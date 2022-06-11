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NORTHWESTERN DISTRICT

FIRST TEAM

Anning (AJ) Smith Meridian 12 Forward

Josh Binggeli William Monroe 12 Forward

Blake Fletcher Brenstville 10 Forward

Carlos Argueta Castillo Manassas Park 12 Forward

Matthew Hellert Meridian 12 Forward

Alex Gardner Meridian 11 Midfield

Tai Bhalla Meridian 11 Midfield

Kameron Ward William Monroe 12 Midfield

Yasin Shams Meridian 12 Midfield

Dylan Spencer Brenstville 12 Midfield

Charles Russell Meridian 11 Defender

Noah Rodriguez Meridian 11 Defender

Cole Sheehan Warren County 12 Defender

Kai Markham Brenstville 12 Defender

Andres Gonzalez William Monroe 12 Defender

Jack Anderson William Monroe 12 Goalkeeper

Von Ward William Monroe Coach of Year

Coach of Year: Steve Carey, Skyline 

Players of Year: Alex Gardner Meridian 11, Jack Anderson William Monroe 12  

SECOND TEAM

Bryan Rodriguez William Monroe 10 Forward

Matias Pittaluga Meridian 11 Forward

Jose Alvarez Portillo Manassas Park 11 Forward

Maxx Pressgraves Skyline 12 Forward

Griffin Martin Warren County 12 Forward

Martin Souza Manassas Park 12 Midfield

Zane Clark Warren County 12 Midfield

Kevin Valladares William Monroe 12 Midfield

Anthony Medrano Manassas Park 11 Midfield

Jamie Velasco William Monroe 11 Midfield

Tyler Strickland William Monroe 12 Defender

Osmar Funes Machado Manassas Park 12 Defender

Stephen Sanchez Manassas Park 12 Defender

Oliver Frandano Meridian 11 Defender

Kelan Mills William Monroe 11 Defender

Wyatt Vonderhall Brentsville 9 Goalkeeper

REGION B

FIRST TEAM

Anning (AJ) Smith Meridian 12 Forward

Matthew Hellert Meridian 12 Forward

Josh Binggeli William Monroe 12 Forward

Blake Fletcher BDHS 10 Forward

Carlos Argueta Castillo Manassas Park 12 Forward

Alex Gardner Meridian 11 Midfield

Kameron Ward William Monroe 12 Midfield

Tai Bhalla Meridian 11 Midfield

Yasin Shams Meridian 12 Midfield

Dylan Spencer BDHS 12 Midfield

Charlie Russell Meridian 11 Defender

Noah Rodriguez Meridian 12 Defender

Andres Gonzalez William Monroe 12 Defender

Cole Sheehan Warren County 12 Defender

Kai Markham BDHS 12 Defender

Jack Anderson William Monroe 12 Goalkeeper

Frank Spinello Meridian Coach of Year

Von Ward William Monroe Coach of Year

Alex Gardner Meridian 11 Player of Year

SECOND TEAM

Yoshi DaSilva Goochland 10 Forward

Bryan Rodriguez William Monroe 10 Forward

Matias Pittaluga Meridian 11 Forward

Griffin Martin Warren County 12 Forward

Kayden Kalenga CCHS 10 Forward

Kavin Rahiab James Monroe 12 Forward

Martin Souza Manassas Park 12 Midfield

Mike Hilin CCHS 12 Midfield

Anthony Medrano Manassas Park 11 Midfield

Kevin Valladares William Monroe 12 Midfield

Jamie Velasco William Monroe 11 Midfield

Osmar Funes Machado Manassas Park 12 Defender

Oliver Frandano Meridian 11 Defender

Ferando Herbas, Jr. Meridian 11 Defender

Alex Guercio Skyline 12 Defender

RJ Uribe CCHS 9 Defender

Wyatt Vonderhaar BDHS 9 Goalkeeper

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