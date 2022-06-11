NORTHWESTERN DISTRICT
FIRST TEAM
Anning (AJ) Smith Meridian 12 Forward
Josh Binggeli William Monroe 12 Forward
Blake Fletcher Brenstville 10 Forward
Carlos Argueta Castillo Manassas Park 12 Forward
Matthew Hellert Meridian 12 Forward
Alex Gardner Meridian 11 Midfield
Tai Bhalla Meridian 11 Midfield
Kameron Ward William Monroe 12 Midfield
Yasin Shams Meridian 12 Midfield
Dylan Spencer Brenstville 12 Midfield
Charles Russell Meridian 11 Defender
Noah Rodriguez Meridian 11 Defender
Cole Sheehan Warren County 12 Defender
Kai Markham Brenstville 12 Defender
Andres Gonzalez William Monroe 12 Defender
Jack Anderson William Monroe 12 Goalkeeper
Von Ward William Monroe Coach of Year
Coach of Year: Steve Carey, Skyline
Players of Year: Alex Gardner Meridian 11, Jack Anderson William Monroe 12
SECOND TEAM
Bryan Rodriguez William Monroe 10 Forward
Matias Pittaluga Meridian 11 Forward
Jose Alvarez Portillo Manassas Park 11 Forward
Maxx Pressgraves Skyline 12 Forward
Griffin Martin Warren County 12 Forward
Martin Souza Manassas Park 12 Midfield
Zane Clark Warren County 12 Midfield
Kevin Valladares William Monroe 12 Midfield
Anthony Medrano Manassas Park 11 Midfield
Jamie Velasco William Monroe 11 Midfield
Tyler Strickland William Monroe 12 Defender
Osmar Funes Machado Manassas Park 12 Defender
Stephen Sanchez Manassas Park 12 Defender
Oliver Frandano Meridian 11 Defender
Kelan Mills William Monroe 11 Defender
Wyatt Vonderhall Brentsville 9 Goalkeeper
REGION B
FIRST TEAM
Anning (AJ) Smith Meridian 12 Forward
Matthew Hellert Meridian 12 Forward
Josh Binggeli William Monroe 12 Forward
Blake Fletcher BDHS 10 Forward
Carlos Argueta Castillo Manassas Park 12 Forward
Alex Gardner Meridian 11 Midfield
Kameron Ward William Monroe 12 Midfield
Tai Bhalla Meridian 11 Midfield
Yasin Shams Meridian 12 Midfield
Dylan Spencer BDHS 12 Midfield
Charlie Russell Meridian 11 Defender
Noah Rodriguez Meridian 12 Defender
Andres Gonzalez William Monroe 12 Defender
Cole Sheehan Warren County 12 Defender
Kai Markham BDHS 12 Defender
Jack Anderson William Monroe 12 Goalkeeper
Frank Spinello Meridian Coach of Year
Von Ward William Monroe Coach of Year
Alex Gardner Meridian 11 Player of Year
SECOND TEAM
Yoshi DaSilva Goochland 10 Forward
Bryan Rodriguez William Monroe 10 Forward
Matias Pittaluga Meridian 11 Forward
Griffin Martin Warren County 12 Forward
Kayden Kalenga CCHS 10 Forward
Kavin Rahiab James Monroe 12 Forward
Martin Souza Manassas Park 12 Midfield
Mike Hilin CCHS 12 Midfield
Anthony Medrano Manassas Park 11 Midfield
Kevin Valladares William Monroe 12 Midfield
Jamie Velasco William Monroe 11 Midfield
Osmar Funes Machado Manassas Park 12 Defender
Oliver Frandano Meridian 11 Defender
Ferando Herbas, Jr. Meridian 11 Defender
Alex Guercio Skyline 12 Defender
RJ Uribe CCHS 9 Defender
Wyatt Vonderhaar BDHS 9 Goalkeeper
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