|FALLS CHURCH
|48
|d $350,000-1 million
|EAST O&M LLC
|GAINESVILLE
|93
|d $350,000-1 million
|EASTERN APPLICATORS INC.
|MANASSAS
|d $350,000-1 million
|EASY DYNAMICS CORP.
|MC LEAN
|55
|d $350,000-1 million
|EBERLE COMMUNICATIONS GROUP, INC.
|MC LEAN
|d $350,000-1 million
|ECC ENTERPRISES HOLDING COMPANY LLC
|MANASSAS
|208
|d $350,000-1 million
|ECHO RIDGE, LLC
|STERLING
|32
|d $350,000-1 million
|E-CLIPS INC
|MCLEAN
|44
|d $350,000-1 million
|ECOMPEX, INC.
|RESTON
|0
|d $350,000-1 million
|E-COSYSTEMS LLC
|MC LEAN
|24
|d $350,000-1 million
|EDC CONSULTING LLC
|MCLEAN
|5
|d $350,000-1 million
|EDCOUNT, LLC
|ALEXANDRIA
|25
|d $350,000-1 million
|EDGE SERVICES, INC.
|STAFFORD
|54
|d $350,000-1 million
|EDJ ASSOCIATES, INC.
|HERNDON
|44
|d $350,000-1 million
|EDLIN SCHOOL, INC.
|RESTON
|31
|d $350,000-1 million
|EDMONDS ENTERPRISE SERVICES, INC.
|ALEXANDRIA
|11
|d $350,000-1 million
|EHLERT / BRYAN INC.
|VIENNA
|34
|d $350,000-1 million
|EIGHTH DAY DESIGN INC
|FALLS CHURCH
|27
|d $350,000-1 million
|EKIN SOLUTIONS INC
|HERNDON
|30
|d $350,000-1 million
|ELDER OPTIONS SENIOR CARE, LLC
|FAIRFAX
|93
|d $350,000-1 million
|ELECTRONIC HOME ENVIRONMENTS
|STERLING
|25
|d $350,000-1 million
|ELITE RESTAURANT GROUP, INC.
|FAIRFAX
|68
|d $350,000-1 million
|ELIZA CODY
|RESTON
|25
|d $350,000-1 million
|ELLISDALE CONSTRUCTION, LLC
|LEESBURG
|30
|d $350,000-1 million
|ELPP INC
|ALEXANDRIA
|42
|d $350,000-1 million
|EMPLOYMENT ADVOCATES GROUP LLC
|MANASSAS
|0
|d $350,000-1 million
|EMPLOYMENT ENTERPRISES INC
|MANASSAS
|35
|d $350,000-1 million
|EMPSON (USA) INC
|ALEXANDRIA
|24
|d $350,000-1 million
|EMW,INC
|HERNDON
|24
|d $350,000-1 million
|ENDERA SYSTEMS, LLC
|MCLEAN
|19
|d $350,000-1 million
|ENDLESS POTENIAL INC.
|ASHBURN
|19
|d $350,000-1 million
|ENDYNA INC
|MC LEAN
|22
|d $350,000-1 million
|ENGINEERING AND TECHNICAL
|STERLING
|33
|d $350,000-1 million
|ENLIVEN TECHNOLOGIES INC.
|HERNDON
|38
|d $350,000-1 million
|ENQUIZIT INCORPORATED
|MC LEAN
|48
|d $350,000-1 million
|ENTERPRISE BUSINESS SOLUTIONS
|FALLS CHURCH
|0
|d $350,000-1 million
|ENTERPRISE KNOWLEDGE LLC
|ARLINGTON
|45
|d $350,000-1 million
|ENTERPRISE SOLUTIONS AND MANAGEMENT, INC.
|SPRINGFIELD
|58
|d $350,000-1 million
|ENTERPRISE SOLUTIONS INC
|FALLS CHURCH
|18
|d $350,000-1 million
|ENTWINED TECHNOLOGIES, INC.
|HAYMARKET
|40
|d $350,000-1 million
|ENVIROGROW LAWN & LANDSCAPING INC.
|FAIRFAX
|44
|d $350,000-1 million
|ENVIRONMENTAL CONSULTANTS & CONTRACTORS INC
|CHANTILLY
|26
|d $350,000-1 million
|EPIC SYSTEMS INC
|ASHBURN
|35
|d $350,000-1 million
|EPLING LANDSCAPING & LAWN SERVICE INC
|BLUEMONT
|43
|d $350,000-1 million
|ERP CLOUD TECHNOLOGIES, LLC
|HERNDON
|33
|d $350,000-1 million
|ESC, INC.
|ARLINGTON
|49
|d $350,000-1 million
|ESCAPE SALON & DAY SPA 3 INC.
