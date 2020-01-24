Through a Freedom of Information Act request, InsideNoVa obtained name, title and 2019 total pay information for Prince William County employees.
Here are the top 10 salaried positions, based on total pay, as provided by Prince William County.
Name
Job title
Total pay 2019
1
CHRISTOPHER MARTINO
COUNTY EXECUTIVE
350,142.76
2
KANCHAN CLARK
MEDICAL DIRECTOR/PSYCHIATRIST
290,161.41
3
MICHELLE ROBL
COUNTY ATTORNEY
277,162.39
4
NINA KHACHIYANTS
PSYCHIATRIST
249,843.04
5
PAUL EBERT
COMMONWEALTH ATTORNEY
249,200.04
6
LAURA HARVATINE
PSYCHIATRIST
236,618.12
7
RICHARD CONWAY
CHIEF DEP COMMONWEALTH ATTORNEY
215,441.23
8
HARRY WOOD
DFR LIEUTENANT
211,277.08
9
CHRISTOPHER PRICE
DEPUTY COUNTY EXECUTIVE
210,211.29
10
BARRY BARNARD
POLICE CHIEF
208,100.23
Below, you can access 2019 salary information for all employees with a total pay over $100,000.
|Name
|Job title
|Total pay 2019
|CHRISTOPHER MARTINO
|COUNTY EXECUTIVE
|350,142.76
|KANCHAN CLARK
|MEDICAL DIRECTOR/PSYCHIATRIST
|290,161.41
|MICHELLE ROBL
|COUNTY ATTORNEY
|277,162.39
|NINA KHACHIYANTS
|PSYCHIATRIST
|249,843.04
|PAUL EBERT
|COMMONWEALTH ATTORNEY
|249,200.04
|LAURA HARVATINE
|PSYCHIATRIST
|236,618.12
|RICHARD CONWAY
|CHIEF DEP COMMNWLTH ATTORNEY
|215,441.23
|HARRY WOOD
|DFR LIEUTENANT
|211,277.08
|CHRISTOPHER PRICE
|DEPUTY COUNTY EXECUTIVE
|210,211.29
|BARRY BARNARD
|POLICE CHIEF
|208,100.23
|ELIJAH JOHNSON
|DEPUTY COUNTY EXECUTIVE
|200,341.78
|THOMAS GARRITY
|POLICE LIEUTENANT
|199,946.30
|MICHELLE CASCIATO
|DEPUTY COUNTY EXECUTIVE
|199,408.72
|TIMOTHY KEEN
|DFR CHIEF
|197,018.28
|ROBERT DICKERSON
|DEPUTY COUNTY ATTORNEY
|195,172.70
|THOMAS BRUUN
|PUBLIC WORKS DIRECTOR
|193,750.04
|GLENDELL HILL
|SHERIFF
|193,662.44
|MICHELLE ATTREED
|FINANCE DIRECTOR
|193,377.43
|ROBERT MANCINI
|CHIEF INFORMATION OFFICER
|180,308.26
|PETER MELETIS
|JAIL SUPERINTENDENT
|178,404.38
|LISA MADRON
|CS EXECUTIVE DIRECTOR
|177,028.19
|COURTNEY TIERNEY
|DIRECTOR OF SOCIAL SERVICES
|176,772.81
|MEGAN KELLY
|ASSISTANT COUNTY ATTORNEY IV
|176,748.09
|BERNADETTE PEELE
|ASSISTANT COUNTY ATTORNEY IV
|175,590.02
|MICHAEL COZDEBA
|DFR LIEUTENANT
|174,763.85
|BRIAN CROWLEY
|POLICE LIEUTENANT
|174,507.58
|JAMES FORGO
|DFR ASSISTANT CHIEF
|173,369.31
|RICARDO CANIZALES
|TRANSPORTATION DIRECTOR
|173,358.10
|TIMOTHY LECLERC
|DEPUTY FINANCE DIRECTOR
|172,048.89
|DONOVAN CLARK
|PSYCHIATRIST
|171,443.82
|MATTHEW SMOLSKY
|DFR ASSISTANT CHIEF
|171,214.33
|WADE HUGH
|DEVELOPMENT SERVICES DIRECTOR
|170,911.26
|BRUCE TUCKER
|DFR BATTALION CHIEF
|169,529.19
|LANCE MCCLINTOCK
|DFR ASSISTANT CHIEF
|168,917.84
|KEVIN HUGHART
|POLICE MAJOR
|168,037.87
|JOSEPH MELVIN
|DFR CAPTAIN
|166,533.39
|AMANDA LAMBERT
|JAIL MAJOR
|165,367.29
|REBECCA HORNER
|PLANNING DIRECTOR
|165,355.07
|HUNG-EN FISHER
|MASTER POLICE OFFICER
|165,291.43
|ROBERT CONNAL
|COMM & INFRASTRUCTR DIV CHIEF
|165,000.16
|RODERICK OSBORNE
|JAIL MAJOR
|164,180.50
|DAVID SINCLAIR
|OFFICE OF MGMT & BUDGET DIR
|162,741.03
|CRAIG BEAVERS
|DFR BATTALION CHIEF
|162,632.79
|SETH HENDLER-VOSS
|PARKS & RECREATION DIRECTOR
|162,541.79
|CURT SPEAR
|ASSISTANT COUNTY ATTORNEY IV
|161,351.14
|WILLIAM VAN ANTWERP
|MASTER POLICE OFFICER
|161,231.93
|THOMAS DENNER
|DFR DIVISION CHIEF
|160,566.95
|BRETT HAMBY
|DFR CAPTAIN
|160,428.49
|PECOLA FRANCOIS
|DFR LIEUTENANT
|159,037.15
|RUBEN CASTILLA
|POLICE LIEUTENANT
|158,965.03
|CHRISTOPHER SMITH
|CS THERAPIST III
|158,787.00
|RICHARD PENNOCK
|DFR BATTALION CHIEF
|158,751.32
|THOMAS ARNOTO
|DFR LIEUTENANT
|158,603.15
|BRIAN JURGENSEN
|DFR CAPTAIN
|158,453.16
|DAWN HARMAN
|POLICE MAJOR
|157,932.53
|RYAN KIRK
|DFR LIEUTENANT
|157,782.58
|JOSEPH MEDAWAR
|POLICE FIRST SERGEANT
|157,632.54
|SHAWN CRISPIN
|DFR BATTALION CHIEF
|156,795.55
|LORI GRAY
|RISK MANAGEMENT DIVISION CHIEF
|156,728.27
|DOUGLAS MCCABE
|DFR BATTALION CHIEF
|156,277.74
|GENE LUCKINBILL
|DFR BATTALION CHIEF
|155,902.63
|MICHAEL HUSTWAYTE
|POLICE FIRST SERGEANT
|155,777.75
|JACQUELINE SMITH
|CLERK OF COURT
|155,545.84
|CARL MORRISON
|DFR BATTALION CHIEF
|155,428.72
|WILLIAM MONTMINY
|DFR CAPTAIN
|155,185.06
|SCOTT KARHAN
|DFR CAPTAIN
|154,902.78
|KURT HEINDRICHS
|DFR ASSISTANT CHIEF
|154,754.73
|ANTHONY ADAMO
|DFR LIEUTENANT
|154,030.40
|MATTHEW SMALLWOOD
|DFR LIEUTENANT
|153,755.21
|BRUCE SIMPSON
|DFR TECHNICIAN II
|153,659.27
|KHATTAB SHAMMOUT
|ENV SRV OR TRANS CL ENG DIV CH
|153,577.16
|WILLIAM PHIPPS
|DEPUTY COMMNWLTH ATTORNEY
|153,397.26
|JARAD PHELPS
|DEPUTY POLICE CHIEF
|153,374.06
|BRYAN SIMMS
|POLICE CAPTAIN
|152,503.21
|SHAWN PEAK
|POLICE LIEUTENANT
