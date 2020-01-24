Through a Freedom of Information Act request, InsideNoVa obtained name, title and salary information for Prince William County employees for the 2019 fiscal year.

Here are the top 10 salaried positions, based on total pay, as provided by Prince William County.

 

Name

Job title

Total pay 2019

1

CHRISTOPHER MARTINO

COUNTY EXECUTIVE

350,142.76

2

KANCHAN CLARK

MEDICAL DIRECTOR/PSYCHIATRIST

290,161.41

3

MICHELLE ROBL

COUNTY ATTORNEY

277,162.39

4

NINA KHACHIYANTS

PSYCHIATRIST

249,843.04

5

PAUL EBERT

COMMONWEALTH ATTORNEY

249,200.04

6

LAURA HARVATINE

PSYCHIATRIST

236,618.12

7

RICHARD CONWAY

CHIEF DEP COMMONWEALTH  ATTORNEY

215,441.23

8

HARRY WOOD

DFR LIEUTENANT

211,277.08

9

CHRISTOPHER PRICE

DEPUTY COUNTY EXECUTIVE

210,211.29

10

BARRY BARNARD

POLICE CHIEF

208,100.23

Below, you can access 2019 salary information for all employees with a total pay over $100,000.

NameJob titleTotal pay 2019
CHRISTOPHER MARTINOCOUNTY EXECUTIVE350,142.76
KANCHAN CLARKMEDICAL DIRECTOR/PSYCHIATRIST290,161.41
MICHELLE ROBLCOUNTY ATTORNEY277,162.39
NINA KHACHIYANTSPSYCHIATRIST249,843.04
PAUL EBERTCOMMONWEALTH ATTORNEY249,200.04
LAURA HARVATINEPSYCHIATRIST236,618.12
RICHARD CONWAYCHIEF DEP COMMNWLTH ATTORNEY215,441.23
HARRY WOODDFR LIEUTENANT211,277.08
CHRISTOPHER PRICEDEPUTY COUNTY EXECUTIVE210,211.29
BARRY BARNARDPOLICE CHIEF208,100.23
ELIJAH JOHNSONDEPUTY COUNTY EXECUTIVE200,341.78
THOMAS GARRITYPOLICE LIEUTENANT199,946.30
MICHELLE CASCIATODEPUTY COUNTY EXECUTIVE199,408.72
TIMOTHY KEENDFR CHIEF197,018.28
ROBERT DICKERSONDEPUTY COUNTY ATTORNEY195,172.70
THOMAS BRUUNPUBLIC WORKS DIRECTOR193,750.04
GLENDELL HILLSHERIFF193,662.44
MICHELLE ATTREEDFINANCE DIRECTOR193,377.43
ROBERT MANCINICHIEF INFORMATION OFFICER180,308.26
PETER MELETISJAIL SUPERINTENDENT178,404.38
LISA MADRONCS EXECUTIVE DIRECTOR177,028.19
COURTNEY TIERNEYDIRECTOR OF SOCIAL SERVICES176,772.81
MEGAN KELLYASSISTANT COUNTY ATTORNEY IV176,748.09
BERNADETTE PEELEASSISTANT COUNTY ATTORNEY IV175,590.02
MICHAEL COZDEBADFR LIEUTENANT174,763.85
BRIAN CROWLEYPOLICE LIEUTENANT174,507.58
JAMES FORGODFR ASSISTANT CHIEF173,369.31
RICARDO CANIZALESTRANSPORTATION DIRECTOR173,358.10
TIMOTHY LECLERCDEPUTY FINANCE DIRECTOR172,048.89
DONOVAN CLARKPSYCHIATRIST171,443.82
MATTHEW SMOLSKYDFR ASSISTANT CHIEF171,214.33
WADE HUGHDEVELOPMENT SERVICES DIRECTOR170,911.26
BRUCE TUCKERDFR BATTALION CHIEF169,529.19
LANCE MCCLINTOCKDFR ASSISTANT CHIEF168,917.84
KEVIN HUGHARTPOLICE MAJOR168,037.87
JOSEPH MELVINDFR CAPTAIN166,533.39
AMANDA LAMBERTJAIL MAJOR165,367.29
REBECCA HORNERPLANNING DIRECTOR165,355.07
HUNG-EN FISHERMASTER POLICE OFFICER165,291.43
ROBERT CONNALCOMM & INFRASTRUCTR DIV CHIEF165,000.16
RODERICK OSBORNEJAIL MAJOR164,180.50
DAVID SINCLAIROFFICE OF MGMT & BUDGET DIR162,741.03
CRAIG BEAVERSDFR BATTALION CHIEF162,632.79
SETH HENDLER-VOSSPARKS & RECREATION DIRECTOR162,541.79
CURT SPEARASSISTANT COUNTY ATTORNEY IV161,351.14
WILLIAM VAN ANTWERPMASTER POLICE OFFICER161,231.93
THOMAS DENNERDFR DIVISION CHIEF160,566.95
BRETT HAMBYDFR CAPTAIN160,428.49
PECOLA FRANCOISDFR LIEUTENANT159,037.15
RUBEN CASTILLAPOLICE LIEUTENANT158,965.03
CHRISTOPHER SMITHCS THERAPIST III158,787.00
RICHARD PENNOCKDFR BATTALION CHIEF158,751.32
THOMAS ARNOTODFR LIEUTENANT158,603.15
BRIAN JURGENSENDFR CAPTAIN158,453.16
DAWN HARMANPOLICE MAJOR157,932.53
RYAN KIRKDFR LIEUTENANT157,782.58
JOSEPH MEDAWARPOLICE FIRST SERGEANT157,632.54
SHAWN CRISPINDFR BATTALION CHIEF156,795.55
LORI GRAYRISK MANAGEMENT DIVISION CHIEF156,728.27
DOUGLAS MCCABEDFR BATTALION CHIEF156,277.74
GENE LUCKINBILLDFR BATTALION CHIEF155,902.63
MICHAEL HUSTWAYTEPOLICE FIRST SERGEANT155,777.75
JACQUELINE SMITHCLERK OF COURT155,545.84
CARL MORRISONDFR BATTALION CHIEF155,428.72
WILLIAM MONTMINYDFR CAPTAIN155,185.06
SCOTT KARHANDFR CAPTAIN154,902.78
KURT HEINDRICHSDFR ASSISTANT CHIEF154,754.73
ANTHONY ADAMODFR LIEUTENANT154,030.40
MATTHEW SMALLWOODDFR LIEUTENANT153,755.21
BRUCE SIMPSONDFR TECHNICIAN II153,659.27
KHATTAB SHAMMOUTENV SRV OR TRANS CL ENG DIV CH153,577.16