|MANASSAS
|44
|d $350,000-1 million
|ESOLUTIONSFIRST, LLC
|RESTON
|31
|d $350,000-1 million
|E-TRON SYSTEMS, INC.
|LORTON
|95
|d $350,000-1 million
|EVANS CONSOLES INCORPORATED
|VIENNA
|35
|d $350,000-1 million
|EVEREADY HOME CARE, LLC
|DUMFRIES
|105
|d $350,000-1 million
|EVERGREEN CC, LLC
|WOODBRIDGE
|30
|d $350,000-1 million
|EVERGREEN DISPOSAL INC
|STERLING
|40
|d $350,000-1 million
|EVERY CITIZEN HAS OPPORTUNITIES
|LEESBURG
|71
|d $350,000-1 million
|EXCEL COURIER, INC.
|STERLING
|39
|d $350,000-1 million
|EXCEL HOLDINGS 10 LLC
|ARLINGTON
|28
|d $350,000-1 million
|EXCENTIUM INC
|RESTON
|70
|d $350,000-1 million
|EXCEPTIONAL CHILDRENS CENTER INC
|SPRINGFIELD
|39
|d $350,000-1 million
|EXCIDION, INC
|VIENNA
|24
|d $350,000-1 million
|EXECUTECH STRATEGIC CONSULTING, LLC
|WOODBRIDGE
|31
|d $350,000-1 million
|EXECUTIVE COMMUNICATIONS CORPORATION
|SPRINGFIELD
|20
|d $350,000-1 million
|EXECUTIVE GLASS SERVICES INC.
|STERLING
|34
|d $350,000-1 million
|EXECVISION, INC.
|ARLINGTON
|27
|d $350,000-1 million
|EXPLUS, INC.
|STERLING
|57
|d $350,000-1 million
|EXPOVISION, INC
|FALLS CHURCH
|34
|d $350,000-1 million
|EXPRESS CATERING, INC.
|ARLINGTON
|136
|d $350,000-1 million
|EXTERIOR MEDICS INC.
|SPRINGFIELD
|d $350,000-1 million
|EX-ZEL JANITORIAL SERVICES, INC.
|STERLING
|86
|d $350,000-1 million
|EYE CONSULTANTS OF NORTHERN VIRGINIA, PC
|SPRINGFIELD
|47
|d $350,000-1 million
|F L PINTO COMPANIES LLC
|MC LEAN
|23
|d $350,000-1 million
|F TURNER REUTER, JR. ENTERPRISES, INC
|MIDDLEBURG
|0
|d $350,000-1 million
|FACETS CARES, INC.
|FAIRFAX
|34
|d $350,000-1 million
|FACILITY ENGINEERING ASSOCIATES, PC
|FAIRFAX
|32
|d $350,000-1 million
|FAIR OAKS MOTORS INC
|CHANTILLY
|93
|d $350,000-1 million
|FAIR OAKS ORTHOPAEDIC ASSOCIATES
|FAIRFAX
|50
|d $350,000-1 million
|FAIR OAKS SURGICAL ASSOCIATES, LLC
|FAIRFAX
|29
|d $350,000-1 million
|FAIRFAX CARWASH INC.
|FAIRFAX
|103
|d $350,000-1 million
|FAIRFAX COLLISION CENTER, LLC
|CHANTILLY
|40
|d $350,000-1 million
|FAIRFAX COLON & RECTAL SURGERY, PC
|FAIRFAX
|0
|d $350,000-1 million
|FAIRFAX COMMUNITY CHURCH OF GOD
|FAIRFAX
|40
|d $350,000-1 million
|FAIRFAX HYUNDAI, INC.
|FAIRFAX
|84
|d $350,000-1 million
|FAIRFAX ICE ARENA INC.
|FAIRFAX
|70
|d $350,000-1 million
|FAIRFAX ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY PC
|FAIRFAX
|86
|d $350,000-1 million
|FAIRFAX STATION ENTERPRISES, LLC
|FAIRFAX STATION
|35
|d $350,000-1 million
|FAIRFAX UNIVERSITY OF AMERICA
|FAIRFAX
|105
|d $350,000-1 million
|FALCON HEATING AND AIR CONDITI
|STERLING
|0
|d $350,000-1 million
|FALKEN INDUSTRIES LLC
|MANASSAS
|67
|d $350,000-1 million
|FALLS CHURCH AUTO BODY, LTD.
|FALLS CHURCH
|60
|d $350,000-1 million
|FAMILY PRIORITY, LLC
|FAIRFAX
|60
|d $350,000-1 million
|FANNON PETROLEUM SERVICE INC.