|152,025.61
|SARAH COOPER
|DFR LIEUTENANT
|151,926.07
|MICHAEL SULLIVAN
|POLICE FIRST SERGEANT
|151,562.05
|LISA HILTON
|CS THERAPIST III
|151,417.45
|JAMES CARR
|POLICE CAPTAIN
|151,403.20
|PHILIP CECERE
|POLICE CAPTAIN
|151,403.20
|PATRICK AIGNER
|POLICE LIEUTENANT
|151,339.50
|GARY SPINA
|POLICE LIEUTENANT
|151,025.47
|PATRA WRIGHT
|DIVERSITY DIRECTOR
|151,018.93
|RAUL TORRES VIERA
|EXEC DIR FOR HUMAN RIGHTS COMM
|150,791.45
|TRACY HANNIGAN
|ASST COMMUNITY DEVELOPMENT DIR
|150,667.01
|SCOTT KEARNS
|POLICE LIEUTENANT
|150,570.13
|CHRISTOPHER FEATHER
|POLICE CAPTAIN
|150,455.52
|MICHAEL LASALLE
|DFR BATTALION CHIEF
|150,186.45
|CARLOS ROBLES
|POLICE LIEUTENANT
|150,077.52
|JASON GRANT
|COMMUNICATIONS DIRECTOR
|150,027.02
|GARNETT HINSON
|DFR LIEUTENANT
|149,555.73
|JAMES YOUNG
|DFR LIEUTENANT
|149,327.92
|GREGORY PASS
|POLICE LIEUTENANT
|149,204.68
|DAVID SEIFERT
|DFR LIEUTENANT
|149,040.54
|CHRISTOPHER LAUTENSCHLAGER
|DFR TECHNICIAN II
|148,932.33
|ERIC MAYS
|BUILDING OFFICIAL (ENGINEER V)
|148,581.08
|CHARLES GILLIAM
|DFR CAPTAIN
|148,492.72
|MATTHEW VILLAREALE
|ASST COMMUNITY DEVELOPMENT DIR
|148,279.60
|PAUL HEBERT
|DFR CAPTAIN
|148,125.44
|MATTHEW MCCAULEY
|POLICE LIEUTENANT
|147,754.99
|THOMAS JARMAN
|DFR BATTALION CHIEF
|147,009.73
|JON ARTONE
|DFR BATTALION CHIEF
|146,815.15
|TRACEY LABASS
|DFR BATTALION CHIEF
|146,587.40
|VICKIE TAYLOR
|BEHAVIORAL HEALTH DIVISION MGR
|146,535.54
|STEPHEN YANNARELL
|DFR BATTALION CHIEF
|146,401.82
|KENNETH HULSEY
|POLICE FIRST SERGEANT
|146,174.57
|JEREMY SCHENCK
|POLICE SERGEANT
|145,689.87
|CHERYL WALTON
|ASSISTANT COUNTY ATTORNEY III
|145,614.65
|ROBERT SKOFF
|ASSISTANT COUNTY ATTORNEY III
|145,611.94
|THOMAS SMITH
|SOLID WASTE DIV CHF(ENGR V)
|145,258.79
|MICHAEL PORTER
|POLICE FIRST SERGEANT
|145,123.93
|RICHARD SCOTT
|DFR CAPTAIN
|144,903.03
|DAVID MCCOY
|DFR BATTALION CHIEF
|144,595.46
|EDDIE REYES
|PUB SFTY COMMS DIRECTOR
|143,992.16
|BRIAN FERGUSON
|DFR BATTALION CHIEF
|143,938.99
|FRANK OREFICE
|DFR BATTALION CHIEF
|143,895.93
|JEFFREY NOTZ
|ASSISTANT COUNTY ATTORNEY III
|143,847.70
|TERRY FEARNLEY
|SHERIFF'S CHIEF DEPUTY
|143,488.17
|GREGORY DESHIELDS
|JAIL LIEUTENANT
|143,360.51
|RONALD REINGRUBER
|DFR CAPTAIN
|143,264.28
|ELIZABETH STRAWDERMAN
|CS DEPUTY DIRECTOR
|142,970.58
|CRAIG LAWHEAD
|POLICE LIEUTENANT
|142,628.57
|RAJEEV SHARMA
|PSYCHIATRIST
|142,507.20
|BRYAN JANDA
|DFR LIEUTENANT
|142,001.78
|CAMILLE VAN ANTWERP
|POLICE CAPTAIN
|141,988.33
|KARL WILLIAMS
|POLICE FIRST SERGEANT
|141,968.73
|PHILIP MILLER
|DFR CAPTAIN
|141,733.38
|GEORGE HURLOCK
|JAIL CAPTAIN
|141,452.02
|ROBERT BARKER
|JAIL LIEUTENANT
|141,064.49
|ALLISON LINDNER
|REAL ESTATE ASSESSMNTS DIV CHF
|141,040.01
|THOMAS PULASKI
|POLICE/F&R ADMIN DIV CHIEF
|141,040.00
|THOMAS CLARK
|DFR BATTALION CHIEF
|140,848.58
|ANGELA MILLS
|GIS DIVISION CHIEF
|140,784.49
|SUSAN MCMAHON
|JAIL CAPTAIN
|140,517.78
|HELTON PEREIRA
|DFR LIEUTENANT
|140,291.01
|MADAN MOHAN
|WATERSHED MGMT ADMIN MGR
|139,994.48
|BILLY LAKE
|HOUSING & COMM DEV DIRECTOR
|139,817.94
|SCOTT VAGO
|POLICE CAPTAIN
|139,725.19
|TONY OVERSTREET
|SHERIFF'S CAPTAIN
|139,556.38
|ANTHONY NOTARANTONIO
|POLICE FIRST SERGEANT
|139,031.07
|CLAIBORNE RICHARDSON
|SR ASSIST COMMONWEALTH ATTORNY
|138,552.37
|DEBORAH AVIS
|BUSINESS APPS SUPT DIV CHIEF
|138,274.51
|MARSHALL WHARAM
|DFR LIEUTENANT
|138,057.52
|CYNTHIA DEPOY
|JAIL CAPTAIN
|138,026.31
|THOMAS FLYNN
|BUSINESS DEVELOPMENT DIRECTOR
|137,959.99
|LEONEL TELLER
|DFR TECHNICIAN II
|137,397.16
|MICHAEL BLAKE
|POLICE FIRST SERGEANT
|137,384.71
|JAMES GAHRES
|BUSINESS DEVELOPMENT DIRECTOR
|137,128.14
|MATTHEW MCCLURG
|DFR LIEUTENANT
|137,101.35
|ERIK BARNHART
|POLICE CAPTAIN
|137,081.41
|MICHAEL TAYLOR
|JAIL CAPTAIN
|136,674.48
|BRIAN MARKS
|DFR LIEUTENANT
|136,265.27
|BRYAN ROSS
|DFR BATTALION CHIEF
|136,194.88
|STEPHANIE CLARK
|DFR CAPTAIN
|135,814.05
|JACQUELINE LUCAS
|ASSISTANT COUNTY ATTORNEY III
|135,526.16
|DEBORAH SIEGEL
|ASSISTANT COUNTY ATTORNEY III
|135,526.16
|LISA FINK-BUTLER
|PLANNING & DEV DIVISION CHIEF
|135,447.11
|ROBERT WYKS
|DFR BATTALION CHIEF
|135,255.16
|CHRISTOPHER GRANGER
|DFR BATTALION CHIEF
|135,126.37
|THOMAS TROCHAN
|DFR LIEUTENANT
|135,038.18
|JACQUES POIRIER
|POLICE LIEUTENANT
|134,656.71
|JAVID ELAHI
|POLICE LIEUTENANT
|134,522.79
|TYLER CIRILLO
|DFR CAPTAIN
|134,515.96
|J REGAN KLINE
|DEPUTY COMMNWLTH ATTORNEY
|134,340.49
|VIRGINIA HEUPLE
|EARLY INTER INTERAGNCY PGM MGR
|134,317.21
|ANN MARIE MAHER
|REC/TOURISM ENTERPRISE MGR
|134,317.17
|MATTHEW CHILD
|DFR LIEUTENANT
|134,207.22
|STEPHEN MERCER
|POLICE FIRST SERGEANT
|134,187.43
|JACOB SMOOT
|DFR LIEUTENANT
|134,036.98