WILLIAM PHIPPSDEPUTY COMMNWLTH ATTORNEY153,397.26
JARAD PHELPSDEPUTY POLICE CHIEF153,374.06
BRYAN SIMMSPOLICE CAPTAIN152,503.21
SHAWN PEAKPOLICE LIEUTENANT152,025.61
SARAH COOPERDFR LIEUTENANT151,926.07
MICHAEL SULLIVANPOLICE FIRST SERGEANT151,562.05
LISA HILTONCS THERAPIST III151,417.45
JAMES CARRPOLICE CAPTAIN151,403.20
PHILIP CECEREPOLICE CAPTAIN151,403.20
PATRICK AIGNERPOLICE LIEUTENANT151,339.50
GARY SPINAPOLICE LIEUTENANT151,025.47
PATRA WRIGHTDIVERSITY DIRECTOR151,018.93
RAUL TORRES VIERAEXEC DIR FOR HUMAN RIGHTS COMM150,791.45
TRACY HANNIGANASST COMMUNITY DEVELOPMENT DIR150,667.01
SCOTT KEARNSPOLICE LIEUTENANT150,570.13
CHRISTOPHER FEATHERPOLICE CAPTAIN150,455.52
MICHAEL LASALLEDFR BATTALION CHIEF150,186.45
CARLOS ROBLESPOLICE LIEUTENANT150,077.52
JASON GRANTCOMMUNICATIONS DIRECTOR150,027.02
GARNETT HINSONDFR LIEUTENANT149,555.73
JAMES YOUNGDFR LIEUTENANT149,327.92
GREGORY PASSPOLICE LIEUTENANT149,204.68
DAVID SEIFERTDFR LIEUTENANT149,040.54
CHRISTOPHER LAUTENSCHLAGERDFR TECHNICIAN II148,932.33
ERIC MAYSBUILDING OFFICIAL (ENGINEER V)148,581.08
CHARLES GILLIAMDFR CAPTAIN148,492.72
MATTHEW VILLAREALEASST COMMUNITY DEVELOPMENT DIR148,279.60
PAUL HEBERTDFR CAPTAIN148,125.44
MATTHEW MCCAULEYPOLICE LIEUTENANT147,754.99
THOMAS JARMANDFR BATTALION CHIEF147,009.73
JON ARTONEDFR BATTALION CHIEF146,815.15
TRACEY LABASSDFR BATTALION CHIEF146,587.40
VICKIE TAYLORBEHAVIORAL HEALTH DIVISION MGR146,535.54
STEPHEN YANNARELLDFR BATTALION CHIEF146,401.82
KENNETH HULSEYPOLICE FIRST SERGEANT146,174.57
JEREMY SCHENCKPOLICE SERGEANT145,689.87
CHERYL WALTONASSISTANT COUNTY ATTORNEY III145,614.65
ROBERT SKOFFASSISTANT COUNTY ATTORNEY III145,611.94
THOMAS SMITHSOLID WASTE DIV CHF(ENGR V)145,258.79
MICHAEL PORTERPOLICE FIRST SERGEANT145,123.93
RICHARD SCOTTDFR CAPTAIN144,903.03
DAVID MCCOYDFR BATTALION CHIEF144,595.46
EDDIE REYESPUB SFTY COMMS DIRECTOR143,992.16
BRIAN FERGUSONDFR BATTALION CHIEF143,938.99
FRANK OREFICEDFR BATTALION CHIEF143,895.93
JEFFREY NOTZASSISTANT COUNTY ATTORNEY III143,847.70
TERRY FEARNLEYSHERIFF'S CHIEF DEPUTY143,488.17
GREGORY DESHIELDSJAIL LIEUTENANT143,360.51
RONALD REINGRUBERDFR CAPTAIN143,264.28
ELIZABETH STRAWDERMANCS DEPUTY DIRECTOR142,970.58
CRAIG LAWHEADPOLICE LIEUTENANT142,628.57
RAJEEV SHARMAPSYCHIATRIST142,507.20
BRYAN JANDADFR LIEUTENANT142,001.78
CAMILLE VAN ANTWERPPOLICE CAPTAIN141,988.33
KARL WILLIAMSPOLICE FIRST SERGEANT141,968.73
PHILIP MILLERDFR CAPTAIN141,733.38
GEORGE HURLOCKJAIL CAPTAIN141,452.02
ROBERT BARKERJAIL LIEUTENANT141,064.49
ALLISON LINDNERREAL ESTATE ASSESSMNTS DIV CHF141,040.01
THOMAS PULASKIPOLICE/F&R ADMIN DIV CHIEF141,040.00
THOMAS CLARKDFR BATTALION CHIEF140,848.58
ANGELA MILLSGIS DIVISION CHIEF140,784.49
SUSAN MCMAHONJAIL CAPTAIN140,517.78
HELTON PEREIRADFR LIEUTENANT140,291.01
MADAN MOHANWATERSHED MGMT ADMIN MGR139,994.48
BILLY LAKEHOUSING & COMM DEV DIRECTOR139,817.94
SCOTT VAGOPOLICE CAPTAIN139,725.19
TONY OVERSTREETSHERIFF'S CAPTAIN139,556.38
ANTHONY NOTARANTONIOPOLICE FIRST SERGEANT139,031.07
CLAIBORNE RICHARDSONSR ASSIST COMMONWEALTH ATTORNY138,552.37
DEBORAH AVISBUSINESS APPS SUPT DIV CHIEF138,274.51
MARSHALL WHARAMDFR LIEUTENANT138,057.52
CYNTHIA DEPOYJAIL CAPTAIN138,026.31
THOMAS FLYNNBUSINESS DEVELOPMENT DIRECTOR137,959.99
LEONEL TELLERDFR TECHNICIAN II137,397.16
MICHAEL BLAKEPOLICE FIRST SERGEANT137,384.71
JAMES GAHRESBUSINESS DEVELOPMENT DIRECTOR137,128.14
MATTHEW MCCLURGDFR LIEUTENANT137,101.35
ERIK BARNHARTPOLICE CAPTAIN137,081.41
MICHAEL TAYLORJAIL CAPTAIN136,674.48
BRIAN MARKSDFR LIEUTENANT136,265.27
BRYAN ROSSDFR BATTALION CHIEF136,194.88
STEPHANIE CLARKDFR CAPTAIN135,814.05
JACQUELINE LUCASASSISTANT COUNTY ATTORNEY III135,526.16
DEBORAH SIEGELASSISTANT COUNTY ATTORNEY III135,526.16
LISA FINK-BUTLERPLANNING & DEV DIVISION CHIEF135,447.11
ROBERT WYKSDFR BATTALION CHIEF135,255.16
CHRISTOPHER GRANGERDFR BATTALION CHIEF135,126.37
THOMAS TROCHANDFR LIEUTENANT135,038.18
JACQUES POIRIERPOLICE LIEUTENANT134,656.71
JAVID ELAHIPOLICE LIEUTENANT134,522.79
TYLER CIRILLODFR CAPTAIN134,515.96
J REGAN KLINEDEPUTY COMMNWLTH ATTORNEY134,340.49
VIRGINIA HEUPLEEARLY INTER INTERAGNCY PGM MGR134,317.21