|GAINESVILLE
|25
|d $350,000-1 million
|FANTASTIC FRITZBE S GOODTIME EMPORIUM INC
|FAIRFAX
|45
|d $350,000-1 million
|FASHION LAVA INC
|MC LEAN
|142
|d $350,000-1 million
|FD STONEWATER, LLC
|ARLINGTON
|26
|d $350,000-1 million
|FEC MANAGEMENT
|FAIRFAX
|15
|d $350,000-1 million
|FEDCOMP, INC.
|FAIRFAX
|21
|d $350,000-1 million
|FEDERAL ENGINEERING INC
|FAIRFAX
|38
|d $350,000-1 million
|FEDERAL GOVERNMENT EXPERTS, LLC
|BAILEY'S CROSSROADS
|0
|d $350,000-1 million
|FEDERAL LOCK AND SAFE, INC.
|ARLINGTON
|34
|d $350,000-1 million
|FEDERAL SCHEDULES INC.
|HERNDON
|18
|d $350,000-1 million
|FEDPOINT SYSTEMS LLC
|FAIRFAX
|0
|d $350,000-1 million
|FEDWRITERS, INC.
|FAIRFAX
|64
|d $350,000-1 million
|FENIX GROUP, INC
|CHANTILLY
|25
|d $350,000-1 million
|FG DEV GROUP LLC
|ALEXANDRIA
|107
|d $350,000-1 million
|FG TENN
|MC LEAN
|113
|d $350,000-1 million
|FIBER NETWORK SERVICES INCORPORATED
|GAINESVILLE
|d $350,000-1 million
|FINANCIAL NETWORK AUDIT, LLC
|ALEXANDRIA
|29
|d $350,000-1 million
|FINE LANDSCAPES, LTD.
|STERLING
|45
|d $350,000-1 million
|FIRE TEAM SOLUTIONS, LLC
|RESTON
|11
|d $350,000-1 million
|FIREBIRDS OF GAINESVILLE LLC
|GAINESVILLE
|98
|d $350,000-1 million
|FIREHOOK OF VIRGINIA, INC.
|CHANTILLY
|125
|d $350,000-1 million
|FIREWORKS ARLINGTON LLC
|ARLINGTON
|39
|d $350,000-1 million
|FIRST BAPTIST CHURCH OF ALEXANDRIA
|ALEXANDRIA
|0
|d $350,000-1 million
|FIRST BAPTIST CHURCH OF CLARENDON CHILD DEVELOPMENT CENTER
|ARLINGTON
|65
|d $350,000-1 million
|FIRST BAPTIST CHURCH OF WOODBRIDGE, INC.
|WOODBRIDGE
|65
|d $350,000-1 million
|FIRST DIVISION CONSULTING, INCORPORTATED
|BURKE
|62
|d $350,000-1 million
|FIRST PRINCIPLES INC
|WOODBRIDGE
|13
|d $350,000-1 million
|FIRVIDA CONSTRUCTION CORPORATION
|DUMFRIES
|51
|d $350,000-1 million
|FITZWATER AND DEAN, PLC
|WOODBRIDGE
|27
|d $350,000-1 million
|FIVE STAR PORTABLES INC.
|STERLING
|21
|d $350,000-1 million
|FIVE STAR SEPTIC, INC.
|STERLING
|36
|d $350,000-1 million
|FLEET TRANSPORTATION LLC
|ALEXANDRIA
|50
|d $350,000-1 million
|FLETCHER, HEALD & HILDRETH, PLC
|ARLINGTON
|27
|d $350,000-1 million
|FLEXPROFESSIONALS, LLC
|MC LEAN
|95
|d $350,000-1 million
|FLEXWIND INC
|CHANTILLY
|20
|d $350,000-1 million
|FLORIS UNITED METHODIST CHURCH
|HERNDON
|0
|d $350,000-1 million
|FLUET & ASSOCIATES PLLC
|TYSONS
|26
|d $350,000-1 million
|FLYWHEEL DATA LLC
|ARLINGTON
|22
|d $350,000-1 million
|FOCUS HOLDINGS USA, INC.
|VIENNA
|26
|d $350,000-1 million
|FOOD ALLERGY RESEARCH & EDUCATION INC
|MCLEAN
|40
|d $350,000-1 million
|FORD'S ON MAINE - SOUTH RIDING, LLC
|CHANTILLY
|50
|d $350,000-1 million
|FORD'S ON MAINE, LLC
|ASHBURN
|54
|d $350,000-1 million
|FORE GOLF TRAIL LLC
|MANASSAS
|251
|d $350,000-1 million
|FOREFRONT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATION
|HERNDON
|d $350,000-1 million
|FORELLA GROUP, LLC
|CHANTILLY
|d $350,000-1 million
|FORM ARCHITECTS, PLLC
|ARLINGTON
|23
|d $350,000-1 million
|FOSTER CONSULTING INC.