|MICHAEL MOHR
|DFR CAPTAIN
|134,017.46
|STEVEN AUSTIN
|CJS DIRECTOR
|133,799.17
|KATHLEEN PIERCE
|ADMINISTRATIVE DIVISION CHIEF
|133,541.19
|MICHAEL GAMMEL
|MASTER POLICE OFFICER
|133,522.71
|DONALD SCHAIER
|INFO TECH SYSTEMS ENG GRP MGR
|133,204.53
|LUKE DEATLEY
|DFR LIEUTENANT
|133,140.58
|ROBERT POWELL
|JAIL LIEUTENANT
|132,163.23
|MATTHEW ECKERT
|DFR LIEUTENANT
|131,980.05
|DAVID RIDDLE
|DFR TECHNICIAN II
|131,961.31
|ALAN SMITH
|ASSISTANT COUNTY ATTORNEY III
|131,858.47
|TIMOTHY MCCORMICK
|SYSTEMS DEVELOPMENT MANAGER
|131,683.53
|BRUCE NICHOLSON
|SYSTEMS DEVELOPMENT MANAGER
|131,683.52
|JAMES FLEMING
|ADMINISTRATIVE DIVISION CHIEF
|131,683.51
|BRIAN PATTERSON
|INFORMATION SECURITY OFFICER
|131,683.50
|SHANA HRUBES
|POLICE CAPTAIN
|131,441.23
|DANIEL ACOSTA
|DFR CAPTAIN
|131,337.79
|GREGORY THOMAS
|DFR LIEUTENANT
|131,266.34
|BARBARA CAFINI
|DFR CAPTAIN
|131,247.91
|SARAH HENRY
|AREA AGENCY ON AGING DIRECTOR
|130,950.32
|PATRICK REUBENS
|DFR LIEUTENANT
|130,878.33
|RAMON PEREZ
|DFR LIEUTENANT
|130,685.42
|CAROL VIENNA
|ADMINISTRATIVE DIVISION CHIEF
|130,664.23
|MARC AVENI
|ENV SRV OR TRANS CL ENG DIV CH
|130,619.38
|SUSAN WASHINGTON
|SR SYS ADMIN/HR DIV/ORG DV MGR
|130,524.63
|JASON JANECEK
|POLICE LIEUTENANT
|130,205.39
|MICHAEL SHELLEY
|POLICE LIEUTENANT
|130,127.32
|BRYAN BATTENFELD
|DFR CAPTAIN
|130,041.84
|THOMAS HAWKINS
|DFR LIEUTENANT
|129,942.35
|TERESA POLINSKE
|SR ASSIST COMMONWEALTH ATTORNY
|129,905.28
|WILLIAM MACKAY
|POLICE FIRST SERGEANT
|129,903.98
|JEAN ROSS
|LIBRARY DIVISION ADMINISTRATOR
|129,870.03
|JOE ROBINSON
|POLICE LIEUTENANT
|129,813.20
|JACQUELINE TURNER
|BEHAVIORAL HEALTH PROGRAM MGR
|129,693.26
|MICHAEL POPE
|POLICE SERGEANT
|129,560.47
|DAVID LITZENBURG
|DFR LIEUTENANT
|129,328.25
|MONA SNEAD
|SR SYS ADMIN/HR DIV/ORG DIV MG
|129,280.30
|ELIZABETH ROE
|ADMINISTRATIVE DIVISION CHIEF
|129,221.28
|STEVEN BRUBAKER
|DFR LIEUTENANT
|129,209.26
|IAN SANSONI
|SOCIAL SERVICES DEPUTY DIR
|129,163.81
|HUGH MCLEAN
|DFR BATTALION CHIEF
|129,159.58
|ADAM MANNE
|PURCHASING DIVISION CHIEF
|129,011.54
|DAVID MCGETTIGAN
|PLANNING MANAGER
|129,001.26
|JAMES MIRABILE
|DFR BATTALION CHIEF
|128,786.95
|JASON KOHL
|POLICE SERGEANT
|128,767.64
|DAVID STEWART
|DFR TECHNICIAN II
|128,499.53
|WESLEY GRIEVE
|DFR LIEUTENANT
|128,335.89
|KEREM ONER
|REAL ESTATE APPRAISAL MANAGER
|128,322.75
|TRACY ALLEN
|JAIL FIRST SERGEANT
|128,299.29
|KHALED FALAH
|CS & BUSINESS GROUP DIV CHIEF
|128,250.23
|RAJENDRA BIDARI
|ENGINEER IV
|128,156.41
|ELIZABETH DUGAN
|BEHAVIORAL HEALTH PROGRAM MGR
|128,024.60
|RYAN TOLLEY
|DFR LIEUTENANT
|127,915.97
|DEBORAH WRIGHT
|LIBRARY SYSTEM DIRECTOR
|127,832.39
|STEVEN CHOUINARD
|POLICE LIEUTENANT
|127,825.76
|CHARLES RICHARDS
|DFR TECHNICIAN II
|127,772.03
|PHILLIP HARROVER
|POLICE LIEUTENANT
|127,645.26
|DARRELL FLOURNOY
|JAIL FIRST SERGEANT
|127,625.19
|MICHAEL DARABOND
|DFR LIEUTENANT
|127,457.04
|LYNDON LOH
|ENGINEER IV
|127,432.46
|REGINA MILLER
|DFR LIEUTENANT
|127,185.14
|SUSAN SABLINSKI
|POLICE/F&R ADMIN DIV CHIEF
|127,171.39
|DAVID EHRHARDT
|POLICE SERGEANT
|127,113.48
|PAUL TAYLOR
|DFR LIEUTENANT
|127,052.52
|DAVID ROSSI
|DFR TECHNICIAN II
|126,978.58
|MATTHEW STEWART
|DFR LIEUTENANT
|126,879.06
|BETH KENAVAN
|DFR LIEUTENANT
|126,760.42
|HEATH STEARNS
|SHERIFF'S CAPTAIN
|126,756.62
|TAMMY KRONEBUSCH
|DFR LIEUTENANT
|126,656.09
|PATRICK REESE
|DFR BATTALION CHIEF
|126,195.00
|SCOTT BIGGAR
|POLICE FIRST SERGEANT
|126,125.78
|MOHAMMAD AYYOUBI
|ENGINEER IV
|126,099.27
|SEAN TRAINUM
|DFR TECHNICIAN II
|126,032.72
|LILLIE KREST
|TREASURY/HR DIVISION CHIEF
|125,982.74
|CHRISTOPHER EDDY
|DFR CAPTAIN
|125,967.18
|PAUL SMILJANICH
|DFR LIEUTENANT
|125,951.53
|CHRISTOPHER MEURER
|POLICE LIEUTENANT
|125,862.85
|JOHN BARBACHANO
|DFR CAPTAIN
|125,799.40
|MICHAEL HEADRICK
|POLICE FIRST SERGEANT
|125,705.30
|COREY DAVIS
|DFR LIEUTENANT
|125,412.45
|CARL ERICSON
|DFR CAPTAIN
|125,130.25
|NATHAN STRONG
|DFR CAPTAIN
|125,021.87
|ROBERT ROLLINS
|NETWORK ENGINEERING GRP MGR
|124,894.36
|TRACEY HORMUTH
|SR SYS ADMIN/HR DIV/ORG DV MGR
|124,707.10
|RANDY COGGIN
|DFR LIEUTENANT
|124,695.39
|KENARD GOLSTON
|DFR CAPTAIN
|124,637.96
|SAMUEL KAYE
|DFR LIEUTENANT
|124,569.23
|BRIAN PLASTER
|DFR TECHNICIAN II
|124,526.25
|KEVIN RICHARDS
|DFR LIEUTENANT
|124,279.56
|JOHNNY SUMNER
|MASTER POLICE OFFICER
|124,196.51
|JERROLD NEGIN
|ASSISTANT COMMONWEALTH ATTORNY
|124,122.09
|REBECCA HOGARTH
|SYSTEMS DEVELOPMENT MANAGER
|124,091.98
|BRIAN MISNER
|EMERGENCY SERVICES MANAGER
|123,995.20
|DORIS MILLER
|CS THERAPIST IV
|123,954.82
|MARIA RAMOS-MENDEZ
|CSB THERAPIST III
|123,902.35
|BRIAN BOYLE
|DEPUTY COMMONWEALTH ATTORNY