ANN MARIE MAHERREC/TOURISM ENTERPRISE MGR134,317.17
MATTHEW CHILDDFR LIEUTENANT134,207.22
STEPHEN MERCERPOLICE FIRST SERGEANT134,187.43
JACOB SMOOTDFR LIEUTENANT134,036.98
MICHAEL MOHRDFR CAPTAIN134,017.46
STEVEN AUSTINCJS DIRECTOR133,799.17
KATHLEEN PIERCEADMINISTRATIVE DIVISION CHIEF133,541.19
MICHAEL GAMMELMASTER POLICE OFFICER133,522.71
DONALD SCHAIERINFO TECH SYSTEMS ENG GRP MGR133,204.53
LUKE DEATLEYDFR LIEUTENANT133,140.58
ROBERT POWELLJAIL LIEUTENANT132,163.23
MATTHEW ECKERTDFR LIEUTENANT131,980.05
DAVID RIDDLEDFR TECHNICIAN II131,961.31
ALAN SMITHASSISTANT COUNTY ATTORNEY III131,858.47
TIMOTHY MCCORMICKSYSTEMS DEVELOPMENT MANAGER131,683.53
BRUCE NICHOLSONSYSTEMS DEVELOPMENT MANAGER131,683.52
JAMES FLEMINGADMINISTRATIVE DIVISION CHIEF131,683.51
BRIAN PATTERSONINFORMATION SECURITY OFFICER131,683.50
SHANA HRUBESPOLICE CAPTAIN131,441.23
DANIEL ACOSTADFR CAPTAIN131,337.79
GREGORY THOMASDFR LIEUTENANT131,266.34
BARBARA CAFINIDFR CAPTAIN131,247.91
SARAH HENRYAREA AGENCY ON AGING DIRECTOR130,950.32
PATRICK REUBENSDFR LIEUTENANT130,878.33
RAMON PEREZDFR LIEUTENANT130,685.42
CAROL VIENNAADMINISTRATIVE DIVISION CHIEF130,664.23
MARC AVENIENV SRV OR TRANS CL ENG DIV CH130,619.38
SUSAN WASHINGTONSR SYS ADMIN/HR DIV/ORG DV MGR130,524.63
JASON JANECEKPOLICE LIEUTENANT130,205.39
MICHAEL SHELLEYPOLICE LIEUTENANT130,127.32
BRYAN BATTENFELDDFR CAPTAIN130,041.84
THOMAS HAWKINSDFR LIEUTENANT129,942.35
TERESA POLINSKESR ASSIST COMMONWEALTH ATTORNY129,905.28
WILLIAM MACKAYPOLICE FIRST SERGEANT129,903.98
JEAN ROSSLIBRARY DIVISION ADMINISTRATOR129,870.03
JOE ROBINSONPOLICE LIEUTENANT129,813.20
JACQUELINE TURNERBEHAVIORAL HEALTH PROGRAM MGR129,693.26
MICHAEL POPEPOLICE SERGEANT129,560.47
DAVID LITZENBURGDFR LIEUTENANT129,328.25
MONA SNEADSR SYS ADMIN/HR DIV/ORG DIV MG129,280.30
ELIZABETH ROEADMINISTRATIVE DIVISION CHIEF129,221.28
STEVEN BRUBAKERDFR LIEUTENANT129,209.26
IAN SANSONISOCIAL SERVICES DEPUTY DIR129,163.81
HUGH MCLEANDFR BATTALION CHIEF129,159.58
ADAM MANNEPURCHASING DIVISION CHIEF129,011.54
DAVID MCGETTIGANPLANNING MANAGER129,001.26
JAMES MIRABILEDFR BATTALION CHIEF128,786.95
JASON KOHLPOLICE SERGEANT128,767.64
DAVID STEWARTDFR TECHNICIAN II128,499.53
WESLEY GRIEVEDFR LIEUTENANT128,335.89
KEREM ONERREAL ESTATE APPRAISAL MANAGER128,322.75
TRACY ALLENJAIL FIRST SERGEANT128,299.29
KHALED FALAHCS & BUSINESS GROUP DIV CHIEF128,250.23
RAJENDRA BIDARIENGINEER IV128,156.41
ELIZABETH DUGANBEHAVIORAL HEALTH PROGRAM MGR128,024.60
RYAN TOLLEYDFR LIEUTENANT127,915.97
DEBORAH WRIGHTLIBRARY SYSTEM DIRECTOR127,832.39
STEVEN CHOUINARDPOLICE LIEUTENANT127,825.76
CHARLES RICHARDSDFR TECHNICIAN II127,772.03
PHILLIP HARROVERPOLICE LIEUTENANT127,645.26
DARRELL FLOURNOYJAIL FIRST SERGEANT127,625.19
MICHAEL DARABONDDFR LIEUTENANT127,457.04
LYNDON LOHENGINEER IV127,432.46
REGINA MILLERDFR LIEUTENANT127,185.14
SUSAN SABLINSKIPOLICE/F&R ADMIN DIV CHIEF127,171.39
DAVID EHRHARDTPOLICE SERGEANT127,113.48
PAUL TAYLORDFR LIEUTENANT127,052.52
DAVID ROSSIDFR TECHNICIAN II126,978.58
MATTHEW STEWARTDFR LIEUTENANT126,879.06
BETH KENAVANDFR LIEUTENANT126,760.42
HEATH STEARNSSHERIFF'S CAPTAIN126,756.62
TAMMY KRONEBUSCHDFR LIEUTENANT126,656.09
PATRICK REESEDFR BATTALION CHIEF126,195.00
SCOTT BIGGARPOLICE FIRST SERGEANT126,125.78
MOHAMMAD AYYOUBIENGINEER IV126,099.27
SEAN TRAINUMDFR TECHNICIAN II126,032.72
LILLIE KRESTTREASURY/HR DIVISION CHIEF125,982.74
CHRISTOPHER EDDYDFR CAPTAIN125,967.18
PAUL SMILJANICHDFR LIEUTENANT125,951.53
CHRISTOPHER MEURERPOLICE LIEUTENANT125,862.85
JOHN BARBACHANODFR CAPTAIN125,799.40
MICHAEL HEADRICKPOLICE FIRST SERGEANT125,705.30
COREY DAVISDFR LIEUTENANT125,412.45
CARL ERICSONDFR CAPTAIN125,130.25
NATHAN STRONGDFR CAPTAIN125,021.87
ROBERT ROLLINSNETWORK ENGINEERING GRP MGR124,894.36
TRACEY HORMUTHSR SYS ADMIN/HR DIV/ORG DV MGR124,707.10
RANDY COGGINDFR LIEUTENANT124,695.39
KENARD GOLSTONDFR CAPTAIN124,637.96
SAMUEL KAYEDFR LIEUTENANT124,569.23
BRIAN PLASTERDFR TECHNICIAN II124,526.25
KEVIN RICHARDSDFR LIEUTENANT124,279.56
JOHNNY SUMNERMASTER POLICE OFFICER124,196.51
JERROLD NEGINASSISTANT COMMONWEALTH ATTORNY124,122.09
REBECCA HOGARTHSYSTEMS DEVELOPMENT MANAGER124,091.98