|FAIRFAX
|35
|d $350,000-1 million
|FOSTER HOME IMPROVEMENT
|LORTON
|28
|d $350,000-1 million
|FOUNDATION INSURANCE GROUP
|FALLS CHURCH
|11
|d $350,000-1 million
|FOUNDING FARMERS RESTON LLC
|RESTON
|126
|d $350,000-1 million
|FOUR, LLC
|HERNDON
|38
|d $350,000-1 million
|FOURTHWALL MEDIA, INC.
|STERLING
|443
|d $350,000-1 million
|FOXBRIDGE OPERATOR LLC
|MCLEAN
|96
|d $350,000-1 million
|FRAMEWORK DEVELOPMENT GROUP, L.L.C.
|ASHBURN
|d $350,000-1 million
|FRAYM, INC
|MCLEAN
|30
|d $350,000-1 million
|FRESH CONNECTIONS CATERING LIMITED LIABILITY COMPANY
|CHANTILLY
|55
|d $350,000-1 million
|FRESH GRAVITY INC
|ARLINGTON
|20
|d $350,000-1 million
|FRIENDLY HEARTS LTD.
|CHANTILLY
|34
|d $350,000-1 million
|FULL SUITE SOLUTIONS, LLC
|HERNDON
|14
|d $350,000-1 million
|FUNCTION ENTERPRISES INC.
|SPRINGFIELD
|0
|d $350,000-1 million
|FUSION PPT LLC
|VIENNA
|7
|d $350,000-1 million
|G & C FLEET SERVICE L L C
|CHANTILLY
|29
|d $350,000-1 million
|G & R TECHNICAL SOLUTIONS LLC
|ASHBURN
|0
|d $350,000-1 million
|G T ELECTRIC SERVICES, INC.
|LORTON
|56
|d $350,000-1 million
|G2 GLOBAL SOLUTIONS LLC
|GAINESVILLE
|46
|d $350,000-1 million
|GAGHAN MECHANICAL, INC
|ALEXANDRIA
|40
|d $350,000-1 million
|GALAXY GRANITE & MARBLE INC
|ASHBURN
|21
|d $350,000-1 million
|GALICIA CONSTRUCTION CORPORATION
|FAIRFAX STATION
|0
|d $350,000-1 million
|GALL ZEIDLER CONSULTANTS LLC
|ASHBURN
|0
|d $350,000-1 million
|GARNIER THIEBAUT INC
|ARLINGTON
|0
|d $350,000-1 million
|GASTROENTEROLOGY ASSOCIATES PC
|MANASSAS
|77
|d $350,000-1 million
|GATEKEEPER, INC
|STERLING
|22
|d $350,000-1 million
|GATES HUDSON SERVICES, LLC
|FAIRFAX
|23
|d $350,000-1 million
|GAV MANAGEMENT, LLC
|BURKE
|151
|d $350,000-1 million
|GCB CORPORATION
|MCLEAN
|23
|d $350,000-1 million
|GCUBED ENTERPRISES, INC.
|STAFFORD
|0
|d $350,000-1 million
|GCYBER, LLC
|ARLINGTON
|39
|d $350,000-1 million
|GD VA, PLLC
|VIENNA
|49
|d $350,000-1 million
|GENCO SYSTEMS INC.
|HERNDON
|38
|d $350,000-1 million
|GENESIC SEMICONDUCTOR INC
|STERLING
|14
|d $350,000-1 million
|GEORGE K DEGNON ASSOCIATES, INC
|MCLEAN
|d $350,000-1 million
|GEOSPARK ANALYTICS INC
|HERNDON
|23
|d $350,000-1 million
|GEOSPATIAL CONSULTING GROUP INTERNATIONAL, LLC
|ALEXANDRIA
|36
|d $350,000-1 million
|GEOSTRUCTURES, INC.
|PURCELLVILLE
|29
|d $350,000-1 million
|GEOTECHNICAL SOLUTIONS, INC.
|CHANTILLY
|49
|d $350,000-1 million
|GERENT LLC
|HERNDON
|36
|d $350,000-1 million
|GH ENGINEERING, INC.
|VIENNA
|0
|d $350,000-1 million
|GIANT OAK, INC
|ARLINGTON
|24
|d $350,000-1 million
|GIRARD ENGINEERING P.C.
|FALLS CHURCH
|27
|d $350,000-1 million
|GKY & ASSOCIATES, INC.
|CHANTILLY
|22
|d $350,000-1 million
|GLASS PROJECTS RESOURCE, INC.
|STERLING
|32
|d $350,000-1 million
|GLB TILE AND MARBLE COMPANY
|ALEXANDRIA
|47
|d $350,000-1 million
|GLOBAL CAPITAL FINANCING
|MCLEAN
|21
|d $350,000-1 million
|GLOBAL COMMERCE SYSTEMS INCORPORATED
|HERNDON
|25
|d $350,000-1 million
|GLOBAL DATA SOLUTIONS INC
|ASHBURN
|22
|d $350,000-1 million
|GLOBAL DEFENSE INC.