|123,855.36
|CHARLES GIFFORD
|MAINTENANCE MECHANIC III
|123,831.50
|MICHAEL HURLOCKER
|BUDGET TECHNICAL MANAGER
|123,725.37
|TONY SINDLINGER
|SHERIFF'S LIEUTENANT
|123,488.52
|LOU ANN DORRIER
|ENGINEER IV
|123,399.48
|TONY TURNAGE
|RESIDENTIAL SERVICES DIV CHIEF
|123,397.89
|STEVEN THOMPSON
|DEPUTY POLICE CHIEF
|123,344.86
|DENNIS JENSEN
|POLICE SERGEANT
|123,206.36
|LINDA SATLIN
|HUMAN RESOURCES DIRECTOR
|123,047.91
|BRANDAN DUDLEY
|POLICE LIEUTENANT
|122,891.43
|ALICIA BUSH
|BEHAVIORAL HEALTH DIVISION MGR
|122,819.76
|LOUIS BERECZ
|DFR LIEUTENANT
|122,808.91
|JONATHAN KENNEDY
|MASTER POLICE OFFICER
|122,726.98
|CHRISTOPHER DREW
|MASTER POLICE OFFICER
|122,494.79
|NAKIA BASKERVILLE
|DFR LIEUTENANT
|122,472.50
|PHYLLIS JENNINGS-HOLT
|SS ADULT & CHILD SVCS DIV CHF
|122,455.14
|ANDREA BRENNER
|SR SYS ADMIN/HR DIV/ORG DIV MG
|122,291.19
|JUSTIN LEFEVER
|DFR LIEUTENANT
|122,268.39
|DONANTHONY KING
|POLICE SERGEANT
|122,226.31
|MARSHALL DANIEL
|POLICE SERGEANT
|122,170.53
|JAMES CONWAY
|MASTER POLICE OFFICER
|122,142.67
|GREGORY CLATTERBUCK
|DFR LIEUTENANT
|122,133.51
|ANTONIO MARQUEZ
|ENGINEER IV
|122,075.03
|PETER GRASIS
|ASSISTANT COUNTY ATTORNEY III
|122,068.11
|DANIEL SEIFF
|POLICE SERGEANT
|121,997.17
|KYLE CIRILLO
|DFR LIEUTENANT
|121,854.45
|SCOTT ARFT
|DFR CAPTAIN
|121,806.08
|THOMAS KLIMTZAK
|DFR LIEUTENANT
|121,773.04
|GARTH CLARKE
|DFR LIEUTENANT
|121,736.33
|MELISSA MCINTYRE
|DFR TECHNICIAN II
|121,725.40
|YOUNG BAE
|PSYCHIATRIST
|121,679.49
|CATINA HARCUM
|JAIL OFFICER
|121,635.06
|JON COOMBS
|POLICE SERGEANT
|121,427.32
|MARCUS SAAGER
|DFR CAPTAIN
|121,424.48
|RONALD CARLSON
|DFR TECHNICIAN II
|121,081.72
|TRACY ZINGG
|PUB SFTY COMMS SHIFT SUPV
|120,863.59
|ANGELA MILLER
|SHERIFF'S LIEUTENANT
|120,771.59
|WILLIAM FRANKS
|POLICE FIRST SERGEANT
|120,748.65
|FELICIANO WILSON
|POLICE FIRST SERGEANT
|120,738.55
|DANIEL CRAWFORD
|POLICE FIRST SERGEANT
|120,554.00
|JOSHUA SERVAIS
|DFR TECHNICIAN I
|120,525.76
|JASON KNIGHT
|DFR LIEUTENANT
|120,376.95
|BRENDON HANAFIN
|PRKS GRNDS FAC & SUP DIV CHIEF
|120,324.91
|MICHAEL FORBES
|DFR CAPTAIN
|120,309.84
|ERIC GARZA
|POLICE FIRST SERGEANT
|120,268.99
|CAROLE TYRRELL
|POLICE FIRST SERGEANT
|120,216.61
|ERIK CULKOWSKI
|DFR LIEUTENANT
|120,146.41
|BARBARA QUICK
|DFR LIEUTENANT
|120,091.15
|ALBERT KELLERT
|DFR LIEUTENANT
|120,072.71
|DAVID BASSETT
|POLICE LIEUTENANT
|120,060.64
|DREW HUNTER
|POLICE LIEUTENANT
|119,996.25
|PATRICK MCCLELLAND
|DFR LIEUTENANT
|119,932.93
|JEREMY BRAGIEL
|DFR TECHNICIAN II
|119,881.91
|ANDREW PAGANO
|DFR LIEUTENANT
|119,863.77
|STEPHEN HORVATH
|DFR LIEUTENANT
|119,792.91
|WILLIAM PHILLIPS
|DFR CAPTAIN
|119,632.48
|MITCHELL NASON
|DFR LIEUTENANT
|119,428.57
|MELVIN NEGRON
|MASTER POLICE OFFICER
|119,297.17
|BARTHOLOMEW STROMER
|POLICE LIEUTENANT
|119,285.84
|JEFFREY SHELDON
|POLICE FIRST SERGEANT
|119,167.97
|ZACHARY SITES
|DFR TECHNICIAN II
|119,084.42
|ROBERT BUCHANAN
|SYSTEMS DEVELOPER III
|119,077.93
|MATTHEW GROFF
|ADMINISTRATIVE ANALYST II
|119,009.65
|MARK DEPATIE
|POLICE FIRST SERGEANT
|118,932.30
|KEITH ROBERTS
|SYSTEMS DEVELOPER III
|118,862.85
|BRIDGET ALSTON
|SS ADULT & CHILD SVCS DIV CHF
|118,757.33
|LAURIE OLIVIERI
|CS QUALITY IMPROVEMENT MGR
|118,682.07
|MICHELE WHITE
|GENERAL REGISTRAR
|118,494.09
|JOHN COLWELL
|ENGINEER IV
|118,483.52
|BARRY ZWEIG
|ASSISTANT COMMONWEALTH ATTORNY
|118,332.99
|YASMIN AHMADY
|DFR TECHNICIAN II
|118,332.64
|JAMES BOURQUE
|DFR TECHNICIAN II
|118,326.57
|CARL CARTER
|POLICE FIRST SERGEANT
|118,300.57
|DAVID WENZEL
|RISK & SAFETY SERVICES MANAGER
|118,289.31
|KELLIE CRESPO
|SHERIFF'S LIEUTENANT
|118,259.85
|ESTHER CAESAR
|ACCOUNTING MANAGER
|118,243.31
|ROBERT WALLS
|POLICE OFFICER
|118,227.18
|WHITNEY LANIER
|POLICE SERGEANT
|118,117.98
|JEFF GOOD
|POLICE FIRST SERGEANT
|118,064.51
|BRADFORD NORRIS
|FINANCIAL ANALYST MANAGER
|118,021.91
|JAMES OLIVIERI
|SYSTEMS DEVELOPER III
|118,007.00
|WILLIE HARDEMAN
|SHERIFF'S CAPTAIN
|117,987.75
|KAREN OUTLAND
|JAIL FIRST SERGEANT
|117,985.27
|GEORGE HARBEN
|BUSINESS DEVELOPMENT DIRECTOR
|117,809.56
|DONNA EATON-JONES
|BOND & PERMIT ADMINISTRATOR
|117,730.39
|CHARLES FAUSTINE
|DFR LIEUTENANT
|117,614.78
|ELIZABETH SCULLIN
|TRANS PLAN AND INSPEC DIV CHF
|117,546.41
|SUSAN HARRIS
|CS THERAPIST IV
|117,507.00
|HELEN WALLA
|GIS SUPERVISOR
|117,507.00
|MICHAEL WILKIE
|CS THERAPIST IV
|117,507.00
|DINAH YOUNG
|SYSTEMS DEVELOPER III
|117,507.00
|MATTHEW LOWERY
|ASSISTANT COMMONWEALTH ATTORNY
|117,437.45
|THERESA WILSON
|FAMILY SERVICES MANAGER
|117,407.32
|TERRA SAMUELS
|DFR LIEUTENANT
|117,369.04
|TANYA ODELL
|BEHAVIORAL HEALTH PROGRAM MGR
|117,325.56