BRIAN MISNEREMERGENCY SERVICES MANAGER123,995.20
DORIS MILLERCS THERAPIST IV123,954.82
MARIA RAMOS-MENDEZCSB THERAPIST III123,902.35
BRIAN BOYLEDEPUTY COMMONWEALTH ATTORNY123,855.36
CHARLES GIFFORDMAINTENANCE MECHANIC III123,831.50
MICHAEL HURLOCKERBUDGET TECHNICAL MANAGER123,725.37
TONY SINDLINGERSHERIFF'S LIEUTENANT123,488.52
LOU ANN DORRIERENGINEER IV123,399.48
TONY TURNAGERESIDENTIAL SERVICES DIV CHIEF123,397.89
STEVEN THOMPSONDEPUTY POLICE CHIEF123,344.86
DENNIS JENSENPOLICE SERGEANT123,206.36
LINDA SATLINHUMAN RESOURCES DIRECTOR123,047.91
BRANDAN DUDLEYPOLICE LIEUTENANT122,891.43
ALICIA BUSHBEHAVIORAL HEALTH DIVISION MGR122,819.76
LOUIS BERECZDFR LIEUTENANT122,808.91
JONATHAN KENNEDYMASTER POLICE OFFICER122,726.98
CHRISTOPHER DREWMASTER POLICE OFFICER122,494.79
NAKIA BASKERVILLEDFR LIEUTENANT122,472.50
PHYLLIS JENNINGS-HOLTSS ADULT & CHILD SVCS DIV CHF122,455.14
ANDREA BRENNERSR SYS ADMIN/HR DIV/ORG DIV MG122,291.19
JUSTIN LEFEVERDFR LIEUTENANT122,268.39
DONANTHONY KINGPOLICE SERGEANT122,226.31
MARSHALL DANIELPOLICE SERGEANT122,170.53
JAMES CONWAYMASTER POLICE OFFICER122,142.67
GREGORY CLATTERBUCKDFR LIEUTENANT122,133.51
ANTONIO MARQUEZENGINEER IV122,075.03
PETER GRASISASSISTANT COUNTY ATTORNEY III122,068.11
DANIEL SEIFFPOLICE SERGEANT121,997.17
KYLE CIRILLODFR LIEUTENANT121,854.45
SCOTT ARFTDFR CAPTAIN121,806.08
THOMAS KLIMTZAKDFR LIEUTENANT121,773.04
GARTH CLARKEDFR LIEUTENANT121,736.33
MELISSA MCINTYREDFR TECHNICIAN II121,725.40
YOUNG BAEPSYCHIATRIST121,679.49
CATINA HARCUMJAIL OFFICER121,635.06
JON COOMBSPOLICE SERGEANT121,427.32
MARCUS SAAGERDFR CAPTAIN121,424.48
RONALD CARLSONDFR TECHNICIAN II121,081.72
TRACY ZINGGPUB SFTY COMMS SHIFT SUPV120,863.59
ANGELA MILLERSHERIFF'S LIEUTENANT120,771.59
WILLIAM FRANKSPOLICE FIRST SERGEANT120,748.65
FELICIANO WILSONPOLICE FIRST SERGEANT120,738.55
DANIEL CRAWFORDPOLICE FIRST SERGEANT120,554.00
JOSHUA SERVAISDFR TECHNICIAN I120,525.76
JASON KNIGHTDFR LIEUTENANT120,376.95
BRENDON HANAFINPRKS GRNDS FAC & SUP DIV CHIEF120,324.91
MICHAEL FORBESDFR CAPTAIN120,309.84
ERIC GARZAPOLICE FIRST SERGEANT120,268.99
CAROLE TYRRELLPOLICE FIRST SERGEANT120,216.61
ERIK CULKOWSKIDFR LIEUTENANT120,146.41
BARBARA QUICKDFR LIEUTENANT120,091.15
ALBERT KELLERTDFR LIEUTENANT120,072.71
DAVID BASSETTPOLICE LIEUTENANT120,060.64
DREW HUNTERPOLICE LIEUTENANT119,996.25
PATRICK MCCLELLANDDFR LIEUTENANT119,932.93
JEREMY BRAGIELDFR TECHNICIAN II119,881.91
ANDREW PAGANODFR LIEUTENANT119,863.77
STEPHEN HORVATHDFR LIEUTENANT119,792.91
WILLIAM PHILLIPSDFR CAPTAIN119,632.48
MITCHELL NASONDFR LIEUTENANT119,428.57
MELVIN NEGRONMASTER POLICE OFFICER119,297.17
BARTHOLOMEW STROMERPOLICE LIEUTENANT119,285.84
JEFFREY SHELDONPOLICE FIRST SERGEANT119,167.97
ZACHARY SITESDFR TECHNICIAN II119,084.42
ROBERT BUCHANANSYSTEMS DEVELOPER III119,077.93
MATTHEW GROFFADMINISTRATIVE ANALYST II119,009.65
MARK DEPATIEPOLICE FIRST SERGEANT118,932.30
KEITH ROBERTSSYSTEMS DEVELOPER III118,862.85
BRIDGET ALSTONSS ADULT & CHILD SVCS DIV CHF118,757.33
LAURIE OLIVIERICS QUALITY IMPROVEMENT MGR118,682.07
MICHELE WHITEGENERAL REGISTRAR118,494.09
JOHN COLWELLENGINEER IV118,483.52
BARRY ZWEIGASSISTANT COMMONWEALTH ATTORNY118,332.99
YASMIN AHMADYDFR TECHNICIAN II118,332.64
JAMES BOURQUEDFR TECHNICIAN II118,326.57
CARL CARTERPOLICE FIRST SERGEANT118,300.57
DAVID WENZELRISK & SAFETY SERVICES MANAGER118,289.31
KELLIE CRESPOSHERIFF'S LIEUTENANT118,259.85
ESTHER CAESARACCOUNTING MANAGER118,243.31
ROBERT WALLSPOLICE OFFICER118,227.18
WHITNEY LANIERPOLICE SERGEANT118,117.98
JEFF GOODPOLICE FIRST SERGEANT118,064.51
BRADFORD NORRISFINANCIAL ANALYST MANAGER118,021.91
JAMES OLIVIERISYSTEMS DEVELOPER III118,007.00
WILLIE HARDEMANSHERIFF'S CAPTAIN117,987.75
KAREN OUTLANDJAIL FIRST SERGEANT117,985.27
GEORGE HARBENBUSINESS DEVELOPMENT DIRECTOR117,809.56
DONNA EATON-JONESBOND & PERMIT ADMINISTRATOR117,730.39
CHARLES FAUSTINEDFR LIEUTENANT117,614.78
ELIZABETH SCULLINTRANS PLAN AND INSPEC DIV CHF117,546.41
SUSAN HARRISCS THERAPIST IV117,507.00
HELEN WALLAGIS SUPERVISOR117,507.00
MICHAEL WILKIECS THERAPIST IV117,507.00
DINAH YOUNGSYSTEMS DEVELOPER III117,507.00
MATTHEW LOWERYASSISTANT COMMONWEALTH ATTORNY117,437.45