|ARLINGTON
|40
|d $350,000-1 million
|GLOBAL EXCHANGE CONNECTION LLC
|MANASSAS
|100
|d $350,000-1 million
|GLOBAL FOOD LLC
|MANASSAS
|100
|d $350,000-1 million
|GLOBAL GEOTECHNICAL CONSULTANTS, LLC
|WOODBRIDGE
|32
|d $350,000-1 million
|GLOBAL GUARDIAN LLC
|MCLEAN
|5
|d $350,000-1 million
|GLOBAL RESILIENCE FEDERATION, INC.
|HERNDON
|22
|d $350,000-1 million
|GLOBAL SKILLS EXCHANGE CORPORATION
|ALEXANDRIA
|31
|d $350,000-1 million
|GLOBALGATE IT SOLUTIONS LLC
|CHANTILLY
|25
|d $350,000-1 million
|GMI PROFESSIONAL LANDSCAPE SERVICES
|GREAT FALLS
|25
|d $350,000-1 million
|GOEL & ANDERSON
|RESTON
|33
|d $350,000-1 million
|GOLDKLANG GROUP CPAS, PC
|RESTON
|48
|d $350,000-1 million
|GOLKIN CORPORATION
|MANASSAS
|69
|d $350,000-1 million
|GOLNEK MANAGEMENT GROUP INCORPORATED
|FAIRFAX STATION
|d $350,000-1 million
|GOOD FOOD COMPANY
|ARLINGTON
|56
|d $350,000-1 million
|GOOD FORTUNE SUPERMARKET OF VA I,INC.
|FALLS CHURCH
|60
|d $350,000-1 million
|GOOD360
|ALEXANDRIA
|45
|d $350,000-1 million
|GOODE REFRIGERATION LLC
|MANASSAS
|44
|d $350,000-1 million
|GOODYEAR TIRE CENTER
|CHANTILLY
|84
|d $350,000-1 million
|GOV SERVICES, INC.
|FALLS CHURCH
|0
|d $350,000-1 million
|GRACE CHRISTIAN CHURCH, INC.
|DUMFRIES
|18
|d $350,000-1 million
|GRACE COVENANT CHURCH INC
|CHANTILLY
|52
|d $350,000-1 million
|GRACE HOME HEALTHCARE, LLC
|FAIRFAX
|d $350,000-1 million
|GRAFIK MARKETING COMMUNICATIONS LTD
|ALEXANDRIA
|30
|d $350,000-1 million
|GRANITE & MARBLE EXPRESS, INC
|CHANTILLY
|63
|d $350,000-1 million
|GRAVITATE SOLUTIONS LLC
|ALEXANDRIA
|39
|d $350,000-1 million
|GREAT EXPERIMENT LLC
|ALEXANDRIA
|47
|d $350,000-1 million
|GREAT WALL SUPERMARKET OF VA INC.
|FALLS CHURCH
|50
|d $350,000-1 million
|GREEN HEDGES SCHOOL
|VIENNA
|39
|d $350,000-1 million
|GREEN HILL LANDSCAPING LLC
|GREAT FALLS
|d $350,000-1 million
|GREEN PIG BISTRO LLC
|ARLINGTON
|45
|d $350,000-1 million
|GREENCLEAN, INC.
|ALEXANDRIA
|25
|d $350,000-1 million
|GREENZONE SOLUTIONS, INC.
|ARLINGTON
|0
|d $350,000-1 million
|GRIDIRON IT SOLUTIONS, LLC
|RESTON
|113
|d $350,000-1 million
|GROVE DENTAL CLINIC PC
|FALLS CHURCH
|42
|d $350,000-1 million
|GSW INC
|CENTREVILLE
|128
|d $350,000-1 million
|GTANGIBLE CORPORATION
|ALEXANDRIA
|45
|d $350,000-1 million
|GUAPOS OF FAIR LAKES INC.
|FAIRFAX
|85
|d $350,000-1 million
|GUAPOS OF VIRGINIA, INC.
|ARLINGTON
|122
|d $350,000-1 million
|GUARANTEED CLEANING SERVICES INC
|FAIRFAX
|143
|d $350,000-1 million
|GUARDTIME FEDERAL, LLC
|ALEXANDRIA
|3
|d $350,000-1 million
|GULL CORPORATION
|LEESBURG
|62
|d $350,000-1 million
|GUM SPRINGS LLC
|ALEXANDRIA
|64
|d $350,000-1 million
|GURUS INFO TECH INC
|HERNDON
|19
|d $350,000-1 million
|GUSTO FTS INC
|MC LEAN
|111
|d $350,000-1 million
|GUTTERMAN SERVICES, INC.