|JENNIFER BRADLEY
|PUB SFTY COMMS SHIFT SUPV
|117,234.95
|BENJAMIN DUNNET
|DFR LIEUTENANT
|117,089.92
|RONALD KNAPCZYK
|POLICE FIRST SERGEANT
|117,025.30
|ROBERT CORNETT
|JAIL SERGEANT
|117,018.90
|ERIC DAVIS
|MASTER POLICE OFFICER
|116,962.80
|GAIL MACDONALD
|HUMAN RESOURCES ANALYST I
|116,954.72
|EILEEN WELSH
|POLICE CAPTAIN
|116,789.82
|SANDRA ROUSH
|PUB SFTY COMMS SHIFT SUPV
|116,767.20
|SHANE ASH
|POLICE LIEUTENANT
|116,581.96
|ERIC DOMBKOWSKI
|DFR TECHNICIAN II
|116,579.57
|DANIEL SANCHEZ
|JAIL FIRST SERGEANT
|116,496.02
|PHILIP FERLOTTI
|TAX ADMIN DIVISION CHIEF
|116,477.05
|RANDALL GREENWALT
|PUB SFTY COMMS SHIFT SUPV
|116,433.50
|ROBERT KIEB
|DFR LIEUTENANT
|116,423.76
|CRISTIAN GARCIA-LAZO
|DFR TECHNICIAN II
|116,422.26
|ROBERT DIMMEL
|DFR CAPTAIN
|116,395.85
|SANDRA O'BANNON
|CS THERAPIST IV
|116,251.88
|SALLY WOOD
|REC/TOURISM ENTERPRISE MGR
|116,233.22
|DANIEL BLANKENSHIP
|DFR TECHNICIAN II
|116,181.10
|GARRY MENDOZA
|MASTER POLICE OFFICER
|116,167.16
|DANIEL LAPIHUSKA
|MASTER POLICE OFFICER
|116,157.31
|MICHAEL MILITELLO
|DFR TECHNICIAN II
|116,127.32
|STEPHEN DONOHOE
|ASSISTANT PLANNING DIRECTOR
|116,104.55
|ARON SHORE
|MASTER POLICE OFFICER
|116,057.05
|EVELYN HATFIELD
|CS THERAPIST IV
|116,014.06
|GIUSEPPE VOZZOLO
|MASTER POLICE OFFICER
|115,922.10
|KEVIN CURRY
|MASTER POLICE OFFICER
|115,904.99
|TERRI HOLLAR
|CORRECTIONAL HEALTH NURSE III
|115,889.93
|STEVEN STEVENS
|ENGINEER III
|115,779.12
|RACHEL GORHAM
|DFR TECHNICIAN II
|115,775.31
|NEIL MILLER
|POLICE LIEUTENANT
|115,510.18
|JOHN GILLIS
|DFR LIEUTENANT
|115,487.17
|ERIC UDELL
|POLICE SERGEANT
|115,332.03
|JOHN FALCETTI
|MASTER POLICE OFFICER
|115,239.69
|DUSTIN SCHULTZ
|DFR LIEUTENANT
|115,151.06
|JEFFREY CHAPMAN
|DFR TECHNICIAN II
|115,133.57
|CARL CRAMER
|MASTER POLICE OFFICER
|115,048.20
|ELNOUR ADAM
|ENGINEER IV
|115,000.07
|BRUCE BOLIEAU
|DFR TECHNICIAN II
|114,961.28
|GARY VANDYKE
|POLICE FIRST SERGEANT
|114,912.10
|ASHLEY GWINN
|POLICE FIRST SERGEANT
|114,885.15
|WERTER WILLIS
|DFR TECHNICIAN II
|114,821.12
|PETER HILL
|POLICE SERGEANT
|114,810.30
|AMY ALLEN
|CORRECTIONAL HEALTH NURSE I
|114,757.85
|BARRY CULBERTSON
|DFR LIEUTENANT
|114,750.88
|LISA KRISNER
|PUB SFTY COMMS SHIFT SUPV
|114,541.10
|THERESA MCDONNELL
|ADMIN SUPPORT COORD II
|114,321.77
|ROBERT SURMAN
|POLICE SERGEANT
|114,103.46
|GREGORY MOORE
|POLICE FIRST SERGEANT
|114,099.37
|JERRY MACKLING
|POLICE FIRST SERGEANT
|114,071.39
|JAMES MILLER
|MASTER POLICE OFFICER
|113,980.14
|GERALD MCLAREN
|DFR LIEUTENANT
|113,933.19
|JAMES ROBERTSON
|POLICE FIRST SERGEANT
|113,909.71
|STEPHEN KING
|DFR TECHNICIAN II
|113,892.27
|ADAM SHANNON
|DFR LIEUTENANT
|113,875.72
|JARROD WILLIAMS
|JAIL SERGEANT
|113,826.80
|KRISTINA ROBINSON
|ASSISTANT COMMONWEALTH ATTORNY
|113,730.70
|BRANDON WEST
|DFR LIEUTENANT
|113,688.35
|SCOTT DIXON
|DFR CAPTAIN
|113,604.37
|SADHU SANDHU
|ENGINEER III
|113,489.22
|MARCIA WHALEY
|MASTER POLICE OFFICER
|113,437.60
|JOSE REANOS
|DFR TECHNICIAN II
|113,425.51
|THOMAS GUTHRIE
|SENIOR NETWORK ANALYST
|113,408.69
|STEPHEN HILL
|MASTER JAIL OFFICER
|113,387.75
|SARBJIT SIDHU
|ENGINEER III
|113,282.79
|ANDREW GORMAN
|DFR TECHNICIAN I
|113,238.96
|RYAN PAVOL
|POLICE FIRST SERGEANT
|113,189.38
|STEVEN HALL
|PLANNING & DEV DIVISION CHIEF
|113,145.79
|RAYMOND HYATT
|POLICE FIRST SERGEANT
|113,064.42
|ROBERT ARDAIOLO
|DFR LIEUTENANT
|113,031.13
|MARGARET WICKLIFFE
|ID SERVICE COORDINATOR IV
|112,851.68
|JANET HARMON-HARDY
|JAIL LIEUTENANT
|112,776.73
|BENJAMEN GRANTHAM
|POLICE SERGEANT
|112,740.14
|ROBERT WIENCKO
|DFR LIEUTENANT
|112,667.38
|MICHAEL EL HAGE
|ENGINEER III
|112,661.32
|DAVID CHO
|MASTER POLICE OFFICER
|112,579.42
|KEVIN DEWHURST
|DFR TECHNICIAN II
|112,567.89
|KIMBERLY MERCER
|POLICE FIRST SERGEANT
|112,565.78
|DARIEN CUPKA
|POLICE OFFICER
|112,535.43
|JOSEPH ALLEN
|MASTER POLICE OFFICER
|112,530.17
|BYRON JENKINS
|POLICE SERGEANT
|112,447.79
|MICHAEL DEATLEY
|DFR LIEUTENANT
|112,429.32
|LUCAS HISGHMAN
|ENGINEER IV
|112,425.02
|ROBERT MINNICK
|MASTER POLICE OFFICER
|112,381.21
|LUIS ZAMORA
|MASTER POLICE OFFICER
|112,366.72
|KAY CARROLL
|PUB SFTY COMMS SHIFT SUPV
|112,250.75
|WILSON CREIGHTON-BEY
|JAIL LIEUTENANT
|112,173.63
|LEVITICUS BASS
|RESIDENTIAL SERVICES DIV CHIEF
|112,166.01
|BRIAN READER
|DFR LIEUTENANT
|112,118.43
|LUIS POTES
|MASTER POLICE OFFICER
|112,118.15
|CHRISTOPHER WATT
|SYSTEMS DEVELOPER III
|112,103.99
|TYLER DIETTERT
|DFR LIEUTENANT
|112,069.66
|WILLIAM KING
|DFR LIEUTENANT
|112,063.11
|MATTHEW WEST
|MASTER POLICE OFFICER
|112,016.61
|ANTHONY ZIENDA
|JAIL FIRST SERGEANT
|111,886.96
|KELVIN DELANEY
|JAIL LIEUTENANT
|111,873.23
|HOSSEIN AYATI