THERESA WILSONFAMILY SERVICES MANAGER117,407.32
TERRA SAMUELSDFR LIEUTENANT117,369.04
TANYA ODELLBEHAVIORAL HEALTH PROGRAM MGR117,325.56
JENNIFER BRADLEYPUB SFTY COMMS SHIFT SUPV117,234.95
BENJAMIN DUNNETDFR LIEUTENANT117,089.92
RONALD KNAPCZYKPOLICE FIRST SERGEANT117,025.30
ROBERT CORNETTJAIL SERGEANT117,018.90
ERIC DAVISMASTER POLICE OFFICER116,962.80
GAIL MACDONALDHUMAN RESOURCES ANALYST I116,954.72
EILEEN WELSHPOLICE CAPTAIN116,789.82
SANDRA ROUSHPUB SFTY COMMS SHIFT SUPV116,767.20
SHANE ASHPOLICE LIEUTENANT116,581.96
ERIC DOMBKOWSKIDFR TECHNICIAN II116,579.57
DANIEL SANCHEZJAIL FIRST SERGEANT116,496.02
PHILIP FERLOTTITAX ADMIN DIVISION CHIEF116,477.05
RANDALL GREENWALTPUB SFTY COMMS SHIFT SUPV116,433.50
ROBERT KIEBDFR LIEUTENANT116,423.76
CRISTIAN GARCIA-LAZODFR TECHNICIAN II116,422.26
ROBERT DIMMELDFR CAPTAIN116,395.85
SANDRA O'BANNONCS THERAPIST IV116,251.88
SALLY WOODREC/TOURISM ENTERPRISE MGR116,233.22
DANIEL BLANKENSHIPDFR TECHNICIAN II116,181.10
GARRY MENDOZAMASTER POLICE OFFICER116,167.16
DANIEL LAPIHUSKAMASTER POLICE OFFICER116,157.31
MICHAEL MILITELLODFR TECHNICIAN II116,127.32
STEPHEN DONOHOEASSISTANT PLANNING DIRECTOR116,104.55
ARON SHOREMASTER POLICE OFFICER116,057.05
EVELYN HATFIELDCS THERAPIST IV116,014.06
GIUSEPPE VOZZOLOMASTER POLICE OFFICER115,922.10
KEVIN CURRYMASTER POLICE OFFICER115,904.99
TERRI HOLLARCORRECTIONAL HEALTH NURSE III115,889.93
STEVEN STEVENSENGINEER III115,779.12
RACHEL GORHAMDFR TECHNICIAN II115,775.31
NEIL MILLERPOLICE LIEUTENANT115,510.18
JOHN GILLISDFR LIEUTENANT115,487.17
ERIC UDELLPOLICE SERGEANT115,332.03
JOHN FALCETTIMASTER POLICE OFFICER115,239.69
DUSTIN SCHULTZDFR LIEUTENANT115,151.06
JEFFREY CHAPMANDFR TECHNICIAN II115,133.57
CARL CRAMERMASTER POLICE OFFICER115,048.20
ELNOUR ADAMENGINEER IV115,000.07
BRUCE BOLIEAUDFR TECHNICIAN II114,961.28
GARY VANDYKEPOLICE FIRST SERGEANT114,912.10
ASHLEY GWINNPOLICE FIRST SERGEANT114,885.15
WERTER WILLISDFR TECHNICIAN II114,821.12
PETER HILLPOLICE SERGEANT114,810.30
AMY ALLENCORRECTIONAL HEALTH NURSE I114,757.85
BARRY CULBERTSONDFR LIEUTENANT114,750.88
LISA KRISNERPUB SFTY COMMS SHIFT SUPV114,541.10
THERESA MCDONNELLADMIN SUPPORT COORD II114,321.77
ROBERT SURMANPOLICE SERGEANT114,103.46
GREGORY MOOREPOLICE FIRST SERGEANT114,099.37
JERRY MACKLINGPOLICE FIRST SERGEANT114,071.39
JAMES MILLERMASTER POLICE OFFICER113,980.14
GERALD MCLARENDFR LIEUTENANT113,933.19
JAMES ROBERTSONPOLICE FIRST SERGEANT113,909.71
STEPHEN KINGDFR TECHNICIAN II113,892.27
ADAM SHANNONDFR LIEUTENANT113,875.72
JARROD WILLIAMSJAIL SERGEANT113,826.80
KRISTINA ROBINSONASSISTANT COMMONWEALTH ATTORNY113,730.70
BRANDON WESTDFR LIEUTENANT113,688.35
SCOTT DIXONDFR CAPTAIN113,604.37
SADHU SANDHUENGINEER III113,489.22
MARCIA WHALEYMASTER POLICE OFFICER113,437.60
JOSE REANOSDFR TECHNICIAN II113,425.51
THOMAS GUTHRIESENIOR NETWORK ANALYST113,408.69
STEPHEN HILLMASTER JAIL OFFICER113,387.75
SARBJIT SIDHUENGINEER III113,282.79
ANDREW GORMANDFR TECHNICIAN I113,238.96
RYAN PAVOLPOLICE FIRST SERGEANT113,189.38
STEVEN HALLPLANNING & DEV DIVISION CHIEF113,145.79
RAYMOND HYATTPOLICE FIRST SERGEANT113,064.42
ROBERT ARDAIOLODFR LIEUTENANT113,031.13
MARGARET WICKLIFFEID SERVICE COORDINATOR IV112,851.68
JANET HARMON-HARDYJAIL LIEUTENANT112,776.73
BENJAMEN GRANTHAMPOLICE SERGEANT112,740.14
ROBERT WIENCKODFR LIEUTENANT112,667.38
MICHAEL EL HAGEENGINEER III112,661.32
DAVID CHOMASTER POLICE OFFICER112,579.42
KEVIN DEWHURSTDFR TECHNICIAN II112,567.89
KIMBERLY MERCERPOLICE FIRST SERGEANT112,565.78
DARIEN CUPKAPOLICE OFFICER112,535.43
JOSEPH ALLENMASTER POLICE OFFICER112,530.17
BYRON JENKINSPOLICE SERGEANT112,447.79
MICHAEL DEATLEYDFR LIEUTENANT112,429.32
LUCAS HISGHMANENGINEER IV112,425.02
ROBERT MINNICKMASTER POLICE OFFICER112,381.21
LUIS ZAMORAMASTER POLICE OFFICER112,366.72
KAY CARROLLPUB SFTY COMMS SHIFT SUPV112,250.75
WILSON CREIGHTON-BEYJAIL LIEUTENANT112,173.63
LEVITICUS BASSRESIDENTIAL SERVICES DIV CHIEF112,166.01
BRIAN READERDFR LIEUTENANT112,118.43
LUIS POTESMASTER POLICE OFFICER112,118.15
CHRISTOPHER WATTSYSTEMS DEVELOPER III112,103.99
TYLER DIETTERTDFR LIEUTENANT112,069.66
WILLIAM KINGDFR LIEUTENANT112,063.11