|STERLING
|36
|d $350,000-1 million
|GVA INFOTECH INC
|ASHBURN
|0
|d $350,000-1 million
|H & H DRYWALL SPECIALTIES, INC
|MANASSAS
|63
|d $350,000-1 million
|H2K SOLUTIONS INCORPORATED
|VIENNA
|14
|d $350,000-1 million
|HADEED CARPET CLEANING INC
|SPRINGFIELD
|d $350,000-1 million
|HALCYON GROUP INTERNATIONAL, LLC
|WOODBRIDGE
|40
|d $350,000-1 million
|HALE BALL CARLSON BAUMGARTNER MURPHY, PLC
|FAIRFAX
|28
|d $350,000-1 million
|HAMILTON IRON WORKS, INC.
|WOODBRIDGE
|40
|d $350,000-1 million
|HAMMERHEAD PIZZA LLC
|HAYMARKET
|185
|d $350,000-1 million
|HANDS OF MERCY HOME HEALTH CARE, LLC
|FAIRFAX
|129
|d $350,000-1 million
|HANLEY ENERGY, LLC
|ASHBURN
|25
|d $350,000-1 million
|HANSCOMB CONSULTING INC
|ALEXANDRIA
|25
|d $350,000-1 million
|HARI KRUPA MANAGEMENT INC
|FALLS CHURCH
|121
|d $350,000-1 million
|HARRITY & HARRITY LLP
|FAIRFAX
|53
|d $350,000-1 million
|HARRY BRASWELL INC
|ALEXANDRIA
|43
|d $350,000-1 million
|HARVEST EATS LLC
|FAIRFAX
|70
|d $350,000-1 million
|HAT OVER THE WALL ENTERPRISES, INC
|ASHBURN
|63
|d $350,000-1 million
|HAUPTMAN HAM, LLP
|ALEXANDRIA
|49
|d $350,000-1 million
|HAYFIELD ANIMAL HOSPITAL, LTD.
|ALEXANDRIA
|67
|d $350,000-1 million
|HDS DRYWALL SERVICE, INC.
|STERLING
|60
|d $350,000-1 million
|HEALTH COMMUNICATIONS INC
|ARLINGTON
|38
|d $350,000-1 million
|HEARTLAND ENERGY PARTNERS, LLC
|MCLEAN
|95
|d $350,000-1 million
|HEGARTY RESEARCH, LLC
|MCLEAN
|26
|d $350,000-1 million
|HELIOS HR, LLC
|RESTON
|36
|d $350,000-1 million
|HEMANT VAJHARIA
|LEESBURG
|56
|d $350,000-1 million
|HEMANT VAKHARIA
|ALEXANDRIA
|75
|d $350,000-1 million
|HENDERSON LEGAL SERVICES INC
|ARLINGTON
|0
|d $350,000-1 million
|HENNINGER MEDIA SERVICES, INC.
|ARLINGTON
|28
|d $350,000-1 million
|HEPBURN AND SONS LLC
|MANASSAS
|37
|d $350,000-1 million
|HERITAGE CONTRACTING LLC
|CHANTILLY
|48
|d $350,000-1 million
|HERITAGE HUNT HOMEOWNERS ASSOCIATION
|GAINESVILLE
|45
|d $350,000-1 million
|HERITAGE SITE DEVELOPMENT, INC.
|PURCELLVILLE
|60
|d $350,000-1 million
|HEURISTIC SOLUTIONS, LLC
|ARLINGTON
|21
|d $350,000-1 million
|HIGH SPEED PROMOTIONS, INC.
|STERLING
|29
|d $350,000-1 million
|HIGHAM COMPANY INC
|MANASSAS
|51
|d $350,000-1 million
|HIMES ASSOCIATES, LTF
|FAIRFAX
|12
|d $350,000-1 million
|HINGE STRATEGY, LLC
|RESTON
|24
|d $350,000-1 million
|HI-POINTE CARE SOLUTIONS LLC
|STERLING
|70
|d $350,000-1 million
|HITTITE STEEL, INC.