|ENGINEER III
|111,843.73
|ROBERT FAYE
|DFR CAPTAIN
|111,810.21
|MYLA NEAL
|REC SERVICES DIVISION CHIEF
|111,764.18
|CYNTHIA CHAPATES
|PAYROLL & DISBURSE DIV CHIEF
|111,721.94
|ALEXANDER THOMSON
|DFR TECHNICIAN II
|111,696.92
|SYLVANUS AMEVOR
|PLANS REVIEW SUPERVISOR
|111,658.90
|SHANNA SHI
|SYSTEMS DEVELOPER III
|111,638.21
|DAVID CARUANA
|DFR LIEUTENANT
|111,604.51
|BENJAMIN EIB
|ENGINEER IV
|111,538.00
|SHANA TERRY
|SENIOR CONTRACT SPECIALIST
|111,512.67
|WISDOM OTENG-AMPONSAH
|JAIL OFFICER
|111,462.99
|KEVIN MCCLELLAND
|MASTER POLICE OFFICER
|111,434.25
|MICHAEL DAY
|POLICE LIEUTENANT
|111,432.62
|STEPHEN CIESLINSKI
|MASTER POLICE OFFICER
|111,355.63
|JAIME PAVOL
|POLICE FIRST SERGEANT
|111,301.73
|TERRY FULLER
|DFR LIEUTENANT
|111,272.42
|CHRISTOPHER BRADFORD
|POLICE FIRST SERGEANT
|111,251.01
|GIANNINA PINEDO
|MASTER POLICE OFFICER
|111,197.35
|DAVID ROBINSON
|JAIL OFFICER
|111,151.64
|SHEILA RAGAN
|PUB SFTY COMMS OPS MGR
|111,151.11
|JAMES FOSTER
|JAIL SERGEANT
|111,112.64
|ASTRID ROBINSON
|POLICE FIRST SERGEANT
|111,090.02
|KOFI ASIEDU
|ENGINEER III
|111,059.00
|JERAMY RAMOS
|POLICE SERGEANT
|111,005.14
|LEANDRO PENA
|POLICE SERGEANT
|110,978.71
|KENNETH ZACK
|DFR CAPTAIN
|110,908.00
|CASEY HENNESSEY
|DFR TECHNICIAN II
|110,896.85
|RYAN CONWAY
|DFR TECHNICIAN II
|110,891.10
|ALEXANDER STEPHENSON
|DFR LIEUTENANT
|110,808.84
|DONALD MARGRAF
|ENGINEER III
|110,800.76
|CHARNITA ALLEN
|SYSTEM DEVELOPMENT MANAGER
|110,768.76
|HEATHER BAXTER
|BEHAVIORAL HEALTH PROGRAM MGR
|110,726.43
|EDWARD MCNALLY
|DFR LIEUTENANT
|110,692.11
|KEVIN TOBEY
|DFR LIEUTENANT
|110,621.28
|BRIAN MOORE
|DFR LIEUTENANT
|110,487.73
|CHRISTOPHER ADAMS
|DFR CAPTAIN
|110,468.17
|JOHN GREG HAIR
|VOICE ENGINEERING SUPERVISOR
|110,464.41
|DAMIAN MARSH
|DFR TECHNICIAN II
|110,416.21
|EDWARD PETKE
|POLICE FIRST SERGEANT
|110,404.20
|JAMES SANCHEZ
|DFR LIEUTENANT
|110,395.54
|JOSHUA PERRY
|DFR LIEUTENANT
|110,277.30
|JOSHUA LANE
|MASTER POLICE OFFICER
|110,274.56
|DAVID HESS
|MASTER POLICE OFFICER
|110,197.27
|CAROL THACKER
|BEHAVIORAL HEALTH PROGRAM MGR
|110,150.81
|CAMERON CROUCH
|MASTER POLICE OFFICER
|110,112.30
|DEBORAH WILSON
|JAIL SERGEANT
|110,007.06
|LUCAS HART
|DFR LIEUTENANT
|109,974.06
|PAUL LYNCH
|NEIGHBORHOOD SVCS DIV CHIEF
|109,968.08
|TARA VAN HORN
|POLICE LIEUTENANT
|109,917.85
|SAMUEL WALKER
|POLICE OFFICER
|109,916.93
|DAVID BLISS
|POLICE SERGEANT
|109,908.78
|MICHAEL SHANNON
|DFR CAPTAIN
|109,890.77
|RUSSELL CRANDOL
|POLICE SERGEANT
|109,872.41
|ROBERT DAVIS
|MASTER POLICE OFFICER
|109,743.98
|WILLIAM JONES
|DFR LIEUTENANT
|109,594.24
|BERT EYLER
|MASTER POLICE OFFICER
|109,562.49
|LAWRENCE SHINDELMAN
|PSYCHIATRIST
|109,529.92
|NED WHITLING
|DFR LIEUTENANT
|109,465.22
|IAN JONES
|DFR TECHNICIAN I
|109,386.15
|RUBY THOMAS
|PSYCHIATRIST
|109,334.92
|RICHARD WINDISH
|ENGINEER III
|109,208.25
|WENDY ANDERSON
|JAIL FIRST SERGEANT
|109,170.50
|JOSHUA DEMPSEY
|DFR LIEUTENANT
|109,143.30
|KEVIN DODSON
|DFR LIEUTENANT
|109,140.80
|HEATHER HARRIS
|POLICE SERGEANT
|109,130.33
|MICHELLE NEMEROW
|MASTER POLICE OFFICER
|109,062.36
|MARK SEARCH
|MASTER POLICE OFFICER
|109,006.17
|DONNA EDELEN
|POLICE SERGEANT
|108,954.01
|JOSHUA DEAN
|POLICE OFFICER
|108,939.00
|CRAIG NELSON
|DFR TECHNICIAN II
|108,927.92
|AMANDA GOTT
|DFR LIEUTENANT
|108,849.92
|JUSTIN ANTES
|DFR LIEUTENANT
|108,763.42
|BRANDON HUNT
|MASTER POLICE OFFICER
|108,681.32
|ALICIA HART
|PUBLIC WORKS DIVISION CHIEF
|108,625.75
|DAVID THOMAS
|DFR TECHNICIAN II
|108,593.51
|LARRY MILBOURNE
|DFR TECHNICIAN II
|108,531.55
|ROBERT MOREAU
|DFR CAPTAIN
|108,417.12
|SEAN SHELTON
|POLICE SERGEANT
|108,393.59
|CHRISTOPHER PHILLIPS
|ENGINEER III
|108,269.51
|ANDREW SANDERS
|DFR TECHNICIAN II
|108,262.38
|KATHY SUMBY
|SS ECON INDEP DIV CHF
|108,158.44
|MICHELE SURDAM
|PUB SFTY COMMS TECH PGMS MGR
|108,158.08
|MARK LANGSAM
|MASTER POLICE OFFICER
|108,137.66
|PAMELA FORD
|JAIL FIRST SERGEANT
|108,136.08
|SAMUEL RODRIGUEZ
|DFR TECHNICIAN II
|108,054.86
|ERIKA PEREZ
|DFR TECHNICIAN II
|108,003.98
|JONATHAN NEWELL
|DFR CAPTAIN
|107,911.66
|DAVID SMITH
|POLICE LIEUTENANT
|107,901.17
|GREGORY KRAUSE
|MASTER POLICE OFFICER
|107,808.60
|DANIEL MURPHY
|POLICE FIRST SERGEANT
|107,654.95
|AMON WEAVER
|MASTER POLICE OFFICER
|107,635.72
|JESSICA TIEDJE MCCAULEY
|MASTER POLICE OFFICER
|107,619.29
|SARA WHEELER
|BEHAVIORAL HEALTH PROGRAM MGR
|107,545.32
|VINCENT PRYSOCK
|DFR CAPTAIN
|107,447.43
|CARLA GOODMAN
|JAIL FIRST SERGEANT
|107,413.16
|LENA PURIFOY
|FAMILY SERVICES MANAGER
|107,407.84
|TRICIA PENY
|EARLY INTERVENTION SUPERVISOR
|107,406.00
|MARC GRAYSON
|MASTER POLICE OFFICER
|107,400.47
|CHARLES DEBONIS