MATTHEW WESTMASTER POLICE OFFICER112,016.61
ANTHONY ZIENDAJAIL FIRST SERGEANT111,886.96
KELVIN DELANEYJAIL LIEUTENANT111,873.23
HOSSEIN AYATIENGINEER III111,843.73
ROBERT FAYEDFR CAPTAIN111,810.21
MYLA NEALREC SERVICES DIVISION CHIEF111,764.18
CYNTHIA CHAPATESPAYROLL & DISBURSE DIV CHIEF111,721.94
ALEXANDER THOMSONDFR TECHNICIAN II111,696.92
SYLVANUS AMEVORPLANS REVIEW SUPERVISOR111,658.90
SHANNA SHISYSTEMS DEVELOPER III111,638.21
DAVID CARUANADFR LIEUTENANT111,604.51
BENJAMIN EIBENGINEER IV111,538.00
SHANA TERRYSENIOR CONTRACT SPECIALIST111,512.67
WISDOM OTENG-AMPONSAHJAIL OFFICER111,462.99
KEVIN MCCLELLANDMASTER POLICE OFFICER111,434.25
MICHAEL DAYPOLICE LIEUTENANT111,432.62
STEPHEN CIESLINSKIMASTER POLICE OFFICER111,355.63
JAIME PAVOLPOLICE FIRST SERGEANT111,301.73
TERRY FULLERDFR LIEUTENANT111,272.42
CHRISTOPHER BRADFORDPOLICE FIRST SERGEANT111,251.01
GIANNINA PINEDOMASTER POLICE OFFICER111,197.35
DAVID ROBINSONJAIL OFFICER111,151.64
SHEILA RAGANPUB SFTY COMMS OPS MGR111,151.11
JAMES FOSTERJAIL SERGEANT111,112.64
ASTRID ROBINSONPOLICE FIRST SERGEANT111,090.02
KOFI ASIEDUENGINEER III111,059.00
JERAMY RAMOSPOLICE SERGEANT111,005.14
LEANDRO PENAPOLICE SERGEANT110,978.71
KENNETH ZACKDFR CAPTAIN110,908.00
CASEY HENNESSEYDFR TECHNICIAN II110,896.85
RYAN CONWAYDFR TECHNICIAN II110,891.10
ALEXANDER STEPHENSONDFR LIEUTENANT110,808.84
DONALD MARGRAFENGINEER III110,800.76
CHARNITA ALLENSYSTEM DEVELOPMENT MANAGER110,768.76
HEATHER BAXTERBEHAVIORAL HEALTH PROGRAM MGR110,726.43
EDWARD MCNALLYDFR LIEUTENANT110,692.11
KEVIN TOBEYDFR LIEUTENANT110,621.28
BRIAN MOOREDFR LIEUTENANT110,487.73
CHRISTOPHER ADAMSDFR CAPTAIN110,468.17
JOHN GREG HAIRVOICE ENGINEERING SUPERVISOR110,464.41
DAMIAN MARSHDFR TECHNICIAN II110,416.21
EDWARD PETKEPOLICE FIRST SERGEANT110,404.20
JAMES SANCHEZDFR LIEUTENANT110,395.54
JOSHUA PERRYDFR LIEUTENANT110,277.30
JOSHUA LANEMASTER POLICE OFFICER110,274.56
DAVID HESSMASTER POLICE OFFICER110,197.27
CAROL THACKERBEHAVIORAL HEALTH PROGRAM MGR110,150.81
CAMERON CROUCHMASTER POLICE OFFICER110,112.30
DEBORAH WILSONJAIL SERGEANT110,007.06
LUCAS HARTDFR LIEUTENANT109,974.06
PAUL LYNCHNEIGHBORHOOD SVCS DIV CHIEF109,968.08
TARA VAN HORNPOLICE LIEUTENANT109,917.85
SAMUEL WALKERPOLICE OFFICER109,916.93
DAVID BLISSPOLICE SERGEANT109,908.78
MICHAEL SHANNONDFR CAPTAIN109,890.77
RUSSELL CRANDOLPOLICE SERGEANT109,872.41
ROBERT DAVISMASTER POLICE OFFICER109,743.98
WILLIAM JONESDFR LIEUTENANT109,594.24
BERT EYLERMASTER POLICE OFFICER109,562.49
LAWRENCE SHINDELMANPSYCHIATRIST109,529.92
NED WHITLINGDFR LIEUTENANT109,465.22
IAN JONESDFR TECHNICIAN I109,386.15
RUBY THOMASPSYCHIATRIST109,334.92
RICHARD WINDISHENGINEER III109,208.25
WENDY ANDERSONJAIL FIRST SERGEANT109,170.50
JOSHUA DEMPSEYDFR LIEUTENANT109,143.30
KEVIN DODSONDFR LIEUTENANT109,140.80
HEATHER HARRISPOLICE SERGEANT109,130.33
MICHELLE NEMEROWMASTER POLICE OFFICER109,062.36
MARK SEARCHMASTER POLICE OFFICER109,006.17
DONNA EDELENPOLICE SERGEANT108,954.01
JOSHUA DEANPOLICE OFFICER108,939.00
CRAIG NELSONDFR TECHNICIAN II108,927.92
AMANDA GOTTDFR LIEUTENANT108,849.92
JUSTIN ANTESDFR LIEUTENANT108,763.42
BRANDON HUNTMASTER POLICE OFFICER108,681.32
ALICIA HARTPUBLIC WORKS DIVISION CHIEF108,625.75
DAVID THOMASDFR TECHNICIAN II108,593.51
LARRY MILBOURNEDFR TECHNICIAN II108,531.55
ROBERT MOREAUDFR CAPTAIN108,417.12
SEAN SHELTONPOLICE SERGEANT108,393.59
CHRISTOPHER PHILLIPSENGINEER III108,269.51
ANDREW SANDERSDFR TECHNICIAN II108,262.38
KATHY SUMBYSS ECON INDEP DIV CHF108,158.44
MICHELE SURDAMPUB SFTY COMMS TECH PGMS MGR108,158.08
MARK LANGSAMMASTER POLICE OFFICER108,137.66
PAMELA FORDJAIL FIRST SERGEANT108,136.08
SAMUEL RODRIGUEZDFR TECHNICIAN II108,054.86
ERIKA PEREZDFR TECHNICIAN II108,003.98
JONATHAN NEWELLDFR CAPTAIN107,911.66
DAVID SMITHPOLICE LIEUTENANT107,901.17
GREGORY KRAUSEMASTER POLICE OFFICER107,808.60
DANIEL MURPHYPOLICE FIRST SERGEANT107,654.95
AMON WEAVERMASTER POLICE OFFICER107,635.72
JESSICA TIEDJE MCCAULEYMASTER POLICE OFFICER107,619.29
SARA WHEELERBEHAVIORAL HEALTH PROGRAM MGR107,545.32
VINCENT PRYSOCKDFR CAPTAIN107,447.43
CARLA GOODMANJAIL FIRST SERGEANT107,413.16
LENA PURIFOYFAMILY SERVICES MANAGER107,407.84