|ASHBURN
|0
|d $350,000-1 million
|HLINC CORP
|ARLINGTON
|0
|d $350,000-1 million
|HM CHANTILLY, LLC
|CHANTILLY
|47
|d $350,000-1 million
|HOLEMAN ENTERPRISES, LLC
|WOODBRIDGE
|184
|d $350,000-1 million
|HOLY SPIRIT CATHOLIC CHURCH
|ANNANDALE
|101
|d $350,000-1 million
|HOME DOCTOR EXTERIOR LLC
|ALEXANDRIA
|28
|d $350,000-1 million
|HOME LINK CARE LLC
|VIENNA
|0
|d $350,000-1 million
|HOME SERVICE DOCTORS
|MANASSAS
|45
|d $350,000-1 million
|HOMES LOWRY HORN & JOHNSON, LTD
|FAIRFAX
|28
|d $350,000-1 million
|HOMEWORK SOLUTIONS, INC
|STERLING
|28
|d $350,000-1 million
|HOPE FOR THE WARRIORS
|SPRINGFIELD
|55
|d $350,000-1 million
|HOPKINS HOUSE - A CENTER FOR CHILDREN AND THEIR FAMILIES
|ALEXANDRIA
|43
|d $350,000-1 million
|HOSTED RECORDS INC.
|SPRINGFIELD
|0
|d $350,000-1 million
|HSRE-TSL II TRS, LLC
|WOODBRIDGE
|100
|d $350,000-1 million
|HTC MANAGEMENT, LLC
|ARLINGTON
|100
|d $350,000-1 million
|HUANG'S INC
|ALEXANDRIA
|40
|d $350,000-1 million
|HUDSONLAKE INC
|ALEXANDRIA
|0
|d $350,000-1 million
|HUGHES GROUP ARCHITECTS, INC.
|STERLING
|17
|d $350,000-1 million
|HUM LLC
|STERLING
|65
|d $350,000-1 million
|HUMAN RESOURCES TECHNOLOGIES, INC.
|ALEXANDRIA
|d $350,000-1 million
|HUNGRY MARKETPLACE, INC
|ARLINGTON
|80
|d $350,000-1 million
|HUNT & WALSH, INC.
|MANASSAS
|52
|d $350,000-1 million
|HVAC UNLIMITED, INC
|LORTON
|0
|d $350,000-1 million
|HYDRO-TECH IRRIGATION, CO.
|STERLING
|95
|d $350,000-1 million
|HYPERION INC
|RESTON
|83
|d $350,000-1 million
|I.T. EXCEL LLC
|RESTON
|29
|d $350,000-1 million
|I3 SOLUTIONS, INC
|STERLING
|16
|d $350,000-1 million
|IBS SUCCESSOR CORP.
|FALLS CHURCH
|0
|d $350,000-1 million
|ICSA INC
|ASHBURN
|38
|d $350,000-1 million
|ID DATAWEB, INC.
|VIENNA
|20
|d $350,000-1 million
|IDATA INCORPORATED
|ALEXANDRIA
|17
|d $350,000-1 million
|IDEA ENTITY CORPORATION
|HERNDON
|0
|d $350,000-1 million
|IDENTITY AND ACCESS SOLUTIONS LLC
|ASHBURN
|26
|d $350,000-1 million
|IDI ADMINISTRATIVE SERVICES INC.
|ARLINGTON
|36
|d $350,000-1 million
|IDM, LLC
|RESTON
|34
|d $350,000-1 million
|IGLOBAL UNIVERSITY LLC
|VIENNA
|59
|d $350,000-1 million
|IGNITEC INC.
|RESTON
|31
|d $350,000-1 million
|IIAA AGENCY ADMINISTRATIVE SERVICES, INC.
|ALEXANDRIA
|33
|d $350,000-1 million
|IMAGE MATTERS LLC
|LEESBURG
|43
|d $350,000-1 million
|IMAGINATION LEARNING CENTER
|CHANTILLY
|38
|d $350,000-1 million
|IMMANUEL CHRISTIAN SCHOOL
|SPRINGFIELD
|115
|d $350,000-1 million
|IMPEXIUM CORPORATION
|MC LEAN
|42
|d $350,000-1 million
|INALAB CONSULTING, INC.
|FAIRFAX
|25
|d $350,000-1 million
|INCEPT DATA SOLUTIONS INC
|STERLING
|42
|d $350,000-1 million
|INDEPENDENCE LANDSCAPE AND LAWN CARE LLC
|LORTON
|48
|d $350,000-1 million
|INDEPENDENT SETTLEMENT GROUP, LLC DBA EKKO TITLE
|RESTON
|50
|d $350,000-1 million
|INDUCTIVE MINDS, L.L.C.
|STERLING
|0
|d $350,000-1 million
|INDUSTRIAL DISPOSAL SERVICES, INC
|MANASSAS
|49
|d $350,000-1 million
|INDUSTRY DATA EXCHANGE ASSOCIATION
|ARLINGTON
|31
|d $350,000-1 million
|INERTIAL LABS, INC.
|PAEONIAN SPRINGS
|28
|d $350,000-1 million
|INFECTIOUS DISEASES PHYSICIANS, INC.