|DFR TECHNICIAN II
|107,352.22
|SAEMI KITCHENS
|POLICE FIRST SERGEANT
|107,260.70
|CURTIS WHITE
|DFR TECHNICIAN II
|107,121.33
|STACY FLEMING
|SYSTEMS DEVELOPER II
|107,097.14
|WANDA CREIGHTON
|JAIL LIEUTENANT
|107,074.03
|KIMBERLY STEWART
|DFR BATTALION CHIEF
|106,988.83
|MICHELLE BECK
|DFR TECHNICIAN II
|106,985.73
|GONZALO GRACIA
|MASTER POLICE OFFICER
|106,938.95
|HYUNG KUN LEE
|SYSTEMS DEVELOPER III
|106,891.42
|NEIL ELOISE
|DFR TECHNICIAN II
|106,876.48
|RONALD ESCHERICH
|DEVELOPMENT PROJECT MANAGER
|106,853.00
|TOMMY SHREWSBURY
|PLANNER III
|106,853.00
|DANIEL MCGEE
|DFR TECHNICIAN II
|106,834.13
|ANGELA TYSON
|SHERIFF'S SERGEANT
|106,811.51
|JOHN CHRISTOPHER
|POLICE FIRST SERGEANT
|106,701.86
|JOSEPH WARNER
|NIMS COMPLIANCE OFFICER
|106,695.00
|CLAUDIA BAILEY
|CS THERAPIST III
|106,671.36
|CHRISTOPHER GANT
|DFR LIEUTENANT
|106,663.05
|BRYAN SUTTON
|MASTER POLICE OFFICER
|106,574.73
|RONALD LINDBERG
|INFO TECH SYSTEMS ENGINEER
|106,560.98
|JUAN ANTELO
|POLICE OFFICER
|106,543.93
|GERARDO CLEMENTE
|ACCOUNTANT III
|106,515.00
|JAMES GOULD
|INFO TECH SYSTEMS ENGINEER
|106,515.00
|VINCENT ANTIGNANO
|MASTER POLICE OFFICER
|106,489.21
|AMY JUNE ALLISON
|DFR TECHNICIAN II
|106,423.75
|BRENT HEAVNER
|COMMUNICATION SRVCS DIV CHIEF
|106,384.09
|AMY ANDERSON-MACMURDO
|CS THERAPIST IV
|106,338.07
|SHAWN RILEY
|DFR TECHNICIAN II
|106,316.50
|MOHAMMED ANSARI
|PSYCHIATRIST
|106,310.49
|RASHMI THAKUR
|SYSTEMS DEVELOPER II
|106,305.00
|CHANNING FURR
|DFR TECHNICIAN II
|106,265.38
|ANGELA BOZEMAN
|POLICE PERSONNEL BUREAU MGR
|106,052.33
|LEWIS BOWMAN
|FIELD SUPERVISOR
|106,027.60
|RALPH GEORGE
|ENGINEERING PROJECT COORD
|105,982.61
|HAYWOOD KINES
|DEVELOPMENT PROJECT MANAGER
|105,977.97
|MATTHEW GREENFIELD
|DFR CAPTAIN
|105,959.91
|YHANA POWELL
|MASTER JAIL OFFICER
|105,949.90
|ELBA ROLDAN GILL
|MASTER POLICE OFFICER
|105,930.48
|LINDA NORMAN
|PUB SFTY COMMS ASST SHIFT SUPV
|105,776.96
|PAUL FLICKINGER
|RECREATION GROUNDS SRVS MGR
|105,764.53
|ROBYN HYATT
|MASTER POLICE OFFICER
|105,708.48
|JOELLEN GEORGE
|SYSTEMS DEVELOPER II
|105,705.00
|RAMON FRYE
|JAIL SERGEANT
|105,632.77
|GARY BRUNELLE
|POLICE SERGEANT
|105,590.97
|STEVEN ADAMSON
|JAIL SERGEANT
|105,588.18
|ROSA MORAN
|SYSTEMS DEVELOPER II
|105,578.65
|HEATH OYLER
|POLICE SERGEANT
|105,524.59
|BRADFORD CAVENDER
|POLICE FIRST SERGEANT
|105,509.17
|WENDY LOCKHART
|TAX ADMINISTRATION MANAGER
|105,457.05
|JACOB WILSON
|DFR LIEUTENANT
|105,452.00
|JEFFERY MORRIS
|MASTER POLICE OFFICER
|105,438.37
|DANIEL MCCLEESE
|DFR CAPTAIN
|105,416.87
|DONAH SAMUEL
|DFR TECHNICIAN II
|105,391.07
|MARY LEE-MEREDITH
|LT SERVICES & SUPPORTS DIV MGR
|105,385.73
|JUAN BERNAL
|PROFFER ADMINISTRATOR
|105,329.09
|WALTER HUNT
|DFR CAPTAIN
|105,328.47
|DEBORAH BITTNER
|NEIGHBORHOOD LIBRARY MGR
|105,300.00
|SAEID RAHNAVARD
|PLANNER III
|105,300.00
|KATE SCHELL-SMITH
|CS THERAPIST III
|105,300.00
|MICHELLE SCHLEFSTEIN
|SYSTEMS DEVELOPER II
|105,300.00
|DENNIS GILL
|MASTER POLICE OFFICER
|105,274.29
|KENNETH KNIGHT
|JAIL SERGEANT
|105,175.82
|FRANCISCO CORTES
|JAIL LIEUTENANT
|105,149.20
|JESSICA TAYLOR
|DFR TECHNICIAN II
|105,069.40
|KYLE STEELE
|DFR TECHNICIAN II
|105,066.63
|RONALD SAIKOWSKI
|DFR LIEUTENANT
|105,058.01
|JOSEPH KELLY
|DFR TECHNICIAN II
|105,020.97
|ANTHONY CLEVELAND
|ANIMAL CONTRL BUREAU DIV CHIEF
|105,003.31
|JARROD YOST
|POLICE SERGEANT
|104,998.67
|MANUEL AGOSTINI
|MASTER POLICE OFFICER
|104,967.95
|MICHAEL GRAY
|NETWORK ANALYST
|104,941.77
|JENNIFER BOEDER
|ENVIRONMENTAL PROGRAM MANAGER
|104,909.62
|BERNARD OSILKA
|ENGINEER III
|104,786.87
|MATTHEW CORNELIUSSEN
|PUBLIC WORKS DIVISION CHIEF
|104,691.58
|DONALD THEAL
|DFR TECHNICIAN II
|104,638.47
|MATTHEW ADKINS
|HAZARDOUS MATERIALS OFFICER
|104,586.30
|SEAN JONES
|DFR TECHNICIAN II
|104,568.28
|DAVID BURGHART
|POLICE LIEUTENANT
|104,563.60
|TOMMY RODRIQUEZ
|MASTER POLICE OFFICER
|104,494.67
|NICOLE BROWN
|ASST COMMUNICATIONS DIR
|104,332.28
|ADAM MOWRY
|DFR TECHNICIAN II
|104,247.81
|RYAN WHALEY
|POLICE SERGEANT
|104,197.44
|DANIEL CARTON
|MASTER POLICE OFFICER
|104,141.98
|THEODORE FORBES
|DFR CAPTAIN
|104,003.16
|MARK HINMAN
|ACCOUNTANT III
|103,954.57
|BRANDON HAAS
|POLICE SERGEANT
|103,952.80
|BENJAMIIN DRAXLER
|DFR TECHNICIAN II
|103,949.02
|JULIA BLAKELY
|FAMILY SERVICES WORKER III
|103,874.70
|DUSTIN MINER
|DFR LIEUTENANT
|103,860.25
|KATYBETH STROBEL
|MASTER POLICE OFFICER
|103,840.91
|CHAD ROOP
|BUILD CONSTR REVIEW BRNCH CHF
|103,792.83
|NATALIE BERGER
|EMS BILLING PROGRAM MANAGER
|103,744.75
|THOMAS CHESS
|DFR LIEUTENANT
|103,646.87
|CAROLYN ACKERMAN
|DFR TECHNICIAN II
|103,627.76
|JOSHUA WEHMEYER
|POLICE SERGEANT