TRICIA PENYEARLY INTERVENTION SUPERVISOR107,406.00
MARC GRAYSONMASTER POLICE OFFICER107,400.47
CHARLES DEBONISDFR TECHNICIAN II107,352.22
SAEMI KITCHENSPOLICE FIRST SERGEANT107,260.70
CURTIS WHITEDFR TECHNICIAN II107,121.33
STACY FLEMINGSYSTEMS DEVELOPER II107,097.14
WANDA CREIGHTONJAIL LIEUTENANT107,074.03
KIMBERLY STEWARTDFR BATTALION CHIEF106,988.83
MICHELLE BECKDFR TECHNICIAN II106,985.73
GONZALO GRACIAMASTER POLICE OFFICER106,938.95
HYUNG KUN LEESYSTEMS DEVELOPER III106,891.42
NEIL ELOISEDFR TECHNICIAN II106,876.48
RONALD ESCHERICHDEVELOPMENT PROJECT MANAGER106,853.00
TOMMY SHREWSBURYPLANNER III106,853.00
DANIEL MCGEEDFR TECHNICIAN II106,834.13
ANGELA TYSONSHERIFF'S SERGEANT106,811.51
JOHN CHRISTOPHERPOLICE FIRST SERGEANT106,701.86
JOSEPH WARNERNIMS COMPLIANCE OFFICER106,695.00
CLAUDIA BAILEYCS THERAPIST III106,671.36
CHRISTOPHER GANTDFR LIEUTENANT106,663.05
BRYAN SUTTONMASTER POLICE OFFICER106,574.73
RONALD LINDBERGINFO TECH SYSTEMS ENGINEER106,560.98
JUAN ANTELOPOLICE OFFICER106,543.93
GERARDO CLEMENTEACCOUNTANT III106,515.00
JAMES GOULDINFO TECH SYSTEMS ENGINEER106,515.00
VINCENT ANTIGNANOMASTER POLICE OFFICER106,489.21
AMY JUNE ALLISONDFR TECHNICIAN II106,423.75
BRENT HEAVNERCOMMUNICATION SRVCS DIV CHIEF106,384.09
AMY ANDERSON-MACMURDOCS THERAPIST IV106,338.07
SHAWN RILEYDFR TECHNICIAN II106,316.50
MOHAMMED ANSARIPSYCHIATRIST106,310.49
RASHMI THAKURSYSTEMS DEVELOPER II106,305.00
CHANNING FURRDFR TECHNICIAN II106,265.38
ANGELA BOZEMANPOLICE PERSONNEL BUREAU MGR106,052.33
LEWIS BOWMANFIELD SUPERVISOR106,027.60
RALPH GEORGEENGINEERING PROJECT COORD105,982.61
HAYWOOD KINESDEVELOPMENT PROJECT MANAGER105,977.97
MATTHEW GREENFIELDDFR CAPTAIN105,959.91
YHANA POWELLMASTER JAIL OFFICER105,949.90
ELBA ROLDAN GILLMASTER POLICE OFFICER105,930.48
LINDA NORMANPUB SFTY COMMS ASST SHIFT SUPV105,776.96
PAUL FLICKINGERRECREATION GROUNDS SRVS MGR105,764.53
ROBYN HYATTMASTER POLICE OFFICER105,708.48
JOELLEN GEORGESYSTEMS DEVELOPER II105,705.00
RAMON FRYEJAIL SERGEANT105,632.77
GARY BRUNELLEPOLICE SERGEANT105,590.97
STEVEN ADAMSONJAIL SERGEANT105,588.18
ROSA MORANSYSTEMS DEVELOPER II105,578.65
HEATH OYLERPOLICE SERGEANT105,524.59
BRADFORD CAVENDERPOLICE FIRST SERGEANT105,509.17
WENDY LOCKHARTTAX ADMINISTRATION MANAGER105,457.05
JACOB WILSONDFR LIEUTENANT105,452.00
JEFFERY MORRISMASTER POLICE OFFICER105,438.37
DANIEL MCCLEESEDFR CAPTAIN105,416.87
DONAH SAMUELDFR TECHNICIAN II105,391.07
MARY LEE-MEREDITHLT SERVICES & SUPPORTS DIV MGR105,385.73
JUAN BERNALPROFFER ADMINISTRATOR105,329.09
WALTER HUNTDFR CAPTAIN105,328.47
DEBORAH BITTNERNEIGHBORHOOD LIBRARY MGR105,300.00
SAEID RAHNAVARDPLANNER III105,300.00
KATE SCHELL-SMITHCS THERAPIST III105,300.00
MICHELLE SCHLEFSTEINSYSTEMS DEVELOPER II105,300.00
DENNIS GILLMASTER POLICE OFFICER105,274.29
KENNETH KNIGHTJAIL SERGEANT105,175.82
FRANCISCO CORTESJAIL LIEUTENANT105,149.20
JESSICA TAYLORDFR TECHNICIAN II105,069.40
KYLE STEELEDFR TECHNICIAN II105,066.63
RONALD SAIKOWSKIDFR LIEUTENANT105,058.01
JOSEPH KELLYDFR TECHNICIAN II105,020.97
ANTHONY CLEVELANDANIMAL CONTRL BUREAU DIV CHIEF105,003.31
JARROD YOSTPOLICE SERGEANT104,998.67
MANUEL AGOSTINIMASTER POLICE OFFICER104,967.95
MICHAEL GRAYNETWORK ANALYST104,941.77
JENNIFER BOEDERENVIRONMENTAL PROGRAM MANAGER104,909.62
BERNARD OSILKAENGINEER III104,786.87
MATTHEW CORNELIUSSENPUBLIC WORKS DIVISION CHIEF104,691.58
DONALD THEALDFR TECHNICIAN II104,638.47
MATTHEW ADKINSHAZARDOUS MATERIALS OFFICER104,586.30
SEAN JONESDFR TECHNICIAN II104,568.28
DAVID BURGHARTPOLICE LIEUTENANT104,563.60
TOMMY RODRIQUEZMASTER POLICE OFFICER104,494.67
NICOLE BROWNASST COMMUNICATIONS DIR104,332.28
ADAM MOWRYDFR TECHNICIAN II104,247.81
RYAN WHALEYPOLICE SERGEANT104,197.44
DANIEL CARTONMASTER POLICE OFFICER104,141.98
THEODORE FORBESDFR CAPTAIN104,003.16
MARK HINMANACCOUNTANT III103,954.57
BRANDON HAASPOLICE SERGEANT103,952.80
BENJAMIIN DRAXLERDFR TECHNICIAN II103,949.02
JULIA BLAKELYFAMILY SERVICES WORKER III103,874.70
DUSTIN MINERDFR LIEUTENANT103,860.25
KATYBETH STROBELMASTER POLICE OFFICER103,840.91
CHAD ROOPBUILD CONSTR REVIEW BRNCH CHF103,792.83
NATALIE BERGEREMS BILLING PROGRAM MANAGER103,744.75