|ANNANDALE
|27
|d $350,000-1 million
|INFICARE INC
|STERLING
|18
|d $350,000-1 million
|INFINISOURCE CONSULTING SOLUTIONS, INC
|RESTON
|22
|d $350,000-1 million
|INFINITY SUPPORT SERVICES INC
|TRIANGLE
|d $350,000-1 million
|INFINITY TECHNOLOGY LLC
|MC LEAN
|90
|d $350,000-1 million
|INFLOW LLC
|LEESBURG
|51
|d $350,000-1 million
|INFOLABS INC
|HERNDON
|26
|d $350,000-1 million
|INFOLOCK TECHNOLOGIES, LLC
|ARLINGTON
|28
|d $350,000-1 million
|INFORMATION ANALYSIS INCORPORATED
|FAIRFAX
|26
|d $350,000-1 million
|INFORMATION FIRST, INC.
|MANASSAS
|20
|d $350,000-1 million
|INFOSPAN, INC
|FALLS CHURCH
|40
|d $350,000-1 million
|INFOTEK CONSULTING LLC
|HERNDON
|30
|d $350,000-1 million
|INNOVA CONSULTING SERVICES
|HERNDON
|4
|d $350,000-1 million
|INNOVATE FOOD GROUP LLC
|RESTON
|92
|d $350,000-1 million
|INNOVATIS TECHNOLOGIES INC
|HERNDON
|17
|d $350,000-1 million
|INNOVATIVE COMPUTING & APPLIED TECHNOLOGY LLC
|ASHBURN
|58
|d $350,000-1 million
|INNOVATIVE DATA SOLUTIONS, LLC
|MC LEAN
|22
|d $350,000-1 million
|INNOVATIVE DECISIONS INC.
|VIENNA
|d $350,000-1 million
|INNOVATIVE WORKFLOW ENGINEERING, INC
|MC LEAN
|18
|d $350,000-1 million
|INQUIP ASSOCIATES, INC
|MC LEAN
|34
|d $350,000-1 million
|INSIGHT FINANCIAL MARKETING, LLC
|WOODBRIDGE
|17
|d $350,000-1 million
|INSIGHT LLC
|CHANTILLY
|0
|d $350,000-1 million
|INSIGHT MEMORY CARE CENTER
|FAIRFAX
|0
|d $350,000-1 million
|INSIGHT SYSTEMS CORPORATION
|ARLINGTON
|29
|d $350,000-1 million
|INSIGMA INC
|CHANTILLY
|37
|d $350,000-1 million
|INTEC GROUP, INCORPORATED
|FAIRFAX
|32
|d $350,000-1 million
|INTEGRATED BOOKS INTERNATIONAL
|STERLING
|103
|d $350,000-1 million
|INTEGRATED CONTRACTING GROUP VA LLC
|CHANTILLY
|36
|d $350,000-1 million
|INTEGRATED INSURANCE SOLUTIONS
|ASHBURN
|54
|d $350,000-1 million
|INTEGRATED NEUROLOGY SERVICES PLLC
|ALEXANDRIA
|44
|d $350,000-1 million
|INTEGRATED SOLUTION, LLC
|ALEXANDRIA
|17
|d $350,000-1 million
|INTEGRATED SYSTEMS SOLUTIONS, INC.
|DUNN LORING
|0
|d $350,000-1 million
|INTEGRITY HOMES OF METRO WASHINGTON LLC
|CHANTILLY
|36
|d $350,000-1 million
|INTEGRITYONE PARTNERS, INC.
|FAIRFAX
|0
|d $350,000-1 million
|INTELLICATCH, INC.
|RESTON
|0
|d $350,000-1 million
|INTELLIGENCE CONSULTING ENTERPRISE SOLUTIONS, INC. (DBA ICES)
|RESTON
|43
|d $350,000-1 million
|INTELLIGENCE PRESS INC
|STERLING
|24
|d $350,000-1 million
|INTELLIPOINT CONSULTING INC
|ASHBURN
|d $350,000-1 million
|INTELLIZANT LLC
|HERNDON
|24
|d $350,000-1 million
|INTERACTIVE GOVERNMENT HOLDINGS, INC.
|SPRINGFIELD
|0
|d $350,000-1 million
|INTERMARKETS, INC.
|PURCELLVILLE
|11
|d $350,000-1 million
|INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR DENTAL RESEARCH
|ALEXANDRIA
|20
|d $350,000-1 million
|INTERNATIONAL GOLDEN FOODS LLC
|BURKE
|183
|d $350,000-1 million
|INTERNATIONAL SOLUTIONS GROUP, INC
|HERNDON
|45
|d $350,000-1 million
|INTERNATIONAL TOWN & COUNTRY CLUB, INC.
|FAIRFAX
|0
|d $350,000-1 million
|INTERNATIONAL TRAINING INSTITUTE
|FAIRFAX