|103,587.51
|CATHERINE PHILLIPS
|MANAGEMNT & FISCAL ANALYST IV
|103,564.97
|SYED RIZVI
|PSYCHIATRIST
|103,509.85
|JESSE HEMPEN
|MASTER POLICE OFFICER
|103,469.34
|SHANTEL BALL
|ID SERVICE COORDINATOR III
|103,384.39
|DIMAS FRAGOSA
|POLICE SERGEANT
|103,373.23
|MATTHEW MCCORMICK
|POLICE SERGEANT
|103,304.25
|CHARLES PEELE
|DFR CAPTAIN
|103,206.76
|LAUREN LINKOUS
|DFR TECHNICIAN II
|103,168.15
|ERIC GARECHT
|MASTER POLICE OFFICER
|103,147.45
|GERT PEDERSEN
|POLICE FIRST SERGEANT
|103,120.88
|MEAGAN DONELAN
|DFR LIEUTENANT
|103,099.49
|KHANH-VAN TRAN
|ACCOUNTANT III
|103,096.08
|MALCOLM ECHALUCE
|SYSTEMS DEVELOPER III
|103,065.99
|KEVIN MORIN
|MASTER POLICE OFFICER
|102,985.91
|DEBORAH CARTER
|ADMIN ANALYST I/SR HR ANALYST
|102,959.40
|CHRISTOPHER MOODY
|DFR CAPTAIN
|102,929.64
|KERI PURTELL
|ADMIN ANALYST I/SR HR ANALYST
|102,911.00
|JOHN HORNADAY
|DFR LIEUTENANT
|102,876.74
|BAOTRAN NGUYEN
|ID SERVICE COORDINATOR IV
|102,872.14
|WILLIAM KIEFER
|MASTER POLICE OFFICER
|102,840.51
|SHAUN BARRETT
|MASTER POLICE OFFICER
|102,786.11
|FARHANG FESHARI
|ENGINEER III
|102,766.24
|CHRISTOPHER SCHIAVI
|SYSTEMS DEVELOPER II
|102,748.97
|ANGELA POETZMAN
|SYSTEM ADMINISTRATOR
|102,707.37
|SHELIA VENNING
|EEO OR HUMAN RIGHTS MANAGER
|102,706.49
|NATHANIEL MATHEWS
|DFR TECHNICIAN II
|102,686.01
|JUSTIN TOTH
|DFR LIEUTENANT
|102,594.44
|SCOTT WATT
|MASTER POLICE OFFICER
|102,571.97
|CLARISSA SINGLETARY
|TECHNOLOGY SERV ADMINISTRATOR
|102,570.85
|MICHAEL LEWIS
|MASTER POLICE OFFICER
|102,384.64
|JACOB KUSHNER
|POLICE SERGEANT
|102,369.49
|HEATHER VANCE
|POLICE LIEUTENANT
|102,346.74
|DAVID WRIGHT
|MASTER JAIL OFFICER
|102,271.85
|QAIS BASHIR
|ENGINEER III
|102,190.07
|MARCOS SPITTAL
|MASTER POLICE OFFICER
|102,188.87
|DANIEL SULLINS
|POLICE SERGEANT
|102,161.71
|LAURIE CRONIN
|SR ASSISTANT TO THE CHAIRMAN
|102,115.47
|SHARON RICHARDSON
|COMMUNICATIONS SPECIALIST II
|102,080.35
|NICHOLAS WAYMIRE
|MASTER POLICE OFFICER
|102,071.18
|ROBERT MCPARLAND
|DFR LIEUTENANT
|101,927.34
|OMAR MENDEZ
|DFR TECHNICIAN II
|101,727.68
|NORMA SANCHEZ
|HUMAN SERVICES PROGRAM SUPV
|101,659.37
|JUSTIN ADAMS
|POLICE SERGEANT
|101,647.35
|JOSHUA JONES
|DFR TECHNICIAN II
|101,643.87
|JEREMY MOORE
|DFR LIEUTENANT
|101,641.88
|JOSHUA PETERS
|MASTER POLICE OFFICER
|101,572.09
|RHONDA FIELDS
|MASTER POLICE OFFICER
|101,508.56
|PEGGY MOLLOY
|CORRECTIONAL HEALTH NURSE IV
|101,495.26
|BRIAN DAILY
|JAIL FIRST SERGEANT
|101,468.76
|JOHN VINES
|DFR LIEUTENANT
|101,467.65
|THOMAS MUSE
|DFR TECHNICIAN II
|101,338.78
|JOHNNIE WINSLOW
|RISK & SAFETY SERVICES MANAGER
|101,318.10
|JENNIFER YOWELL
|HUMAN SERVICES PROGRAM SUPV
|101,265.59
|ROBERT LEIBBRANDT
|MGMT & FISCAL ANALYST IV
|101,250.00
|THOMAS CLARK
|BUILD CONSTR INSPEC BRNCH CHF
|101,214.33
|QUIRICO PERANDO
|ENGINEER III
|101,213.24
|RISHI DHARAMSEY
|SYSTEMS DEVELOPER III
|101,158.96
|CHESTER OUTLAND
|JAIL FIRST SERGEANT
|101,137.75
|ALLEN LAGRAVE
|DFR TECHNICIAN II
|101,087.72
|MATTHEW MIHALOVICH
|SHERIFF'S DEPUTY
|101,014.00
|PAUL NICHOLSON
|DFR LIEUTENANT
|101,005.42
|SAMUEL FLOURNOY
|ASSISTANT COMMONWEALTH ATTORNY
|100,977.20
|AARON BARNES
|MASTER POLICE OFFICER
|100,968.36
|BRIAN COE
|CS THERAPIST III
|100,966.97
|ERIKA CARTER
|SHERIFF'S DEPUTY
|100,948.61
|MICHAEL MALLON
|ELECTIONS EQUIPMENT SPECIALIST
|100,910.37
|SETH GREENE
|DFR LIEUTENANT
|100,828.97
|JOSLYN BOWLING DIXON
|ASSISTANT LIBRARY DIRECTOR
|100,782.57
|STACEY ALLEN
|EEO OR HUMAN RIGHTS MANAGER
|100,781.66
|ANTHONY LUNDERS
|MASTER POLICE OFFICER
|100,752.10
|MICHAEL SEBBEN
|SHERIFF'S MASTER DEPUTY
|100,728.62
|JUSTIN GREEN
|DFR LIEUTENANT
|100,728.44
|ROSS SHANNON
|DFR LIEUTENANT
|100,668.48
|LUDERIC CLAUSTRO
|DFR TECHNICIAN II
|100,596.09
|JESSE ROLLINGER
|POLICE SERGEANT
|100,575.95
|DONALD DESHAZO
|MASTER POLICE OFFICER
|100,550.54
|CHRISTOPHER MOORE
|POLICE SERGEANT
|100,521.46
|JOEL WRIGHT
|JAIL FIRST SERGEANT
|100,474.15
|KURTIS WALLACE
|POLICE SERGEANT
|100,461.77
|MICHAEL MOUNTAIN
|DFR LIEUTENANT
|100,386.95
|JAMES MANEVAL
|DFR TECHNICIAN II
|100,351.50
|KATANYA GOOD GOSWELL
|BEHAVIORAL HEALTH PROGRAM MGR
|100,340.76
|STEPHENY JONES
|POLICE OFFICER
|100,290.56
|JEFFREY METZ
|DFR TECHNICIAN II
|100,289.84
|THOMAS RISH
|DFR LIEUTENANT
|100,204.33
|SHOHREH DJOUHARIAN
|ENGINEER II
|100,129.62
|NOAH STRAUSBAUGH
|DFR TECHNICIAN II
|100,114.61
|JONATHAN MEDINA
|DFR TECHNICIAN II
|100,082.07
|ANDREW MORRIS
|DFR TECHNICIAN II
|100,045.59
|PATRICK SHELLEY
|POLICE SERGEANT
|100,045.00
(1) comment
WOW! No wonder my real estate tax is over $3,200 for a low-quality townhouse.
Welcome to the discussion.
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