THOMAS CHESSDFR LIEUTENANT103,646.87
CAROLYN ACKERMANDFR TECHNICIAN II103,627.76
JOSHUA WEHMEYERPOLICE SERGEANT103,587.51
CATHERINE PHILLIPSMANAGEMNT & FISCAL ANALYST IV103,564.97
SYED RIZVIPSYCHIATRIST103,509.85
JESSE HEMPENMASTER POLICE OFFICER103,469.34
SHANTEL BALLID SERVICE COORDINATOR III103,384.39
DIMAS FRAGOSAPOLICE SERGEANT103,373.23
MATTHEW MCCORMICKPOLICE SERGEANT103,304.25
CHARLES PEELEDFR CAPTAIN103,206.76
LAUREN LINKOUSDFR TECHNICIAN II103,168.15
ERIC GARECHTMASTER POLICE OFFICER103,147.45
GERT PEDERSENPOLICE FIRST SERGEANT103,120.88
MEAGAN DONELANDFR LIEUTENANT103,099.49
KHANH-VAN TRANACCOUNTANT III103,096.08
MALCOLM ECHALUCESYSTEMS DEVELOPER III103,065.99
KEVIN MORINMASTER POLICE OFFICER102,985.91
DEBORAH CARTERADMIN ANALYST I/SR HR ANALYST102,959.40
CHRISTOPHER MOODYDFR CAPTAIN102,929.64
KERI PURTELLADMIN ANALYST I/SR HR ANALYST102,911.00
JOHN HORNADAYDFR LIEUTENANT102,876.74
BAOTRAN NGUYENID SERVICE COORDINATOR IV102,872.14
WILLIAM KIEFERMASTER POLICE OFFICER102,840.51
SHAUN BARRETTMASTER POLICE OFFICER102,786.11
FARHANG FESHARIENGINEER III102,766.24
CHRISTOPHER SCHIAVISYSTEMS DEVELOPER II102,748.97
ANGELA POETZMANSYSTEM ADMINISTRATOR102,707.37
SHELIA VENNINGEEO OR HUMAN RIGHTS MANAGER102,706.49
NATHANIEL MATHEWSDFR TECHNICIAN II102,686.01
JUSTIN TOTHDFR LIEUTENANT102,594.44
SCOTT WATTMASTER POLICE OFFICER102,571.97
CLARISSA SINGLETARYTECHNOLOGY SERV ADMINISTRATOR102,570.85
MICHAEL LEWISMASTER POLICE OFFICER102,384.64
JACOB KUSHNERPOLICE SERGEANT102,369.49
HEATHER VANCEPOLICE LIEUTENANT102,346.74
DAVID WRIGHTMASTER JAIL OFFICER102,271.85
QAIS BASHIRENGINEER III102,190.07
MARCOS SPITTALMASTER POLICE OFFICER102,188.87
DANIEL SULLINSPOLICE SERGEANT102,161.71
LAURIE CRONINSR ASSISTANT TO THE CHAIRMAN102,115.47
SHARON RICHARDSONCOMMUNICATIONS SPECIALIST II102,080.35
NICHOLAS WAYMIREMASTER POLICE OFFICER102,071.18
ROBERT MCPARLANDDFR LIEUTENANT101,927.34
OMAR MENDEZDFR TECHNICIAN II101,727.68
NORMA SANCHEZHUMAN SERVICES PROGRAM SUPV101,659.37
JUSTIN ADAMSPOLICE SERGEANT101,647.35
JOSHUA JONESDFR TECHNICIAN II101,643.87
JEREMY MOOREDFR LIEUTENANT101,641.88
JOSHUA PETERSMASTER POLICE OFFICER101,572.09
RHONDA FIELDSMASTER POLICE OFFICER101,508.56
PEGGY MOLLOYCORRECTIONAL HEALTH NURSE IV101,495.26
BRIAN DAILYJAIL FIRST SERGEANT101,468.76
JOHN VINESDFR LIEUTENANT101,467.65
THOMAS MUSEDFR TECHNICIAN II101,338.78
JOHNNIE WINSLOWRISK & SAFETY SERVICES MANAGER101,318.10
JENNIFER YOWELLHUMAN SERVICES PROGRAM SUPV101,265.59
ROBERT LEIBBRANDTMGMT & FISCAL ANALYST IV101,250.00
THOMAS CLARKBUILD CONSTR INSPEC BRNCH CHF101,214.33
QUIRICO PERANDOENGINEER III101,213.24
RISHI DHARAMSEYSYSTEMS DEVELOPER III101,158.96
CHESTER OUTLANDJAIL FIRST SERGEANT101,137.75
ALLEN LAGRAVEDFR TECHNICIAN II101,087.72
MATTHEW MIHALOVICHSHERIFF'S DEPUTY101,014.00
PAUL NICHOLSONDFR LIEUTENANT101,005.42
SAMUEL FLOURNOYASSISTANT COMMONWEALTH ATTORNY100,977.20
AARON BARNESMASTER POLICE OFFICER100,968.36
BRIAN COECS THERAPIST III100,966.97
ERIKA CARTERSHERIFF'S DEPUTY100,948.61
MICHAEL MALLONELECTIONS EQUIPMENT SPECIALIST100,910.37
SETH GREENEDFR LIEUTENANT100,828.97
JOSLYN BOWLING DIXONASSISTANT LIBRARY DIRECTOR100,782.57
STACEY ALLENEEO OR HUMAN RIGHTS MANAGER100,781.66
ANTHONY LUNDERSMASTER POLICE OFFICER100,752.10
MICHAEL SEBBENSHERIFF'S MASTER DEPUTY100,728.62
JUSTIN GREENDFR LIEUTENANT100,728.44
ROSS SHANNONDFR LIEUTENANT100,668.48
LUDERIC CLAUSTRODFR TECHNICIAN II100,596.09
JESSE ROLLINGERPOLICE SERGEANT100,575.95
DONALD DESHAZOMASTER POLICE OFFICER100,550.54
CHRISTOPHER MOOREPOLICE SERGEANT100,521.46
JOEL WRIGHTJAIL FIRST SERGEANT100,474.15
KURTIS WALLACEPOLICE SERGEANT100,461.77
MICHAEL MOUNTAINDFR LIEUTENANT100,386.95
JAMES MANEVALDFR TECHNICIAN II100,351.50
KATANYA GOOD GOSWELLBEHAVIORAL HEALTH PROGRAM MGR100,340.76
STEPHENY JONESPOLICE OFFICER100,290.56
JEFFREY METZDFR TECHNICIAN II100,289.84
THOMAS RISHDFR LIEUTENANT100,204.33
SHOHREH DJOUHARIANENGINEER II100,129.62
NOAH STRAUSBAUGHDFR TECHNICIAN II100,114.61
JONATHAN MEDINADFR TECHNICIAN II100,082.07
ANDREW MORRISDFR TECHNICIAN II100,045.59
PATRICK SHELLEYPOLICE SERGEANT100,045.00

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